Fans jublar under livfulla ljus på Red Bull Dance Your Style 2025-evenemanget i Malmö, Sverige, när dansare värmer upp scenen med elektrifierande urbana dansbattles.
Sommarens bästa event och aktiviteter

Gör dig redo att maxa sommaren med allt från musikfestivaler till rallycross, beachvolley och mountainbike.
Skriven av Hanna Jonsson
I den här artikeln

Jonatan Hellvig

Jonatan Hellvig och lagkamraten David Åhman revolutionerar beachvolleyboll från grunden med sitt unika och svårbemästrade spelsätt känt som Swedish Jump Set.

David Åhman

David Åhman och Jonatan Hellvig har snabbt slagit igenom och etablerat sig i den absoluta världseliten i beachvolleyboll, med flera tunga segrar mot några av världens bästa lag.

Timmy Hansen

Timmy Hansen, världsmästare i rallycross med segrar i World RX, Extreme E och E1, är rallycrosssonen som gått sin egen väg.

Kevin Hansen

Kevin Hansen är en av världens främsta rallycrossförare och har radat upp segrar sen långt innan han ens hade körkort.

Emil Johansson

Svenska Slopestyle-stjärnan Emil Johansson inspirerar både på och av cykeln genom sin atletiska skicklighet och mentala styrka.

Johan Kristoffersson

Johan Kristoffersson är en av Sveriges mest framgångsrika racingförare med åtta VM-titlar i rallycross och segrar i Extreme E och STCC – en mästare som gjort vinnandet till vardag oavsett bil.

MTB Raw

Find out what happens when the talent and creativity of filmmakers and MTB athletes is combined.

3 säsonger · 46 avsnitt

Innehåll

  1. 1
    Dansa loss på en musikfestival
  2. 2
    Se världens bästa rallyförare i Höljes
  3. 3
    Spela beachvolley
  4. 4
    Bli en mountainbikefantast
Är du och dina kompisar redo att fylla sommarens alla dygn med sol, skratt och skönt häng? Det finns massor av grymma happenings över hela Sverige som helt klart kommer att höja energin och wow-känslan med 100 procent. Från härliga festivaler och stora sportevenemang till riktigt roliga sommaraktiviteter. Här är våra sommarfavoriter.
01

Dansa loss på en musikfestival

Ishi Vu uppträder i Dungen under Way Out West Festival i Göteborg, Sverige den 10 augusti 2019

Sommarnatten är svårslagen

© Adam Klingeteg / red Bull Content Pool

Att få spana in några riktigt stora artister göra sin grej mitt i ett publikhav, omsluten av musik, vänner och sommarsol, är rätt svårslaget. Det finns flera stora musikfestivaler i Sverige som helt klart är värda att sätta upp på din bucket list. Här är några där vi kommer att dansa loss lite extra i sommar:
  • Brännbollsyran, Umeå, 5-7 juni
  • Summer On, Båstad, 12-13 juni
  • Bayside Helsingborg, 3-4 juli
  • Way Out West, Göteborg, 13-15 aug
  • Bonfire Festival, Linköping, 4-5 sept
02

Se världens bästa rallyförare i Höljes

WorldRX-tävlande i aktion vid FIA World Rallycross Championship i Sverige, Höljes den 1 juli 2023

Upplev den fantastiska atmosfären och racingen i Höljes

© Andre Lavadinho / @World / Red Bull Content Pool

Det är snabba bilar och folkfest mitt i de värmländska skogarna som gäller när World RX kommer till Sverige. Motorstadion i Höljes är en av världens mest ikoniska rallycrossbanor och du kan förvänta dig högt tempo och tuff racing när världens bästa rallyförare fightas om topplaceringarna.
  • När: 4 till 5 juli
  • Var: Höljes, Sverige
03

Spela beachvolley

David Åhman och Jonatan Hellvig spelar volleyboll i Strömstad, Sverige den 14 september 2023

Bästa strandaktiviteten någonsin? Självklart om du frågar David och Jonatan

© Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Allt måste inte vara uppstyrda event. Vad sägs om lite hederligt strandhäng i sommar? Att softa på stranden passar vissa perfekt, men andra blir snabbt lite rastlösa. Då är beachvolleyboll räddaren i sanden.

Det är en kul sport oavsett om du är nybörjare eller rutinerat proffs. Samla några polare, fixa en boll och ett nät och börja nöta. Det håller energin uppe, ger en riktigt fin bränna och gör doppet efter matchen ännu skönare.
Vill du ha några tips på hur du kommer i gång och får bättre flyt i spelet? Proffsspelarna David Åhman och Jonatan Hellvig delar med sig av sina bästa tips och tricks här.
04

Bli en mountainbikefantast

Emil Johansson och Martin Söderström i Järvsö

Se Martin Söderström och Emil Johansson sätta sin prägel på cykellederna i Järvsö, Sverige.

Emil Johansson
Medan vissa älskar stadens puls dras andra till bergen. Ge dig själv ett härligt adrenalinpåslag när du är där genom att testa att cykla nerför berg, aka. downhill mountainbike.
Det är lite som alpin skidåkning, fast på två hjul. Du tar liften upp och cyklar sedan nerför olika färgmarkerade leder med hinder som doserade kurvor, hopp, drops och stenpartier. Nybörjare eller proffs spelar ingen roll. Det är en riktigt grym dag ute som får pulsen att rusa och peppen att slå i taket.
Från norr till söder finns det massor av riktigt vassa bike parks i Sverige, med något för alla nivåer. Så oavsett om du är flerfaldig världsmästare som Emil Johansson eller glad amatör är de här platserna väl värda en roadtrip.

