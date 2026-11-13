TOP 10 najlepiej zagrywających siatkarzy TAURON Ligi - kogo typuje ekspert?

Trzeba przyznać, że zawodników, którzy znaleźli się na liście Red Bull Super Asów , jest kilkudziesięciu, to jednak wybraliśmy dziesięciu z największym potencjałem na końcowe zwycięstwo. I omówiliśmy ją z Jakubem Bednarukiem , byłym znakomitym siatkarzem i trenerem, a dziś ekspertem Polsatu Sport.

Dla przypomnienia: Red Bull Super As to program wprowadzony wspólnie z Polską Ligą Siatkówki, do którego kwalifikuje się każda punktowa zagrywka zawodnika TAURON Ligi z prędkością co najmniej 100 km/h . Siatkarz, który pośle piłkę najmocniej, otrzymuje specjalną statuetkę i zostaje wpisany do rankingu Red Bull Super Asa . Następnie do gry wchodzą kibice. Każdego miesiąca wyłaniamy cztery najmocniejsze serwisy, a Wy macie 48 godzin, by zagłosować na swojego faworyta! W ten sposób wyłaniamy Red Bull Super Asa Miesiąca , a na koniec rozgrywek kibice zagłosują jeszcze na Red Bull Super Asa całego sezonu !

Autor Red Bull Super Asa składa podpis na statuetce © Mateusz Bida / Podziemia Kredowe ChKS Chełm

I wiadomo, że każdy siatkarz zagrywający z wyskoku ma tutaj szansę zwyciężyć, ale w głowie każdego kibica od razu pojawili się faworyci, którzy według nich będą mieli największą szansę na zwycięstwo. My również wybraliśmy naszą subiektywną dziesiątkę, która według nas będzie rywalizowała o miano Red Bull Super Asa Sezonu. Do tego poprosiliśmy Jakuba Bednaruka, byłego siatkarza oraz trenera, a dziś eksperta Polsatu Sport, o krótką charakterystykę naszych wyborów. I żeby było jasne: kandydatów wymieniamy alfabetycznie!

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Karol Butryn (Asseco Resovia)

Butryn to bardzo mocno zbudowany siatkarz, który sieje popłoch, gdy idzie na zagrywkę. Jego rekord to aż osiem asów w jednym meczu, co jest też trzecim wynikiem w historii TAURON Ligi. Zdarzały się też spotkania, kiedy atakujący wchodził na boisko z ławki i potrafił znacznie pomóc swojej drużynie posyłając kilka bardzo mocnych zagrywek z rzędu. Na razie na jego koncie na razie są cztery punktowe zagrywki powyżej 100 km/h, ale to na pewno nie koniec.

Bartosz Filipiak (Ślepsk Malow Suwałki)

Na popularnego “Manego” wystarczy spojrzeć i już wiadomo, że ten potężny chłop potrafi mocno zaserwować. Co ciekawe, jego pseudonim wziął się od imienia słynnego filipińskiego boksera Pacquiao i… to też by pasowało, że umie uderzyć. Ale mówiąc poważnie, Filipiak od wielu sezonów prezentuje bardzo mocną zagrywkę, a sześć lat temu, podczas meczu TAURON Pucharu Polski, atakujący posłał piłkę z prędkością 134 km/h i… wyrównał ówczesny rekord świata należący do ambasadora Red Bulla Ivana Zaytseva! I w tym sezonie już 13 razy zanotował asa z prędkością ponad 100 km/h! “Do tego ma ogromne umiejętności zmiany rytmu“ – chwali zawodnika Jakub Bednaruk.

Tomasz Fornal (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Fornal to na razie absolutny król zagrywki w tym sezonie. W październiku był autorem najmocniejszego Red Bull Super Asa - 124 km/h. Wygrał też głosowanie kibiców, bo jest ulubieńcem rzeszy fanów z całego świata. Ale bądźmy konkretni: Fornal do tej pory siedmiokrotnie kwalifikował się do Red Bull Super Asa, a na swoim koncie ma aż trzy statuetki na pięć rozegranych meczów. I jego uderzenia plasują się w rankingu naprawdę bardzo wysoko, bowiem osiągnęły prędkość 124, 120, 118, 117, 114, 113 i 105 km/h. “I te ogromne umiejętności zmiany rytmu…” - nie ukrywa wrażenia Bednaruk.

Tomasz Fornal © Justyna Matjas / PLS

Remigiusz Kapica (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Kapica przez lata był uważany za wielki talent, a dziś to dojrzały, 26-letni zawodnik ze… znakomitą zagrywką! Udowadniał to już wielokrotnie, a pokazał to też w tym sezonie, w swoich nowych barwach, bowiem teraz reprezentuje ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Był absolutnie najlepszym zawodnikiem meczu ze Stilonem Gorzów, a swoją znakomitą dyspozycję w polu serwisowym podkreślił chociażby w ostatniej akcji meczu. Posłał wówczas serwis z prędkością 112 km/h i… zakończył nią piątego seta! A wcześniej popisał się jeszcze szybszą zagrywką (117 km/h). Oj, przyjmujący naprawdę mają z serwisami Kapicy niemałe problemy…

Wilfredo Leon (BOGDANKA LUK Lublin)

