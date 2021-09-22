Как успеть всё на Гран-при России Ф-1

Гран-при России — одно из самых масштабных спортивных событий в России в 2021 году. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 пройдет с 24 по 26 сентября. Грузы с оборудованием команд уже начали прибывать в Сочи , где проходит этап “королевской” автогоночной серии. Предстоящая гонка станет восьмым этапом в истории российского Гран-при — Формула 1 неизменно приезжает в Сочи с 2014 года.

В этом материале мы собрали для тебя все самое важное, что нужно знать о приближающемся уик-энде: от информации о командах Red Bull в Формуле 1 до расписания этапа и подробностей о развлекательной программе.

Red Bull Racing Honda

Болид Red Bull Racing Honda выезжает из боксов во время Гран-при Италии © www.redbullcontentpool.com

Команда Red Bull Racing появилась в серии в 2005 году. За прошедшие сезоны команде удалось завоевать четыре Кубка конструкторов — с 2010 по 2013 годы, — и в этот же период именно пилот Red Bull Racing становился чемпионом мира. В 2021 году у коллектива есть все шансы увеличить количество завоеванных титулов в обоих зачетах до пяти.

Макс Ферстаппен (Нидерланды, выступает под номером 33)

Макс Ферстаппен во время Гран-при Италии © www.redbullcontentpool.com

Голландский пилот Макс Ферстаппен — одна из самых ярких звезд Формулы 1 последнего десятилетия. Попав в чемпионат в 17 лет, Ферстаппен уже по ходу своего второго сезона оказался в Red Bull Racing и выиграл свою первую гонку в составе команды — Гран-при Испании в Барселоне. Ферстаппен обновил несколько рекордов Формулы 1, став, например, самым молодым победителем этапа и первым голландским гонщиком, которому удалось выиграть Гран-при.

Перед стартом Гран-при России именно он лидирует в личном зачете чемпионата. Макс может оформить в 2021 году свой первый чемпионский титул — но только в том случае, если оставит позади Льюиса Хэмилтона из Mercedes, с которым буквально на каждом этапе текущего сезона ведет борьбу за победы.

Серхио “Чеко” Перес (Мексика, выступает под номером 11)

Серхио Перес в паддоке во время Гран-при Италии © www.redbullcontentpool.com

Серхио Перес — пожалуй, самый сильный напарник Ферстаппена за последние несколько лет. Опыт (в Формуле 1 он гоняется с 2011 года, на его счету одна победа, несколько подиумов и выступления за команды Sauber, Mclaren, Force India и Racing Point), природная скорость и филигранная работа с шинами — главные козыри Переса, которые позволяют ему регулярно набирать очки и часто совершать яркие обгоны на трассе. Наряду с Ферстаппеном его можно уверенно назвать претендентом на победу в Гран-при России.

AlphaTauri Honda

Болид AlphaTauri Honda на Гран-при Италии © redbullcontentpool.com

AlphaTauri Honda — команда, которой “на бумаге” всего два года. Однако фактически этот коллектив, который является младшей командой Red Bull в Формуле 1, выступает в чемпионате мира с 2006 году, но был известен как Scuderia Toro Rosso.

AlphaTauri — бренд модной одежды Red Bull, который компания популяризирует с помощью команды в Формуле 1. До успехом бренда Benetton, который в девяностых тоже развивал свою торговую марку посредством “королевских” гонок и даже смог дважды выиграть чемпионский титул, AlphaTauri пока далеко. Тем не менее команда способна в чрезвычайных обстоятельствах схватить удачу за хвост и не только доехать до подиума, но и одержать победу (как это в последний раз произошло на Гран-при Италии в прошлом году).

Пьер Гасли (Франция, выступает под номером 10)

Пьер Гасли во время Гран-при Италии © www.redbullcontentpool.com

Карьера Пьера Гасли в Формуле 1 сложно назвать примером стабильности — после завоевания чемпионского титула в серии Формула 2 перспективный француз попал в Toro Rosso, спустя один полный сезон его перевели в чемпионскую команду Red Bull, но уже после 12 гонок вернули в младший коллектив. Однако “понижение” не стало для Гасли концом карьеры — наоборот, именно после возвращения в AlphaTauri Пьер “поехал”. В этой команде он смог впервые подняться на подиум, а затем сенсационно одержать победу в хаотичном Гран-при Италии в Монце. Скорость Гасли позволяет AlphaTauri в 2021 году периодически бороться с более сильными в теории командами: Ferrari, Aston Martin, Alpine. Пьера можно назвать одним из тех, кто способен в каждой гонке Формулы 1 текущего сезона преподнести сюрприз.

