Prispôsobovanie sa vysokým teplotám je v cyklistickom výkone novou výzvou. Ak k tomu jazdci nepristúpia správne, riskujú kolaps, stratu dôležitých sekúnd a dokonca aj nedokončenie Tour de France. Ak to však zvládnu, ako je potrebné, môžu naďalej podávať výkony na najvyššej úrovni a trpieť budú ich súperi. Teploty skoro každým rokom stúpajú a ty môžeš zistiť, ako tím Red Bull – BORA – hansgrohe a ďalšie stajne bojujú s vysokými nárokmi profesionálneho pretekania v horúčavách.
01
Ako teplo ovplyvňuje cyklistické preteky?
Keďže teploty často stúpajú nad 40 stupňov Celzia, tohtoročná Tour de France sa stala skúškou nielen skúseností a cyklistického umu, ale aj prežitia. Povrchy ciest sa zahrievajú natoľko, že odrážajú teplo späť k jazdcom (alebo sa dokonca začínajú topiť), čo znamená, že pelotón trpí viac než kedykoľvek predtým. Etapy môžu byť v súlade s protokolom UCI pre extrémne počasie skrátené; organizátori zvyšujú počet príležitostí pre jazdcov na doplnenie fliaš a jazdci otvorene spochybňujú, či tradičný júlový kalendár tohto športu zostane udržateľný v podmienkach neustále sa otepľujúceho globálneho podnebia.
Počas tretej etapy, v ktorej pretekári prešli 195 kilometrov z Granollers do Les Angles, boli zaznamenané priemerné teploty 32,4 stupňa Celzia (s maximom 36 stupňov Celzia). To pritom ešte nezohľadňuje skutočný pocit v pelotóne, kde sa teplo odráža od asfaltu a fyzická námaha si taktiež vyberá svoju daň. Pred etapou povedal taliansky veterán tímu Tudor Pro Cycling, Matteo Trentin, reportérom portálu Wielerfiets: „Určite to nie je zdravé. Neviem, či je to bezpečné, ale určite to ani zďaleka nie je zdravé.“
Jazda na Tour de France už sama o sebe posúva telá pretekárov na hranice ich fyziologických možností. Cyklisti na veľkých pretekoch bežne vyvíjajú výkon medzi 300 a 400 wattmi (v niektorých prípadoch aj viac), a to celé hodiny. Avšak len malé percento tejto vygenerovanej energie skutočne slúži na poháňanie bicykla dopredu. Zvyšok sa v tele premieňa na teplo, ktoré sa musí odvádzať potením a zvýšeným prietokom krvi do kože. Keď vonkajšie teploty vystúpia nad 30 °C alebo ešte vyššie, tento prirodzený chladiaci systém začne mať problémy.
Namiesto toho, aby jednoducho zásoboval svaly energiou, je organizmus cyklistu nútený rozdeliť svoju záťaž medzi dodávanie kyslíka do nôh a odvádzanie tepla z tela. Zrýchľuje sa srdcová frekvencia, zosilňuje sa potenie a dehydratácia sa stáva vážnym obmedzujúcim faktorom výkonu. S rastom telesnej teploty výkon prirodzene klesá, keďže telo sa chráni pred nebezpečným prehriatím.
V záverečnej fáze Tour, kde miesta na stupňoch víťazov často delia skôr sekundy než minúty, môže o žltom drese rozhodnúť aj len jednopercentný pokles výkonu.
Po tretej etape holandský rouleur tímu Red Bull – BORA – hansgrohe Tim van Dijke opísal tento pocit: „Akoby som bol celý deň v saune."
Pozri si video nižšie a zisti, ako jazdci tímu Red Bull – BORA – hansgrohe bojujú s horúčavou.
02
Ako jazdci zvládajú horúčavu?
Časť tímovej porady pred pretekmi je venovaná predpovedi počasia, pričom sa zdôrazňuje význam vysokých teplôt a dôležitosť ochladzovania pre jazdcov. Pomocou podrobnej mapy môžu jazdci sledovať teploty počas celej etapy. „Nedalo sa nájsť červenšiu červenú,“ povedal Patxi Villa, športový riaditeľ tímu Red Bull – BORA – hansgrohe, pri popise farebne označenej mapy teplôt, ktorá zobrazuje, aké extrémne podmienky v súčasnosti sú.
Ľadové vesty, ľadové nápoje, gély
Ochladzovanie počas Tour de France je neustály boj, ktorý sa začína ešte pred samotným štartom pretekov. Ľadové vesty sa stali bežným javom pred horúcimi etapami a nosia sa počas rozcvičky aj počas čakania na štart. Znižujú teplotu pokožky a pomáhajú znížiť telesnú teplotu jazdca ešte predtým, ako sa preteky vôbec začnú.
Bolo nemožné nájsť červenšiu červenú
Mnohí tiež konzumujú mrazené nápoje, ako napríklad ľadovú drť, ktoré ochladzujú telo zvnútra a zároveň dodávajú tekutiny a určité množstvo sacharidov. Vedecké štúdie preukázali, že zníženie telesnej teploty pred fyzickým výkonom umožňuje športovcom znášať teplo dlhšie, kým nenastane únava. Tým sa predchladenie stáva jednou z najúčinnejších stratégií na zvládanie tepla.
