League of Legends'ta bir profesyonel gibi nasıl totem yerleştirilir?

Totemler oyun kazandırır.

Bu, tüm League of Legends oyuncularının eninde sonunda kabul ettiği bir gerçek. Elbette ki bir kontrol totemi satın almak şampiyonunun hasarını artırmaz ancak güvende kalmana, doğru savaşlara girmene ve ana hedefleri güvence altına almana yardımcı olur. Sadece 75 altın için bu oldukça iyi.

Totem yerleştirme zor bir konu olabilir, bu yüzden Red Bull League of Its Own 2024 öncesinde elit bir profesyonel oyuncudan, eski Sezon Ortası Turnuvası ve 11 kez Avrupa şampiyonu Mihael “Mikyx” Mehle'den yardım aldık.

İster rolünde ustalaşmak isteyen bir ana destek oyuncusu ol, ister daha kapsamlı bir takım arkadaşı olmak isteyen herhangi bir LoL oyuncusu, G2 Esports'un gelmiş geçmiş en iyi destek oyuncularından birinden gelen bu totem ve harita görüş ipuçları basit ama etkili. Daha fazla oyun kazanmana mutlaka yardımcı olacak.

01 Çalı dışına totem yerleştirmekten korkma

Bildiğini sandığın her şeyi yeniden düşünme zamanı. Elbette genellikle çalının içini göremediğin yerlere totemler yerleştirmek mantıklıdır. Ancak standart olanı yapmak seni tahmin edilebilir kılar.

Ara sıra çalıların dışını gözlemleyerek aynı miktarda bilgi toplayabilirsin ancak düşman saldırı taramalarının onları ıskalama şansı biraz daha yüksektir ve bu da totemlerini daha verimli hale getirir. Çoğu oyuncu otomatik pilota geçip etrafı tararken çalılara bakacaktır, bu da toteminin yanından geçtikten sonra taramaya başlama ihtimallerinin yüksek olduğu anlamına gelir.

Çalıların dışında, takımların nereye döndüğünü görmek için koridorların derinliklerini veya rakiplerinin bir hedef için hazırlanıp hazırlanmadığını görmek için bir nehir girişinin yakınları gibi harika totem noktaları vardır.

02 Bilgi güçtür

Mikyx bugüne dek birçok Avrupa şampiyonluğu kazandı © Michal Konkol

Bir totem rehberindesin, bu yüzden totemlerin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsun ancak totemleri yerleştirmeden önce bağlamsallaştırmak ve totemlerle ne yapmak istediğini kendine düzenli olarak hatırlatmak önemlidir.

İyi kararlar vermek için bilgiye ihtiyacın var. Totemler sana bu bilgiyi sağlayacaktır. Ama aynı zamanda bilgi, daha yararlı bilgi elde etmek için daha iyi totemler edinmene yardımcı olacaktır. Şöyle açıklayalım.

Mikyx'in dediği gibi, totemlerini ne kadar derine yerleştirebilirsen o kadar iyi. Rakip şampiyonları daha erken tespit ederek, hamlelerine daha hızlı tepki verebilir ve doğru oyuna karar vermek için daha uzun süreye sahip olabilirsin. Bu aynı zamanda takımının temposunu artıracak ve ayak uydurmakta zorlanacak olan rakibini strese sokacaktır.

Derin totemler rakip ormancının hangi kamplarda olduğunu, şampiyonların ne zaman diğer koridorlara geçtiğini ve hatta rakiplerin ne zaman sıfırlandığını bile tespit edebilir. Bunların hepsi bir oyun planı kurmadan önce çok önemli bilgilerdir.

Ancak bu, rakip ormana tek başına umarsızca bir göreve çıkman gerektiği anlamına gelmez. Sadece güvende olduğunu bildiğinde derin totemleri denemelisin. Genellikle kazandığın ve koridorları baskıladığın zaman yakındaki takım arkadaşların gerektiğinde yardım edebilir.

