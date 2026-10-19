Minecraft Köylü Meslekleri (2026)

Köyünde doğru meslekleri bir araya getirerek yiyecek üretimini destekleyebilir veya güçlü ekipmanlara ulaşabilirsin. Oyundaki Minecraft köylü meslekleri sistemi köylülerin sahiplendiği çalışma bloklarına dayanır. Bir kürsü kütüphanecinin önünü açarken kompost makinesi çiftçi yetiştirmeni sağlar. Ancak her köylü meslek edinemez. Verimli bir ticaret alanı kurmak için köylünün yaşını kontrol etmeli ve daha önce ticaret yapılıp yapılmadığını bilmelisin.

01 Minecraft Köylü Meslekleri Nelerdir?

Oyunda ticaret yapabilen köylüler için 13 farklı meslek bulunur. Her meslek belirli bir çalışma bloğuyla eşleşir. Köylünün kıyafeti yaptığı işi anlamana yardımcı olurken ticaret ekranı sunduğu takasları gösterir. İhtiyacına göre Minecraft en iyi köylü meslekleri arasından seçim yapmak için her mesleğin sunduğu ürünleri tanımalısın.

Zırhçı : Demir zırhlar ile elmas zırhlar satar. Çalışma bloğu yüksek fırındır.

Kasap : Pişmiş et ürünleri satar. Çalışma bloğu duman fırınıdır.

Haritacı : Keşif haritaları ve sancak desenleri sunar. Çalışma bloğu haritacı masasıdır.

Rahip : Kızıltaş tozu ve ender incisi gibi malzemeler satar. Çalışma bloğu iksir standıdır.

Çiftçi : Tarım ürünlerini satın alır. Ekmek ve altın havuç gibi yiyecekler satar. Çalışma bloğu kompost makinesidir.

Balıkçı : Balık satın alır. Pişmiş balık ve olta satar. Çalışma bloğu varildir.

Okçu : Çubuk gibi malzemeleri satın alır. Ok ve yay satar. Çalışma bloğu okçuluk masasıdır.

Deri işçisi : Deri zırhlar ve eyer satar. Çalışma bloğu kazandır.

Kütüphaneci : Büyülü kitaplar ve isim etiketleri sunar. Çalışma bloğu kürsüdür.

Taş ustası : Tuğla ve çeşitli yapı blokları satar. Çalışma bloğu taş kesicidir.

Çoban : Yün satın alır. Halı ve yatak gibi ürünler satar. Çalışma bloğu dokuma tezgâhıdır.

Alet ustası : Kazma ve kürek gibi aletler satar. Çalışma bloğu demirci masasıdır.

Silah ustası : Balta ve kılıç satar. Çalışma bloğu bileme taşıdır.

Köyünü geliştirirken düzenli topladığın malzemeleri satın alan mesleklere öncelik verebilirsin. Kazandığın zümrütleri ekipman veya büyülü kitap almak için kullanabilirsin. Ticaret yaptıkça köylülerin seviyesi yükselir ve yeni teklifler açılır. Aradığın ürün ilk takas ekranında görünmüyorsa köylünün mesleğinde ilerlemesi gerekebilir.

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02 Minecraft Köylüleri Nerelerde Bulunur?

Köylülerle karşılaşmanın en kolay yolu doğal oluşan köyleri aramaktır. Köyler ovalarda, savanlarda, çöllerde, taygalarda ve karlı ovalarda oluşabilir. Evlerin malzemeleri bulundukları biyoma göre değişir. Uzaktan görünen çatılar veya tarım alanları yerleşimi fark etmeni kolaylaştırır.

Her köyde bütün meslekleri bulmayı beklememelisin. Yerleşimdeki çalışma blokları mevcut mesleklerin dağılımını etkiler. Küçük bir köyde aradığın kütüphaneci bulunmasa bile uygun bir işsiz köylüye meslek kazandırabilirsin. Yanında gerekli çalışma bloğunu taşımak keşif sırasında işini kolaylaştırır.

Köylüleri üssüne götürmek istediğinde tekne veya vagon kullanabilirsin. Yolculuk öncesinde güzergâhı hazırlamak taşıma sürecini daha kontrollü kılar. Özellikle gece hareket ediyorsan zombilere karşı kapalı geçitler oluşturmalısın. Köylüyü yerleştireceğin alanı aydınlatmak da tehditlerin yakınlarda doğmasını azaltır.

Terk edilmiş köylerde normal köylüler yerine zombi köylülerle karşılaşabilirsin. Zombi köylüleri iyileştirmek mümkün olsa da yeni başlayanlar için yaşayan bir köy bulmak daha kolaydır. İlk ticaret alanını kurarken güvenli ulaşımı olan bir yerleşimi seçmen hazırlık yükünü azaltır.

03 Minecraft Köylülere Meslek Edindirme Tüyoları

Bir köylüye meslek kazandırmak için yetişkin ve uygun durumda olması gerekir. Bebek köylüler çalışamaz. Yeşil kıyafetli nitwit köylüler de çalışma bloğu yerleştirsen bile meslek edinmez. Uygun bir işsiz yetişkin bulduğunda hedeflediğin mesleğin bloğunu yakınına koyabilirsin.

Oyuncuların Minecraft köylü meslekleri yapımı şeklinde aradığı işlem aslında çalışma bloğu hazırlamakla başlar. Çiftçi için kompost makinesi üretmen gerekir. Kütüphaneci istediğinde kürsü hazırlamalısın. Bloğun başka bir köylü tarafından sahiplenilmemiş olması da önemlidir.

