Как вардинг помогает побеждать в Dota 2

“Обзор выигрывает матчи” – это неписанное правило всех профессиональных игроков в Dota 2. Обзор позволяет тебе знать, как и куда перемещаются враги, какие предметы они несут с собой, и какую стратегию наступления могут использовать. Эти знания могут стать жизненно необходимыми как для планирования собственных атак, так и для понимания сильных и слабых сторон твоей команды на карте.

Совместно с PasoLL, профессиональным игроком в Dota 2, мы разберем основные стратегии вардинга, которые помогут тебе использовать обзор на профессиональном уровне.

Варды – что это?

В Dota 2 у твоего героя есть своя зона обзора, в рамках которой ты можешь видеть все, что происходит вокруг. У всей команды обзор общий, поэтому ты точно так же можешь свободно наблюдать все происходящее вокруг твоих товарищей по команде, дружественных крипов, башен и призываемых существ. Остальная часть карты покрыта туманом войны, и ты даже не представляешь, что там может происходить.

Лучший способ увидеть сквозь туман - это поставить варды. Варды являются статичными предметами, которые можно разместить в большинстве мест на карте, чтобы обеспечить обзор этих областей. Благодаря полученному обзору ты можешь замечать передвижения вражеских героев, тем самым получая важную информацию, которая поможет твоей команде принимать разные стратегические решения.

Типы вардов

Observer – это желтые варды, а Sentry – синие © Valve

Всего варды бывают двух видов: Observer и Sentry. Observer варды обеспечивают обзор в 1400 радиусе вокруг себя, однако они не могут обнаруживать невидимых юнитов, а обзор может быть затруднен, если вард не находится на возвышенности. Observer варды становятся невидимыми после размещения, но могут быть замечены врагами с помощью определенных навыков и предметов, а при обнаружении могут быть полностью уничтожены. Команда стартует игру с двумя “обсами” и может иметь максимум четыре в любой момент времени. Один вард обновляется каждые 135 секунд. Обсерверы можно свободно покупать и делиться с тиммейтами. После размещения они стоят 6 минут, однако враг может уничтожить их в любой момент.

Sentry позволяют видеть вражеские варды и невидимых юнитов, но сами по себе обзора не дают. Разрушаются так же, как и observer варды. Команды стартуют с тремя sentry и могут иметь вплоть до десяти таких вардов одновременно. Они длятся 8 минут и стоят 50 голды.

Как и когда ставить варды?

Вардинг зависит от состава твоей команды и стадии игры. Ты должен расставлять варды в зависимости от того, каков план тиммейтов на игру, какие области карты вы хотите контролировать, а какие - можете лишить контроля.

Стадия лайнинга

Традиционным правилом является наличие вардов у мидера и оффлейнера или саппорта 4 позиции в начале игры. Мидеры должны размещать варды в зависимости от того, чего они хотят достичь. Например, если игрок планирует следить за перемещениями саппорта противника, он может разместить вард ближе к вражескому оффлейну, чтобы следить за его ротациями. Если вашей команде нужно контролировать руны, то вард стоит поместить рядом с местами появления рун, чтобы успеть захватить их. А варды на возвышенностях позволяют следить за отводами и перемещениями крипов и, таким образом, дают вашей команде преимущество.

Обязательно ставь варды рядом со спотами рун на миде. © Valve

Для оффлейна или сложной линии есть две стратегии для продуктивного вардинга. Если матчап для вас благоприятен, то используйте вард, чтобы следить за вражеским бэклайном (персонажи с малым количеством очков здоровья) и отрезать этим героям возможности к отступлению. Если же враги сильны, стоит, например, поместить вард для наблюдения за лагерями нейтральных крипов. Это обеспечит вас необходимой информацией и поможет принимать важные решения об атаке или защите.

Такой вард позволить увидеть пуллы и перемещения врагов. © Valve

Первая ночь

Следующее важное время для установки вардов - пять минут после старта матча, когда вот-вот начнется первый ночной цикл. Темное время суток снижает обзор большинства героев, и именно тогда начинаются первые ганки.

В большинстве проигр, во время первой ночи мидер перемещается на другие линии, или же саппорты приходят на мид. На пятиминутной отметке обязательно нужно ставить вард на миде. Кроме того, стоит поместить его и на легкую линию, чтобы защитить керри. Так вард поможет саппорту покинуть эту линию и сыграть в другом месте на карте, в то же время этот вард поможет керри принять решение о том, стоит ли агрессивно давить линию или пока лучше отступить.

Этот вард позволит защитить керри, а саппорт принесет больше пользы в игре. © Valve

Другие основы вардинга

Игрокам поддержки лучше всегда носить с собой вард. «Каждый раз, когда ваша команда использует Smoke of Deceit, чтобы попытаться ганкануть, убедитесь, что у вас есть вард. Вы никогда не должны ходить в тумане под смоками», – рассказывает PasoLL. Он говорит, что невидимость от смоков позволит тебе пробраться вглубь вражеской территории, чтобы поставить свой собственный вард.

Такой агрессивный вард позволит тебе увидеть, когда враг покинет базу. © Valve

Еще одна важная ситуация, когда требуется обзор - это командное сражение. Хороший саппорт всегда мгновенно поставит вард, когда начнется бой, чтобы позволить тиммейтам получить больше видимости. Хороший обзор выигрывает сражения, даже если команда находится в меньшинстве. Поскольку бои в Dota 2 требуют точного таргетинга по врагам, получение информации о бэклайне соперников с помощью варда - это очень недооцененное преимущество в тимфайте. Поэтому если начинается драка - сразу ставь вард. В идеале его стоит поместить на близлежащей скале или возвышенности, но если не получается, то просто ставь на пол.

Планируй расположение вардов в зависимости от текущих целей. © Valve

Выигрываешь битву за обзор – выигрываешь матч

Ключевое понятие в искусстве вардинга - это гонка на время. Ты должен ставить свои варды первым. Так ты сможешь быстро начать отслеживать перемещения врагов. Даже если ты не захочешь что-то предпринимать, вардинг позволит тебе видеть, какого уровня сейчас враги, как они прокачиваются, и какие предметы они собрали. Кроме того, варды помогут тебе заметить направление перемещения вражеского саппорта. Если ты кликнешь на врага, то сможешь увидеть наличие вардов у него в сумке, а значит - предположить, куда потенциально он планирует их поставить, чтобы впоследствии ты смог быстро их уничтожить. Не забывай, что вардинг - это преимущество, а значит, уничтожение вардов оппонентов ставит их в невыгодное положение.