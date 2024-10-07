Arcane'deki Tüm League of Legends Karakterleri

Popüler Netflix dizisi Arcane, League of Legends'ın oyun içinde “şampiyon” olarak bilinen karakterlerinden bazılarının hikayesinin derinleştirilmesini ve yeniden canlandırılmasını sağladı.

İkinci sezonun yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. Arcane'in Piltover ve Zaun bölgelerini yeniden ziyaret etmek ve LoL'ün bu ilk animasyon dizisinde şu ana kadar olan her şeyin özetini çıkarmak için mükemmel bir zaman.

Bu yazı, Arcane'de yer alan tüm League of Legends karakterlerine, fark edememiş olabileceğin birkaç sürpriz küçük role ve bu Arcane karakterlerinin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğuna dair genel bakış ve nihai rehber niteliğinde.

01 Vi

Vi, Arcane'de hem fiziksel hem de duygusal bir savaş vermek zorunda © Riot Games

Herkesin en sevdiği pembe saçlı savaşçı. League of Legends'ta Vi, eski bir suçlu olarak bilgisini ve dövüş yeteneğini kullanarak gardiyanların Piltover'da barışı korumasına yardımcı olan öfkeli bir polistir.

Vi'nin başlangıçta şiddeti temsil etmesi amaçlanmıştı ki bu da LoL'deki karakteri için oldukça uygun. Ancak Arcane onun daha yumuşak tarafını gösteriyor ve birinci sezonda aslında Violet'in kısaltması olduğunu açıkladığında bu hikaye değişiyor.

Vi ile ilgili bir başka eğlenceli detay da Arcane'de hapishanede olduğu süreç. Adı iki kez söylendiğinde “516” numaralı mahkum olarak biliniyor. Nasıl mı? Roma rakamıyla VIVI.

Vi hakkında bilmen gereken diğer her şey burada.

Arcane'de Vi'nin karakter gelişimi

Piltovan İnfazcıları annesini ve babasını öldürdükten sonra Vi, otorite figürlerine saygı duymayan ve düzenli olarak kavgalara karışan öfkeli bir çocuktur. Kız kardeşi Powder ile evlatlık kardeşleri Mylo'yu ve Claggor'u korumak için güçlenmek, Zaun'un karşı karşıya olduğu eşitsizliği sona erdirmek için Piltover'ı alt etmek istiyor.

Ancak bu kardeşler grubu Jayce Talis'in dairesinden hırsızlık yapmaya çalışırken yanlışlıkla bir patlamaya neden olunca dünyası alt üst olur. Piltovan halkı kargaşa içindeyken, birinin suçu üstlenmesi gerekir ve Vi sorumluluğu üstlenmeye çalıştığında üvey babası Vander onun yerine teslim olmaya çalışır. Ne yazık ki suç lordu Silco tarafından yakalanır ve hizmetkarı infazcılarına katlettirir.

Cesur bir kurtarma girişimi, Powder'ın Hextech bombasının kız kardeşlerin tüm evlat edinen ailesini öldürmesi trajedisiyle sonuçlanır. Vi, Powder'a öfkelenir ve sendeleyerek uzaklaşmadan önce onu “uğursuz” (Jinx) olarak yaftalar. Powder perişan haldedir ancak Vi'nin özür dileme şansı yoktur çünkü yozlaşmış İnfazcı Marcus tarafından yakalanır ve yaklaşık yedi yıl boyunca hapsedilir.

Vi sonunda Silco'nun adalete teslim edilmesine yardımcı olması için Caityln Kiramman tarafından hapisten çıkarılır. Ancak kaçtıktan sonra Vi, eylemlerinin sonuçlarının değer verdiği kişiler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu çabucak öğrenir. Özellikle de aklını yitiren ve Jinx takma adıyla Silco için kaosa neden olan Powder.

Her zaman korumaya çalıştığı küçük kız kardeşinin başına bunların gelmesine izin verdiği için duyduğu suçluluk duygusu Vi'nin yaptığı her şeye yön verir. Öfkesini kontrol etmeyi ve Silco'yu alaşağı etmek için başkalarıyla pragmatik bir şekilde çalışmayı öğrenir. Vi, Caitlyn sayesinde duygusal olarak daha savunmasız hale gelir ve Piltover'daki üsttekileri farklı görmeye başlar ki hepsi kötü değildir.

League of Legends'ta Vi

League of Legends'ta Vi agresif bir polistir © Riot Games

LoL'de Vi düzenli olarak ormancı rolünde oynanır ki ekstra bilgi ve tüm haritayı etkileme yeteneği gerektirdiği için genellikle oyundaki en zor rol olarak kabul edilir. Yüksek hareket kabiliyeti ve bir anda çarpışma başlatma becerisi, onu koridorlar arasında dolaşıp gank (sürpriz saldırılar) aramakta mükemmel kılar.

Avcı arketipinin bir alt sınıfı olan Dalgıç olarak sınıflandırılır. Bu, çoğu dövüşçü gibi kısa mesafeden hasar verme konusunda harika olduğu ve birkaç darbe alabileceği anlamına gelir. Ancak aynı zamanda çoğundan daha hareketlidir ve tek hedef seçmede mükemmeldir.

Vi'nin yetenekleri onu gerçekten de bireyleri kovalayan bir gardiyan gibi hissettirir. Q yeteneği olan Duvar Delen, kendi hareket hızını yavaşlatarak tam şarj olduğunda menzili, hızı ve hasarı artan bir öne atılımı şarj eder. Yere indiğinde düşmanı geriye savurur ancak Vi'nin bir hedefe kilitlenip ona doğru uçtuğu ve ardından onu gökyüzüne savurduğu ultisi Son Uyarı ile daha da fazla yer değiştirmeye neden olabilir.