Masér tímu Red Bull – BORA – hansgrohe Jacques Horn vysvetlil opatrenia, ktoré tím prijíma pred štartom pretekov, aby udržal telesnú teplotu čo najnižšiu:
„Extra studené nápoje, ľadové ponožky, ľadové gély. Chlapci si pred štartom oblečú ľadové vesty, aby sa pokúsili udržať telo čo najchladnejšie čo najdlhšie.“
Akonáhle sa začnú preteky, udržanie chladu sa stáva operáciou v pohybe.
Jedným z najznámejších symbolov moderných pretekov je takzvaná „ľadová ponožka“. Je to jednoduchá ponožka naplnená drveným ľadom, ktorú si jazdec zastrčí pod dres. Je umiestnená pozdĺž chrbtice a topiaci sa ľad ochladzuje krv prúdiacu blízko pod kožou. Skôr než začne stekať po tele, čím pomáha regulovať telesnú teplotu jazdca.
Studená sprcha vo fľaši
Tímoví maséri počas dňa podávajú jazdcom viaceré fľaše, ale nie každá je naplnená zmesou s vysokým obsahom sacharidov na doplnenie energie. Niektoré obsahujú jednoducho ľadovú vodu, ktorú si jazdci vylievajú priamo na hlavu, krk, ramená, hruď a nohy.
Britská superhviezda tímu Pinarello – Q36.5 Tom Pidcock skončil v tretej etape na 16. mieste, len 18 sekúnd za víťazom Tadejom Pogačarom. „Bolo to ako vo vojnovej zóne. Myslím, že sme dnes ako pelotón spotrebovali asi 10 000 bidónov (športová fľaša na vodu),“ povedal novinárom po prekročení cieľovej čiary.
Toto neustále polievanie vodou má vedľajšie účinky, ktoré pretrvávajú aj po skončení pretekov. Keď sú jazdci celé hodiny denne premoknutí, musia sa starať nielen o svoje telá, ale aj o oblečenie. Športový riaditeľ tímu EF Education-Easypost, Tom Southam, opísal scénu v hotelových chodbách po mimoriadne horúcom dni na Tour:
„Všetky topánky smrdia, lebo sú celý deň neustále mokré. Ak sa teraz prejdeš po hoteli, pred každou izbou sušia topánky, pretože jazdci na seba neustále, neustále, neustále lejú vodu, aby sa pokúsili ochladiť.“
Kľúčovú úlohu zohrávajú maséri a športoví vedci
Maséri medzitým čakajú v určených zónach na občerstvenie, vyzbrojení taškami plnými potravín bohatých na sacharidy, elektrolytických nápojov a čerstvého ľadu. Táto koordinácia sa stáva čoraz dôležitejšou, keďže teploty naďalej stúpajú a organizátori zvyšujú počet možností občerstvenia počas najhorúcejších etáp.
Problém je v tom, že každý stráca potom iné množstvo sodíka
Jazdec môže počas horúcej horskej etapy stratiť niekoľko litrov potu, ale nahradiť túto tekutinu nie je také jednoduché ako si vziať ďalšiu fľašu vody. Pot obsahuje sodík, draslík a ďalšie elektrolyty, ktoré sú nevyhnutné pre svalové kontrakcie a nervovú činnosť. Ak ich stratíš príliš veľa bez toho, aby si ich nahradil, čoskoro sa dostavia kŕče, únava a pokles výkonu.
Moderné tímy WorldTour vytvárajú personalizované stratégie hydratácie na základe testovania potu vykonávaného počas celej sezóny.
Chris Harris – športový vedec zo spoločnosti Precision Fuel & Hydration, ktorá je dodávateľom výživy pre tímy WorldTour – pozoroval, že rôzni športovci strácajú pri potení veľmi odlišné množstvá elektrolytov:
„Problém je v tom, že každý stráca potom odlišné množstvo sodíka. Niektorí ľudia strácajú len 200–300 mg na liter potu, iní až 2000 mg na liter. Univerzálny prístup teda jednoducho nestačí.“
Tímoví výživoví špecialisti presne vypočítajú, koľko tekutín a elektrolytov bude pravdepodobne potrebovať každý jazdec v závislosti od očakávanej teploty, vlhkosti a profilu etapy.
Štandardnou praxou v mnohých tímoch sú aj ľadové kúpele. Rýchlo znižujú telesnú teplotu ešte predtým, ako jazdci začnú dopĺňať tekutiny. Klimatizované autobusy poskytujú okamžitú úľavu od tepla, zatiaľ čo chladiace deky, studené uteráky a klimatizované hotelové izby pomáhajú udržiavať nižšiu telesnú teplotu počas celého večera.
Niektoré tímy dokonca zaviedli chladiace matrace a sofistikované spacie systémy navrhnuté tak, aby pomáhali jazdcom zotaviť sa aj napriek mimoriadne teplým nociam, keď má telo problém s prirodzeným odvádzaním tepla. Samuel Fisser, tímový lekár tímu Red Bull – BORA – hansgrohe, opisuje dôležitosť tohto zotavenia:
„Každým rokom je čoraz teplejšie. Veľký dôraz kladieme na chladenie a kvalitu spánku, pretože ak jazdci dobre spia, je oveľa menej pravdepodobné, že ochorejú.“
Extrémne teplo už nie je na Tour de France len príležitostnou prekážkou, stáva sa charakteristickým rysom moderných pretekov.
Tour vždy odmeňovala tých, ktorí sa prispôsobili najrýchlejšie. V roku 2026 sa však prispôsobenie netýka len taktiky alebo tréningu. Ide o to, aby si si zachoval chladnú hlavu (doslova), keď sú najväčšie cyklistické preteky sveta horúcejšie než kedykoľvek predtým.
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