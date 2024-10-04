Arcane'in İkinci Sezon Fragmanından Öğrendiğimiz 8 Şey

League of Legends'ın Netflix dizi uyarlaması Arcane'in iki dakikadan uzun ve nefes kesici animasyonlarla dolu fragmanı yayınlanmıştı.

Arcane'in ikinci sezonu, Piltover ile Zaun'daki komşuları arasında gerilim yükselirken kız kardeşinin bir devrime öncülük etmesini engellemeye çalışan Jinx (Powder) ile Vi'nin ilişkisine daha da fazla odaklanacak.

Aksiyon dolu 120 saniyelik fragmanda o kadar çok şey oluyor ki önemli ayrıntıları kaçırmak epey mümkün. Aşağıdaki fragmanın hemen altına gözden kaçması muhtemel detayları sıraladık.

01 Jinx, Zaun için bir sembol haline geldi

Jinx'in mavi saçları devrimin simgesi haline geldi © Riot Games

Hoşuna gitsin ya da gitmesin, Jinx yaklaşmakta olan iç savaşın yüzü konumunda. Birinci sezonun sonunda Piltover Konseyi'ne dev bir roket fırlattıktan sonra bunun olacağını tahmin etmeliydi.

"Yeraltı şehrini bir araya toplama şansın var. Sen bir sembolsün." Jinx'in akıl hocası Silco'yu öldürmesine rağmen ikisi yeniden bir araya gelecek gibi dururken, Sevika'nın Jinx'e söylediği ilham verici sözler bunlar.

Fragman Sevika'nın açıkça haklı olduğunu gösteriyor. Bir sahnede birçok Zaun vatandaşı, saçları Jinx'in saçlarına benzer şekilde maviye boyanmış olarak Jinx'i selamlarken görülüyor. Daha sonra Vi'yi Jinx'in başrolde olduğu bir duvar resmine bakarken görüyoruz ancak ilginç bir şekilde resimde ona Silco değil Vander eşlik ediyor. Jinx'in artık ölmüş olan üvey babası Vander, barmen olarak çalıştığı Zaun'da popüler bir figürdü ve bu yüzden şöhretinin insanları Jinx'in eylemlerinin arkasında durmasına yönlendirmesi mantıklı görünüyor.

02 Jayce ya da Viktor'dan hala bir iz yok. Yoksa var mı?

Bu kare Viktor'un hala aramızda olduğunun bir işareti olabilir mi? © Riot Games

Fragman ağırlıklı olarak Jinx, Vi ve Caitlyn arasındaki dinamiklere odaklanıyor ve görünüşe göre Jayce veya Viktor ikilisinden hiçbir iz yok. Açıkçası Riot Games, geçen sezonun müthiş finalinden sağ çıkıp çıkmadıkları konusunda spoiler vermek istemiyor.

Ancak iyi olduklarına dair küçük bir ipucu var. 1:53'te kısacık görünen bir sahne, kolunda Hextech parçası olan birini gösteriyor. Bu tam da LoL hayranlarının Viktor'un hikaye akışının yöneldiğini bildiği türden bir tema. Jayce de daha önce bileğinde üstteki görseldekine benzer bir kol bandı içinde Hextech kristali taşıyordu. Görseldeki gizemli figürün Jayce'in Merkür Çekici olması muhtemel bir silahı eline aldığı görülüyor.

03 Yeni şampiyonlar ikinci sezonda sahne alacak

Warwick sahne alıyor © Riot Games

Dikkatli LoL hayranları birinci sezonda diğer şampiyonların mücadeleye katılacağına dair ipuçlarını zaten fark etmişlerdir ve yeni fragman bu şüpheleri ikiye katladı. (Potansiyel spoilerlardan kaçınmak isteyenler bir sonraki başlığa geçsinler!)

Viktor'a yardım eden ve aynı zamanda ışıltıyı icat eden doktor, birçok LoL gazisine Singed'i hatırlattı. Bunun böyle olduğu Netflix altyazıları tarafından doğrulandı ancak adının asla geçirilmemesi gizemi sürdürdü. Doktor 1:13'te yara izleri ve Singed'in bandajlarını takmasına çok benzer bir şekilde ağzını kapatan kıyafetler ile görülüyor.

Ancak daha heyecan verici olan, LoL'ün orijinal 17 şampiyonundan biri olan Warwick ile nihayet tanışacak olmamız. 1:15'te Warwick'e çok benzeyen, kırmızı gözleri parlayan gölgeli bir yaratık görüyoruz ve 1:53'te Vi'ye bakarken onun olduğu çok daha net bir silüet beliriyor.

Ancak bundan sadece bir kare önce Netflix'te ilk kez boy gösterebilecek başka bir şampiyona dair olası ipucu mevcut.

LeBlanc kadroya dahil mi oluyor? © Riot Games

Gölgeli figür biraz Silco'ya benziyor ancak gözlerinin etrafındaki sembol LeBlanc'ın makyajını andırıyor ve sarı parıltı kesinlikle onun büyüsünü temsil ediyor olabilir. Noxus bölgesinin ikinci sezonda daha büyük bir etkiye sahip olmasıyla beraber yaramaz suikastçının ve gizli örgüt Kara Gül'ün Piltover ve Zaun'da hasara yol açma ihtimali oldukça yüksek.