Ayrıca oyun içinde yumruklarıyla da bir o kadar ustadır. Normal saldırıları ve Duvar Delen, üçüncü vuruşta patlayarak ekstra hasar veren, Vi'nin saldırı hızını anlık olarak artıran ve bir yeteneği kullandıktan sonra periyodik olarak kazandığı pasif kalkanın bekleme süresini azaltan seriler uyguladığı için çok fazla yumruk atmak istiyor.

Vi'nin oyun bilgisine gelince, Jinx'in kız kardeşi olduğundan hiç bahsedilmemesi ilginçtir. Aslında Arcane piyasaya sürülene kadar bu doğrulanmadı ancak oyunun hayranları birkaç ses repliği sayesinde yıllardır bundan şüpheleniyorlardı.

Vi'nin Arcane'deki diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Vi, eskiden Powder olarak bilinen küçük kız kardeşi Jinx'e karşı her zaman çok korumacı olmuştur. Bir çocukluk oyunu çok ileri gittiğinde Powder'a "Ben buradayken hiçbir canavar seni yakalayamayacak." demişti. Ancak tutuklandıktan sonra Vi bu sözünü tutamadı.

Başlangıçta iki kız kardeşin yeniden bir araya gelmesi mutlu bir olaydır, ancak Jinx'in Vi'nin yanında bir İnfazcı olduğunu görmesiyle bu durum değişir, yani kız kardeşine güvenemez ve bu da ilişkilerini zora sokar. Vi suçluluk duygusuyla doludur ve kız kardeşini geri alabilmek için Jinx'in suçlarını durdurmaya kararlıdır.

Vi ve Caitlyn ikilisinin romantik bir ilişkisi var gibi görünmektedir ve ikili birinci sezonda çok yakınlaşır. Caitlyn, Vi'yi hapisten kurtarır ve ona nezaket gösterir, bu da sonunda Vi'nin üsttekiler hakkındaki fikrini değiştirir. İkili birbirlerine karşı çok korumacıdır ve farklı nedenlerle Jinx'i durdurmak ister.

Ekko büyürken Vi'yi örnek almıştır, nasıl dövüşüleceğini ve ondan daha sert olunacağını ondan öğrenmiştir. Vi, Silco'ya ve Jinx'e yardım ettiğini düşünerek onu kaçırdıktan sonra hapisten çıktığında onun ne kadar güçlü ve kendinden emin olduğunu görünce şok olur. İkili yakın arkadaş ve Zaun'u korumak isteyen güçlü müttefikler olarak kalır.

Vi, Silco'yu durdurmak için sürpriz bir şekilde, büyürken hırsızlık yaptığı Jayce ile iş birliği yapar. Vi, onunla özdeşleşen Atlas Eldivenleri'ni ondan ve atölyesinden alır. Silco'nun ışıltı fabrikalarından birinde birlikte savaşırlar ancak Jayce yanlışlıkla bir çocuğu öldürür ve plandan vazgeçer. Vi, Jayce'in Zaun halkının karşı karşıya olduğu mücadeleler konusunda saf olduğuna inanır ve orduyu sorunların baş gösterdiği yeraltı şehrinden çektiği için hatalı olduğunu düşünür.

02 Jinx

Jinx, trajik bir karakter gelişimine sahip ve kaos ajanı haline geliyor © Riot Games

Jinx bir baş belasıdır. Oyunun hikayesinde -acımasız şakalar veya büyük, yıkıcı suçlar dahil- Piltover'daki üst düzey yöneticiler için sürekli sorun yaratır. Özellikle Vi ve Caitlyn için sorunlara neden oluyor, bu yüzden oyunda karşı takımlarda olduklarında, oyuncuların eğlenceli bir gönderme olarak birbirlerini öldürdüklerinde etkili bir altın aldıkları “yapabilirsen beni yakala” adlı gizli görev başlıyor.

Jinx'in yaptığı her şey çocuksu bir neşe ve enerjiyle yapılır, bu yüzden her yetenek adından sonra ünlem işareti olan tek LoL şampiyonudur.

Arcane'de Jinx'in karakter gelişimi

Powder çekingen ve sakar bir çocuk olarak başlar. Vi gibi güçlü ve cesur olmak istiyor ama fiziksel olarak büyük kardeşlerinin saçmalıklarına ayak uydurmakta zorlanıyor. Küçük yaşta ailesini kaybetmenin travmasını yaşar ve bu travma, yanlışlıkla evlat edinen ailesini öldürüp Vi'nin onu terk ettiğine inandığında daha da belirginleşir.

Mylo'nun ve Claggor'un halüsinasyonlarını görüyordu ve bunlar Silco tarafından evlat edinildikten sonra daha da kötüleşti. İşlediği suçlardan zevk alan hafif sadist biri haline gelir ve kimsenin kontrol edemediği ya da bir sonraki adımda ne yapacağını tahmin edemediği serseri bir mayın gibidir.

Singed hayatını kurtarmak için ona ışıltı verdiğinde Jinx zihinsel olarak daha da dengesiz hale gelir, bu da çok fazla paranoyaya ve daha da tutarsız karara yol açar. İçinde hala zayıf ve korkak Powder olan bir parça var, Jinx takma adının gizlediği bir şey ama sonunda Jinx kendi gücünü buluyor ve kişiliğinin kaotik tarafına kalıcı olarak bağlı kalıyor.

League of Legends'ta Jinx

Jinx, League of Legends'ta tam bir suçludur © Riot Games

Oyunda, uzun menzilli bir AD Carry (nişancı) olarak oynanır. Bu rol genellikle güçlenmek ve sonunda bir takımın en büyük silahı olmak için zamana ihtiyaç duyar.

