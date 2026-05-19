Sommarens bästa event och aktiviteter

Är du och dina kompisar redo att fylla sommarens alla dygn med sol, skratt och skönt häng? Det finns massor av grymma happenings över hela Sverige som helt klart kommer att höja energin och wow-känslan med 100 procent. Från härliga festivaler och stora sportevenemang till riktigt roliga sommaraktiviteter. Här är våra sommarfavoriter.

01 Dansa loss på en musikfestival

Sommarnatten är svårslagen

Att få spana in några riktigt stora artister göra sin grej mitt i ett publikhav, omsluten av musik, vänner och sommarsol, är rätt svårslaget. Det finns flera stora musikfestivaler i Sverige som helt klart är värda att sätta upp på din bucket list. Här är några där vi kommer att dansa loss lite extra i sommar:

Brännbollsyran, Umeå, 5-7 juni

Summer On, Båstad, 12-13 juni

Bayside Helsingborg, 3-4 juli

Way Out West, Göteborg, 13-15 aug

Bonfire Festival, Linköping, 4-5 sept

02 Se världens bästa rallyförare i Höljes

Upplev den fantastiska atmosfären och racingen i Höljes

Det är snabba bilar och folkfest mitt i de värmländska skogarna som gäller när World RX kommer till Sverige. Motorstadion i Höljes är en av världens mest ikoniska rallycrossbanor och du kan förvänta dig högt tempo och tuff racing när världens bästa rallyförare fightas om topplaceringarna.

När: 4 till 5 juli

Var: Höljes, Sverige

03 Spela beachvolley

Bästa strandaktiviteten någonsin?

Allt måste inte vara uppstyrda event. Vad sägs om lite hederligt strandhäng i sommar? Att softa på stranden passar vissa perfekt, men andra blir snabbt lite rastlösa. Då är beachvolleyboll räddaren i sanden.

Det är en kul sport oavsett om du är nybörjare eller rutinerat proffs. Samla några polare, fixa en boll och ett nät och börja nöta. Det håller energin uppe, ger en riktigt fin bränna och gör doppet efter matchen ännu skönare.

Vill du ha några tips på hur du kommer i gång och får bättre flyt i spelet? Proffsspelarna David Åhman och Jonatan Hellvig delar med sig av sina bästa tips och tricks här .

04 Bli en mountainbikefantast

Emil Johansson och Martin Söderström i Järvsö Se Martin Söderström och Emil Johansson sätta sin prägel på cykellederna i Järvsö, Sverige.

Medan vissa älskar stadens puls dras andra till bergen. Ge dig själv ett härligt adrenalinpåslag när du är där genom att testa att cykla nerför berg, aka. downhill mountainbike.

Det är lite som alpin skidåkning, fast på två hjul. Du tar liften upp och cyklar sedan nerför olika färgmarkerade leder med hinder som doserade kurvor, hopp, drops och stenpartier. Nybörjare eller proffs spelar ingen roll. Det är en riktigt grym dag ute som får pulsen att rusa och peppen att slå i taket.

Från norr till söder finns det massor av riktigt vassa bike parks i Sverige, med något för alla nivåer. Så oavsett om du är flerfaldig världsmästare som Emil Johansson eller glad amatör är de här platserna väl värda en roadtrip.