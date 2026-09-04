LoL Classic Çıkış Tarihi Harita ve Dahası

League of Legends Classic geçmişin sevilen oynanış anlayışını güncel League of Legends istemcisine taşıyor. Eski rün sayfaları. güçlü eşya kombinasyonları. daha ağır ilerleyen çatışmalar artık yalnızca nostaljik anılardan ibaret değil. Oyuncular Season 3 merkezli tasarlanan bu deneyimde erken dönem LoL ruhuna geri dönüyor. Klasik şampiyon seçimleriyle kurulan kadrolar. belirgin güç dengeleri. daha dikkatli kaynak yönetimi maçların tonunu değiştiriyor.

01 League of Legends Classic Ne Zaman Çıkacak?

League of Legends Classic 29 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan 26.15 Yaması ile oyuncuların erişimine açıldı. Uzun zamandır merak edilen klasik deneyim artık League of Legends istemcisi içinden oynanabiliyor. Oyuncular normal oyundan ayrı ilerleme düzenine sahip olan bu moda girerek eski League atmosferini güncel teknik yapı üzerinde deneyimliyor.

Classic modunun yayımlanması eski sürümlerin doğrudan geri getirildiği anlamına gelmiyor. Riot Games farklı dönemlerden sevilen unsurları tek yapıda birleştiriyor. Sezon 3 genel çerçeveyi oluşturuyor. Fakat erken sezonlardaki rünler. ustalıklar. eşyalar. şampiyon tasarımları da deneyime dahil ediliyor. Ortaya tek bir yamanın kopyası yerine seçilmiş anların birleşiminden oluşan bir mod çıkıyor.

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Yayımlanma tarihi özellikle eski oyuncular için önemliydi. Çünkü League of Legends’ın ilk yıllarındaki oyun temposu güncel sürümden belirgin biçimde farklıydı. Daha az hareket kabiliyeti. daha yüksek mana bedelleri. daha sert kontrol etkileri maçların sonucunu değiştirebiliyordu. Classic bu farkları yeniden hissetmek isteyenler için erişilebilir durumda.

02 League of Legends Classic Nedir?

League of Legends Classic erken dönem LoL oynanışını yeniden yorumlayan kalıcı bir oyun deneyimidir. Oyuncular yalnızca eski görünümlü bir haritaya girmiyor. Güncel oyunda bulunmayan eşyalara. rünlere. ustalık sistemine. yenilenmeden önceki şampiyon yeteneklerine de erişiyor. Eski League’in karar odaklı yapısı modun temelini oluşturuyor.

Güncel League of Legends daha hızlı çatışmaların yaşandığı bir oyun. Şampiyonların hareket seçenekleri yüksek. Yetenek setleri daha katmanlı. Classic tarafında ise hatalar daha hızlı cezalandırılabiliyor. Koridorda yanlış konumlanan bir oyuncu kaçmakta zorlanabilir. Mana kaynaklarını plansız kullanan bir şampiyon kritik savaşta etkisiz kalabilir.

Classic deneyiminin en dikkat çekici yönlerinden biri şampiyonların net kimlikleri. Bazı karakterler çok yüksek hasar potansiyeline sahip. Bazıları ise belirli zayıflıklardan kurtulmak için takım arkadaşlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor. Karşılaşmalar bu nedenle yalnızca mekanik beceriye değil. oyun bilgisine. doğru zamanlamaya. takım uyumuna da dayanıyor.

Erken dönem League’i deneyimlememiş oyuncular için Classic farklı bir başlangıç noktası sunuyor. Yıllardır oyunda olanlar ise eski metanın neden konuşulmaya devam ettiğini doğrudan görebiliyor. Aynı şampiyonu iki farklı dönemde oynamak League of Legends’ın ne kadar değiştiğini anlamanın etkili yollarından biri hâline geliyor.

03 LoL Classic Nasıl Oynanır?

LoL Classic League of Legends istemcisi üzerinden seçilebiliyor. Oyuna girmeden önce şampiyon seçimi yapılır. Ardından rünler ile ustalıklar hazırlanır. Bu hazırlık aşaması modern oyuna kıyasla daha fazla önem taşıyor. Çünkü seçilen küçük istatistikler koridor aşamasında hissedilir farklar yaratabiliyor.

