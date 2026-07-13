Trasa Tour de France 2026 - poznaj szczegóły

113. edycja wyścigu Tour de France, która rozpoczęła się w Barcelonie w sobotę, 4 lipca , a kolarze przekroczą linię mety ostatniego etapu na brukowanych Polach Elizejskich w Paryżu 23 dni i 21 etapów później, w niedzielę, 26 lipca.

Zespół Red Bull – BORA – hansgrohe po raz trzeci startuje w Tour de France pod patronatem Red Bulla, a Remco Evenepoel i Florian Lipowitz aktywnie walczą o żółtą koszulkę lidera wyścigu. Na ich drodze stoją: broniący tytułu Tadej Pogačar, który chce wyrównać rekord i zdobyć piąty tytuł Tour de France, dwukrotny zwycięzca Jonas Vingegaard, Tom Pidcock oraz wschodząca gwiazda z Francji - Paul Seixas. Trasa wyścigu w 2026 roku odegra kluczową rolę w walce o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Dlaczego - sprawdź poniżej.

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Etapy 1–3: Start w Katalonii

Po tym, jak w 2025 roku cały wyścig odbywał się na terenie Francji, organizatorzy wielkiego touru, zmieniają zasady gry i postanawiają rozpocząć całą zabawę za granicą. Trzeci raz w historii imprezy to właśnie Hiszpania gości największy na świecie wyścig kolarski, a region Katalonii na północnym wschodzie ma zaszczyt i przyjemność doświadczyć emocji związanych z wielkim startem legendarnego Touru.

Red Bull – BORA – hansgrohe są gotowi na wyjazd do Barcelony 4 lipca © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Kultowa Barcelona jest areną drużynowej jazdy na czas na pierwszym etapie. Na trasie kolarze miną najbardziej rozpoznawalne zabytki miasta, w tym Sagradę Famílię, a na finiszu zmierzą się z wymagającym, 800-metrowym podjazdem na Côte du Stade Olympique.

Drugi etap ma miejsce w Tarragonie, położonej wzdłuż wybrzeża od Barcelony. Po konkretnym ściganiu, trasa powraca do stolicy Katalonii, gdzie finisz odbywa się na pagórkowatym torze ulicznym z trzema podjazdami na Côte du Château de Montjuïc (kategoria 3), i ponownie kończy się na Stade Olympique.

Ostatni dzień w Hiszpanii to jednocześnie pierwszy górski etap Tour de France 2026 – kolarze mierzą się z przełęczą Col de Toses (kategoria 1), przejeżdżają przez Pireneje do Francji i docierają do mety w Les Angles.

Etap 1: sobota, 4 lipca, Barcelona – Barcelona – 19,6 km – drużynowa jazda na czas

Etap 2: niedziela , 5 lipca, Tarragona – Barcelona – 168,5 km – pagórkowaty

Etap 3: poniedziałek, 6 lipca, z Granollers do Les Angles – 195,9 km – góry

Etapy 4–9: Różnorodne wyzwania w Pirenejach oraz płaskie, szybkie ściganie w środkowej Francji

Kolarze zmagają się z pochmurnym etapem w Pirenejach w 2025 roku © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Nie ma Tour de France bez ścigania w Pirenejach i Alpach. Ponieważ wyścig startuje w Hiszpanii, logiczne jest, że klarze najpierw zmierzą się właśnie z Pirenejami. W tym paśmie górskim jest tylko jeden prawdziwie górski etap – szósty – przed nim w planach jest etap typowo szosowych, a następnie pierwszy prawdziwy test sprinterski na piątym etapie do Pau.

Etap górski w Pirenejach jest pierwszym prawdziwym sprawdzianem dla pretendentów do klasyfikacji generalnej – ostatnie 80 km obejmuje podjazd na Col d’Aspin (12 km przy nachyleniu 6,5%), Col du Tourmalet (17,1 km przy nachyleniu 7,3%), a na koniec łagodny, choć długi finisz na szczycie w Gavarnie-Gèdre (18,7 km przy nachyleniu 3,7%).

Zanim pierwszy blok ścigania zakończy się pagórkowatym etapem między Malemort a Ussel i nadejdzie pierwszy dzień odpoczynku, kolarze mają okazję "zregenerować siły" rywalizując na dwóch, relatywnie płaskich etapach - 10 i 11 lipca.

Etap 4: wtorek, 7 lipca, Carcassonne – Foix, 181,9 km – pagórkowaty

Etap 5: środa, 8 lipca, Lannemezan – Pau – 158,3 km – płaski

Etap 6: czwartek , 9 lipca, z Pau do Gavarnie-Gèdre – 186,2 km – górski

7. etap: piątek , 10 lipca, z Hagetmau do Bordeaux – 175,1 km – płaski

Etap 8: sobota, 11 lipca, z Périguex do Bergerac – 180,4 km – płaski

9. etap: niedziela, 12 lipca, z Malemort do Ussel – 185,5 km – pagórkowaty

Etapy 10–15: Masyw Centralny, Wogezy i Jura pokażą, na co je stać

Góry we Francji to nie tylko te dwa pasma na południowych granicach. Na 10. etap rozpoczyna się drugi tydzień wyścigu, w trakcie którego kolarze zmierzą się z siedmioma najtrudniejszymi podjazdami w Masywie Centralnym.

Primož Roglič pokonuje podjazd © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Nastepnie dwa płaskie etapy dla sprinterów w peletonie, a gdy trasa zbliży się do granic ze Szwajcarią i Niemcami, nachylenie zacznie rosnąć w spokojnym ale odczuwalnym tempie. Epicki 13. etap o długości 205,8 km z Dole do Belfort to najdłuższy dzień edycji 2026. Eksperci twierdzą, że taka trasa świetnie rozgrzewa nogi przed dwoma kolejnymi górskimi etapami, które składają się na trzeci weekend wyścigu.

