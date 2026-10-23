Klimat Światowego Finału Red Bull Dance Your Style 2025
© Lucas Gilman / Red Bull Content Pool
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Włącz i decyduj, kto wygra Światowy Finał Red Bull Dance Your Style 2026!

Włącz transmisję live i decyduj, kto wygra Światowy Finał Red Bull Dance Your Style 2026! W top16 zobaczysz najlepszych tancerzy street dance'u w pojedynkach 1 na 1.
Autor: Tomek Doksa
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„Jaram się, że mogę pojechać na te zawody i pokazać tam siebie. Swoje prawdziwe ja i swój styl” – mówił nam w sierpniu, po wygraniu polskiego finału Red Bull Dance Your Style, Aleks. W nagrodę to właśnie on poleciał reprezentować nasz kraj na kolejnym Światowym Finale, który odbywa się właśnie w Zurychu.
Tak jak co roku, sam wielki finał poprzedziły jeszcze pre-finały, w których Aleks rywalizował ze zwycięzcami krajowych kwalifikacji z całego świata. I walczył dzielnie! Ale ostatecznie nie udało mu się zakwalifikować do ścisłego top16, które wyjdzie na Red Bull Dance Your Style World Final w sobotę, 24 października.
Aleks reprezentuje Polskę na Red Bull Dance Your Style World Final 2026

Aleks reprezentuje Polskę na Red Bull Dance Your Style World Final 2026

© Muriel Rieben / Red Bull Content Pool

Aleks w pre-finałach Red Bull Dance Your Style World Final 2026 w Zurychu

Aleks w pre-finałach Red Bull Dance Your Style World Final 2026 w Zurychu

© Little Shao / Red Bull Dance Yoour Style

Szesnastka najlepszych tancerzy składa się z ośmiu zawodników, zaproszonych bezpośrednio do finału z dzikimi kartami oraz ośmiu wyłonionych z pre-finałów. Finał wygra tylko jeden z nich – ten, kto wyjdzie zwycięsko ze wszystkich pojedynków 1 na 1 i podbije serca publiczności.

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Podczas Red Bull Dance Your Style World Final to właśnie widownia zgromadzona na miejscu decyduje, kto wygrywa taneczny pojedynek i przechodzi dalej. Ale uwaga! W tym roku po raz pierwszy widzowie transmisji live na YouTube także mogą oddawać głosować na swoich faworytów, a te będą uwzględnione w wyłanianiu zwycięzcy na miejscu!
Koniecznie dołącz w sobotę, 24 października do naszej transmisji i decyduj, kto zostanie nowym mistrzem Red Bull Dance Your Style!
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