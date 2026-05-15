Max Verstappen Nürburgring 24 Saat’e hazır mı?

Max Verstappen , Mayıs ayında Nürburgring 24 saat yarışına katılarak yarış becerilerini sergilemeye devam ediyor. Yarış kariyerini farklı disiplinlerde geliştirmeyi sürdürürken hafta sonundaki sıralama seanslarında da piste çıktı. Hem kendisi hem de takım adına önemli verilerin toplandığı bu süreçten öne çıkan detaylar ise şöyle:

01 Max Verstappen’in zafer için ciddi bir şansı var

Hafta sonu boyunca en net görülen detaylardan biri, Verstappen ve ekibinin ana yarışta zafer mücadelesi verecek tempoya sahip olmasıydı. Cumartesi günü sınırlı sürüş süresi nedeniyle takımın gerçek performansını görmek kolay olmadı ancak pazar günü ortaya oldukça güçlü bir tempo kondu.

Hafta sonunun ikinci sıralama seansında Mercedes-AMG GT3, pistte dokuz dakikanın altına inmeyi başaran ilk araç oldu. Derece, seansın yağışlı başlangıcının ardından asfaltın kurumaya başlamasıyla geldi.

Pist koşulları iyileşip dereceler hızlanmaya başlarken Max Verstappen’in takımı hızlı tur hazırlığındaydı. Ancak yaşanan teknik sorun nedeniyle araç yeniden pit alanına dönmek zorunda kaldı ve bu da önemli zaman kaybına yol açtı. Seans sonunda ekip ilk 25’in dışında kaldı.

Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3 Evo’ya alışma sürecini sürdürüyor. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Seansın ardından Max Verstappen şöyle konuştu: “Araç gerçekten iyi hissettiriyor. Aynı zamanda ayarlarla ilgili hâlâ öğrenmeye devam ediyoruz. Daha fazla performans bulmak için küçük detaylar üzerinde çalışıyoruz. Diğer takımlar gibi biz de denge ve ince ayarlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Umarım ana yarışta her şey istediğimiz noktaya gelir.”

Pazar gününün ilerleyen saatlerinde Lucas Auer, aracı zamana karşı turlarda beşinciliğe taşıyarak takımın güçlü temposunu sürdürdü. Seans boyunca izin verilen iki turda da rekabetçi hız ortaya koyulurken alınan sonuç, hafta sonunun ikinci yarışı için start sıralamasını belirledi.

Dört saatlik ikinci yarış, Max Verstappen ve ekibi adına oldukça güçlü başladı. Hollandalı pilotun direksiyonda olduğu ilk 90 dakikalık bölümde takım tüm gruba liderlik etti.

Max Verstappen yarışın ilk bölümünde liderlik mücadelesi verirken takım hafta sonunun başında yaşanan splitter sorunlarıyla yeniden karşılaştı. Tempo kaybının ardından ekip sıralamada geriye düşmeye başladı. Daha sonra direksiyona geçen Lucas Auer ise gerilerden yükselerek yarışı orta sıralarda tamamladı.

Takımın hızlı turlar atabilmesi ve uzun süre liderliği koruyabilmesi, mayıs ayında düzenlenecek 24 Saat yarışında gerçek bir zafer adayı olduklarını gösteriyor.

02 Yarışı kazanmak isteyen her ekip için güvenilirlik belirleyici olacak

Max Verstappen’in ekibi için başarı ihtimali, yaşanan güvenilirlik sorunlarını ne kadar çözebileceklerine bağlı olacak.

Dayanıklılık yarışlarında en kritik unsur, mümkün olduğunca uzun süre pistte kalıp tur atabilmektir. En hızlı araç sizde olsa bile zamanın büyük bölümünü garajda geçiriyorsanız zafer şansı hızla ortadan kalkıyor. Max Verstappen’in ekibinin sıralama seanslarında yaşadığı sorunlar büyük çaplı olmasa da takım, sonraki seanslarda benzer problemler yaşamamayı hedefliyor.

Max Verstappen’in ekibi, sıralama seanslarında uzun süre liderliği korudu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Yarışın ardından Max Verstappen şöyle konuştu: “İkinci stintimin ikinci turunda bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Splitter kopmuştu. İlginç olan şu ki kimseyle temas yaşamadım, bu yüzden nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu inceleyip çözmemiz lazım.”

Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3 direksiyonunda mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek istediği için teknik sorunların kısa sürede çözülmesini hedefliyor. GT dayanıklılık yarışlarının Formula 1’den oldukça farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle Verstappen için her tur, 24 saatlik yarış öncesinde ekstra deneyim anlamına geliyor.

03 Beklenenden daha açık bir alan

24 saatlik yarış öncesinde öne çıkan bir diğer detay ise mücadelenin beklenenden daha açık geçecek olması. Manthey Racing güçlü performansıyla yine favoriler arasında yer alıyor ancak sıralama seanslarında farklı takımların zirveye çıkması, Nürburgring’de zafer için birçok ekibin gerçek şansa sahip olduğunu gösteriyor.

Max Verstappen ve Lucas Auer, Nürburgring’de © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Hafta sonu boyunca dört farklı marka zirveye çıkmayı başardı. BMW, Audi, Aston Martin ve Ferrari galibiyet temposu göstererek Nürburgring’de rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koydu.

En hızlı ekiplerden bazılarının performansı ise hafta sonunun sürprizleri arasında yer aldı. BMW ve Audi’nin rekabetçi olması bekleniyordu ancak Aston Martin ve Ferrari de yarış öncesi tahminlerin ötesine geçerek ön gruptaki tempoya ayak uydurdu. Her iki marka da hız ve istikrar açısından favorilerle aynı seviyede görünmeyi başardı.

Rekabet yalnızca liderlik mücadelesiyle sınırlı kalmadı. Her seansta ilk beş içinde farklı sürücüler ve takımlar öne çıkarken gridin ne kadar dengeli olduğu da ortaya çıktı. Max Verstappen’in ekibini mayıs ayındaki 24 saat yarışında oldukça yoğun bir rekabet bekliyor.

Buna rağmen Nürburgring sıralama hafta sonu, Max Verstappen’in ekibi adına birçok olumlu sinyal verdi. Güvenilirlik sorunları dikkat çekse de takım, son derece rekabetçi bir gridde güçlü temposunu ortaya koymayı başardı.

