Болид Red Bull Racing Honda во время Гран-при России
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Формула-1

Как успеть всё на Гран-при России Ф-1

Гид по главным событиям, которые необходимо увидеть своими глазами на этапе королевских автогонок в Сочи с 24 по 26 сентября.
Автор Андрей Сафонов
Читать 8 минОпубликовано
Гран-при России — одно из самых масштабных спортивных событий в России в 2021 году. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 пройдет с 24 по 26 сентября. Грузы с оборудованием команд уже начали прибывать в Сочи, где проходит этап “королевской” автогоночной серии. Предстоящая гонка станет восьмым этапом в истории российского Гран-при — Формула 1 неизменно приезжает в Сочи с 2014 года.
В этом материале мы собрали для тебя все самое важное, что нужно знать о приближающемся уик-энде: от информации о командах Red Bull в Формуле 1 до расписания этапа и подробностей о развлекательной программе.

Red Bull Racing Honda

Болид Red Bull Racing Honda выезжает из боксов во время Гран-при Италии
Болид Red Bull Racing Honda выезжает из боксов во время Гран-при Италии
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Команда Red Bull Racing появилась в серии в 2005 году. За прошедшие сезоны команде удалось завоевать четыре Кубка конструкторов — с 2010 по 2013 годы, — и в этот же период именно пилот Red Bull Racing становился чемпионом мира. В 2021 году у коллектива есть все шансы увеличить количество завоеванных титулов в обоих зачетах до пяти.
Макс Ферстаппен (Нидерланды, выступает под номером 33)
Макс Ферстаппен во время Гран-при Италии
Макс Ферстаппен во время Гран-при Италии
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Голландский пилот Макс Ферстаппен — одна из самых ярких звезд Формулы 1 последнего десятилетия. Попав в чемпионат в 17 лет, Ферстаппен уже по ходу своего второго сезона оказался в Red Bull Racing и выиграл свою первую гонку в составе команды — Гран-при Испании в Барселоне. Ферстаппен обновил несколько рекордов Формулы 1, став, например, самым молодым победителем этапа и первым голландским гонщиком, которому удалось выиграть Гран-при.
Перед стартом Гран-при России именно он лидирует в личном зачете чемпионата. Макс может оформить в 2021 году свой первый чемпионский титул — но только в том случае, если оставит позади Льюиса Хэмилтона из Mercedes, с которым буквально на каждом этапе текущего сезона ведет борьбу за победы.
Серхио “Чеко” Перес (Мексика, выступает под номером 11)
Серхио Перес в паддоке во время Гран-при Италии
Серхио Перес в паддоке во время Гран-при Италии
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Серхио Перес — пожалуй, самый сильный напарник Ферстаппена за последние несколько лет. Опыт (в Формуле 1 он гоняется с 2011 года, на его счету одна победа, несколько подиумов и выступления за команды Sauber, Mclaren, Force India и Racing Point), природная скорость и филигранная работа с шинами — главные козыри Переса, которые позволяют ему регулярно набирать очки и часто совершать яркие обгоны на трассе. Наряду с Ферстаппеном его можно уверенно назвать претендентом на победу в Гран-при России.

AlphaTauri Honda

Болид AlphaTauri Honda на Гран-при Италии
Болид AlphaTauri Honda на Гран-при Италии
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AlphaTauri Honda — команда, которой “на бумаге” всего два года. Однако фактически этот коллектив, который является младшей командой Red Bull в Формуле 1, выступает в чемпионате мира с 2006 году, но был известен как Scuderia Toro Rosso.
AlphaTauri — бренд модной одежды Red Bull, который компания популяризирует с помощью команды в Формуле 1. До успехом бренда Benetton, который в девяностых тоже развивал свою торговую марку посредством “королевских” гонок и даже смог дважды выиграть чемпионский титул, AlphaTauri пока далеко. Тем не менее команда способна в чрезвычайных обстоятельствах схватить удачу за хвост и не только доехать до подиума, но и одержать победу (как это в последний раз произошло на Гран-при Италии в прошлом году).
Пьер Гасли (Франция, выступает под номером 10)
Пьер Гасли во время Гран-при Италии
Пьер Гасли во время Гран-при Италии
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Карьера Пьера Гасли в Формуле 1 сложно назвать примером стабильности — после завоевания чемпионского титула в серии Формула 2 перспективный француз попал в Toro Rosso, спустя один полный сезон его перевели в чемпионскую команду Red Bull, но уже после 12 гонок вернули в младший коллектив. Однако “понижение” не стало для Гасли концом карьеры — наоборот, именно после возвращения в AlphaTauri Пьер “поехал”. В этой команде он смог впервые подняться на подиум, а затем сенсационно одержать победу в хаотичном Гран-при Италии в Монце. Скорость Гасли позволяет AlphaTauri в 2021 году периодически бороться с более сильными в теории командами: Ferrari, Aston Martin, Alpine. Пьера можно назвать одним из тех, кто способен в каждой гонке Формулы 1 текущего сезона преподнести сюрприз.
Юки Цунода (Япония, выступает под номером 22)
Юки Цунода на Гран-при Италии
Юки Цунода на Гран-при Италии
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Юки Цунода — молодой японский пилот и главная надежда Honda в европейских гонках с открытыми колесами. Поддержкой автомобильной корпорации Цунода заручился в 2016 году, после чего стал чемпионом японской Формулы 4 в 2018-м, в 2020-м провел выдающийся дебютный сезон в Формуле 2 и стал третьим, а в 2020-м пошел на повышение в Формулу 1.