İlginç bir şekilde ADC'ler genellikle alt koridorda, görevi ADC'yi hayatta tutmak olan Destek rolündeki başka bir oyuncuyla birlikte oynanır. Jinx'in Arcane'deki karakter çizgisini düşününce yardıma ihtiyacı olduğu gerçeği daha net oturuyor.

Ancak hikayesinde olduğu gibi, Jinx sonunda kendi başına korkutucu bir silah haline gelebilir. Pasifi Ay Çok Heyecanlı!, bir öldürmeye katıldıktan sonra hareket ve saldırı hızını artırır. Çoğu ADC geriye doğru uçmak isterken, Jinx Cızzt'ının yavaşlığı, roketatar balık kılçıklarının artırılmış menzili ve sınırsız menzile sahip ultisi Manyak Güçlü Ölüm Roketi ile düşmanları kovalamakta mükemmeldir.

Oyun içi hikayesi Jinx'in geçmişinden hiç bahsetmiyor. Vi ile kardeş olduğundan ya da nasıl delirdiğinden de bahsetmiyor. Bunun yerine, Piltover ve Zaun'da kaosa neden olurken çılgınca kahkahalarla güldüğü günümüzdeki maskaralıklarına odaklanıyor.

Jinx'in Arcane'deki diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Jinx ve Vi hala birbirlerini önemsemektedir. Jinx, Vi ile yeniden bir araya geldiğinde şaşkınlık içindedir ve onu gördüğüne bir anlığına sevinir. Ancak Jinx küçük kız kardeş olarak ikinci planda kalmak istemez ve Piltover'ı alaşağı etmek için suç ve kaos yoluna devam eder.

Jinx kız kardeşine Vi'nin Jinx'i Silco'nun yerine yarattığını söylediğinde, pek çok kişi bunu kin dolu bir suçlama olarak algılar. Ancak bunu, Jinx'in kendi yolunda güçlü ve bağımsız olmasına yardım ettiği için Vi'ye bir teşekkür olarak da görebilirsiniz. Ne de olsa aynı konuşmada Vi'ye şöyle diyor Jinx: "Hala hayatta olmamın sebebi sensin."

Jinx ve Ekko çocukluk arkadaşlarıydı, düzenli olarak birlikte oyun oynuyor ve dövüş hareketleri çalışıyorlardı. Oyun içi alıntılar aslında Ekko'nun Jinx'e aşık olduğunu gösteriyor ancak bu Arcane'de asla önerilmiyor. Ekko, Zaun'u Silco gibilerden korumaya çalışmak için Ateş Işıkları'nı kurduğunda ikisi sonunda rakip olur.

Jinx, Caitlyn'den hemen nefret eder ve ailesini öldürenler gibi İnfazcılar'a tahammül edemediği için daha tanışmadan önce onun hakkında çarpık bir algıya sahiptir. Vi'nin Caitlyn ile olan yakın ilişkisi Jinx'i çileden çıkarır ve kıskanmasına neden olur, kendisinin değiştirildiğine ve Vi'nin yeniden bir araya gelme girişimlerinin samimi olmadığına inanır.

03 Caitlyn Kiramman

Caitlyn kendi becerisiyle kendi yolunu çiziyor © Riot Games

Caitlyn'in güçlü bir adalet duygusu vardır. Piltover'ın yönetici oluşumlarından biri olan Kiramman Klanı'nda yetişen Caitlyn, geleneksel ve elit bir yaşam tarzının konforunu terk edip bir İnfazcı olarak dünyayı kendi gözleriyle görmek ister.

Ailesi ve yozlaşmış Marcus tarafından engellendikten sonra kendi özel soruşturmasını başlatır ve pazarlık ettiğinden çok daha fazlasını elde eder.

Arcane'de Caitlyn'in karakter gelişimi

Caitlyn korunaklı bir şekilde büyümüştür ancak bu ona gelişiminin engellendiğini hissettirmiş ve bu onu kendi yolunu çizme konusunda daha kararlı hale getirmiştir.

Şefkatle insanları korumak isteyen Caitlyn, olağanüstü atış yeteneklerini kullanarak polis akademisine katılır ve bir İnfazcı olur, kendi değerleriyle başarılı olmaya kararlıdır.

Caitlyn, ailesinin onu sıkıcı işlerde muhafız olarak tutmak için nüfuzlarını kullandığından şüphelenir ve yozlaşmış Marcus, Silco'yu araştırmasını engeller. Jinx'in patlaması Caitlyn'i neredeyse öldürecek olduğunda annesi kızını kovdurmak için gücünü kullanır.

Ancak başına buyruk biri olan Caitlyn, Silco'yu durdurma konusunda kararlıdır. Vi'yi hapishanede bulur ve onu serbest bıraktırır, böylece Silco'yu birlikte alt edebilirler.

League of Legends'ta Caitlyn

LoL'de Caitlyn, Piltover Şerifi ve ölümcül bir keskin nişancıdır © Riot Games

LoL'de olduğu gibi oyun bize Caitlyn'in Arcane'deki geleceği hakkında bir ipucu veriyor. O aslında Piltover Şerifi ve güçlü Hextech sniper tüfeği ve metal tuzakları ile düzenli olarak suçluları avlıyor.

Jinx gibi o da bir nişancıdır (ADC) ancak oyundaki en yüksek temel saldırı menziline sahip olduğu için daha geniş bir mesafeyi korumayı tercih eder. Birkaç temel saldırıdan sonra, Caitlyn bir sonrakini çok daha fazla hasar veren ve kritik şansı daha yüksek olan bir kafadan vuruş yapmak için hedefini keskinleştirir. Rakip, Yordle Kapanı (sersemletir) veya 90 Kalibrelik Ağ'ından (Caitlyn'i yavaşlatır ve geriye doğru gönderir) birine yakalanırsa otomatik olarak başka bir “headshot” şarjı alır.

