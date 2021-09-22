Как успеть всё на Гран-при России Ф-1

Гран-при России — одно из самых масштабных спортивных событий в России в 2021 году. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 пройдет с 24 по 26 сентября. Грузы с оборудованием команд уже начали прибывать в Сочи, где проходит этап “королевской” автогоночной серии. Предстоящая гонка станет восьмым этапом в истории российского Гран-при — Формула 1 неизменно приезжает в Сочи с 2014 года.
В этом материале мы собрали для тебя все самое важное, что нужно знать о приближающемся уик-энде: от информации о командах Red Bull в Формуле 1 до расписания этапа и подробностей о развлекательной программе.
Red Bull Racing Honda
Команда Red Bull Racing появилась в серии в 2005 году. За прошедшие сезоны команде удалось завоевать четыре Кубка конструкторов — с 2010 по 2013 годы, — и в этот же период именно пилот Red Bull Racing становился чемпионом мира. В 2021 году у коллектива есть все шансы увеличить количество завоеванных титулов в обоих зачетах до пяти.
Макс Ферстаппен (Нидерланды, выступает под номером 33)
Голландский пилот Макс Ферстаппен — одна из самых ярких звезд Формулы 1 последнего десятилетия. Попав в чемпионат в 17 лет, Ферстаппен уже по ходу своего второго сезона оказался в Red Bull Racing и выиграл свою первую гонку в составе команды — Гран-при Испании в Барселоне. Ферстаппен обновил несколько рекордов Формулы 1, став, например, самым молодым победителем этапа и первым голландским гонщиком, которому удалось выиграть Гран-при.
Перед стартом Гран-при России именно он лидирует в личном зачете чемпионата. Макс может оформить в 2021 году свой первый чемпионский титул — но только в том случае, если оставит позади Льюиса Хэмилтона из Mercedes, с которым буквально на каждом этапе текущего сезона ведет борьбу за победы.
Серхио “Чеко” Перес (Мексика, выступает под номером 11)
Серхио Перес — пожалуй, самый сильный напарник Ферстаппена за последние несколько лет. Опыт (в Формуле 1 он гоняется с 2011 года, на его счету одна победа, несколько подиумов и выступления за команды Sauber, Mclaren, Force India и Racing Point), природная скорость и филигранная работа с шинами — главные козыри Переса, которые позволяют ему регулярно набирать очки и часто совершать яркие обгоны на трассе. Наряду с Ферстаппеном его можно уверенно назвать претендентом на победу в Гран-при России.
AlphaTauri Honda
AlphaTauri Honda — команда, которой “на бумаге” всего два года. Однако фактически этот коллектив, который является младшей командой Red Bull в Формуле 1, выступает в чемпионате мира с 2006 году, но был известен как Scuderia Toro Rosso.
AlphaTauri — бренд модной одежды Red Bull, который компания популяризирует с помощью команды в Формуле 1. До успехом бренда Benetton, который в девяностых тоже развивал свою торговую марку посредством “королевских” гонок и даже смог дважды выиграть чемпионский титул, AlphaTauri пока далеко. Тем не менее команда способна в чрезвычайных обстоятельствах схватить удачу за хвост и не только доехать до подиума, но и одержать победу (как это в последний раз произошло на Гран-при Италии в прошлом году).
Пьер Гасли (Франция, выступает под номером 10)
Карьера Пьера Гасли в Формуле 1 сложно назвать примером стабильности — после завоевания чемпионского титула в серии Формула 2 перспективный француз попал в Toro Rosso, спустя один полный сезон его перевели в чемпионскую команду Red Bull, но уже после 12 гонок вернули в младший коллектив. Однако “понижение” не стало для Гасли концом карьеры — наоборот, именно после возвращения в AlphaTauri Пьер “поехал”. В этой команде он смог впервые подняться на подиум, а затем сенсационно одержать победу в хаотичном Гран-при Италии в Монце. Скорость Гасли позволяет AlphaTauri в 2021 году периодически бороться с более сильными в теории командами: Ferrari, Aston Martin, Alpine. Пьера можно назвать одним из тех, кто способен в каждой гонке Формулы 1 текущего сезона преподнести сюрприз.