Юки Цунода (Япония, выступает под номером 22)

Юки Цунода на Гран-при Италии © www.redbullcontentpool.com

Юки Цунода — молодой японский пилот и главная надежда Honda в европейских гонках с открытыми колесами. Поддержкой автомобильной корпорации Цунода заручился в 2016 году, после чего стал чемпионом японской Формулы 4 в 2018-м, в 2020-м провел выдающийся дебютный сезон в Формуле 2 и стал третьим, а в 2020-м пошел на повышение в Формулу 1.

Формула 2

В рамках уик-энда в Сочи пройдет этап молодежной серии Формула 2 — это последняя ступенька, отделяющая лучших молодых пилотов от попадания в Формулу 1. В России состоится шестой этап чемпионата 2021 года. Программа Red Bull по поддержке молодых пилотов представлена в Формуле 2 сразу несколькими гонщиками: Лайамом Лоусоном, Юри Випсом и Джеханом Дарувалой.

Джехан Дарувала во время пятого этапа Формулы 2 © www.redbullcontentpool.com

Положение в личном зачете пилотов Формулы 1 перед Гран-при России

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing Honda) — 226,5 очка Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 221,5 Вальттери Боттас (Mercedes) — 141 Ландо Норрис (Mclaren Mercedes) — 132 Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) — 118 Шарль Леклер (Ferrari) — 104 Карлос Сайнс (Ferrari) — 97,5 Даниэль Риккардо (Mclaren Mercedes) — 83 Пьер Гасли (Alphatauri Honda) — 66 Фернандо Алонсо (Alpine Renault) — 50 Эстебан Окон (Alpine Renault) — 45 Себастьян Феттель (Aston Martin Mercedes) — 35 Лэнс Стролл (Aston Martin Mercedes) — 24 Юки Цунода (Alphatauri Honda) — 18 Джордж Расселл (Williams Mercedes) — 15 Николя Латифи (Williams Mercedes) — 7 Кими Райкконен (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 2 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 1 Мик Шумахер (Haas Ferrari) — 0 Роберт Кубица (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 0 Никита Мазепин (Haas Ferrari) — 0

Положение в Кубке конструкторов Формулы 1 перед Гран-при России

Mercedes — 362,5 очка Red Bull Racing Honda — 344,5 Mclaren Mercedes — 215 Ferrari — 201,5 Alpine Renault — 95 AlphaTauri Honda — 84 Aston Martin Mercedes — 59 Williams Mercedes — 22; Alfa Romeo Racing Ferrari — 3 Haas Ferrari — 0

Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2021:

24 сентября, пятница: 11:30 — 12:30 Формула 2 Первая сессия свободных заездов 15:00 — 16:00 Формула 1 Вторая сессия свободных заездов 25 сентября, суббота: 10:30 Формула 2 Гонка 1 12:00 — 13:00 Формула 1 Третья сессия свободных заездов 15:00 — 16:00 Формула 1 Квалификация 16:45 Формула 2 Гонка 2 26 сентября, воскресенье: 11:20 Формула 2 Гонка 3 15:00 Формула 1 Гонка

Red Bull Sunset Party

В этот уик-энд любителей автоспорта ждёт много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами.

25 сентября в Сочи состоится Red Bull Sunset Party, – событие, которое многие участники и гости ждут не меньше гоночной серии Grand Prix F1. Red Bull Sunset Party – это вечеринка, ставшая своего рода традицией для всех любителей экстремальной скорости, мощных спорткаров и качественной музыки в компании друзей. В этом году звуковыми вибрациями на закате гостей будут заряжать:

Geju – электронный “chill rave” дуэт, в составе которого Георгий Топуридзе и Денис Курченко. Сейчас дуэт развивает свой лэйбл Leveldva: он же – известный московский бар, он же – место встречи братьев и сестер по атмосфере, в которой можно и потанцевать, и помедитировать.

Izhevski – музыкант и продюсер, создающий сказочные звуки под собственным лейблом Ruvenzori, резидент вечеринок "All Day I Dream" и “Radi Mira i Lubvi” и культовых фестивалей, среди которых "Burning Man" и "Tomorrowland". Его музыка – это гармония, внутренняя радость и уверенность в том, что мир хорош и в нем есть любовь.

