01 Nürburgring Pist Rehberi

20.832 km uzunluğundaki Nürburgring Nordschleife, dünyanın en uzun ve en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Almanya'nın batısındaki Nürburg kasabasında bulunan efsanevi pistin bir turu, yer yer yüzde 18’e ulaşan tırmanışları, yüzde 11’e varan inişleri ve toplam 73 virajıyla sürücülere nefes aldırmayan bir meydan okuma sunuyor.

Nürburgring, dar kaçış alanları, kör virajları, acımasız bariyerleri ve aniden değişen hava şartlarıyla her turda hafızalara kazınan bir adrenaline sahip. Pist kenarındaki ikonik izleme noktalarında bu atmosferi soluyan seyirciler için de adeta otomobil kültürünün merkezi.

Max Verstappen ve diğer takımlar 14-17 Mayıs tarihlerinde ADAC RAVENOL 24h Nürburgring için sıraya girdiklerinde, işte karşılaşacakları en ünlü 10 viraj.

02 Nürburgring Nordschleife’i bu kadar ikonik kılan şey ne?

Konum: Nürburg, Almanya

Uzunluk: 20.832 km

Viraj sayısı: 73

Eğim (maksimum): %18

Tur rekoru: 5:19.546 (Timo Bernhard, Porsche 919 Hybrid Evo, 2018)

F1 efsanesi Jackie Stewart tarafından “Yeşil Cehennem” olarak anılan Nordschleife, modern yarış pistlerinin pürüzsüz asfaltı, geniş kaçış alanları ve affedici yapısından çok uzak bir karakter taşıyor. Kör tepeler, sürekli değişen zemin yapısı ve son anda görünen virajlarla dolu pist, sık ormanlar ve yüksek bariyerlerin arasında sürücülere benzersiz, hata kabul etmeyen bir deneyim yaşatıyor.

Quotation Nordschleife'in ritmi gerçekten ikonik ve her şeyi doğru yaptığınızda sürücüye tarifsiz bir his veriyor. Kelvin van der Linde

SP9 sınıfındaki araçlar, örneğin Red Bull Team ABT’nin Lamborghini Huracán GT3 EVO2 modeli, Nürburgring 24 Saat pistindeki bir turu sekiz dakikanın biraz üzerinde tamamlıyor. Nordschleife’ye ek olarak Grand Prix pistinin kısa versiyonu da kullanıldığı için toplam pist uzunluğu 25.378 km’ye ulaşıyor. Toplam 73 viraj arasında ise hızlı bir tur için belirleyici rol oynayan, pistin karakterini tanımlayan 10 ikonik bölüm öne çıkıyor.

03 Sabine Schmitz Virajı (1. kilometre)

İlk kritik bölüm, Nürburgring Nordschleife turunun daha en başında sürücüleri karşılıyor. Sabine Schmitz Virajı yumuşak bir girişten çok, pistin karakterini ilk anda hissettiren bir meydan okuma niteliği taşıyor. Haziran 2021’de viraja, aynı yıl hayatını kaybeden efsanevi pilot Sabine Schmitz’in adı verildi. 'Yeşil Cehennem'in ruhu olarak görülen Schmitz, Nordschleife’de sayısız tur atarak pistin her metresini ezbere bilen isimlerden biri haline gelmişti.

Viraj yüksek hızda geçiliyor ve hafif kör yapısıyla sürücülerden kusursuz bir çizgi istiyor. Değişken eğimi ise en küçük hatayı bile anında cezalandırabiliyor. Burada yapılan yanlış bir giriş, yalnızca birkaç saniye kaybettirmiyor, sonraki viraja kadar tüm ritmi bozabiliyor.

04 Hatzenbach (2. kilometre)

Nordschleife daha turun ilk bölümünde ne kadar acımasız olduğunu hissettiriyor. Hatzenbach bölümünde sollama yapmak büyük risk taşırken her şey doğru çizgi ve kusursuz teknik üzerine kuruluyor. Sürücüleri burada arka arkaya gelen hızlı yön değişimleri ve ritmi kolayca bozabilen teknik bir sekans bekliyor.

Bir kilometreden kısa bir bölümde pist sürekli yön değiştiriyor. Sol, sağ ve tekrar sol… Üstelik her viraj bir öncekinden daha dar hissediliyor. Burada ideal çizgiden küçük bir sapma bile sonraki bölüm boyunca ritmi bozabiliyor. Hatzenbach’ı kusursuz bir akışla geçmek ise gerçek bir Nordschleife ustalığının göstergesi kabul ediliyor.