Rakip ormancı ölürse ve rakibin tüm koridor oyuncularını görebiliyorsan, daha derin orman totemlerini de deneyebilirsin. Yine de genel bir kural olarak, en yakın koridorda aldığın rakip kulelerden çok daha ileriye gitmek istemezsin. Kuleleri almak haritayı açar çünkü takımın haritada daha fazla ilerleyebilir ve bu da daha fazla oyun kurma fırsatı sağlar.

03 Hedeflerin etrafına totem yerleştirmek

Totemler hedeflere daha kolay ulaşmayı sağlayabilir © Riot Games

Elbette Baron ve Ejderha gibi büyük hedeflere karşı koyarken totemler büyük fark yaratır. Görüşü ortadan kaldırdığında rakiplerin işi çok daha zorlaşır ancak potansiyel hamleleri durdurmak için senin de onları görmen gerekir.

Her ne kadar totemlerini nehre ve çukura yerleştirmek sana cazip gelse de fırsat bulursan karşı düşman ormancıyı kontrol etmek için çukurun üzerini de totemlemelisin. Onları tespit etmek takımına duvardan atlama ve ormancıyı hedef alma seçeneği sunar, böylece “smite” yapamazlar. Bunu yaptığında rakiplerinin hedefi ele geçirmeni engellemek için yapabileceği çok az şey kalır.

Ve elbette takım arkadaşlarına karşı düşünceli ol. Genellikle hedeflerin etrafında takım savaşı yapmak isteyeceksin, bu yüzden takım arkadaşlarının ışınlanabileceği iyi bir totem yerleştirmeye çalış. İdeal oyun, bir koridor oyuncusunun dalgaları temizlemesini sağlamak ve ardından onu hedefi güvenceye almak/ele geçirmek için savaşa ışınlanmaktır.

04 Mikyx'in profesyonel totem yeri

Bu sinsi totem çok güvenilirdir © Riot Games

Tüm bu ipuçları ışığında Mikyx'in yukarıda göreceğin totem yerini neden bu kadar çok sevdiğini anlamak kolay.

Hem Baron'da hem de Ejder'de işe yarayabilir. Hedefi belirlemeye ya da hedefe ilerlemeye çalışan çoğu şampiyonu tespit eder. Ve yine çukurun ve çalıların dışında olduğu için süpürülmeme şansı yüksektir. Ayrıca yanındaki çalıdan bile tüm kontrol totemlerinden kaçınır.

Mikyx, profesyonel oyuncuların bile bazen bu noktayı unuttuğunu ve çok güvenilir bulduğunu söylüyor, bu yüzden denemelisin.

05 Kendi ormanını totem yerleştirmeyi unutma

Bir profesyonel gibi totem kullan ve maçları kazan © Michal Konkol

Sadece koridorunu nehirden korumak veya derin totemler denemek bakış açının daralmasına neden olabilir. Ancak özellikle berabere veya gerideyken, kendi ormanına da bazı savunma totemleri yerleştirmek aynı derecede önemlidir.

Savunma totemleri rakiplerin istilasını veya saldırı yapmasını engelleyebilir, destekçilerin veya ormancıların derin totemleri nereye yerleştirdiğini anlamana yardımcı olabilir veya bir seçim yapmak için kullanılabilir. Böylece takımın sayı avantajını kullanarak bir hedefe doğru yönelebilir.

Sonuç olarak maçın durumunu sürekli analiz etmek için elinden gelenin en iyisini yap. Her iki takımın da önümüzdeki beş dakika içinde ne yapmak istediğini öngör ve totemleri bunu göz önünde bulundurarak yerleştir. Bu zaman alacaktır ancak oyunu oynamaya devam ettikçe oyun anlayışın doğal olarak gelişecektir.

O zaman vizyonun takımının sürekli olarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olduğu için takımın sessiz kahramanı olacaksın.