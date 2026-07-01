Przyjemski wygrał eliminacje w Pardubicach i awansował do cyklu SGP2!

Muszę przyznać, że już w tym okresie, w którym ja jeżdżę, pojawiło się kilku mocnych zawodników. To dobrze dla dyscypliny, bo zacięta rywalizacja wpływa na atrakcyjność, a im wyższa atrakcyjność, tym więcej kibiców. Wspominałem, że już eliminacje w Pardubicach były ciekawe i to nie kurtuazja, ale fakt. To, że musiałem mocno się napocić, żeby wygrać i że do głównego cyklu nie awansował

najlepiej o tym świadczy. Domyślam się, że Nazar dostanie stałą „dziką kartę” i będzie mógł bronić złota, ale na pewno kandydatów do medali będzie więcej. Zrobię, co w mojej mocy, żeby odzyskać tytuł. Chciałbym też dawać fanom jak najciekawsze wyścigi, bo czuję, że na to także w dużej mierze liczą polscy kibice.