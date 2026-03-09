FC 26 Ultimate Team 'de herkes kadrosunda bir Icon görmek ister. Üstelik mesele sadece kart tasarımlarının havalı olması değil; pek çok Icon sahada gerçekten fark yaratır. Bireysel yetenekleriyle maçın kaderini tek başına değiştirebilir, takımının gerçek oyun belirleyicisi haline gelebilir.

FC 26 Ultimate Team’de Icon sayısı iyice arttığı için gerçekten iyi kartları ayırt etmek artık pek kolay değil. Bazıları yüksek fiyatına rağmen sahada beklenen etkiyi yaratmaz. Ancak bu yedi Icon var ki, bütçen el verdiği anda kadroya katmayı fazlasıyla hak ediyor.

Bilgi: FC 26 Ultimate Team'de transfer piyasasındaki fiyatlar günlük olarak değişmektedir. Burada listelenen fiyatlar 5 Şubat 2026'dan itibaren geçerlidir.

01 FC 26 Ultimate Takım Iconları: Ruud Gullit

Hollanda futbolunun efsane ismi Ruud Gullit © EA Sports

Pozisyon: ZOM (ZM, ST)

Öne çıkan istatistikler: 95 Bitiricilik, 95 Şut Gücü

Oyun Tarzları: Finesse Shot, Tiki Taka, Power Shot, Low Driven Shot, Pinged Pass, Aerial, Quick Step, Press Proven, Trivela

Fiyat: 9,28 milyon coin

Hollandalı efsanenin Icon kartının FC 26 Ultimate Team’in en pahalı oyuncuları arasında yer alması şaşırtıcı değil. Dokuz farklı Oyun Tarzı, pek çok üst seviye istatistik ve hem merkez orta sahada hem de daha ileri hatlarda görev yapabilmesi, Ruud Gullit’i olağanüstü bir karta dönüştürüyor. Kadronuza kattığınız anda sahada durdurulması zor, adeta oyunun dengesini değiştiren bir güç haline gelir.

02 FC 26 Ultimate Team Iconları: Maradona - Geleceğin Yıldızları

Maradona, futbol tarihinin en iyi isimlerinden biri olarak gösterilir. © EA Sports

Pozisyon: ZOM (ST)

Öne çıkan istatistikler: 97 Vizyon, 97 Top Kontrolü

Oyun Tarzları: Finesse Shot, Quick Step, Dead Ball, Incisive Pass, Tiki Taka, Flair, Technical, First Touch

Fiyat: 7,63 milyon coin

Maradona’nın Geleceğin Yıldızları Icon kartı da oyundaki en üst seviye seçenekler arasında yer alıyor. Nedenleri ise Ruud Gullit’inkine oldukça benzer: çok sayıda elit Oyun Tarzı, 97 Vizyon gibi fark yaratan istatistikler ve hem orta sahada hem hücum hattında görev alabilme esnekliği. Yaklaşık sekiz milyon coinlik bir bütçeniz varsa, bırakın Maradona sahnede sihrini göstersin. Attığı kilit paslar, etkileyici driplingleri ve klas golleriyle bunun karşılığını fazlasıyla verir.

03 FC 26 Ultimate Team’de Bir Efsane: Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario de Lima. Futbol dünyasında daha çok R9 olarak bilinir. © EA Sports

Pozisyon: ST

Öne çıkan istatistikler: 97 Bitiricilik, 96 Top Sürme

Oyun Tarzları: Quick Step, Finesse Shot, Low Driven Shot, Technical, Trickster

Fiyat: 6,26 milyon coin

Elbette R9, FC 26 Ultimate Team’in en iyi Iconları arasındaki yerini koruyor. Son yıllarda nasılsa bugün de öyle. Saf bir golcü olarak hücum hattına anında seviye atlatır ve takımınıza büyük bir tehdit gücü kazandırır. Açık konuşmak gerekirse, 97 Bitiricilik ve 96 Dripling gibi değerlere sahip bir oyuncuya karşı hangi savunmacı bire bir kalmak ister? Büyük ihtimalle hiçbiri.