05 Schwedenkreuz (4. ve 5. kilometreler arası)

Tarih ve hız iç içe geçiyor! Rivayete göre Kelberg Belediye Başkanı ve Adenau vergi tahsildarı Hans Friedrich Datenberg, 1638 yılında Otuz Yıl Savaşları sırasında bölgede dolaşan İsveç askerleri tarafından burada öldürüldü. Yolun sağ tarafında bugün hala görülebilen taş haç da Schwedenkreuz, yani “İsveç Haçı”, ismini bu hikayeden alıyor.

Bu bölümdeki yüksek hızlı sol viraj, pistin teknik açıdan en zorlu noktalarından biri olarak görülüyor. Çok erken direksiyon kırmak aracı dışarı taşırırken geç kalmak ise ideal çizgiyi tamamen kaçırmanıza neden olabiliyor. Özellikle ıslak zeminde hata payı neredeyse sıfıra iniyor. Burayı temiz geçen sürücüler kısa süreliğine Nordschleife’i kontrol altına aldığını hissedebilir, ancak pistin asıl sınavı daha yeni başlıyor.

06 Fuchsröhre (5. ve 6. kilometreler arası)

Yaklaşık yüzde 11’lik eğimiyle Fuchsröhre, Nordschleife’in en sert inişlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sürücüler frenleme sırasında güçlü G kuvvetleriyle koltuklarına adeta gömülürken bölümün hemen ardından Adenauer Forst’a doğru zorlu bir tırmanış başlıyor. Araçlar yokuş aşağı neredeyse kendi kendine hızlanıyor ve standart fren sistemleri burada sınırlarını zorlayabiliyor. Özellikle uzun ve dik inişlerde yapılan yüksek hızlı frenlemeler, frenlerin aşırı ısınmasına yol açabildiği için sürücülerin hata payı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

Fuchsröhre, yani “Tilki Tüneli”, adını Nordschleife’in inşa edildiği dönemde korkup bir drenaj borusuna giren tilkiden alıyor. Bölümün tüneli andıran hissi ise pistin iki yanını çevreleyen dar ormanlık alandan kaynaklanıyor. Sürücüler burada asfaltın adeta üzerlerine kapandığını ve pistin bir anda daralıyormuş hissi verdiğini anlatıyor.

07 Adenauer Forst (6. ve 7. kilometreler arası)

“Fuchsröhre’nin ardından sürücülere nefes alacak çok az zaman kalıyor. Adenauer Forst’taki hızlı sağ-sol viraj kombinasyonu, sert eğim nedeniyle ancak son anda görünür hale geliyor ve bölümü daha da zorlu kılıyor.”

Adenauer Forst, özellikle piste ilk kez çıkan sürücülerin fren noktasını yanlış hesaplaması nedeniyle seyircilerin en sevdiği izleme noktalarından biri olarak biliniyor. Tribünlerdeki izleyenler için heyecan verici anlar yaşansa da direksiyon başındaki sürücüler, özellikle de Nordschleife’e yeni alışanlar için durum pek o kadar keyifli olmuyor.

08 Bergwerk (10. kilometre)

Nürburgring Nordschleife’in hiçbir bölümü Bergwerk kadar motorsporları tarihine kazınmış değil. Niki Lauda, 1976 Avrupa Grand Prix’si sırasında burada Ferrari’siyle hızlı sol virajda ağır bir kaza geçirdi. Lauda kazadan ciddi yaralarla kurtulsa da pes etmedi, pistlere geri döndü ve kariyerine iki dünya şampiyonluğu daha ekledi.

Viraj adını, 1900’lü yıllara kadar bölgede faaliyet gösteren büyük kurşun ve gümüş madeninden alıyor. Bergwerk’in kendisi ise uzun, görüşü kısıtlı ve sürücünün otomobiline tamamen güvenmesini gerektiren bir bölüm. Özellikle ıslak zeminde pistin en tehlikeli noktalarından birine dönüşüyor çünkü asfalt burada diğer bölümlere kıyasla daha geç soğuyor ve su birikintileri daha uzun süre kalıyor. Fazla cesur davranan sürücüler ise hatanın bedelini çok ağır ödeyebiliyor.

09 Caracciola Carousel (13. kilometre)

Her ikonik yarış pistinin onu simgeleyen bir virajı vardır. Spa’da Eau Rouge, Suzuka’da 130R, Laguna Seca’da ise Corkscrew öne çıkar. Nordschleife söz konusu olduğunda ise akla ilk gelen bölüm büyük ihtimalle Caracciola Carousel oluyor.