Tuzaklarının içinde “cupcake” olduğunu belirtmek gerekir çünkü cupcake Vi'nin ona hem oyunda hem de Arcane'de alaycı bir şekilde verdiği takma addır. Bu her zaman yakın ilişkilerinin bir işaretiydi ancak romantizmleri resmi olarak doğrulanmadı.

Caitlyn'in diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Vi ve Caitlyn resmi olarak bir çift değiller ancak kesinlikle gelişmekte olan şey bu gibi görünüyor. İkili birbirlerine çok yakın ve korumacı davranıyor, birçok kez birbirlerinin hayatını kurtarıyor. Caitlyn'in nezaketi ve şefkati, Piltover'a yeni bakış açıları ve Vi'den duygusal bir kırılganlık getiriyor.

Caitlynn, Kirammanlar'ın sponsorluğu sayesinde Jayce öğrenciyken onunla iyi arkadaş olmuştur. Jayce'in büyü deneyleri onu okuldan attırınca Caitlyn onunla konuşmaya çalışır ama ailesi tarafından yasaklanır. Arkadaş kalırlar ve Jayce, Caitlyn'e kendisi için çalışmasını teklif eder ancak Caitlyn İnfazcı olarak devam etmeyi reddeder. Jayce bu seçimi destekler ve sonunda Vi'nin hapisten çıkmasına yardım eder.

Ekko ilk başta anlaşılır bir şekilde Caitlyn'e güvenmemektedir, Ateş Işıkları ile birlikte onu ve Vi'yi kaçırdığında Caitlyn de ondan hoşlanmaz. Ekko, Piltovalılar'ın evini yok ettiğine inanmaktadır ancak Caitlyn, Silco'nun suçlarının Ateş Işıkları'nın üzerine atılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı açıklar. Neyse ki Vi durumu yatıştırır ve Caitlyn'e kefil olur, bu da ikisinin birbirine güvenmesine yol açar. Hatta Caitlyn, Ekko'yu Silco'ya karşı şiddetle silahlandırmak yerine Hextech değerli taşını kendisine vermeye ikna eder.

Jinx neredeyse Caitlyn'i bombalarıyla öldürüyordu, bu da Caitlyn'in ailesinin onu korumak için işten attırmasına yol açtı. Caitlyn, Jinx'in zihinsel olarak Vi'nin kurtaramayacağı kadar ileri gittiğine inanır ancak yine de Jinx'in suçlarını Konsey'den gizler ve daha sonra Vi'nin istekleri nedeniyle Jinx'i vurmakta tereddüt eder.

04 Ekko

Ekko, Arcane'de mecbur kaldığı için güçleniyor © Riot Games

Ekko, Z-Drive icadını zamanı geri sarmak için kullanan ve Zaun'daki evini korumaya çalışan bir dahidir. Gerçi Arcane'de henüz söz konusu icadı gerçekleştirdiğini görmedik.

Elbette Ekko ismi yankılara ve benzer şekilde kendini tekrar edebilmesine bir gönderme. Ancak adı aynı zamanda iki K'nin geriye doğru okların geri sarma sembolünü oluşturması nedeniyle zamanı geri sarmasına da atıfta bulunuyor.

Ekko'nun dehasına birinci sezonda zaten tanık olduk ama muhtemelen ikinci sezonda çok daha büyük bir rol oynayacak.

Arcane'de Ekko'nun karakter gelişimi

Ekko, Benzo'nun dükkanında mekanik eşyaları tamir etmek için parlak zekasını kullanan yaramaz bir çocuk olarak başlar. Kendisine “Küçük Adam” lakabını takan Vander'in evlatlık çocuklarından oluşan çeteyle iyi arkadaştır ve daha güçlü olma umuduyla özellikle Vi'yi örnek alır.

Birkaç yıl ileriye gittiğimizde gerçekten de daha güçlü hale gelmişti ama bu mecburiyetten kaynaklanıyordu. Vasisi Benzo öldürülmüş ve tüm çocukluk arkadaşları ya öldürülmüş, ya kaybolmuş ya da düşmanı haline gelmiştir.

Ekko sert bir lider haline gelir ve Zaun'daki ezilen gençleri, Ateş Işıkları grubunu kurarak evlerini Silco'nun yönetiminden korumak için bir araya getirir. Vi'ye ve Caitlyn'e güvenmeyi öğrendikten sonra eskiden çocukluk arkadaşı Powder olarak bildiği Jinx'i durdurmak için onlara yardım etmeyi kabul eder.

Zaun'un kullanılmayan bir potansiyele sahip olduğuna inanır, yaratıcılıklarını ve becerikliliklerini savunur. Bu, Ateş Işıkları üssünün Zaun'daki birkaç ağaçtan birinin etrafında yer almasıyla temsil edilir, bu da yaşamın yeraltı şehrinde büyüyebileceğini ve hatta çiçek açabileceğini kanıtlar.

League of Legends'ta Ekko

Ekko, kendi yarattığı çok sayıda silaha sahip dahi bir savaşçıdır © Riot Games

Ekko genellikle orta koridorda oynanır ve burada yeteneklerini sürekli kullanırken bire bir savaşır. Bir nevi büyücü gibi olsa da hareket kabiliyeti yüksek öncelikli hedefleri ortadan kaldırmak için kendini tehlikeli durumlara atmasına izin verdiği için bir suikastçı olarak sınıflandırılır.