Музыкальная закатная сессия пройдёт в живописном месте с видом на невероятной красоты склоны сочинских гор – на террасе Skypark!

Чтобы получить возможность попасть на вечеринку, необходимо подать заявку, заполнив анкету участника по ссылке !

Регистрация закроется 23 сентября, участники получат приглашение на почту.

Как добраться?

В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.

GPS-координаты Skypark Сочи:

43.524870, 39.997230

Вход в Skypark осуществляется по входному билету, который можно приобрести офлайн в кассах или онлайн на сайте skypark.ru

Куда еще сходить во время Гран-при?

Название Площадки Адрес Ссылка Промо Оффер Описание Sky Park г. Сочи, с. Казачий брод, ул. Краснофлотская https://skypark.ru/ Экстримальные развлечения на высоте Роза Хутор г. Сочи, Адлерский район,с. Эстосадок, ул. Олимпийская, д. 35 go.rosakhutor.com Осенние туры с кешбэком 20% по карте МИР Максимальный спектр развлечений в Горах Сочи Мотодром г. Сочи, Федеральная территория Сириус, Олимпийский проспект д.1 https://motodromsochi.ru/ Тренировки по мотоспорту для детей и взрослых Эндуро 23 г. Сочи, Адлерский район, ул. Краснофлотская, д.1 https://enduro23.ru/ Мототуры в горы и по живописным окрестностям Сочи

Название Заведения Адрес Ссылка Ценник Описание Бронь Красная Поляна Harat’s Pub ул. Горная карусель 1, Эстосадок https://sochi.harats.com/ *** Паб с большим ассортиментом пива и крепкого алкоголя Лучше забронировать столик Сочи Казино ул. Эстонская 51, Эстосадок https://casinosochi.ru/ **** Территория азартных игр Паспорт для входа Hookah Place ул. Эстонская 71, Эстосадок https://sochi.hookahplace.ru/HookahPlace_Soci_Krasnaa_Polana ** Дымные коктейли по демократичным ценам Без брони Бургерная наб. Лаванда, 6, село Эстосадок http://topburgers.ru/# *** Лучшие бургеры на курорте Роза Хутор Без брони Груша ул. Медовея, 8/1, Горная Олимпийская деревня, село Эстосадок https://www.instagram.com/grusha_rest/?hl=ru *** Сочетание кухни, коктейлей и гор Лучше забронировать столик Каури Краснофлотская ул., 54А, село Казачий Брод https://www.kaurisochi.ru/ **** Авторская средиземноморская кухня с азиатскими и черноморскими специалитетами Платный вход Адлер Сыроварня ул. Бестужева 1/1 https://syrovarnya.com/ **** Изысканная кухня Лучше забронировать столик Принц Уэльский Триумфальная ул., 10А, https://gruppaluxe.com/theprince **** Лучший паб для фанатов гонок Лучше забронировать столик On The Rocks Bar ул. Бестужева 1/1 https://www.instagram.com/ontherocksbar_/?hl=ru *** Самые отвязные тусовки в Сочи Дресс-код и фейсконтроль Бестужев бар Мандариновая аллея http://bestuzhevbar.ru/adler *** Трешовый бар для вечеринки Дресс-код и фейсконтроль Four Side ул. Бестужева 1/1 https://vk.com/four4side *** Коктейльный бар Лучше забронировать столик Виноград ул. Бестужева 1 https://www.vinograd-sochi.com/ **** Бассейн, пляж, бар Платный вход Высота ул. 65 лет Победы, 50/1 https://novikovgroup.ru/restaurants/5642Restaurant/5642Visota_212.html **** Вкусная кухня на побережье Черного Моря Лучше забронировать столик Сочи Гастропорт Несебрская ул., 1Б http://gastroportsochi.ru/ *** Фудмаркет. Лучшие кухни мира под одной крышей. Без брони Кокос бар ул. Воровского, 3 https://cocos-bar.com/ *** Коктейльный бар Лучше забронировать столик Хабл Бабл ул. Орджоникидзе, 24 https://vk.com/hablbablsochi *** Премиальные дымные коктейли Лучше забронировать столик D.O.M. Несебрская ул., 1А https://www.dom-restaurant.ru *** Ресторанный комплекс с караоке Лучше забронировать столик