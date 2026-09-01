GTA 6 Extended Look: Oyuna Dair Ortaya Çıkan Tüm Detaylar

Grand Theft Auto VI: An Extended Look, oyun dünyasında daha önce benzeri görülmemiş bir sunuma imza atarken Rockstar Games’in açık dünya serisinin sektörde neden ayrı bir yerde durduğunu da bir kez daha gösterdi. 26 dakikalık video; ilk uzun oynanış görüntülerinin yanı sıra GTA VI hakkında pek çok yeni detay ve sürprizi de beraberinde getirdi. Tüm beklentilerimiz karşılanmış olmasa da artık GTA VI hiç olmadığı kadar somut. Yeni görüntülerle ortaya çıkan tüm detayları senin için bir araya getirdik.

GTA 6 Extended Look nedir?

Ne zaman yayınlandı? 27 Ağustos 2026 Perşembe

Nereden izleyebilirim? Netflix veya Rockstar Games YouTube kanalı

Tam olarak nedir? Grand Theft Auto VI’dan özel olarak seçilen yeni görüntülerin yer aldığı 26 dakikalık video

01 GTA 6 Extended Look ile Oynanış Görüntüleri Ortaya Çıktı

İki fragman, resmi görüntülerin paylaşılmadığı 18 aylık bekleyiş ve çeşitli sızıntıların ardından Rockstar Games, Extended Look ile GTA 6’nın oynanışını sonunda gözler önüne serdi. Video yalnızca etkileyici sahneleri arka arkaya sıralamakla kalmıyor; oyunun farklı mekaniklerinin nasıl bir araya geldiğine dair de önemli ipuçları veriyor.

Extended Look ile ilk kez ara sahneler yerine doğrudan oynanış görüntülerini görüyoruz. Bir gökdelende geçen çatışmada Jason’ın duvarların arkasında siper alıp ateş açması, silahlı çatışma mekaniklerinin önemli ölçüde geliştirildiğini gösteriyor. Vice City sokaklarındaki bir araç takibinde ise peşindeki polis araçlarının lastiklerine ateş etmenin onlardan kurtulmanın en etkili yollarından biri olduğu görülüyor.

GTA 6’da her duruma uygun bir araç olacak © Rockstar Games/Take-Two

Sürüş dinamikleri de GTA 5’e kıyasla belirgin şekilde geliştirilmiş görünüyor. Daha keskin virajlar ve ani fren manevraları sürüşü daha hareketli hale getirirken yeteneklerini otomobil veya arazi motosikleti yarışlarında da test edebileceksin. Rockstar Games, araçların sürüş hissini geliştirmek için gerçek yarış pilotlarıyla çalıştığını daha önce açıklamıştı. Yeni görüntülere bakılırsa bu çalışmalar karşılığını vermiş gibi görünüyor.

02 Jason ve Lucia: GTA 6’nın Merkezindeki İkili

Lucia Caminos, GTA tarihinde bir ilk © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Jason ve Lucia arasındaki ilişki, hem hikâye hem de oynanış açısından GTA 6’nın merkezinde yer alıyor. Görünüşe göre oyun sırasında iki karakter arasında dilediğin zaman geçiş yapabileceksin. Hatta görüntülerde ikilinin mesajlaşarak iletişim kurduğu bir sahne de yer alıyor. Rockstar Games’e göre aralarındaki ilişkinin nasıl geliştiği, hikâyenin gidişatını ve finalini de etkileyebilecek.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Üstelik Jason ve Lucia’nın mutlaka romantik bir çift olması gerekmiyor. İkilinin ilişkisini platonik bir ortaklık olarak da şekillendirebileceksin. Hangi yolu seçersen seç, Jason ve Lucia GTA 6’nın hikâyesinin merkezinde kalmaya devam edecek.

