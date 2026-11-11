Imaginează-ți cum ar fi să fii catapultat dintr-un coș de fum uriaș, cu o viteză de 180 km/h. Exact asta au făcut spaniolul Dani Roman, specialist în zborul cu wingsuit, și francezul Fred Fugen, în Slovenia, reușind să stabilească două recorduri mondiale Guinness World Records®.

Cei doi s-au lansat spre cer deasupra orașului Trbovlje, folosind cea mai mare catapultă umană din lume, construită în interiorul unui coș de fum de 360 de metri, cel mai înalt din Europa. Sistemul special conceput, cu o înălțime de 60 de metri, i-a propulsat vertical, accelerând de la 0 la 180 km/h în doar 2,15 secunde. După câteva clipe de imponderabilitate în punctul culminant al traiectoriei, au început să cadă spre sol, înainte de a-și deschide parașutele și de a ateriza în siguranță.

01 Două recorduri mondiale, o singură performanță incredibilă

Roman a stabilit primul record Guinness World Records® pentru cea mai mare înălțime atinsă în urma lansării cu o catapultă umană, ridicându-se la 100,36 metri după ieșirea din capsula de lansare.

Dani Roman se pregătește pentru o încercare de a stabili un record mondial © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation E pur și simplu «bam!» – accelerezi de la 0 la 180 km/h în două-trei secunde Dani Román

Dar provocarea nu s-a încheiat aici. Roman, în vârstă de 35 de ani, și Fugen, de 47 de ani, s-au lansat apoi simultan, stabilind un al doilea record mondial pentru cea mai mare înălțime cumulată atinsă prin catapultare umană. Împreună, cei doi au câștigat 151,72 metri în altitudine, Roman atingând 75,97 metri, iar Fugen 75,75 metri deasupra punctelor de lansare.

„Cel mai intens moment este atunci când intri în catapultă, pentru că știi ce urmează”, a povestit Roman, care a făcut echipă cu Fugen și în 2025, în cadrul Ultimate Aerial Obstacle Course. „Începe numărătoarea inversă. În capsulă nu prea te poți mișca. Ești practic imobilizat acolo. Simți presiune în spate și în abdomen.”

„Apoi, dintr-odată, «bam!», accelerezi de la 0 la 180 km/h în două-trei secunde și ești propulsat vertical afară din coșul de fum. Continui să urci tot mai sus, apoi, brusc, ai senzația că totul în jurul tău se desfășoară cu încetinitorul, înainte să începi să accelerezi din nou, de data aceasta spre sol. A fost una dintre cele mai intense sărituri pe care le-am făcut vreodată.”

Lansați din cel mai înalt coș de fum din Europa, cu până la 180 km/h © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Catapulta umană: informații esențiale

Locație: Trbovlje, Slovenia

Data: 5 noiembrie 2026

Atleți: Dani Roman (Spania) și Fred Fugen (Franța)

Înălțimea coșului: 360m – cel mai înalt coș din Europa

Lungimea catapultei: 60m – cea mai lungă catapultă umană din lume

Viteză maximă: 180kph

Accelerație : 0-180kph în 2.15 secunde

Cel mai înalt punct de zbor: 456.7m deasupra pământului

Titluri Guinness World Records®: Cea mai mare înălțime atinsă prin catapultare umană (100.36 m) și cea mai mare înălțime cumulată atinsă prin catapultare umană (151.72 m).

03 Doi ani și jumătate de pregătiri: povestea din spatele performanței record

O asemenea performanță nu se realizează peste noapte. Proiectul Human Catapult a necesitat doi ani și jumătate de pregătiri, timp în care DD Squad, o echipă slovenă specializată în cascadorii și inginerie, a construit uriașul sistem de lansare în interiorul celui mai înalt coș de fum din Europa. La putere maximă, acesta i-a supus pe sportivi unor forțe de accelerație de până la 4.2 G.

Quotation Ce s-a întâmplat aici este de-a dreptul incredibil Frédéric Fugen

Pentru Fugen, cea mai mare provocare a fost să se aventureze în necunoscut, chiar dacă avea deja la activ mii de sărituri.

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„Ce s-a întâmplat aici este de-a dreptul incredibil”, a declarat el. „Cu o catapultă de asemenea dimensiuni, pășim pe un teritoriu aproape necunoscut și trebuie să ne bazăm pe întreaga noastră experiență pentru a gestiona săritura după o lansare atât de neobișnuită și extremă. Este ceva pentru care nu te poți antrena, dar avem încredere deplină în echipa DD Squad.”

„De-a lungul carierei mele, am încercat mereu să împing limitele sportului și să experimentez lucruri noi, fie că vorbim despre BASE jumping, parașutism sau sporturi aeriene în general. Și exact asta am reușit să facem astăzi.”

Două recorduri mondiale Guinness pentru Fred Fugen și Dani Roman © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Proiectul, susținut de Prada Linea Rossa, a adus și o nouă perspectivă asupra BASE jumpingului. În mod obișnuit, acest sport presupune sărituri cu parașuta de pe structuri fixe, nu din aeronave. Acronimul B.A.S.E. provine de la Building (clădire), Antenna (antenă), Span (pod) și Earth (stâncă sau munte) – cele patru tipuri de locuri de unde sportivii se lansează de obicei.

Urmărește-i pe Roman și Fugen într-o altă provocare spectaculoasă la înălțime, în Ultimate Aerial Obstacle Course.

Împreună, Roman și Fugen au la activ peste 32.000 de sărituri cu parașuta. Însă, chiar și cu toată această experiență, să fie catapultați dintr-un coș de fum cu 180 km/h a reprezentat o provocare complet nouă. Iar acum, cei doi au și două recorduri mondiale care să le confirme performanța.