GTA tarihine damga vuran 8 görev

Kurgusal Amerikan şehirlerinde geçen Grand Theft Auto serisi, 1997’de çıkan ilk oyunundan bu yana oyun dünyasının en tanınan yapımları arasında yer alıyor. Serinin oyunlarından biriyle yolun kesiştiyse, bazı karakterlerin, şehirlerin ve özellikle görevlerin yıllar geçse de akılda kaldığını biliyorsundur.

GTA VI için geri sayım sürerken, serinin bugüne kadar sunduğu en iyi hikaye görevlerine dönüp bakmanın tam zamanı. GTA Online ve modları bir kenara bırakıp yalnızca ana oyunlara odaklandığımız bu listede, sıralama gözetmeksizin hafızalarımıza kazınan kovalamacaları, soygunları ve birbirinden unutulmaz görevleri bir araya getirdik.

01 Two-Faced Tanner – GTA III

GTA III, serinin üç boyutlu ilk oyunu oldu © Rockstar Games

Huzur içinde yat, Tanner. Yakuza tarafından verilen bu görevde, gizli polis olduğu ortaya çıkan Tanner’ın peşine düşüyorsun. Liberty City’nin suç dünyasında bunun pek de hoş karşılanmayacağını tahmin etmek zor değil.

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Two-Faced Tanner, GTA’nın araçlı takip görevlerinin ilk ve başarılı örneklerinden biri. Şehrin sokaklarında Tanner’ı kovalıyor, sonunda onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun. Üstelik fazla karmaşık olmayan yapısına rağmen oldukça keyifli bir görev.

Küçük bir hatırlatma: Bu görevi daha sonra karşına çıkacak “Grand Theft Aero” görevinden önce tamamlaman gerekiyor. Aksi takdirde Two-Faced Tanner’a bir daha erişemiyor ve oyunu %100 tamamlama şansını kaçırıyorsun.

02 End of the Line – GTA San Andreas

GTA San Andreas, serinin öne çıkan oyunlarından © Rockstar Games

GTA San Andreas’ın hafızalarda yer etmiş finalinde CJ, Big Smoke’un uyuşturucu üssüne girerek eski dostuyla hesaplaşıyor. Binanın en üst katına kadar ilerleyip Big Smoke’la karşı karşıya geldikten sonra bu kez Samuel L. Jackson’ın seslendirdiği Memur Tenpenny sahneye çıkıyor.

Tenpenny’nin kaçmasıyla birlikte Los Santos sokaklarına yayılan uzun ve kaotik bir kovalamaca başlıyor. Üstelik Tenpenny çalıntı bir itfaiye aracıyla kaçarken Sweet de aracın arkasına tutunmuş durumda. CJ bir yandan kardeşini kurtarmaya çalışırken bir yandan da Tenpenny’nin peşini bırakmıyor. Aksiyonun bir an bile durmadığı bu bölüm, San Andreas hikayesini etkileyici bir finalle noktalıyor.

03 Keep Your Friends Close – GTA Vice City

Vice City, birçok oyuncuya göre GTA serisinin en iyi oyunlarından biri © Rockstar Games

GTA serisinin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Vice City’nin finalinde Tommy Vercetti’yi tam bir Scarface sahnesinin ortasında buluyoruz. Düşmanlarının malikaneyi basmasıyla başlayan çatışmada Tommy, cephaneliğini konuşturmak zorunda kalıyor. Üstelik karşısında yalnızca saldırganlar yok; ona ihanet eden eski dostları da var.

Etrafta sağlık, zırh ve silah bulmak mümkün olsa da bu, görevi kolaylaştırmaya yetmiyor. Lance Vance’in Tommy’ye sırt çevirmesiyle işler iyice kızışıyor ve ikili arasındaki hesaplaşma kaçınılmaz hale geliyor. Vice City’nin hikâyesi de Tommy’nin önüne çıkan son engelleri ortadan kaldırdığı, serinin en akılda kalan finallerinden biriyle noktalanıyor.

04 Three-Leaf Clover - GTA 4

Niko Bellic GTA IV’ün en gizemli karakterlerinden biriydi © Rockstar Games

GTA IV’ün banka soygunu görevi, aradan yıllar geçmesine rağmen serinin en sevilen görevleri arasındaki yerini koruyor. Niko, İrlandalı McReary kardeşlerle birlikte Bank of Liberty’yi soymak için harekete geçiyor. Ancak GTA’dan bekleneceği üzere plan kısa sürede kontrolden çıkıyor.

Soygunun ardından Liberty City sokaklarında polisle büyük bir çatışma ve kaçış sekansı başlıyor. Niko’nun suç dünyasındaki konumunu güçlendiren bu görev, temposu ve beklenmedik gelişmeleriyle GTA IV’ün en akılda kalan anlarından birine dönüşüyor. Bankadaki büyük sürprizin ne olduğunu ise oyunu henüz oynamayanlar için söylemeyelim. Ama küçük bir detay var, aynı soygunu The Ballad of Gay Tony’de farklı bir açıdan da görüyoruz. Oyunun başkarakteri Luis Lopez’in soygun sırasında bankada olduğu ortaya çıkıyor ve böylece iki hikâye beklenmedik bir noktada kesişiyor.