Bunu yaparken sorun yaşamaz çünkü nihai yeteneği Kronokırılma ile zamanı birkaç saniye geri sarabilir. Bu geri sarma, hayalet bir klonun Ekko'nun hareketlerini takip etmesini ancak birkaç saniye geciktirmesini sağlayarak çalışır. Ardından etkinleştirildiğinde, Ekko'nun vücudu klonun konumuna geri döner, kendini iyileştirir ve önemli hasar veren bir patlama yapar.

Ekko'nun kitinin geri kalanı tamamen hedefleri avlamakla ilgilidir. W yeteneği Paralel Yakınsama, kısa bir gecikmeden sonra ve Ekko içine girdiğinde, içinde yer alan tüm rakipleri sersemleten bir kubbe fırlatır. Ve E'si Zaman Sıçraması, Ekko'nun menzil içindeki hedeflenen bir düşmanın üzerine önemli bir mesafe ileri atılmasını sağladığından bunu elde etmek oldukça kolaydır.

Oyunun hikayesine gelince, oyundaki Ekko'nun biraz daha sağlıklı bir geçmişi var. Bir ailesi var. Dehasını genç yaşta fark etmişler ve sonunda onu bir Piltovan okuluna gönderebilmek için canla başla çalışmışlar.

Ancak Ekko, Zaun'daki hayatını seviyor ve bunun yerine bölgenin kendi kullanılmayan potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmayı tercih ediyor. İçten bir hikayede, ailesi işten yorgun argın eve gelir ama doğum günü için ona güç bela karşılayabildikleri pahalı bir Piltova tatlısı getirir. Ekko geri sarma gücünü kullanarak ailesiyle birlikte yemek masasına oturur ve hiçbir şeyi değiştirmeden tekrar tekrar yemek yer.

Ekko'nun diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Vi, Ekko için bir akıl hocasıydı ve Ekko ona bir abla gibi bakıyordu. Ona nasıl dövüşüleceğini öğretirdi ama aynı zamanda çöp yığınına bulaştıktan sonra onu hortumla yıkamasına da yardım ederdi. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Vi'yi ve Caitlyn'i Jinx ile gördükten sonra kaçırır ancak Vi'nin kız kardeşine yardım etmediğini öğrenince onları çabucak affeder. Hala birbirlerine güvenirler ve Silco'yu alt etmek için birlikte çalışırlar.

Caitlyn'i kaçırdıktan sonra, Enforcer'lar Ateş Işıkları'na saldırırken Ekko şaşırtıcı bir şekilde ondan şüphelenir ve Vi'yi sorgularken ona zarar vereceğini düşündüğü için ona kızar. Vi her ikisini de açıklayıp kefil olduktan sonra birlikte çalışırlar ve hatta Ekko iyi niyet göstergesi olarak Caitlyn'in Piltover'a dönmesine yardım eder. Ekko, Hexgem'i Silco'ya karşı silahlandırmak ister ancak Caitlyn onu bunun sadece daha acımasız bir şiddet döngüsü yaratacağına ikna eder.

Ekko ve Jinx en iyi çocukluk arkadaşlarıdır. Aslında oyun literatüründe, Ekko ona aşık olarak büyüdü ancak bu Arcane'de asla işlenmedi. Yine de seride, arkadaşını o kadar derinden önemsiyor ki öldüğüne inanarak Ateş Işıkları üssündeki duvar resminin bir parçası olarak Powder'ı boyadı. Daha sonra, Silco ile birlikte Zaun'daki barış için oluşturdukları tehdidi fark etmesiyle düşmanı haline gelecek ve sonunda köprüde kavga edeceklerdi. Ekko, çocukken ona karşı yaptığı oyun dövüşlerini genellikle kaybederdi ancak bu sefer galip geldi, yüzünü yakından görünce bitirici darbeyi vuramadı ve Jinx bu duygusal anı kullanarak her ikisini de yaralayan bir bomba patlattı.

Konsey'den atıldıktan sonra Heimerdinger köprünün altında yaralı Ekko'yu bulur. Her ikisi de farklı şehirlerdeki insanlara yardım etmeye çalışırken birbirlerine bağlanır ancak bunu yaptıkları için reddedilirler. Heimerdinger, Ekko'nun eve dönmesine yardım eder ve Ateş Işıkları'nın üssü ve başardıkları karşısında hayrete düşer. Bu ittifak muhtemelen ikinci sezon için önemli olacaktır.

05 Jayce Talis

Jayce'in Arcane'de vermesi gereken çok zor kararlar var © Riot Games

Altın Çocuk. Güzel Çocuk. Hextech'in Harika Çocuğu. Arcane'deki tüm lakaplarından Jayce'in Arcane ikinci ve üçüncü kısımda 31 yaşında bir adam olduğunu düşünmezsiniz ancak bu tamamen onun naifliğine atıfta bulunuyor.

Yıldız gözlü bilim adamı sadece potansiyelini ve büyünün gücünü bilim yoluyla kullanabilirse yapılabilecek tüm iyiliği görüyor. Ne yazık ki siyaset, açgözlülük ve kötü niyetli aktörler onun hayatları iyileştirme niyetinin önüne geçiyor.

Arcane'de Jayce'in karakter gelişimi

Jayce'in geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyoruz ancak çocukken annesiyle birlikte bir kar fırtınasında mahsur kaldıklarını ve annesinin yere yığıldığını görüyoruz. LoL şampiyonu Ryze olması muhtemel, parmak dövmeleri olan pelerinli bir adam büyü kullanarak onları uzaklaştırana kadar gerçek bir tehlike altında gibi görünüyorlar.