C 26 Icon ipuçları: Bütçe dostu yıldızlar Öneri Robert Pires Unbreakable Icon 150,000 coin'den daha az bir fiyata çok şey kazandırıyor: en iyi teknik ve bitiricilik! Donovan "RBLZ_Tekkz" Hunt

04 FC 26 Ultimate Team Iconları: TOTY Paolo Maldini

Pozisyon: IV (LV)

Öne çıkan istatistikler: 98 Standing Tackle, 97 Interceptions

Oyun Tarzları: Block, Anticipate, Power Header, Pinged Pass, Jockey, Slide Tackle, Aerial, Quick Step, Bruiser

Fiyat: 6,05 milyon coin

FC 26 Ultimate Team’de R9 ve Maradona gibi yıldızlara karşı koyabilecek bir savunmacı aranıyorsa, akla gelen ilk isimlerden biri Paolo Maldini olur. 98 Standing Tackle ve 97 Interceptions gibi elit istatistikleri, Oyun Tarzlarıyla birleştiğinde AC Milan efsanesini oyunun en güven veren stoperlerinden birine dönüştürür. Sahadayken rakip forvetlerin işini ciddi anlamda zorlaştırır.

05 FC 26 Ultimate Team Iconları: Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic tam anlamıyla bir yıldız. © EA Sports

Pozisyon: ST

Öne çıkan istatistikler: 99 Vole, 97 Şut Gücü

Oyun Tarzları: Low Driven Shot, Trivela, Finesse Shot, Power Shot, Acrobatic, Tiki Taka, Technical, First Touch, Bruiser

Fiyat: 7,42 milyon coin

Zlatan’ın FC 26 Ultimate Team’in en dikkat çeken Iconları arasında yer alması pek de sürpriz sayılmaz. İsveçli efsane, hücum hattına doğrudan güç ve karakter katar. Onu takımınızın merkezine yerleştirdiğinizde ise rakipler için zor bir senaryo başlar; çünkü Zlatan sahadaysa her an beklenmedik, oyunun akışını değiştiren bir hamle gelebilir.

06 FC 26 Ultimate Team Iconları Arasında Eusébio

Eusebio, Portekiz futbolunun ilk büyük yıldızı olarak kabul edilir. © EA Sports

Pozisyon: ST

Öne çıkan istatistikler: 96 Dripling, 95 Uzun Şut

Oyun Tarzları: Low Driven Shot, Quick Step, Finesse Shot, Chip Shot, Tiki Taka, Technical, Rapid, First Touch

Fiyat: 5,10 milyon coin

Eusébio’nun Icon kartı da oyunun en üst seviye seçenekleri arasında gösterilir. Portekizli yıldız, etkileyici dripling yeteneği ve uzaktan şut tehdidiyle her an fark yaratabilir. İster yerden sert vurun, ister plase bırakın, ister adam eksilterek ilerleyin, hücumun her varyasyonunda etkili olur. Bu yönüyle rakip savunmalar için tahmin edilmesi oldukça zor bir forvete dönüşür.

07 FC 26’da Savunmanın Güvencesi: Lilian Thuram

Lilian Thuram, Fransa ile 1998 Dünya Kupası'nı kazandı. © EA Sports

Pozisyon: RV (IV)

Öne çıkan istatistikler: 97 Slide Tackle, 95 Defensive Awareness

Oyun Tarzları: Bruiser, Jockey, Tiki Taka, Block, Intercept, Anticipate, Slide Tackle, Aerial

Fiyat: 5.00 milyon coin

Fransız efsane Lilian Thuram, FC 26 Ultimate Team’in en üst düzey savunmacıları arasında gösterilir. Inter forması giyen Marcus ve Juventus’ta oynayan Khephren Thuram’ın babası olan efsane stoperin Icon kartı sahada son derece güven verir. Bunda sahip olduğu çeşitli Oyun Tarzlarının yanı sıra 97 Slide Tackle gibi elit savunma istatistikleri de büyük rol oynar.

Yazar hakkında

Chris, eski bir profesyonel eFootball oyuncusudur. Almanya milli takımında yer almış, Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve hem ulusal hem uluslararası turnuvalarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı mücadele etmiştir. Uzun yıllardır ise deneyimini koçluk yaparak aktarmaya devam ediyor. Ayrıca EA FC 26'daki resmi Alman şampiyonası olan Virtual Bundesliga 'da espor oyuncularına koçluk yapıyor. redbull.com 'da Chris daha iyi bir oyuncu olma yolunda size eşlik ediyor ve düzenli olarak EA FC 26 ipuçları veriyor.