Seyircilerin en sevdiği noktalardan biri olan bu efsanevi 210 derecelik viraj, 1932 yılında eklenen eğimli beton yüzeyiyle bugünkü karakterine kavuştu. Rudolf Caracciola, teknisyenlerinin önerisiyle Karussell’i ilk kez içeriden dönmeyi deneyen isim oldu ve virajın adı 2006 yılında onun onuruna değiştirildi.

Dış çizgiden geçmek zaman kaybettiriyor. Beton bölümün içine girip doğru çizgiyi yakalamak ise ciddi avantaj sağlıyor. Ancak bunun bedeli de oldukça sert: aracın tamamını sarsan titreşimler ve tur bittikten uzun süre sonra bile hissedilen yoğun bir gümbürtü.

10 Pflanzgarten (16. ve 17. kilometreler arası)

Pflanzgarten bölümü, araçların kısa süreliğine yerden kesildiği meşhur sıçrama noktalarıyla tanınıyor. Art arda gelen iki büyük zıplama ise “Pflanzgarten 1” ve “Pflanzgarten 2” isimleriyle anılıyor. Bölüm adını, geçmişte aynı bölgede bulunan Nürburg Kontları’nın bahçelerinden alıyor.

Burada çok erken fren yapmak tepe noktasında çekiş kaybına neden oluyor. Geç fren yapmak ise aracı adeta pistten koparıyor. Pflanzgarten’daki tümsekler, Nordschleife denince herkesin aklına gelen anlardan biri. Videolarda, anılarda ve kimi sürücüler için kâbuslarda yer eden bir bölüm.

11 Stefan Bellof S Virajları (17. ve 18. kilometreler arası)

Adını, Nordschleife’de ortalama 200 km/s hız barajını aşan ilk ve hala tek sürücü olan Stefan Bellof’tan alan bu bölüm, motorsporları tarihinin en özel noktalarından biri olarak görülüyor. Bellof, 28 Mayıs 1983’te Porsche 956 ile 1000 km yarışının antrenman seansında bu inanılmaz dereceye ulaştı. Kariyerinde bir Formula 1 Grand Prix zaferi bulunmasa da birçok kişi tarafından tüm zamanların en yetenekli Alman F1 pilotlarından biri olarak kabul ediliyor.

Stefan Bellof, iki yıl sonra Spa’da geçirdiği kazada hayatını kaybetse de Nordschleife’deki rekoru hala ulaşılması güç bir başarı olarak görülüyor. Pist artık bu tarz denemeler için kullanılmadığından Bellof’un derecesi motor sporları tarihinin ölümsüz performanslarından biri kabul ediliyor. 2013’ten bu yana onun adını taşıyan S virajları ise yüksek hız, teknik hassasiyet ve kusursuz cesaret gerektiriyor. Burayı temiz geçebilen sürücüler, kısa bir anlığına da olsa Bellof’un izinden gitmenin nasıl bir his olduğunu deneyimliyor.

12 Schwalbenschwanz (18. ve 19. kilometreler arası)

Schwalbenschwanz bölümüne ulaşan sürücüler, Nürburgring Nordschleife turunun son kısmına yaklaşmış oluyor ancak iş henüz tamamlanmış sayılmıyor. Adını, yukarıdan bakıldığında kırlangıç kuyruğunu andıran şeklinden alan bu bölüm, Galgenkopf’a bağlanan kısa ama sert eğimli beton virajıyla dikkat çekiyor.

Pflanzgarten ve Stefan Bellof S virajlarının ardından gelen yüksek tempodan sonra sürücüler, Schwalbenschwanz’da adeta yeniden gerçekle yüzleşiyor. Bölüm, dar virajları aniden gelen sert eğim değişimleriyle birleştirerek ritmi bozabiliyor. Uzun Döttinger Höhe düzlüğü öncesindeki son büyük sınav olan bu noktada yapılan hatalar ise çoğu zaman yalnızca süre kaybıyla değil, araç hasarıyla da sonuçlanabiliyor.

13 Bonus: Döttinger Höhe (19. ve 20. kilometreler arası)

Küçük ama sert viraj ve Galgenkopf’un ardından Nordschleife, sürücüler üzerindeki baskısını yavaş yavaş azaltmaya başlıyor. Döttinger Höhe ise Avrupa’daki yarış pistleri arasında en uzun tam gaz bölümlerinden birini sunuyor. Schwalbenschwanz sonrası pist açılıyor ve gaz pedalı sonuna kadar yere basılıyor. Slipstream savaşları, son hız ve motor gücü burada belirleyici hale geliyor. Ve işte tam da bu uzun düzlükte, finişe doğru ilerlerken sürücüler Yeşil Cehennem’i gerçekten geride bıraktığını hissetmeye başlıyor.