Powiedzieć, że Leon to jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w całym programie, to jak nie powiedzieć nic. Leon to absolutna gwiazda nie tylko polskiej, ale światowej siatkówki i na całym globie przyjmujący wiedzą, że zawodnik BOGDANKI LUK Lublin jest jednym z najlepszych zagrywających świata. „Jego zagrywka jest one and only. Nie ma kogoś takiego na świecie” – to słowa Kuby Kochanowskiego o serwisie Leona podczas igrzysk w Paryżu. Zresztą, ambasador Red Bulla jeszcze przed sezonem również sam typował go do zwycięstwa w zabawie. Leon jest również jednym z faworytów Jakuba Bednaruka. „I tutaj chodzi nie tylko o siłę, ale również o zmianę kierunków” – argumentuje ekspert. Na koniec dodajmy, że Leon podczas meczu o AL-KO Superpuchar Polski zaserwował z prędkością 132 km/h i też odebrał Red Bull Super Asa. Szkoda, że to nie wlicza się do rankingu, bo to na razie absolutny rekord sezonu…

Wilfredo Leon © Grzegorz Wajda / Zuma Press / Forum

Alex Nasevich (Trefl Gdańsk)

23-letni atakujący Trefla Gdańsk to kolejny zawodnik, który pokazuje się ze znakomitej strony w polu serwisowym. W tym sezonie posłał już sześć Red Bull Super Asów, a na swojej półce z trofeami ma już dwie statuetki. Jeśli jeszcze zawodnik będzie bardziej regularny w polu serwisowym, to będzie dla rywali zagrożeniem absolutnym. Jego rekord życiowy to 132 km/h, więc… trudno nie brać go pod uwagę, jeśli chodzi o kandydaturę do Red Bull Super Asa Sezonu. “Alex serwuje albo mocno, albo bardzo mocno” – uśmiecha się Bednaruk.

Lorenzo Pope (Barkom Jastrzębie)

Australijczyk w Polsce czuje się coraz lepiej, co widać właśnie po jego zagrywce. W TAURON Lidze gra od 2024 roku i jest pewnym punktem Barkomu Jastrzębie (wcześniej Każany), również w polu serwisowym. “Dla mnie pozostanie w Polsce jest jak spełnienie marzeń” – mówi przesympatyczny zawodnik. Mniej sympatyczny jest jednak dla rywali, gdy bierze piłkę do ręki i podrzuca ją do serwisu. W tym sezonie już ośmiokrotnie zdobył punkt przy zagrywce powyżej 100 km/h, a na cztery rozegrane mecze (stan na 11 listopada) w trzech otrzymywał statuetkę Red Bull Super Asa. Był też nominowany do Red Bull Super Asa Miesiąca i chyba będzie po raz drugi, bo w listopadzie zaserwował już z prędkością 124 km/h i wspólnie z Tomaszem Fornalem są liderami klasyfikacji. “Ale nie jestem pewien, czy Pope zawsze trafia gdzie chce” – wychwytuje niuanse Bednaruk. Jeśli Australijczyk poprawi ten szczegół, to będzie jeszcze mocniejszy!

Yuri Romano (PGE Projekt Warszawa)

Romano to nowa twarz w TAURON Lidze i PGE Projekcie, ale przedstawiać go kibicom siatkówki nie trzeba, bo to gwiazda światowej siatkówki. Rywale wiedzą też, jak doskonale potrafi zagrywać. Czterokrotnie posłał już serwis kwalifikujący się do Red Bull Super Asa, a trzeba pamiętać, że Włoch cały czas w tym sezonie nie pokazał jeszcze tego, na co naprawdę go stać. W jego gablocie są już dwie statuetki Red Bull Super Asa. W atakującego PGE Projektu wierzy też Bednaruk, który umieścił go w swoim TOP 3 faworytów. “Jego atutem jest siła, ale też kierunek zagrywki“ – argumentuje ekspert Polsatu Sport.

Yuri Romano © Anna Sztachelska / Stilon Gorzów

Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Kiedyś Oskar Kaczmarczyk, statystyk siatkarski, powiedział o Russellu, że “to zawodnik kompletny: wszechstronny, niezwykle skuteczny na zagrywce”. I trudno się z tym nie zgodzić, bo Amerykanin potrafi w polu serwisowym wszystko: zmienić kierunek, uderzyć piekielnie mocno, ale też zaskoczyć przeciwnika. My skupiamy się oczywiście na sile. Na razie w tym sezonie zawodnik Aluronu CMC najmocniej zaserwował z prędkością 116 km/h. Statuetki jeszcze nie otrzymał, ale problem tkwi…w równie znakomitych zagrywkach kolegów z drużyny, w tym wspomnianego już Fornala. Ale to raczej kwestia czasu…

Alan Souza (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Brazylijski gwiazdor PGE GiEK Skry wrócił do gry po kontuzji i już pokazuje, na co go stać, również w polu serwisowym. Już raz Alan pozował do zdjęcia ze swoim rozbrajającym uśmiechem ze statuetką Red Bull Super Asa. Potrafił zaserwować z prędkością 120 km/h, a to tylko jedna z jego pięciu zagrywek, które kwalifikują się do programu. Tutaj Bednaruk wypowiada się podobnie, jak przy Nasevichu, że Brazylijczyk serwuje mocno albo bardzo mocno. I widać było to chociażby w głosowaniu na Red Bull Super Asa Miesiąca, do którego atakujący PGE GiEK Skry był nominowany.

Na koniec Bednaruk podkreśla, że w przyszłości program Red Bull Super Asa można rozwinąć. "Rozumiem sens nagrody za najszybszego asa, ale dla mnie liczy się regularność. Bardziej imponuje mi 115 km/h bez błędów w każde miejsce na boisku od jednej zagrywki 135 km/h. Naturalnie każdy z zawodników jest w stanie serwisem odwracać mecze, z dziesiątki wymienionych nazwisk wybieram Leona, Romano i Fornala. Jeżeli mogę prosić Red Bulla to w następnych sezonach nagradzałbym również najlepsze skróty, które są równie trudne do wykonania” – kończy ekspert.