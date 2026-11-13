GTA 6’nın İlk Genişletilmiş Gösterimi Hakkında Detaylar

Gösterim sırasında paylaşılacak bilgiler GTA 6 hakkındaki pek çok söylentinin doğruluğunu ortaya çıkaracak. Harita büyüklüğü ile karakter geçişleri ile görev tasarımı daha net değerlendirilebilecek. Vice City’nin yaşayan bir açık dünya olarak nasıl kurgulandığı da ilk kez ayrıntılı biçimde görülebilir. GTA 6 deneyiminin gerçek kapsamı 27 Ağustos akşamı yapılacak gösterimin ardından daha anlaşılır hâle gelecek.