05 Dropping In - The Ballad of Gay Tony

Bank of Liberty soygununa Luis Lopez de tanık oluyor © Rockstar Games

GTA IV için yayınlanan genişleme paketi The Ballad of Gay Tony, serinin en sevilen ek içeriklerinden biri. “Dropping In” görevi de bunun en iyi örneklerinden. İlk bakışta görev oldukça tanıdık: Luis’in bir hedefi ortadan kaldırması gerekiyor. Ancak bu kez işler sıradan bir GTA çatışmasından çok daha gösterişli ilerliyor. Luis önce helikopterle şehrin üzerinde yükseliyor, ardından paraşütle hedefinin bulunduğu GetaLife binasına iniyor. Binanın katlarında ilerleyip karşısına çıkan silahlı adamları etkisiz hale getirerek hedefine ulaşıyor.

Görevin James Bond filmlerini aratmayan finalinde ise aksiyon bir kez daha yükseliyor. Luis, binanın penceresinden paraşütle atlıyor ve aşağıda ilerleyen kaçış aracına iniş yaparak olay yerinden uzaklaşıyor.

06 Breaking The Bank At Caligula’s – GTA San Andreas

CJ, GTA San Andreas’ın baş kahramanıydı © Rockstar Games

GTA San Andreas o kadar geniş bir dünyaya sahip ki ana hikayeyi takip ederken bazı harika görevleri gözden kaçırmak mümkün. Triad için gerçekleştirilen ve ana hikayeyi tamamlamak için zorunlu olmayan “Breaking the Bank at Caligula’s” da bunlardan biri.

Las Venturas’taki Four Dragons Casino’ya ulaştıktan sonra açılan görev serisinde CJ, Caligula’s Casino’yu soymak için kapsamlı bir planın parçası oluyor. Ancak büyük soygundan önce yapılması gereken çok iş var. Polis motosikletlerini çalmak, kumarhaneye erişim sağlayabilmek için içeriden yardım almak ve soygunda kullanılacak ekipmanları toplamak gibi bir dizi hazırlık görevi seni bekliyor.

Tüm bu hazırlıkların ardından başlayan soygun ise GTA’nın alışıldık çatışmalarından biraz farklı ilerliyor. CJ, mümkün olduğunca dikkat çekmeden kumarhaneye sızıyor, gece görüş gözlüğünden havalandırma sistemine kadar planın farklı parçalarını kullanarak kasaya ulaşmaya çalışıyor. Üstelik tüm bu çabanın sonunda CJ’in payına 100.000 dolar düşüyor.

07 Stowaway – GTA San Andreas

GTA San Andreas raised the bar for the series © Rockstar Games

Makineli tüfekli düşmanların arasından geçip pistte havalanmak üzere olan bir uçağın peşine motosikletle düşmek… Üstelik yola saçılan yüklerden kaçarken uçağa yetişip motosikletten içeri atlamak gerekiyor. Ancak aksiyon bununla da bitmiyor. Uçağın içinde ön tarafa doğru ilerliyor, bombayı yerleştiriyor ve son anda paraşütle atlayarak kurtuluyorsun.

GTA’yı GTA yapan da tam olarak bu. Çok az oyun, böylesine abartılı aksiyonu kendine özgü bir mizahla harmanlamayı başarıyor.

08 The Jewel Store Job – GTA V

Michael, Franklin ve Trevor © Rockstar Games

GTA V’in üzerinden 13 yıl geçti. GTA Online yıllar içinde sayısız yeni içerikle genişlese de ana oyundaki bazı hikaye görevleri hala tekrar oynamaya değer. “The Jewel Store Job” da bunlardan biri.

Los Angeles’tan büyük ölçüde esinlenen Los Santos, gerçek hayattan tanıdık pek çok noktayı GTA dünyasına taşıyor. Lüks bir kuyumcuyu hedef aldığın bu görevde de Beverly Hills’teki Rodeo Drive ve Wilshire Boulevard’ın izlerini görmek mümkün. Ancak görevi asıl unutulmaz kılan, soygunu nasıl gerçekleştireceğine karar verebilmen. İstersen daha temkinli bir plan izliyorsun, istersen de doğrudan harekete geçiyorsun. Soygunun ardından polis peşindeyken motosikletlerle Los Santos trafiğinin arasından kaçtığın bölüm ise görevin en akılda kalan anlarından biri. Planlama, soygun ve kaçışı tek bir görevde buluşturan “The Jewel Store Job”, sinematik yapısıyla Michael Mann’in suç klasiği Heat’i hatırlatan bir GTA deneyimi sunuyor.

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