Юки Цунода (Япония, выступает под номером 22)
Юки Цунода — молодой японский пилот и главная надежда Honda в европейских гонках с открытыми колесами. Поддержкой автомобильной корпорации Цунода заручился в 2016 году, после чего стал чемпионом японской Формулы 4 в 2018-м, в 2020-м провел выдающийся дебютный сезон в Формуле 2 и стал третьим, а в 2020-м пошел на повышение в Формулу 1.
Формула 2
В рамках уик-энда в Сочи пройдет этап молодежной серии Формула 2 — это последняя ступенька, отделяющая лучших молодых пилотов от попадания в Формулу 1. В России состоится шестой этап чемпионата 2021 года. Программа Red Bull по поддержке молодых пилотов представлена в Формуле 2 сразу несколькими гонщиками: Лайамом Лоусоном, Юри Випсом и Джеханом Дарувалой.
Положение в личном зачете пилотов Формулы 1 перед Гран-при России
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing Honda) — 226,5 очка
- Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 221,5
- Вальттери Боттас (Mercedes) — 141
- Ландо Норрис (Mclaren Mercedes) — 132
- Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) — 118
- Шарль Леклер (Ferrari) — 104
- Карлос Сайнс (Ferrari) — 97,5
- Даниэль Риккардо (Mclaren Mercedes) — 83
- Пьер Гасли (Alphatauri Honda) — 66
- Фернандо Алонсо (Alpine Renault) — 50
- Эстебан Окон (Alpine Renault) — 45
- Себастьян Феттель (Aston Martin Mercedes) — 35
- Лэнс Стролл (Aston Martin Mercedes) — 24
- Юки Цунода (Alphatauri Honda) — 18
- Джордж Расселл (Williams Mercedes) — 15
- Николя Латифи (Williams Mercedes) — 7
- Кими Райкконен (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 2
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 1
- Мик Шумахер (Haas Ferrari) — 0
- Роберт Кубица (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 0
- Никита Мазепин (Haas Ferrari) — 0
Положение в Кубке конструкторов Формулы 1 перед Гран-при России
- Mercedes — 362,5 очка
- Red Bull Racing Honda — 344,5
- Mclaren Mercedes — 215
- Ferrari — 201,5
- Alpine Renault — 95
- AlphaTauri Honda — 84
- Aston Martin Mercedes — 59
- Williams Mercedes — 22;
- Alfa Romeo Racing Ferrari — 3
- Haas Ferrari — 0
Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2021:
Red Bull Sunset Party
В этот уик-энд любителей автоспорта ждёт много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами.
25 сентября в Сочи состоится Red Bull Sunset Party, – событие, которое многие участники и гости ждут не меньше гоночной серии Grand Prix F1. Red Bull Sunset Party – это вечеринка, ставшая своего рода традицией для всех любителей экстремальной скорости, мощных спорткаров и качественной музыки в компании друзей. В этом году звуковыми вибрациями на закате гостей будут заряжать:
Geju – электронный “chill rave” дуэт, в составе которого Георгий Топуридзе и Денис Курченко. Сейчас дуэт развивает свой лэйбл Leveldva: он же – известный московский бар, он же – место встречи братьев и сестер по атмосфере, в которой можно и потанцевать, и помедитировать.
Izhevski – музыкант и продюсер, создающий сказочные звуки под собственным лейблом Ruvenzori, резидент вечеринок "All Day I Dream" и “Radi Mira i Lubvi” и культовых фестивалей, среди которых "Burning Man" и "Tomorrowland". Его музыка – это гармония, внутренняя радость и уверенность в том, что мир хорош и в нем есть любовь.
Музыкальная закатная сессия пройдёт в живописном месте с видом на невероятной красоты склоны сочинских гор – на террасе Skypark!
Чтобы получить возможность попасть на вечеринку, необходимо подать заявку, заполнив анкету участника по ссылке!
Регистрация закроется 23 сентября, участники получат приглашение на почту.
Как добраться?
В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.
GPS-координаты Skypark Сочи:
43.524870, 39.997230
Вход в Skypark осуществляется по входному билету, который можно приобрести офлайн в кассах или онлайн на сайте skypark.ru