O andan itibaren Jayce hayatını büyüyü araştırmaya ve insanlığa yardım etmek için onun güçlerini bilim yoluyla yönlendirmeye adar. İdeallerine güçlü bir şekilde inanır ve Heimerdinger'in tavsiyesini göz ardı ederek Konsey'e büyü araştırdığını itiraf eder, bu da akademiden atılmasına neden olur.

Ancak araştırmalarından vazgeçmez ve Viktor'un yardımıyla Hex kristalini dengeleyip büyüden yararlanmayı başararak Konsey'in desteğini kazanır ve Hexgeçit'in yaratılmasına yol açar.

Jayce sonunda Konsey'e katılır ancak saflığı ona ihanet eder. Pek çok kişi Hextech'i silah üretmek için kullanmak istemeye başlar ki bu onun umduğunun tam tersidir, o sadece hayatları kurtarmak ve iyileştirmek istemektedir. Ancak diğer Konsey üyelerine kazandırdığı para nedeniyle insanları korumak için Hextech operasyonlarını kapatmaya çalıştığında büyük bir meydan okumayla karşılaşır.

Piltover ve yeraltı şehri (Zaun) arasındaki gerilim arttıkça Jayce ikisini birbirine bağlayan köprünün tamamen kapatıldığını ilan eder ve bu da şehrin diğer tarafında daha fazla huzursuzluğa neden olur.

Durumdan son derece etkilenen Jayce, sonunda Silco'nun ışıltı fabrikalarına düzenlenen bir baskında Vi'ye katılmayı kabul eder ancak savaşta yeni yaptığı Merkür Çekici'ni kullanarak yanlışlıkla genç bir çocuğu öldürür. Perişan halde çatışmayı terk eder ve daha sonra Silco'nun Zaun'un bağımsız olmasına izin verme şartlarını kabul eder, diğer Konsey üyelerinin üzüntüsüne rağmen.

Jayce Konsey'in isteklerine karşı gelmekten korkmaz çünkü ne kadar popüler olmasa da her zaman o an için doğru olduğuna inandığı kararı verir. Her zaman ideallerinin peşinden gider.

League of Legends'ta Jayce

LoL'de Jayce, kibirli ve yalnız bir adam olarak farklı bir portre çiziyor © Riot Games

LoL'de oynanabilir bir karakter olan Jayce, üst veya orta koridorlarda oynanabilmesi açısından çok esnektir. Savaşçı ve uzun menzilli büyücünün (topçu) benzersiz bir karışımıdır. Çünkü duruşlarını değiştirebilir, Merkür Çekici'ni yakın dövüş silahı veya büyülü bir top olarak kullanabilir. Birinci seviyedeki nihai yeteneği bu formlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Çekiciyle vurarak hedeflerin üzerine sıçrayabilir ya da sadece kendisini ve müttefiklerini değil, aynı zamanda içinden geçen mermileri de hızlandıran bir yıldırım hattı oluşturan top formu E, Hızlanma Geçidi ile Hexgeçit'lerin daha küçük formlarını oluşturabilir. Bu, Q - Şok Patlaması'nın hasarını, hızını, menzilini ve patlama yarıçapını artırır.

Hikayeye gelince, Jayce kibirli olduğu için çok farklıdır ve insanlar onunla çalışmak istemez, bu yüzden iş arkadaşlarının yetişmesine izin vermek için yavaşlamayı reddeder. Ona ayak uydurabilen tek kişi Viktor'dur. İkili bir partide tanışır ve orada olmak istemedikleri için birbirlerine bağlanırlar ancak daha sonra rakip olurlar ki bu da Jinx'in saldırısından kurtulmaları halinde her iki karakterin de ikinci sezondaki kaderlerine dair bir ipucu olabilir.

Jayce'in diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Viktor, Jayce'i akademiden atıldıktan sonra kazara intihar etmekten kurtarır. İkili birlikte çalışarak Hexgem'i başarılı bir şekilde stabilize eder ve yakın çalışma ortakları ve arkadaş olurlar. Daha sonra, Jayce'in Viktor'u barikata meydan okuduğu ve Viktor orada doğduğunu açıklamadan önce Zaun'un tehlikeli tarafına geçtiği için azarlamasıyla arkadaşlıkları gerilir. Ölümcül bir hastalıkla uğraşan Viktor da intiharı düşünür ancak Jayce tarafından ilk tanışmalarına benzer bir şekilde kazara kurtarılır. İkili birlikte Piltover ve Zaun arasında barışı sağlamaya çalışır ve Jayce, Viktor'un isteği üzerine Viktor'u hayatta tutan şey olmasına rağmen tehlikeli Hex Core'u yok etmeye söz verir.

Jayce, Kiramman ailesi eğitimine sponsor olduğu için Caitlyn ile yakın arkadaştı ve onu küçük bir kız kardeş gibi görmeye başlamıştı. Okuldan atılmasının ardından klan içinde yarattığı utanç nedeniyle Caitlyn'in onunla konuşması bir süreliğine yasaklandı. Daha sonra Vi'yi hapisten çıkarmak için onun adını kullandığında Caitlyn'i korudu, yolları ayrılsa da ikisi hala yakın arkadaş.

Heimerdinger, Jayce'in her zaman hayranlık duyduğu ve akıl hocası olarak gördüğü biriydi. Ancak 300 yaşından büyük olan deneyimli Heimerdinger büyünün tehlikelerinden korksa da Jayce onun yanıldığını kanıtlayacağından emindir. Jayce sonunda çok pişman olduğu Heimerdinger'a ihanet eder ve Viktor'u kurtarmak için tehlikeli Hex Core deneyine devam edebilmesi için onu Konsey'den attırır.