03 GTA 6’da Aranma Sistemi ve Suçlu Profilleri

Yalnızca kanunlara dikkat et, şehir senin © Rockstar Games/Take-Two

Aranma sistemi GTA 6’da yeniden karşımıza çıkıyor ve bu kez GTA 5’te yer almayan altı yıldızlı seviye de geri dönüyor. Üstelik polis artık seni ararken kıyafetlerin, dış görünüşün ve kullandığın araç gibi farklı detayları da dikkate alıyor. Bu da izini kaybettirmek için suçla bağlantısı tespit edilen araçlardan kurtulman, kıyafetlerini değiştirmen ve gerektiğinde bir arabanın bagajına bile saklanman gerekebileceği anlamına geliyor.

Jason nişan alıyor © Rockstar Games/Take-Two

Oyunda ayrıca Red Dead Redemption 2’deki onur sistemini anımsatan yeni bir suçlu profili sistemi bulunuyor. Bu sistem, gereksiz şiddete başvurup başvurmadığın gibi davranışlarını oyun boyunca takip ediyor. Üstelik aranma seviyesinin aksine, suçlu profilindeki geçmişin kolayca sıfırlanmıyor.

04 Leonida’nın açık dünyası

GTA 6’nın yalnızca “daha iyi grafiklere sahip bir GTA 5” olmayacağı, açık dünyada sunulan aktivitelerin çeşitliliğine bakınca iyice ortaya çıkıyor. Basketbol oynayabilir, kanoyla gezintiye çıkabilir, timsah avlayabilir veya Vice City sahilinde uzanıp sosyal medya akışına göz atabilirsin. Hatta sokakta karşılaştığın köpekleri sevebilir ya da istersen onları azarlayabilirsin.

Leonida ilçesinde karşılaşabileceğin Scuba dalışı © Rockstar Games

Bu aktivite çeşitliliği, Rockstar Games’in GTA 6 ile nasıl bir dünya yaratmak istediğini açıkça gösteriyor: Sen oynamadığında bile yaşamaya devam ettiği hissini veren, canlı ve dinamik bir açık dünya.

05 GTA 6 Çıkış Tarihi, Oynanış Süresi ve Harita Boyutu

İyi haber şu ki GTA 6’nın hâlâ 19 Kasım 2026’da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkması planlanıyor. Rockstar North geliştiricisi Rob Nelson ise ana hikâyeye ve hikaye odaklı yan içeriklere ağırlık verdiği kendi oynanışının yaklaşık 80 saat sürdüğünü belirtiyor.

GTA 6’nın 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor © Rockstar Games

Haritanın büyüklüğüne dair de bazı bilgiler var. GTA 6’nın haritasının, halihazırda oyun dünyasının en büyük açık dünyalarından birine sahip olan Red Dead Redemption 2’nin haritasından yaklaşık üç kat daha büyük olduğu belirtiliyor.

06 GTA 6 Grafikleri ve Görsel Sunumu

GTA 6’nın grafikleri şimdiden büyük beğeni toplamış durumda. Fotogerçekçi yüzler ve doğal karakter animasyonlarının yanı sıra apartman dairelerinden çatı barlarına, loş yer altı kulüplerine kadar uzanan mekanlar oldukça detaylı görünüyor. Arka plandaki karakterlerin farklı vücut tiplerine sahip olması da oyuncuların dikkatini çeken ayrıntılardan biri. Video oyunlarında bu çeşitliliğin böylesine tutarlı şekilde yansıtılması pek sık karşılaşılan bir durum değil.

Oyunun görsel açıdan bu kadar iddialı olması, geliştirme süresi ve bütçesiyle de yakından ilişkili. GTA 6’nın şimdiye kadar geliştirilen en yüksek bütçeli video oyunlarından biri olduğu belirtiliyor.

07 Kendi Tarzını Yarat: GTA 6’da Jason ve Lucia’yı Özelleştir

Daha önce doğrulanan dikkat çekici detaylardan biri de GTA 6’nın karakter gelişimi konusunda serinin önceki oyunlarından çok daha ileriye gidecek olması. GTA San Andreas’tan benzer bir sistemi hatırlıyor olsak da serinin altıncı ana oyununda çok daha kapsamlı bir yapı karşımıza çıkacak. Ne yediğin, ne sıklıkta egzersiz yaptığın ve gecelerini nasıl geçirdiğin, Jason ve Lucia’nın fiziksel görünümüne doğrudan yansıyacak.