Формула 2

В рамках уик-энда в Сочи пройдет этап молодежной серии Формула 2 — это последняя ступенька, отделяющая лучших молодых пилотов от попадания в Формулу 1. В России состоится шестой этап чемпионата 2021 года. Программа Red Bull по поддержке молодых пилотов представлена в Формуле 2 сразу несколькими гонщиками: Лайамом Лоусоном, Юри Випсом и Джеханом Дарувалой.
Джехан Дарувала во время пятого этапа Формулы 2
Джехан Дарувала во время пятого этапа Формулы 2
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Положение в личном зачете пилотов Формулы 1 перед Гран-при России
  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing Honda) — 226,5 очка
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 221,5
  3. Вальттери Боттас (Mercedes) — 141
  4. Ландо Норрис (Mclaren Mercedes) — 132
  5. Серхио Перес (Red Bull Racing Honda) — 118
  6. Шарль Леклер (Ferrari) — 104
  7. Карлос Сайнс (Ferrari) — 97,5
  8. Даниэль Риккардо (Mclaren Mercedes) — 83
  9. Пьер Гасли (Alphatauri Honda) — 66
  10. Фернандо Алонсо (Alpine Renault) — 50
  11. Эстебан Окон (Alpine Renault) — 45
  12. Себастьян Феттель (Aston Martin Mercedes) — 35
  13. Лэнс Стролл (Aston Martin Mercedes) — 24
  14. Юки Цунода (Alphatauri Honda) — 18
  15. Джордж Расселл (Williams Mercedes) — 15
  16. Николя Латифи (Williams Mercedes) — 7
  17. Кими Райкконен (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 2
  18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 1
  19. Мик Шумахер (Haas Ferrari) — 0
  20. Роберт Кубица (Alfa Romeo Racing Ferrari) — 0
  21. Никита Мазепин (Haas Ferrari) — 0
Положение в Кубке конструкторов Формулы 1 перед Гран-при России
  1. Mercedes — 362,5 очка
  2. Red Bull Racing Honda — 344,5
  3. Mclaren Mercedes — 215
  4. Ferrari — 201,5
  5. Alpine Renault — 95
  6. AlphaTauri Honda — 84
  7. Aston Martin Mercedes — 59
  8. Williams Mercedes — 22;
  9. Alfa Romeo Racing Ferrari — 3
  10. Haas Ferrari — 0

Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2021:

24 сентября, пятница:11:30 — 12:30Формула 2Первая сессия свободных заездов
15:00 — 16:00Формула 1Вторая сессия свободных заездов
25 сентября, суббота:10:30Формула 2Гонка 1
12:00 — 13:00Формула 1Третья сессия свободных заездов
15:00 — 16:00Формула 1Квалификация
16:45Формула 2Гонка 2
26 сентября, воскресенье:11:20Формула 2Гонка 3
15:00Формула 1Гонка

Red Bull Sunset Party

В этот уик-энд любителей автоспорта ждёт много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами.
25 сентября в Сочи состоится Red Bull Sunset Party, – событие, которое многие участники и гости ждут не меньше гоночной серии Grand Prix F1. Red Bull Sunset Party – это вечеринка, ставшая своего рода традицией для всех любителей экстремальной скорости, мощных спорткаров и качественной музыки в компании друзей. В этом году звуковыми вибрациями на закате гостей будут заряжать:
Geju – электронный “chill rave” дуэт, в составе которого Георгий Топуридзе и Денис Курченко. Сейчас дуэт развивает свой лэйбл Leveldva: он же – известный московский бар, он же – место встречи братьев и сестер по атмосфере, в которой можно и потанцевать, и помедитировать.
Izhevski – музыкант и продюсер, создающий сказочные звуки под собственным лейблом Ruvenzori, резидент вечеринок "All Day I Dream" и “Radi Mira i Lubvi” и культовых фестивалей, среди которых "Burning Man" и "Tomorrowland". Его музыка – это гармония, внутренняя радость и уверенность в том, что мир хорош и в нем есть любовь.
Музыкальная закатная сессия пройдёт в живописном месте с видом на невероятной красоты склоны сочинских гор – на террасе Skypark!
Чтобы получить возможность попасть на вечеринку, необходимо подать заявку, заполнив анкету участника по ссылке!
Регистрация закроется 23 сентября, участники получат приглашение на почту.

Как добраться?

В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.
GPS-координаты Skypark Сочи:
43.524870, 39.997230
Подробнее о том, как добраться.
Вход в Skypark осуществляется по входному билету, который можно приобрести офлайн в кассах или онлайн на сайте skypark.ru

Куда еще сходить во время Гран-при?

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Sky Parkг. Сочи, с. Казачий брод, ул. Краснофлотскаяhttps://skypark.ru/Экстримальные развлечения на высоте
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Сочи Мотодромг. Сочи, Федеральная территория Сириус, Олимпийский проспект д.1https://motodromsochi.ru/Тренировки по мотоспорту для детей и взрослых
Эндуро 23г. Сочи, Адлерский район, ул. Краснофлотская, д.1https://enduro23.ru/Мототуры в горы и по живописным окрестностям Сочи
Название ЗаведенияАдресСсылкаЦенникОписаниеБронь
Красная Поляна
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