06 Viktor

Viktor kendini ve başkalarını kurtarmaya çalışıyor © Riot Games

Arcane bize Viktor'un çok daha insani bir yönünü gösterdi.

Zeki mucit kendini insanlığı geliştirmeye adamış ve oyunda bir bütün olarak insanlığa odaklanırken, Arcane'de dikkatinin çoğunu kendini kurtarmaya harcıyor.

Arcane'de Viktor'un karakter gelişimi

Viktor, Zaun'da yoksul ailesiyle birlikte zor koşullar altında büyüdü. Doğuştan topal olduğu için diğer çocuklarla oynaması zordu ancak parlak zekası sayesinde zamanını tek başına makineler ve oyuncaklar üreterek geçiriyordu.

Bu oyuncaklardan biri, yanlışlıkla bir başka LoL şampiyonu olan Singed'in gizli laboratuvarına giren bir model teknedir ve Viktor sonunda ona bir yaratık üzerindeki deneylerinde yardımcı olur. Ancak Singed'in hayvanı hayatta tutmak için ona acı çektirdiğini fark eden genç Viktor ağlayarak laboratuvardan kaçar.

Daha sonra Viktor'un potansiyeli Heimerdinger tarafından fark edilir ve asistanı olarak akademide ona katılır. Bu sayede Jayce ile tanışır ve onun büyü konusundaki araştırmalarını keşfeder. Kovulan Jayce ile ortaklık kurarak istemeden de olsa yeni iş ortağının hayatını kurtarır ve birlikte Hexgem'in gücünü başarıyla kullanarak birçok faydalı icat yaratırlar.

Jayce sonunda Konsey'e katılır ve Viktor onun politikaya ayırdığı zamanın, pek çok insana yardımcı olabilecek çalışmalarında ilerlemelerini engellediğine inanır. Bu süre zarfında Viktor'un hastalığı daha da kötüleşir ve çaresizlik içinde gizemin sadece aletler aracılığıyla kullanılmak zorunda olmadığını, herhangi bir şekle bürünebileceğini fark eder.

Evrim geçirebilen ve organik maddenin fizyolojisini güçlendirerek potansiyel olarak kendini kurtarabileceğini umduğu Hex Core'u geliştirmeye başlar. Ancak bu çalışma sırasında bayılır ve Jayce ile birlikte hastanede uyanarak Viktor'a ölümcül bir hastalıktan ölmekte olduğunu bildirir.

Jayce ona Hex Core konusunda yardım eder ancak Viktor'un istediği kadar ilerleme kaydedememişlerdir. Eşyayı Heimerdinger'a gösterirler, Heimerdinger eşyanın yapabileceklerinden hemen korkar, bu yüzden Jayce Heimerdinger'ı Konsey'den uzaklaştırır, böylece yoluna çıkamaz. Hala yardıma ihtiyacı olan Viktor, Hex Core'u Singed'e sunar, Singed de Viktor'un vücudunun Hex Core'u ve dönüşümlerini kabul etme şansının artması için ona bir şişe uçucu madde ışıltısı verir.

Viktor laboratuvarına döndüğünde kendisine daha fazla ışıltı enjekte eder ve bunu Hex Core ile birleştirmeye çalışır ancak büyülü icadın kontrolünü kaybeder. Asistanı Sky Young onu bulur ve uzaklaştırmaya çalışır ancak yaşam gücü Viktor'un elinin dönüşümüne güç sağlamak için alınır. Sky'ın not defteri sayesinde kızın kendisine aşık olduğunu öğrenen Viktor yıkılır ve Hex Core'u yok etmeye çalışır ama bunu yapmaya cesaret edemez. Daha sonra Jayce'e onu yok etmesi için söz verdirir.

League of Legends'ta Viktor

LoL'deki Viktor ile Arcane'deki Viktor arasında çok fark var © Riot Games

LoL'de Viktor, yukarıdaki resminde de görebileceğiniz gibi çok farklıdır.

Viktor kendini daha güçlü kılmak için teknolojiyle güçlendiriyor ve Zaun'daki iş yeri kazalarının çoğunun insan hatasından kaynaklandığını fark ettikten sonra yalnızca teknolojinin insanların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağına inanıyor. Daha güvenli çalışma ortamları yaratmak için insanların özgür iradesini ortadan kaldırmaya hazır olması, hikayede Jayce ile arasının açılmasına neden oluyor.

Oyunda Viktor, Arcane'de bahsedildiği gibi Hex Core adı verilen ve yeteneklerine ek etkiler kazandırmak için yükseltilebilen benzersiz bir eşya ile başlardı.

Viktor orta koridorda, sırtına bağlı üçüncü mekanik koldan bir lazer fırlatan E - Ölüm Işını da dahil olmak üzere birçok yüksek hasarlı yeteneğe sahip bir büyücü olarak oynanır.

Viktor'un diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Daha önce de değinildiği gibi, Piltover'ı uluslararası bir güç merkezi haline getiren Hextech'i yaratırken Jayce ile önemli bir ortaklığı ve ittifakı vardır. Her ikisi de birbirinin hayatlarını kurtarır ve zaman zaman anlaşmazlıklar yaşasalar da yakın olmaya devam ederler.

Heimerdinger Viktor'u bulur ve bir mucit olarak potansiyelini gerçekleştirmesi için onu Piltover'a getirir. Viktor akademinin dekanı olarak onun asistanıydı ve akıl hocasına büyük saygı duyuyordu. Özellikle büyü kullanımı konusunda düzenli olarak anlaşmazlığa düşseler de Heimerdinger özellikle Viktor'un ölümcül hastalığına rağmen Hex Core'a karşı savaştı, 300 yaşındaki bir Yordle olarak insan ölümlülüğünü tam olarak anlayamadı.

