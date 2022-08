Oliver Sim: od Placebo do The xx

Kiedy miał 17 lat, czyli dwa po założeniu The xx, usłyszał, że ma HIV. Kierowany strachem i wstydem utrzymywał to w tajemnicy. Dopiero niedawno, w wieku 33 lat, przy okazji wydania solowego albumu „Hideous Bastard”, wyznał prawdę. Jak napisał, postanowił uwolnić się od strachu, który towarzyszył mu przez lata. Pomogła mu w tym oczywiście muzyka - właśnie ukazuje się jego pierwsza autorska płyta, którą wyprodukował kolega Olivera z zespołu, Jamie xx . Ponoć nigdy by jej nie było, gdyby nie te cztery utwory, które zmieniły podejście Sima do tworzenia piosenek.