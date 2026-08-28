GTA 6 Oynanış Fragmanı Yayınlandı: Genişletilmiş Gösterimden Öne Çıkanlar

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI için hazırladığı genişletilmiş gösterimi 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımladı. Yaklaşık 26 dakika süren video, Jason ile Lucia’nın hikâyesine odaklanırken Vice City’deki görevleri, çatışmaları ve açık dünya aktivitelerini de ilk kez ayrıntılı biçimde gösterdi. Görüntülerin tamamı standart PlayStation 5 üzerinde oyun içinden kaydedildi.

Oyuncuların GTA 6 3. fragman olarak adlandırdığı içerik, klasik fragman formatından daha kapsamlı bir sunum niteliği taşıyor. Sinematik sahneler ile oynanış arasında kesintisiz geçişler yapılırken karakter değiştirme, Focus yeteneği, polis takibi, araç hırsızlığı ve günlük yaşam sistemleri öne çıkarılıyor. Rockstar North’ta basın mensuplarına izletilen üç saati aşan demo ise videoda yer almayan pek çok ayrıntıyı ortaya koyuyor.

01 GTA 6 Genişletilmiş Tanıtım Videosu Yayınlandı

Aralık 2023’te yayımlanan ilk GTA 6 fragman içeriği Vice City atmosferini ve Lucia’yı tanıtmıştı. Mayıs 2025’te gelen GTA 6 2. fragman ise Jason Duval ile Lucia Caminos arasındaki ilişkiye yönelmişti. Genişletilmiş gösterim, önceki iki videoda kurulan hikâye çerçevesini gerçek oynanış sahneleriyle tamamlıyor.

Gösterimin açılışında Jason ile Lucia’nın bir paket almak üzere apartmana girdiği görev görülüyor. Sıradan başlayan iş kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşüyor. Oyuncu kontrolündeki anlar, diyaloglar ve sinematik sahneler arasında belirgin yükleme ekranları bulunmuyor.

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Rockstar, gösterimi resmî olarak “An Extended Look” adıyla yayımladı. Topluluk yeni içeriği GTA 6 3. fragman olarak tanımlasa da 26 dakikalık süre ve ayrıntılı oynanış bölümleri videoyu geleneksel bir tanıtımdan ayırıyor. Gösterim şu anda Rockstar Games’in internet sitesi ile resmî YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

02 GTA 6 Fragmanı Kaç Dakika?

Netflix üzerinde ilk kez gösterilen yeni GTA 6 fragmanı yaklaşık 26 dakika sürüyor. Sürenin platformlardaki gösterimine göre 26 ile 27 dakika arasında yuvarlandığı görülebiliyor. Yayımlanan içerik, serinin altıncı ana oyunu için hazırlanan en uzun resmî tanıtım konumunda.

Videodaki tüm görüntüler standart PlayStation 5 üzerinden oyun içinden kaydedildi. Bazı bölümlerde doğrudan oyuncu kontrolü görülürken bazı sahnelerde oyun motoruyla hazırlanan sinematik anlatım kullanılıyor. Rockstar henüz çözünürlük, kare hızı veya konsollar arasındaki performans farklarına ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler paylaşmadı.

Gösterimin uzunluğu; görev yapısı, karakter geçişleri ve açık dünya aktivitelerinin ayrı ayrı ele alınmasına imkân tanıyor. Kısa sahnelerden oluşan GTA 6 2. fragman içeriğine kıyasla oynanış döngüsünün nasıl ilerleyeceği daha rahat anlaşılabiliyor.

03 GTA 6 Tanıtım Videosunda Neler Gösterildi?

Genişletilmiş gösterimin merkezinde Jason ile Lucia’nın birlikte yürüttüğü suç faaliyetleri bulunuyor. İkili zaman zaman aynı görevde farklı roller üstleniyor. Bir karakter çatışmaya girerken diğerinin kaçış planını yürütmesi veya direksiyonu devralması mümkün görünüyor.

Yeni GTA 6 fragmanında açık dünya yalnızca görevler arasında geçilen bir arka plan olarak sunulmuyor. Spor salonları, gece kulüpleri, yarış alanları ve su altı bölgeleri günlük yaşamın parçası hâline geliyor. Sosyal medya akışında görülen bazı olayların Leonida içerisinde ziyaret edilebilmesi de keşif sürecini destekliyor.

Gösterimde dikkat çeken başlıca ayrıntılar şunlar:

Jason ile Lucia arasında hızlı karakter geçişleri

Çatışmalarda zamanı yavaşlatan Focus yeteneği

Düşmanların zayıf noktalarını gösteren hedefleme sistemi

Altı yıldıza kadar yükselebilen aranma seviyesi

Maske, kıyafet ve araç değiştirmeye dayalı kaçış seçenekleri

Soygunlarda kullanılabilen farklı giriş ve kaçış rotaları

Araç bagajında kıyafet veya silah saklama imkânı

Basketbol, dalış, kano, boks, yarış ve paraşütle atlama aktiviteleri

Ryde Me adlı taksi uygulaması üzerinden hızlı seyahat

Spor ile beslenmeye göre değişebilen karakter görünümü

Listede yer alan sistemlerin bir bölümü 26 dakikalık videoda doğrudan görülüyor. Suç Profili, ayrıntılı araç hırsızlığı ve polislerin oyuncunun eşkalini takip etmesi gibi bilgiler ise Rockstar North’ta düzenlenen basın sunumlarından geliyor. İki kaynak birlikte değerlendirildiğinde GTA 6’nın serinin önceki oyunlarından daha fazla planlama gerektireceği anlaşılıyor.