14. etap jest tym łatwiejszym, choć na odcinku 155,3 km kumuluje 3 800 m przewyższenia dzięki czterem podjazdom kategorii 1 (z czego najtrudniejszy to prawdopodobnie Col du Haag – 11,2 km przy nachyleniu 7,3%). 15. etap "przerzuca" kolarzy do regionu Haute-Savoie i kończy się metą na szczycie Plateau de Solaison (HC) w Brison – 11,3 km przy nachyleniu 9%. To na tym etapie możemy się spodziewać wstępnych rozstrzygnięć walki o dominację w klasyfikację generalną wielkiego Touru.

10. etap: wtorek, 14 lipca, Aurillac – Le Lioran – 166,6 km – góry

11. etap: środa , 15 lipca, z Vichy do Nevers – 161,3 km – równina

Etap 12: czwartek , 16 lipca, tor Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône – 179,1 km – płaski

13. etap: piątek, 17 lipca, z Dole do Belfort – 205,8 km – pagórkowaty

14. etap: sobota, 18 lipca, z Mulhouse do Le Markstein Fellering – 155,3 km – góry

15. etap: niedziela, 19 lipca, z Champagnole do Plateau de Solaison – 183,9 km – góry

Etapy 16–21: Legendarne serpentyny, potworny etap królewski i powrót ekscytującego finału w Paryżu

Drużynowa jazda na czas z 1. etapu będzie odległym wspomnieniem, gdy kolarze stawią się w strefie startowej drugiego wyścigu czasowego na 16. etapie Tour de France. Trasa o długości 26,1 km, której start i meta znajdują się nad brzegiem Jeziora Genewskiego, zaczyna się podjazdem Côte de Larringes (kategoria 2, 9,7 km przy nachyleniu 4,3%). Oczywiście, według standardów TdF nie jest to etap górski, ale można się spodziewać, że konkretne nachylenie będzie sprzyjać wspinaczom, a nie "typowym" specjalistom od jazdy na czas.

Florian Lipowitz zdobył białą koszulkę podczas swojego debiutu w TdF © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

17. etap to ostatnia szansa dla sprinterów na zabłyśnięcie przed Paryżem. Pierwsze 60 km jest dość wymagające, więc może to być etap, który zostanie rozstrzygnięty jakąś spontaniczną ucieczką!

18. etap rozpoczyna epicką trzydniową końcówkę, która może rozstrzygnąć cały wyścig. 3 900 m przewyższenia, zakończone metą na szczycie w Orcières-Merlette (7,1 km przy nachyleniu 6,7%), to jednak tylko rozgrzewka przed tym, co czeka zawodników.

Na 19. etapie powraca Alpe d’Huez (13,8 km przy nachyleniu 8,1%) wraz z 21 serpentynami – to pierwszy raz, kiedy ten podjazd pojawi się w trasie od czasu pamiętnego zwycięstwa etapowego Toma Pidcocka w 2022 roku. Zanim jednak kolarze dotrą do podnóża legendarnej Alpe, czekają ich jeszcze trzy klasyfikowane podjazdy, w tym Col du Noyer (7,2 km przy nachyleniu 8,5%) z kategorii 1.

Przedostatni etap to świetna okazja na zakończenie walki o klasyfikację generalną przed finałową paryską paradą. Historia pokazuje, że jest to jeden z najtrudniejszych dni wyścigu. Po pokonaniu Col de la Croix de Fer (24 km przy nachyleniu 5,2%), kolejne słynne podjazdy pojawiają się jeden po drugim: Col du Télégraphe (11,9 km przy nachyleniu 7,1%) oraz Col de Sarenne (12,8 km przy nachyleniu 7,3%) "okalają" najwyższy punkt całego wyścigu – Col du Galibier (17,7 km przy nachyleniu 6,9%). Dzień kończy się kolejnym finiszem na szczycie Alpe d’Huez, ale kolarze wjadą na podjazd pięć serpentyn przed szczytem, zamiast pokonywać wszystkie 21 od podstawy góry.

Ostatni sprint wzdłuż Pól Elizejskich © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Chociaż walka o klasyfikację generalną może już być rozstrzygnięta, 21. etap i tak zapowiada się jako prawdziwe widowisko – powraca na nim rozbudowana trasa po centrum Paryża z edycji 2025, zainspirowana Igrzyskami Olimpijskimi. Zamiast przesądzać zwycięstwo sprinterów, gdy peleton pędzi w górę i w dół Pól Elizejskich, nowa trasa obejmuje pętlę w kierunku Montmartre i podjazdy 4. kategorii na Côte de la Butte Montmartre. W zeszłym roku na Polach Elizejskich zwyciężył Wout van Aert , ale ponieważ Belg nie bierze udziału w tegorocznym wyścigu, nie będzie mógł powiększyć swojego dorobku 10 zwycięstw etapowych w Tour de France.

16. etap: wtorek , 21 lipca, Évian-Les-Bains – Thonon-Les-Bains – 26,1 km – indywidualna jazda na czas

17. etap: środa , 22 lipca, z Chambery do Voiron – 174 km – trasa płaska

18. etap: czwartek, 23 lipca, z Voiron do Orcières-Merlette – 185,2 km – góry

19. etap: piątek, 24 lipca, z Gap do Alpe d’Huez – 127,9 km – góry

Etap 20: sobota, 25 lipca, z Le Bourg d’Oisans do Alpe d’Huez – 170,9 km – góry

21. etap: niedziela , 26 lipca, z Thoiry na Pola Elizejskie w Paryżu – 133 km – płaski