Włącz i decyduj, kto wygra Światowy Finał Red Bull Dance Your Style 2026!

„Jaram się, że mogę pojechać na te zawody i pokazać tam siebie. Swoje prawdziwe ja i swój styl” – mówił nam w sierpniu, po wygraniu polskiego finału Red Bull Dance Your Style, Aleks. W nagrodę to właśnie on poleciał reprezentować nasz kraj na kolejnym Światowym Finale, który odbywa się właśnie w Zurychu.
Tak jak co roku, sam wielki finał poprzedziły jeszcze pre-finały, w których Aleks rywalizował ze zwycięzcami krajowych kwalifikacji z całego świata. I walczył dzielnie! Ale ostatecznie nie udało mu się zakwalifikować do ścisłego top16, które wyjdzie na Red Bull Dance Your Style World Final w sobotę, 24 października.
Szesnastka najlepszych tancerzy składa się z ośmiu zawodników, zaproszonych bezpośrednio do finału z dzikimi kartami oraz ośmiu wyłonionych z pre-finałów. Finał wygra tylko jeden z nich – ten, kto wyjdzie zwycięsko ze wszystkich pojedynków 1 na 1 i podbije serca publiczności.
Podczas Red Bull Dance Your Style World Final to właśnie widownia zgromadzona na miejscu decyduje, kto wygrywa taneczny pojedynek i przechodzi dalej. Ale uwaga! W tym roku po raz pierwszy widzowie transmisji live na YouTube także mogą oddawać głosować na swoich faworytów, a te będą uwzględnione w wyłanianiu zwycięzcy na miejscu!
Koniecznie dołącz w sobotę, 24 października do naszej transmisji i decyduj, kto zostanie nowym mistrzem Red Bull Dance Your Style!