Max Verstappen Nürburgring 24 Saat'te yarışacak

Dört Formula 1 dünya şampiyonluğu ve sayısız rekora imza atan Max Verstappen , her zaman yeni meydan okumaların peşinde. Ancak son hedefi şimdiye kadarki en zorlularından biri olabilir. 28 yaşındaki pilotun 2026 Nürburgring 24 Saat’te yarışacağını açıklamasının ardından, kullanacağı araç ve özel takım amblemi çarpıcı bir B.A.S.E. atlayışıyla tanıtıldı.

Alman sporcu Max Manow , Mercedes-AMG GT3’ün yeni Red Bull tasarımını tanıtmak için Almanya’nın Meppen kentindeki bir soğutma kulesinden 131 metre yükseklikten etkileyici bir B.A.S.E. atlayışı gerçekleştirdi.

Verstappen’in Nürburgring’de kullanacağı GT3 aracını aşağıdaki videoda yakından inceleyebilirsiniz!

İyi haber ise Verstappen'in 24 saatlik yarış mücadelesini Red Bull TV ve Red Bull Motorsports YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek olmanız.

01 GT3 sınıfında Max Verstappen

Verstappen direksiyon başına geçtiğinde, Oracle Red Bull Racing pilotunun elinden gelenin en iyisini yapacağından kimsenin şüphesi yok. Bu sadece motor sporlarının en üst sınıfındaki etkileyici kariyeri ile değil, Hollandalı pilotun yer aldığı her projede de açıkça görülüyor.

Verstappen’in popüler GT3 sınıfı için yarış lisansı almasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmedi. Buna rağmen ilk yarışı, direksiyon başındaki olağanüstü yeteneğinin etkileyici bir gösterisine sahne oldu.

Eylül 2025'in ortalarında, Formula 1 takvimindeki iki haftalık ara sırasında ve Azerbaycan Grand Prix’sindeki zaferinin hemen ardından Verstappen, Nürburgring Dayanıklılık Serisi (NLS) kapsamında Ferrari 296 GT3 ile piste çıktı. İlk yarışı olmasına rağmen zafere giderken en ufak bir gerginlik belirtisi göstermedi.

Şimdi Verstappen, Verstappen Racing adına Mercedes-AMG GT3 ile Manthey Porsche ve ABT Sportsline gibi motor sporlarının dev takımlarına karşı piste çıkacak.

02 Max Verstappen 2026 Nürburgring 24 Saat için hazır

Nürburgring 24 Saat, 1970’teki ilk yarışından bu yana motor sporlarının en büyük ve en zorlu etkinliklerinden biri olarak görülüyor. Her yıl yüz binlerce seyirci bu dayanıklılık klasiği için Eifel’e geliyor. Farklı sınıflardan yaklaşık 190 araç, “Yeşil Cehennem” olarak bilinen 25,378 kilometrelik pistte sınırlarını zorluyor.

2025 yılında GT3 sınıfında zafer Kelvin van der Linde ve ROWE Racing'in olmuştu ancak bu yıl Güney Afrikalı pilot Verstappen'e karşı yeni bir mücadeleye girecek.

Verstappen’in NLS2 ve Nürburgring 24 Saat 2026’da start alacak olması, Hollandalı pilotun yarış tutkusunu ve yeni meydan okumalar arayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Ekip, Mayıs ortasında düzenlenecek 24 saatlik yarışa kadar NLS1, NLS2 ve 24 Saat Nürburgring Elemeleri dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerde yer alacak. Araç 3 numara ile start alacak ve Verstappen’e Dani Juncadella, Jules Gounon ve Lucas Auer’den oluşan güçlü bir sürücü kadrosu eşlik edecek.

Verstappen: “Nürburgring özel bir yer. Onun gibi başka bir pist yok. Nürburgring 24 Saat yarışı uzun zamandır yapılacaklar listemdeydi, bu yüzden bunu gerçekleştirecek olmak beni çok heyecanlandırıyor.” diyor.

“Geçen yıl Nordschleife için DMSB lisansımı aldım ve kazandığımız NLS9 yarışında yer aldım. Bu hazırlık çok değerliydi çünkü NLS2 ve 24 saatlik yarış öncesinde bize çok şey öğretti.” şeklinde ekliyor.

Verstappen, 21 Mart’ta ilk kez NLS2’de start alacak. Formula 1 sezonu sürerken bu yarışı Nürburgring’deki 24 saatlik mücadele için hazırlık olarak kullanacak.

03 Max Verstappen Nürburgring 24 Saat'te ne zaman yarışacak?

ADAC Ravenol 24h Nürburgring, 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Nürburgring Nordschleife’de düzenlenecek. Program 14 Mayıs’ta sıralama turlarıyla başlayacak ve 16 Mayıs Cumartesi günü dayanıklılık yarışıyla devam edecek.

Nürburgring 24 Saat yarışı uzun zamandır yapılacaklar listemdeydi, bu yüzden bunu gerçekleştirecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Max Verstappen

04 Nürburgring 24 Saat motor sporlarının en zorlu sınavlarından biri

Le Mans ve Spa-Francorchamps’daki dayanıklılık klasiklerinin yanında Nürburgring 24 Saat de yarış takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olarak görülüyor. Eifel’de düzenlenen yarış ilk kez 1970 yılında gerçekleştirildi ve ilk zafer BMW 2002 TI’nin oldu.

Eski F1 pilotları Sebastian Vettel ve David Coulthard’ın Nürburgring’deki yarışını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz!

25 km’yi aşan Nürburgring-Nordschleife, dünyanın en uzun kalıcı yarış pistlerinden biri olarak kabul edilir. 24 saatlik yarışta pilotlar Nordschleife ve GP pistinin birleşik düzeninde mücadele eder. Bu düzen, tur başına yaklaşık 25,4 km ve toplam 73 virajlık zorlu bir parkur sunar.

Nordschleife’yi farklı kılan unsurlardan biri, Hohe Acht’taki en yüksek nokta (yaklaşık 620 m) ile Breidscheid’deki en alçak nokta (yaklaşık 320 m) arasındaki yaklaşık 300 metrelik yükseklik farkıdır. Öyle ki, kalıcı bir yarış pisti için oldukça sıra dışı bir durumdur.

Nürburgring 24 Saat’in katılımcı kadrosu, diğer dayanıklılık yarışlarının çoğundan çok daha çeşitlidir. Fabrika destekli GT3 takımlarının yanı sıra 20’den fazla sınıfta 130’dan fazla araç piste çıkar. Yarışı motor sporları dünyasında ayırt edici kılan da bu çeşitliliktir.

Verstappen, Nürburg’da Mercedes-AMG GT3 ile piste çıkacak. © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Yarışa katılmak isteyen tüm sürücüler, pist ve yarış kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını gösteren DMSB Permit Nordschleife lisansını almak zorundadır. Bu lisans üç seviyede (A-C) verilir.

2025 yılında Nürburgring 24 Saat, seyirci sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. Yaklaşık 280.000 motor sporları hayranı Nordschleife’ye akın etti.