Oyuncuların rol tercihlerini önceden belirtmesini sağlayan bir pozisyon sistemi de bulunuyor. Sistem mümkün olduğunda ilk tercihe uygun eşleşme oluşturmaya çalışıyor. Kuyruk süresini makul düzeyde tutmak için ikinci ya da üçüncü tercih de gelebiliyor. Eski dönemlerdeki “mid ya da feed” tartışmalarını azaltmak için tasarlanan yapı takım kurulumunu daha düzenli hâle getiriyor.

Classic maçlarına başlarken birkaç temel noktaya dikkat etmek gerekir:

Şampiyonun eski yetenek setini maçtan önce incelemek fayda sağlar.

Rünler ile ustalıklar seçilen koridor için hazırlanmalıdır.

Orman başlangıcında sağlık iksirleri daha değerli olabilir.

Eşya pasifleri alışılmadık hasar kombinasyonları oluşturabilir.

Takım içi iletişim koridor aşamasının kontrolünü kolaylaştırır.

Maçın başında aceleci oynamak çoğu zaman avantaj sağlamaz. Eski şampiyonların kaçış seçenekleri sınırlı olabilir. Bazı yetenekler yüksek mana harcar. Rakibin büyülerini takip etmek. görüş kontrolünü kaybetmemek. dalgayı doğru zamanda itmek koridor aşamasında büyük değer taşır.

Klasik sistemin ritmine alışmak birkaç oyun sürebilir. Güncel oyunda güvenli görünen bir hamle Classic’te cezalandırılabilir. Buna karşılık doğru kurulan bir pusu ya da iyi zamanlanmış bir ışınlanma maçı erken aşamada koparabilir. Oyuncuların deneme yapması Classic’in sunduğu eğlencenin önemli bir parçası.

04 LoL Classic Harita Eşyalar Rünler ve Şampiyonlar

League of Legends Classic eski sezonların oynanış hissini günümüze taşıyor. Harita tasarımından şampiyon yeteneklerine kadar pek çok ayrıntı erken dönem League of Legends oyuncularına tanıdık gelecek. Daha sade görünen fakat daha dikkatli karar vermeyi gerektiren bir yapı öne çıkıyor.

05 LoL Classic Haritası

Classic haritası erken dönem Summoner’s Rift tasarımını temel alıyor. Orman kamplarında eski oyuncuların hatırladığı wraithler geri dönüyor. Güçlendirmelerin yanında ek yaratıklar bulunuyor. Orman yaratıkları güncel sürüme göre daha sert hissettirebiliyor. Yeniden doğma süreleri de daha kısa olabiliyor.

Haritanın nostaljik atmosferi korunurken savaş anlarında görüntüyü rahat takip etmek için modern dokunuşlar kullanılıyor. Işıklandırma. gölgeler. çevre dokuları daha okunaklı bir görüntü sunuyor. Tanıdık nehir geçitleri ile orman yolları eski League hissini yeniden yaşatıyor.

06 LoL Classic Şampiyonları

Başlangıç şampiyon havuzu 60 karakterden oluşuyor. Özgün 40 şampiyona 2009 ile 2013 arasında yayımlanan 20 şampiyon eşlik ediyor. Kadronun sınırlı tutulması oyuncuların oyun sistemine daha rahat alışmasını sağlıyor. İlerleyen dönemde erken League yıllarından yeni şampiyonların eklenmesi planlanıyor.

Bazı şampiyonlar eski yetenek setleriyle oynanıyor. AP Master Yi. orta koridor Sion. saldırı gücü odaklı Alistar gibi geçmişte konuşulan stratejiler yeniden denenebiliyor. Güncel metada yeri olmayan seçimler Classic maçlarında beklenmedik sonuçlar yaratabilir.

07 LoL Classic Eşyaları

Eşya havuzunda Atma’nın Mızrağı. Donmuş Balyoz. altın üreten eşyalar gibi klasik seçenekler bulunuyor. Atmogs benzeri dayanıklılık ile hasarı birleştiren dizilimler de geri dönüyor. Oyuncular takım kompozisyonuna göre alışılmışın dışında yapılar kurabiliyor.