04 GTA 6’nın Yeni Oynanış Sistemleri Neler?

Rockstar’ın oynanış tasarımındaki temel hedeflerinden biri, işlenen suçların daha belirgin sonuçlar doğurması. GTA 5’te araç çalmak çoğunlukla kısa bir animasyondan ibaretken yeni oyunda aracın yaşı, alarmı ve güvenlik seviyesi süreci değiştirebiliyor. Eski modeller maymuncukla açılabilirken lüks araçlarda elektronik anahtar kopyalayıcı gibi özel araçlara ihtiyaç duyulabiliyor.

05 Suç Profili Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Red Dead Redemption 2’deki onur sistemini hatırlatan Suç Profili, Jason ile Lucia’nın nasıl birer suçlu olduğunu değerlendiriyor. Kimseyi öldürmeden gerçekleştirilen temiz bir soygun profesyonel bir profile katkı sağlayabiliyor. Gereksiz şiddet veya çevreye yönelik anlamsız saldırılar farklı bir profil oluşturuyor.

Ekranda sürekli duran klasik bir ahlak göstergesi kullanılmıyor. Profil bilgilerine karakter menüsündeki özel sekmeden ulaşılabiliyor. Rockstar, düşük veya yüksek profil puanının tek başına doğru oynama biçimini göstermediğini, sistemin oyuncunun tercihlerini tanımlamak için kullanıldığını vurguluyor.

06 Polis Takip Sistemi Nasıl Değişti?

Yeni polis sistemi, bir suçun görülmesi veya alarmın çalışması gibi koşullara daha fazla önem veriyor. Polisler oyuncunun yüzünü, kıyafetlerini ve kullandığı aracı tanıyabiliyor. Maskeyle işlenen bir suçun ardından aracı terk etmek ya da kıyafet değiştirmek kaçışı kolaylaştırabiliyor.

Memurların konumu artık her an doğrudan mini haritada gösterilmiyor. Oyuncunun çevresini izlemesi, devriye rotalarını fark etmesi ve uygun kaçış yolunu seçmesi gerekiyor. Altı yıldızlı aranma seviyesine ulaşıldığında takibin belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayacağı aktarılıyor.

Sistemlerin ortak amacı, rastgele kaos yerine planlı suçları öne çıkarmak. Mağaza soygununda alarmı devre dışı bırakmak, güvenlik kamerası kayıtlarını yok etmek veya arka kapıyı kullanmak olayın gidişatını değiştirebiliyor. Yeni GTA 6 fragman gösterimi, seçimlerin yalnızca görev sonucunu değil açık dünyanın oyuncuya verdiği tepkiyi de etkileyebileceğini gösteriyor.

07 GTA 6 Haritası Ne Kadar Büyük?

Basın gösteriminin ardından paylaşılan bilgilere göre Leonida haritası GTA 5’in haritasının yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Oyun alanının Red Dead Redemption 2’deki dünyadan yaklaşık üç kat büyük olduğu aktarılıyor. Vice City’nin tek başına Los Santos’un yaklaşık iki katı ölçeğe ulaştığı da Rockstar North eş başkanı Rob Nelson’a dayandırılan bilgiler arasında.

Rakamlar doğrudan 26 dakikalık videoda açıklanmadığı için harita ölçülerini basın sunumundan gelen karşılaştırmalar olarak değerlendirmek gerekiyor. Rockstar’ın resmî sitesi Vice City dışında Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia ve Mount Kalaga gibi bölgeleri doğruluyor. Her bölgenin kendine özgü insanları, aktiviteleri ve çevresel ayrıntıları bulunuyor.

Oyuncular kano, jet ski, hava botu, motosiklet veya farklı kara araçlarıyla Leonida’yı keşfedebilecek. Haritada simgeyle gösterilmeyen rastgele olayların bulunması da serbest dolaşımı daha değerli hâle getiriyor. NPC’lerin konuşmalarını dinlemek yeni işler veya beklenmedik karşılaşmalar başlatabiliyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için satışa sunulacak. Rockstar Games, PC sürümüne ilişkin resmî bir tarih paylaşmadı. Genişletilmiş gösterimde kullanılan görüntülerin standart PlayStation 5’ten alınması konsol sürümünün görsel kalitesine ilişkin ilk somut örneği sundu.

Rockstar North eş başkanı Rob Nelson’ın kişisel oyun süresinin yaklaşık 80 saate ulaştığı belirtiliyor. Söz konusu süre yalnızca ana hikâyeyi değil bazı yan görevleri ve açık dünya aktivitelerini de kapsıyor. Her oyuncu için geçerli resmî bir bitirme süresi henüz açıklanmış değil.

Yayımlanan GTA 6 fragman gösterimi, Jason ile Lucia’nın hikâyesinden daha fazlasını ortaya koyuyor. Karakter ilişkileri, Suç Profili, gelişmiş polis takibi ve planlama gerektiren soygunlar oyunun temel yönünü belirliyor. GTA 6’nın gerçek kapsamı ise Leonida’nın kapıları 19 Kasım 2026’da oyunculara açıldığında görülebilecek.