07 Heimerdinger

Arcane sonunda Heimerdinger'a gerçek bir arka plan sunuyor © Riot Games

Kısa boylu ve sevimli Yordle bilim insanı tam bir dahi. Heimerdinger, üç asır boyunca bölgenin parlak beyinlerinin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduktan sonra Piltover'da saygı duyulan bir figür haline gelmiştir, akademinin dekanı ve Piltover Konseyi'nin başkanı olmuştur.

Adı aslında atom bombasının babası J. Robert Oppenheimer ile Nobel Ödüllü fizikçi Erwin Schrödinger ikilisinin bir karışımıdır.

Arcane'de Heimerdinger'in karakter gelişimi

Heimerdinger'ın geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyoruz ancak bir Yordle olarak Bandle Şehri'nden gelmiş olmalı. Sonunda Piltover'a geldi ve bir bilim insanı görerek ilham aldı, bu yüzden aynı yolu izlemeye karar verdi.

Hızlı bir şekilde ilerler ve engin hayat tecrübesi sayesinde Jayce'i, Viktor'u ve onların Hextech üzerindeki çalışmalarını hüsrana uğratacak şekilde, bilimi sihirle karıştırmanın sadık bir muhalifi haline gelir.

Hextech başarılı olduktan sonra, Heimerdinger ikiliyi daha dikkatli olmaya ve potansiyel olarak tehlikeli icatlarını yavaşlatmaya teşvik eder ancak onlar dinlemeyecek kadar azimlidir ve hırslıdır. Sonunda Jayce Konsey'e katılır ve Heimerdinger'ın Hex Core'un geliştirilmesine engel olmaması için liderlik görevinden alınmasını sağlar. Heimerdinger geçmişte benzer bir kıyamet gücünün farkına varmıştır ve bunun olası etkilerinden korkmuştur.

Yeraltı şehrine yardım etmek için Zaun'a gider ve Ateş Işıkları'nın yaratıcılığı ile onu etkileyen Ekko ile tanışır.

League of Legends'ta Heimerdinger

Heimerdinger, icatları sayesinde savaşabilen eşsiz bir şampiyondur © Riot Games

Ne yazık ki Heimerdinger ile ilgili oyunda çok az bilgisi var. Aslında sadece dört cümle uzunluğunda ve kendisini bilgisini paylaşmaya ve başkalarına öğretmeye adamış yenilikçi ve saygın bir mucit olarak tanımlıyor.

Göğüs göğüse çarpışmayı sevmeyen Heimerdinger, orta koridorda oynanan bir başka şampiyon. Bir büyücüye benzese de tek bir kutuya sığdırılamayan bir uzman olarak sınıflandırılır.

Yetenekleri tamamen kuleleri çağırmak ve oldukça ölümcül icatlarını geliştirmek için çalışırken onlardan güçlü roketler ateşlemekle ilgilidir.

Heimerdinger'ın diğer League of Legends karakterleriyle ilişkisi

Heimerdinger hem Jayce hem de Viktor için bir akıl hocasıdır. Geçmişinde büyüyle yaşadığı korku dolu karşılaşmalardan sonra ikisine de Hextech icatlarında dikkatli olmaları konusunda yol göstermeye çalışır ve bazen uyarılarına kulak verseler de sonunda hırsları çok ileri gitmelerine neden olur.

Yordle, birinci sezonun sonlarına doğru Ekko ile tanışır ve -Jayce'e ve Viktor'a yaptığı gibi- onun parlak zekasını ve bir mucit olarak potansiyelini hemen fark eder. Heimerdinger Zaun'a yardım teklif etmek ister ve Ateş Işıkları'ndan etkilenir ancak tehlikeli uçan kaykaylara binmek gibi bazı verimsiz yöntemlerini sorgular. Ekko, Zaun halkının hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarının yanı sıra yaşamak için ihtiyaç duyduklarını da almalarının çok önemli olduğunu açıklar. Bu adrenalin patlaması onları ayakta tutan şey.

08 Arcane'de gözünden kaçmış olabilecek şampiyonlar

Singed, Arcane'in birinci sezonu için önemli bir karakterdi © Riot Games

Arcane'in League of Legends'taki diğer şampiyonları içeren bir ton sürpriz içermesi şaşırtıcı değil.

Dizide önemli bir karakterin adı geçmiyor ancak dizi boyunca hem Silco'ya hem de Viktor'a yardım eden Shimmer'ın mucidi Singed olduğunu biliyoruz.

Nispeten büyük bir diğer karakter ise Mel Medarda'nın annesi ve Noxus'tan zorlu bir savaş lordu olan Ambessa Medarda. Arcane'de sadece bir karakter olarak başladıktan sonra bu yıl bir noktada LoL'de oynanabilir bir şampiyon olarak piyasaya sürülecek.

Ayrıca, Caitlyn'in ve Vi'nin girdiği Zaun genelevinde otururken belirgin bir maske takan Kindred'i insan formunda nadiren görüyoruz.

Jayce'i kurtarmak için büyü kullanan kapüşonlu figürün oyunun orijinal şampiyonlarından biri olan Ryze olma ihtimali çok yüksek.

Ve son olarak LoL'ün en ikonik karakterlerinden biri olan Teemo'ya birden fazla gönderme var. Teemo, ikinci kısımda Silco'nun uşaklarından birinin karıştırdığı bir kitapta görülebilir. Ayrıca Puffcaps olarak bilinen ölümcül mantarlarından birini, ilk bölümde kafesli Krug'larla (oyunun birçok orman yaratığından biri) birlikte bir dükkanın ganimetinin bir parçası olarak görebilirsin.