Mülkleri kişiselleştirme imkanı © Rockstar Games/Take-Two

Beslenme : Fast food tüketmek ve fazla alkol almak, karakterinin gözle görülür şekilde kilo almasına neden olacak.

Egzersiz : Düzenli egzersiz yaptığında kasların gelişecek.

Uyku : Uykusuz geçen geceler ve sürekli stres, karakterinin yüzüne yansıyacak.

Yaşam tarzı : Sürekli polisten kaçıyorsan zamanla daha yorgun ve bitkin görüneceksin.

Rockstar Games için bu sistem yalnızca eğlenceli bir detaydan ibaret değil. Leonida, seçimlerinin iz bıraktığı ve oynanışı etkilediği gerçek bir dünya hissi verecek şekilde tasarlanıyor. Dolayısıyla ister formunu koruyan ve kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gangster ol ister Vice City’nin renkli hayatına kendini kaptır, yaptığın seçimlerin GTA 6’daki deneyimine doğrudan etkisi olacak.

Geliştirme ekibi böylece serinin önceki oyunlarına kıyasla gerçekçilik ve sürükleyiciliğe çok daha fazla önem veriyor. Buna rağmen GTA 6, açık dünya serisinin kendine özgü klasik GTA ruhunu korumaya devam edecek.

08 GTA Online’ın Çıkış Tarihi Hâlâ Belirsiz

Rockstar Games’in gösterdikleri kadar özellikle göstermemeyi tercih ettikleri de dikkat çekici. GTA 6’nın tek oyunculu modu mikro ödeme sistemi olmadan çıkacak. Rockstar ayrıca oyunun geliştirilme sürecinde üretken yapay zekâ kullanılmadığını belirtiyor.

İçerik konusunda da Rockstar’ın alışılmış yaklaşımı devam edecek. GTA 6, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi toplumsal ve politik konuları hiciv yoluyla ele alacak. Ancak gerçek siyasi figürler veya gerçek dünyada yaşanan siyasi olaylar oyunda doğrudan yer almayacak.

Extended Look’ta eksik kalan önemli bir konu daha var: GTA Online hakkında herhangi bir yeni bilgi paylaşılmadı. Rockstar, GTA 6’nın çıkışında tamamen tek oyunculu bir deneyim sunacağını daha önce açıklamıştı. Bu nedenle çok oyunculu modun daha sonraki bir tarihte gelmesi bekleniyor.

13 yıllık bekleyişin ardından Extended Look, GTA 6 hakkında merak edilen pek çok konuya sonunda somut yanıtlar verdi. Şimdi geriye Rockstar’ın gösterdiği tüm bu sistemlerin 19 Kasım’da çıkacak nihai oyunda ne kadar iyi bir araya geleceğini görmek kalıyor.

GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

GTA 6 rehberi: Çıkış tarihinden karakterlere, GTA 6 hakkında bilmen gereken her şey

GTA 6 Extended Look: Yeni görüntülerle ortaya çıkan tüm detaylar

GTA 6’daki tüm bölgeler: Oyuncuların en çok keşfetmek istediği yerler

Kullanabileceğin araçlar: GTA 6’da şimdiye kadar ortaya çıkan tüm uçaklar, otomobiller, motosikletler ve helikopterler

GTA’nın ana karakterleri: Serinin tüm ana karakterlerinin sıralaması

Tüm yan aktiviteler: Grand Theft Auto VI Trailer 2’de gözümüze çarpan aktiviteler

GTA 6’yı beklerken oynayabileceğin en iyi 7 oyun

GTA 6’ya giden yol: Serinin ana oyunlarının en iyiden en kötüye sıralaması

Şehirden bataklıklara: Grand Theft Auto VI haritasına yakından bakış

Grand Theft Auto tarihinin en iyi 8 görevi

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, PC ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.