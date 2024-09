Jak prawidłowo regenerować się po treningu kolarskim?

Po jakimkolwiek wysiłku, regeneracja jest po prostu kluczowa. W przypadku jazdy na rowerze nie jest inaczej. Jeśli nie dasz swojemu ciału odpowiedniej opieki i czasu, który potrzebuje, w końcu samo da ci o tym znać i narazisz się na kontuzję. Co więcej, twoje mięśnie nie wyeliminują toksyn generowanych podczas aktywności fizycznej, więc nie spodziewaj się ich przyrostów (ani niczego innego). Bez postępów, oprócz zmęczenia fizycznego, narażasz się na pewne zmęczenie psychiczne, które może prowadzić do utraty motywacji - co jest przeciwieństwem tego, czego chcesz, gdy uprawiasz sport.

Po jakimkolwiek wysiłku, regeneracja jest po prostu kluczowa. W przypadku jazdy na rowerze nie jest inaczej. Jeśli nie dasz swojemu ciału odpowiedniej opieki i czasu, który potrzebuje, w końcu samo da ci o tym znać i narazisz się na kontuzję. Co więcej, twoje mięśnie nie wyeliminują toksyn generowanych podczas aktywności fizycznej, więc nie spodziewaj się ich przyrostów (ani niczego innego). Bez postępów, oprócz zmęczenia fizycznego, narażasz się na pewne zmęczenie psychiczne, które może prowadzić do utraty motywacji - co jest przeciwieństwem tego, czego chcesz, gdy uprawiasz sport.