04 Arcane ikinci sezon yayın tarihi

Arcane'in ikinci sezonunun Kasım ayında yayınlanacağı zaten biliniyordu ancak ne yazık ki fragmanda tam tarih verilmiyordu.

Öte yandan LoL Dünya Şampiyonası'nın finali 2 Kasım'da olacağı için dizinin o hafta yayınlanma ihtimali epey yüksekti.

Neyse ki yayın tarihi kısa süre önce açıklandı. Arcane'in ikinci sezonu 9 Kasım, 16 Kasım ve 23 Kasım'da üç parça halinde yayınlanacak.

05 Vi hangi tarafı tutacağı konusunda kararsız

Vi ciddi bir ikilemde © Riot Games

Hikayeye geri döndüğümüzde Vi'nin vermesi gereken bazı zor kararlar olduğunu görüyoruz. Piltover'ın silahlı polisinin bir üyesi olarak kız arkadaşı Caitlyn'e katılacağını görüyoruz ancak fragman aynı polisin Vi'nin bölgesi Zaun'da sıkıyönetim uyguladığını da gösteriyor.

Vi ayrıca üniforması dışında Zaun'da dolaşırken görülüyor. Sadece Jinx duvar resmine bakarken değil, aynı zamanda bir dövüş çukurunda oyun içi kostüme dönüştürülecek gotik bir kıyafet giyerken de.

Vi'yi duyguları ve vicdanıyla mücadele ederken her iki tarafta da göreceğiz. Kız kardeşine olanlar ve Jinx'in dönüştüğü şey ile mücadele etmek Vi için acı verici ancak bizim için muhteşem bir eğlence olacak.

06 Yeni şarkılardan ilki karşımızda

Arcane'in birinci sezonu olağanüstü müziklere sahipti. LoL topluluğunun 2014 LoL Dünya Şampiyonası tema şarkısı Warriors ile sevdiği Imagine Dragons, Everybody Wants to Be My Enemy ile dizi için bir başka hit yayınladı ve sezonda What Could Have Been ile bir Sting şarkısı da yer aldı.

Fragman boyunca kullanılan ikinci sezonun ilk şarkısı Paint the Town Blue adını taşıyor ve Amerikalı şarkıcı/rapçi Ashnikko tarafından dizi için özel olarak hazırlandı.

Daisy adlı şarkısı Spotify'da 520 milyondan fazla dinlenen Ashnikko, daha önce Valorant için Fire Again adlı bir şarkı yapmıştı ve Jinx'i fazlasıyla andıran mavi saçlara sahip. Sanatçı karakterin büyük bir hayranı ve onun için bir şarkı yazmanın kariyerinin en önemli şeyi olduğunu söylüyor.

Arcane yaratıcı direktör Christian Linke, ikinci sezon için çok önemli isimle beraber bir şarkı hazırladıklarını, şarkıyı kullanmalarına izin vermesi için plak şirketiyle mücadele ettiklerini söyledi.

07 Ekko'nun Z-Drive'ı çalışıyor

Ekko artık zamanı geri alabiliyor © Riot Games

Gelecek sezon Ekko'nun gerçek potansiyelini nihayet göreceğiz zira fragmanda zamanı birkaç saniye geri almasını sağlayan Z-Drive'ın yapımını tamamladığı görülüyor.

Fragmanın sonlarına doğru Vi'ye yardım ederken Ekko'nun kemerine takılı halde görülebiliyor ve birkaç saniye sonra onu kullandığını görüyoruz.

Heimerdinger ile olan ilişkisi düşünüldüğünde dahi Yordle'ın Ekko'nun bu büyük icadı tamamlamasına yardım etmiş olması muhtemel. Fragmanın bir noktasında Heimerdinger bir patlamaya maruz kalıyor ancak seslere ve efektlere bakılırsa Ekko'nun zaman yolculuğu -umarız- onu kurtaracaktır.

08 Bir sonraki dizi Demacia'da geçebilir

Arka plandaki Jarvan IV değil mi? © Riot Games

Son olarak dikkatinizi fazlasıyla çekecek bir konu var.

Piltover'daki patlamanın arka planında, üzerinde açıkça Demacia bölgesinin kralı ve LoL şampiyonu Jarvan IV'e benzeyen bir yüz bulunan bayrağı görebiliyoruz.

Bu sadece oyunda bayrak kullanan karaktere küçük bir gönderme olabilir ancak Arcane sona erdiğinde Riot'un bir sonraki LoL serisinin ne olacağına dair büyük bir ipucu da olabilir.

Demacia çok fazla hikaye potansiyeline sahip. Yeni başlayanlar için özetlemek gerekirse Arcane'de zaten yer alan Noxus halkı ile büyük bir rekabeti var. Lux, LoL için Jinx kadar ikonik ve büyünün kesinlikle yasak olduğu Demacia'daki evinde güçlerini gizli tutmak için verdiği mücadele fantastik bir hikaye olabilir. Söz konusu hikaye başkalarının güçlerini çalabilen, bu yeteneğini Demacia hapishanesinden kaçmak ve Freijlord'un buzlu bölgesinde devrimci bir ordu kurmak için kullanan büyücü Sylas'ı içerebilir.