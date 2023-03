Ile kosztuje bolid Formuły 1? I gdzie można go kupić?

W kwocie tej musi się także zmieścić konstrukcja bolidu oraz wszystkich elementów zapasowych. Znając rzeczywiste ceny kilku elementów samochodu F1, a część z nich można całkiem dokładnie oszacować. Koszta kierownicy dochodzą do 50 tysięcy euro, zestaw przedniego i tylnego skrzydła to około 200 tysięcy euro. Wszystkie te elementy są unikatowe, stąd i cena niezwykle wysoka. Podwozie, a także silnik i skrzynia biegów, to najdroższe podzespoły. Cena za każdą z trzech jednostek napędowych, jakie można zużyć w trakcie sezonu, to około 10 milionów euro. Szacując z pewnym zapasem, koszt aktualnego bolidu F1 waha się w przedziale od 12 do 15 milionów euro.

, samochody F1 można kupić już za około 100 000 funtów brytyjskich, czyli trochę ponad pół miliona złotych. Oczywiście trudno oczekiwać, że kupisz tam samochód, którym faktycznie jeżdżono po torach wyścigowych całego świata. Najprawdopodobniej będzie to samochód pokazowy, który mniej więcej zbliżony jest do oryginału.

Oczywiście ten tani odpowiednik bolidu F1 nie ma silnika ani skrzyni biegów. To mniej więcej coś, jak obudowa samochodu wyścigowego z kierownicą. Można go zatem zaparkować w garażu, albo przetoczyć sobie na podjazd czy podwórko. Oczywiście z pomocą kilku osób. Cóż, to taka "mydelniczka" w wersji deluxe!

Jeżeli jednak tzw. mydelniczka to nie to, o czym marzysz, można oczywiście nabyć kompletny, gotowy do jazdy samochód F1 z historią… ale robi się wtedy bardzo, bardzo drogo. By oszacować koszt nabycia takiego pojazdu, trzeba uśrednić ceny, jakie osiągają one na publicznych aukcjach.

W teorii te samochody nadają się do jazdy, ale w praktyce… lepiej tego nie robić. Nawet jeśli podczas wycieczki takim autem udałoby się ominąć barierki i inne przeszkody, jego wartość znacznie spadnie. Poza tym, nie od dziś wiadomo, że historyczna technologia wyścigowa po prostu nie jest przeznaczona dla rąk amatorów. Ba, nie raz i profesjonalni kierowcy F1, zasiadając do starych bolidów, mieli nie lada trudności z utrzymaniem ich na torze.

Tę teorię trudno zastosować jednak w przypadku najdroższego samochodu F1, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Miał on bowiem stosunkowo prostą konstrukcję i brak elektroniki. Rekord najdrożej sprzedanego bolidu F1 należy bowiem do Mercedesa, w którym Juan Manuel Fangio sięgnął po mistrzostwo świata w 1954 roku. Koszt? Około 30 milionów dolarów, czyli blisko 132 miliony złotych!

, wymyślił dla niego coś specjalnego i pracuje wraz z Red Bull Advanced Technologies nad hipersamochodem o tej nazwie. Dwa siedzenia, nadwozie typu monokok z włókna węglowego, silnik V8 biturbo ze wspomaganiem hybrydowym… Przy wadze 900 kilogramów auto ma mieć moc aż 1100 KM! To faktycznie są osiągi rodem z Formuły 1. Obecna generacja bolidów F1 musi ważyć co najmniej 798 kilogramów, ale tylko nielicznym zespołom udaje się osiągnąć ten cel. Moc hybrydowych silników V6 stosowanych obecnie w F1 szacuje się na nieco ponad 1000 KM.