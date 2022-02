Disciplínu 100 m hromadným šprintom a takmer 3 km šusom do cieľa najrýchlejšie zvládli medzi mužmi lyžiar Michal Bekeš a snowboardista Richard Mäsiar. Medzi ženami bola na doske jasná favoritka víťazka z predošlých dvoch edícií – Evka Hanicová, ktorá nenechala nič na náhodu a zaklincovala čistý hetrik. Niečo podobné mohla medzi lyžiarkami dokázať Martina Staroňová, ale v kostýme hokejovej gólmanky jej trochu pokazil aerodynamiku a tentokrát to vyšlo iba na tretie miesto. Dominovala Kristína Lubyová.

Pri týchto zjazdoch hralo rolu strašne veľa vecí. Najprv sa musíš dobre rozbehnúť, potom sa rýchlo zvládnuť obuť a čo najrýchlejšie zísť dole. Mne sa to podarilo na všetkých 3 zastávkach bez toho, aby som spadla, takže za to som veľmi rada.

