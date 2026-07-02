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MTB
Red Bull Hardline posúva hranice: Prichádza elektrizujúci kanadský debut
Red Bull Hardline, najťažšie downhillové MTB preteky na svete, sa 17. októbra prvýkrát uskutočnia v Britskej Kolumbii v Kanade. Tu sú informácie, ktoré by si mal vedieť.
Red Bull Hardline, najdrsnejšie MTB downhillové podujatie na svete, sa pripravuje na novú odvážnu kapitolu. Oznámením Red Bull Hardline British Columbia, zastávky v Kanade, sa rozširuje odkaz Red Bull Hardline za hranice Walesu a Tasmánie. Organizátori spoja tri podujatia pod jednu víziu a očakávaný event sa uskutoční 17. októbra 2026. Podujatie prinesie najťažší formát zjazdových pretekov na svete do hory Cypress Mountain, ktorá sa nachádza severne od Vancouveru.
Tieto preteky prinášajú nekompromisný duch Red Bull Hardline do nového prostredia. Očakávaj strmé zjazdy, masívne vybudované prvky na trati a dramatickú kulisu západného pobrežia, kde jazdci posunú hranice možností. Tentoraz sa všetka akcia odohrá na kanadskej pôde. Tu je to, čo potrebuješ vedieť, aby si bol v obraze.
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Kľúčové fakty
- Odkedy Dan Atherton vytvoril tento event vo Walese v roku 2014, si Red Bull Hardline vybudovala povesť dokonalého testovacieho miesta hraníc zjazdu na horských bicykloch. Spája najvyššiu rýchlosť s vynaliezavosťou freeride štýlu a všetko sa deje na najťažšom teréne v tomto športe. Hardline za uplynulé desaťročie nanovo definovala možnosti na dvoch kolesách a vzbudila obdiv celej globálnej MTB komunity.
- Trať Red Bull Hardline BC navrhli zakladatelia Dan Atherton a Gee Atherton a v úzkej spolupráci ju buduje skúsený tím staviteľov tratí a jazdcov, čím zabezpečuje, že technický odkaz Red Bull Hardline sa prenesie do úplne nového prostredia.
- Tak ako na všetkých podujatiach Red Bull Hardline, aj na trati v Britskej Kolumbii sa predstaví výber elitných zjazdárov a freeriderov z celého sveta, ktorí sú pozvaní na trať kombinujúcu vysokorýchlostné úseky, masívne skoky a prírodné technické prvky. Tie budú tentoraz vytesané do hôr na severnom pobreží od Vancouveru, ktoré je často označované za jedno z rodísk freeride MTB.
- Nezabudnuteľná trať v Cypress Mountain bude neporovnateľná s inými zjazdovými MTB traťami, s prvkami vypožičanými z dirt jumpingu a BMX, ktoré nie sú povolené v svetovom pohári a iných UCI pretekoch. Patria medzi ne masívne skoky a gapy, strmé dropy s dĺžkou viac ako 10 metrov, obrovské rock gardeny a podobne.
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Čo hovoria jazdci
Dan Atherton
„Keď si predstavíš Red Bull Hardline v Britskej Kolumbii, každý má svoju vlastnú víziu o tom, ako by to malo vyzerať. Takže latka očakávaní je u každého veľmi vysoko,“ povedal samotný tvorca Red Bull Hardline.
„Keď premýšľaš o jazdení v BC, myslíš na obrovské skalné platne, masívne stromy, tú úžasnú hlinu a akýsi panenský porast. Nájsť lokalitu, ktorá by všetky tieto podmienky spĺňala, bolo poriadne ťažké. Našťastie sme tam mali miestnych borcov ako Jackson. Aj tak ale trvalo dva roky hľadania, kým sme konečne vybrali lokalitu. Chlapci si počínali úžasne a bude to celkom výnimočné.“
Gracey Hemstreet
Gracey Hemstreet, rodáčka z Britskej Kolumbie, je z príchodu MTB seriálu do jej rodnej provincie absolútne nadšená: „Po prechádzke po budúcej trati Red Bull Hardline som zároveň vystrašená aj nadšená. Myslím si, že to bude zatiaľ najlepší ročník,“ povedala. „Všetci budú poriadne nabudení a bude tu obrovské množstvo divákov. Priniesť Red Bull Hardline do Kanady je niečo, čo si všetci želali, a je veľmi vzrušujúce, že sa to konečne stane realitou.“
Jackson Goldstone
Bývalý víťaz Red Bull Hardline a rodák z BC Jackson Goldstone povedal, že vidieť jedno z jeho najobľúbenejších podujatí v oblasti, z ktorej pochádza, bude výnimočný moment. „Bude šialené zažiť ten full circle moment, keď sa vrátime domov na takomto obrovskom podujatí. Niečo také sme doposiaľ nezažili,“ uviedol.
„To, že Red Bull Hardline príde do nášho rodného mesta, bude veľký míľnik. Teším sa, ako sa podarí zostaviť trať. V okolí BC máme tony skokov a samozrejme milióny downhillových tratí, takže mať niečo, čo spája to najlepšie z oboch svetov, technické a freeridové, a užiť si to na domácej pôde, bude vyslovene ohromujúce. Bude super vidieť všetky tie scenérie a to, ako sa terén prepojí s traťou s výhľadom na oceán a Vancouver.“
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Ako sledovať
Kombinácia terénu Cypress Mountain a kanadského dedičstva horskej cyklistiky sľubuje, že očakávaný event prinesie jednu z najpozoruhodnejších edícií Red Bull Hardline, aká sa doteraz uskutočnila. Red Bull Hardline BC sa bude vysielať naživo na Red Bull TV a kanáli Red Bull Bike na YouTube v sobotu 17. októbra 2026.
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Red Bull Hardline Wales sa vráti v roku 2027
Zatiaľ čo Red Bull Hardline Britská Kolumbia bude mať premiéru v roku 2026, Red Bull Hardline Wales sa vráti v roku 2027 s úplne novou traťou, čím bude podujatie pokračovať vo vývoji a nadviaže na viac ako desaťročie progresu. Nemôžeš sa dočkať? Pozri si Red Bull Hardline Wales 2025.
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