Eşyaların gücünü bilmek tek başına yeterli değil. Doğru zamanda alınan bir savunma eşyası koridoru kurtarabilir. Erken tamamlanan bir hasar eşyası ise takım savaşının dengesini değiştirebilir. Classic eşya sistemi deneme yapmayı seven oyuncular için geniş bir alan açıyor.

08 LoL Classic Rünleri ve Ustalıkları

LoL Classic rünler ile ustalıklar eski sistemden ilham alıyor. Rünler maç başlamadan önce hazırlanıyor. Eski üçüncü seviye rün gücü temel seviye kabul ediliyor. Oyuncular başlangıçta üç rün sayfasına sahip oluyor.

Classic Seviyeleri yükseldikçe ek rün sayfaları açılabiliyor. IP kullanarak daha fazla sayfa edinmek de mümkün. Şampiyona uygun rünleri ve ustalıkları seçmek koridor aşamasındaki gücü doğrudan etkiliyor. Eski LoL’ün dikkat isteyen hazırlık süreci bu yapıyla yeniden önem kazanıyor.

09 League of Legends Classic Hangi Oyun Modlarını Sunuyor?

League of Legends Classic ilk aşamada sade fakat kapsamlı bir mod seçkisi sunuyor. Riot Games Classic’i yoğun bir dereceli rekabet ortamı olarak tasarlamadı. Arkadaş gruplarının eski şampiyon kombinasyonlarını deneyebileceği. farklı kurulumları test edebileceği. daha rahat bir rekabet yaşayabileceği alan yaratıldı.

Oyuncular şu oyun seçeneklerine erişebiliyor:

PvP draft seçimi

Yapay zekâya karşı ortak oyun

Özel oyunlar

PvP draft seçimi Classic’in ana karşılaşma alanını oluşturuyor. Takım kurulumunda şampiyon seçimleri daha fazla ağırlık kazanıyor. Yapay zekâya karşı oyun ise eski rünleri. ustalıkları. şampiyon becerilerini risksiz biçimde öğrenmek isteyenler için uygun. Özel oyunlar arkadaş gruplarının sıra dışı denemelerine alan açıyor.

Dereceli sıra bulunmaması hedef eksikliği yaratmıyor. Oyuncular ilerleme sisteminde yükselerek unvanlar. kozmetikler. çeşitli ödüller kazanabiliyor. Maçın sonucuna odaklanmak isteyenler için PvP seçeneği yeterli rekabet sunuyor. Daha rahat oynayanlar ise deneysel kurulumlarla oyunun geçmişini keşfedebiliyor.

10 LoL Classic İlerleme Sistemi

LoL Classic ilerleme sistemi Classic Seviyeleri ile başlıyor. Oyuncular maç oynadıkça ücretsiz ilerleme yolunda seviye kazanıyor. Rünler. ustalıklar. IP. Mavi Öz. kozmetik ödüller zaman içinde açılıyor. Rustier Blitzcrank kostümü de elde edilebilen ödüller arasında yer alıyor.

Classic Seviyesi 10’a ulaşanlar Summoner’s Journey sistemine katılabiliyor. Yolculuk Salt seviyesinde başlıyor. Wood gibi basamaklardan ilerleyerek Legend aşamasına ulaşıyor. Legend yalnızca çok küçük bir oyuncu grubunun erişebileceği prestij seviyesi olarak öne çıkıyor. Sistem dereceli bir sıralamanın baskısını taşımadan hedef duygusunu koruyor.

Sezonluk Classic Pass yapısı ücretsiz ve ücretli ödül yolları sunuyor. IP. Mavi Öz. rün sayfaları. ifadeler. unvanlar. portreler bu paslar üzerinden kazanılabiliyor. Classic kostümleri de şampiyonların erken dönem görünümlerini geri getiriyor. Uygun kostüme sahip şampiyon açıldığında oyuncu ilgili görünümü otomatik olarak kullanabiliyor.

Council adlı topluluk oylama sistemi Classic’in geleceğinde oyunculara söz hakkı veriyor. Oyunda daha fazla zaman geçirenler oylamalarda daha yüksek etkiye sahip oluyor. Yeni şampiyon seçimleri. Classic kostümleri. bazı oynanış yönleri topluluğun görüşleriyle şekillenebiliyor. League of Legends Classic geçmişe dönüş hissini korurken yaşayan bir oyun modu olmayı sürdürüyor.