Süreci daha rahat takip etmek için köylülerle tek tek çalışabilirsin. Özellikle kalabalık alanlarda yakındaki farklı bir köylü yerleştirdiğin bloğa bağlanabilir. Aşağıdaki adımlar meslek atarken yaşanan karışıklıkları azaltır:

Yetişkin işsiz köylüyü güvenli bir alana yerleştir.

Yakındaki gereksiz çalışma bloklarını kaldır.

İstediğin mesleğin bloğunu erişilebilir bir noktaya koy.

Köylünün kıyafetinin değişmesini bekle.

Ticaret ekranından teklifleri kontrol et.

Teklifleri korumak istiyorsan bir takas tamamla.

Teklifleri beğenmediğinde henüz ticaret yapmadığın köylünün çalışma bloğunu kırıp yeniden yerleştirebilirsin. Meslek edinme işlemi hemen gerçekleşmezse gündüz çalışma saatlerini beklemek faydalıdır. İlk takastan sonra meslek kalıcı hâle gelir. Kararını vermeden ticaret ekranını dikkatlice incelemelisin.

Java ile Minecraft Bedrock köylü meslekleri arasında temel meslek listesi açısından fark bulunmaz. Ancak çalışma bloklarına bağlanma ayrıntıları farklılaşır. Bedrock'ta köyün oluşması için en az bir köylünün bir yatağa bağlanması gerekir. Ticaret alanında yatak bağlantısını kontrol etmek meslek atama sorunlarını çözmene yardımcı olabilir.

Çalışma blokları ticaret stoklarının yenilenmesi için de gereklidir. Köylü kendi bloğunda çalışamadığında tükenen takaslar tekrar açılmayabilir. Yerleşimi yalnızca köylünün kaçmasını engelleyecek şekilde tasarlamak yeterli değildir. Çalışma noktasını kullanabileceği bir düzen hazırlamalısın.

04 Minecraft Köylü Meslekleri Tabloları

Meslek seçerken çalışma bloğunu bilmek ilk adımdır. Satın alabileceğin ürünler ise köylünün seviyesine ve açılan tekliflere bağlıdır. Aşağıdaki Minecraft köylü meslekleri tablosu temel eşleşmeleri gösterir. Ürün sütununda bütün teklifler yerine öne çıkan örnekler bulunur.

Tek bakışta Minecraft tüm köylü meslekleri listesini inceleyerek üssünde hangi çalışma alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirleyebilirsin. Özellikle birbirine benzeyen demircilik mesleklerini ayırmak önemlidir. Zırhçı farklı bir blok kullanırken silah ustası başka bir çalışma noktasına bağlanır.

Meslek Çalışma bloğu Sattığı ürünlerden örnekler Zırhçı Yüksek fırın Demir zırhlar ve elmas zırhlar Kasap Duman fırını Pişmiş etler Haritacı Haritacı masası Haritalar ve sancak desenleri Rahip İksir standı Kızıltaş tozu ve ender incisi Çiftçi Kompost makinesi Ekmek ve altın havuç Balıkçı Varil Pişmiş balık ve oltalar Okçu Okçuluk masası Oklar ve yaylar Deri işçisi Kazan Deri zırhlar ve eyer Kütüphaneci Kürsü Büyülü kitaplar ve isim etiketleri Taş ustası Taş kesici Tuğlalar ve kuvars blokları Çoban Dokuma tezgâhı Yünler ve halılar Alet ustası Demirci masası Kazmalar ve kürekler Silah ustası Bileme taşı Baltalar ve kılıçlar

Planlama sırasında Minecraft köylü meslekleri ve blokları eşleşmelerini temel alabilirsin. Örneğin demirci masası koyarak silah ustası elde edemezsin. Silah ustası için bileme taşı gerekir. Yanlış bloğu düzeltmek çoğu zaman beklediğin mesleğe ulaşmanın ilk adımıdır.

Tablodaki Minecraft köylü meslekleri ve sattıkları bilgileri kesin bir başlangıç envanteri olarak görülmemelidir. Bazı ürünler ancak meslek seviyesi yükseldiğinde açılır. Dünyanda etkinleştirdiğin deneysel ticaret ayarları da teklifleri etkileyebilir. Köylünün gerçek seçeneklerini ticaret ekranından inceleyerek yatırım yapmalısın.

Minecraft Köylü Meslekleri Nasıl Verilir?

Meslek vermek için uygun bir yetişkin işsiz köylünün yakınına sahiplenilmemiş çalışma bloğu yerleştirmelisin. Köylü bloğa bağlandığında kıyafeti değişir ve ticaret seçenekleri açılır. Bedrock oynuyorsan yatak bağlantısıyla oluşan köy koşulunu da sağlamalısın. İstediğin teklifleri gördüğünde ticaret yaparak mesleği sabitleyebilirsin.

Minecraft'ta Kaç Adet Köylü Mesleği Var?

Standart oyunda 13 köylü mesleği vardır. İşsiz köylüler ile nitwit köylüler ayrı durumlar olarak değerlendirilir. Gezgin tüccar da meslek atanabilen köylülerden biri değildir. Çalışma alanını planlarken Minecraft köylü meslekleri listesindeki 13 eşleşmeyi temel alabilirsin.

Minecraft Köylünün Mesleği Nasıl Değiştirilir?

Daha önce ticaret yapılmamış köylünün bağlı olduğu çalışma bloğunu kırmalısın. Köylü işsiz duruma geçtiğinde yeni mesleğin bloğunu yerleştirebilirsin. Tek bir takas bile tamamlandıysa meslek artık değiştirilemez. Değerli tekliflerini korumak istediğin köylüleri ayrı tutarak yeni meslek denemelerini başka işsiz köylülerle yapabilirsin.