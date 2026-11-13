Mobile Legends: Bang Bang İtemleri ve Emblem Kombinasyonları

Bir Oyun Daha
En iyi dizilim kahramanınızın güçlü yanını ortaya çıkarırken rakibin maç planını bozan dizilimdir. Altın koridorunda temel saldırılarla hasar veren bir nişancı saldırı hızından yararlanırken tek komboda rakibi saf dışı bırakmaya çalışan bir büyücü büyü nüfuzuna ihtiyaç duyabilir. Savaşı başlatan bir tankın önceliği ise rakibin ilk saldırı dalgasını atlatmaktır. Elinizdeki MLBB item rehberi hangi eşyayı ne zaman alabileceğinizi gösterirken maçtan önce seçeceğiniz emblem yeteneklerini de rolünüze göre eşleştirir.
01
Mobile Legends: Bang Bang İtemleri
Oyuncuların Mobile Legends: Bang Bang itemler aramasında karşısına çıkan seçenekler arasında saldırı eşyaları kadar savunma parçaları da yer alır. Kahramanın temel hasar düzenini çalıştıran bir çekirdek eşya belirledikten sonra rakibin hangi özelliğinin sizi zorladığına bakın. Benzer görünen MLBB item özellikleri farklı koşullarda devreye girebilir. Aşağıdaki MLBB item isimleri mağazada arayabileceğiniz İngilizce karşılıklarıyla listelenmiştir.
- Demon Hunter Sword - Temel saldırılara hedefin mevcut canına bağlı ek fiziksel hasar katar. Art arda saldırabilen nişancılar için yüksek canlı rakiplere karşı güçlü bir seçenektir. Tankı tam candayken vurmaya başladığınızda eşyanın etkisini daha belirgin hissedersiniz.
- Berserker’s Fury - Kritik vuruş ihtimalini ve kritik hasarı artırır. Hasarının büyük bölümünü kritik vurabilen temel saldırılardan çıkaran kahramanlara uyar. Saldırı hızı odaklı her kahramanın önceliği kritik hasar olmayabilir.
- Malefic Roar - Yüzdesel fiziksel nüfuz sağlar. Rakip ön saf fiziksel savunma biriktirdikçe düz saldırı gücüne yatırım yapmak yerine bu eşyayı öne çekmek daha fazla hasar çıkarabilir. Özellikle takım savaşında sürekli tankı hedeflemek zorunda kaldığınız maçlarda değer kazanır.
- Divine Glaive - Yüzdesel büyü nüfuzu sunar. Karşınızdaki tank veya dövüşçü büyü savunmasına yatırım yaptığında yeteneklerinizin etkisini korumanıza yardım eder. Rakip savunma almadan önce çekirdek büyü eşyanızı tamamlamak daha iyi bir tempo sağlayabilir.
- Sea Halberd - Hasar verdiğiniz hedefin iyileşme ve kalkan kazanımını azaltır. Fiziksel hasar veren kahramanlar için uzun süre ayakta kalan dövüşçülere karşı işlevseldir. Rakip desteğin kurtardığı hedeflere düzenli vurabiliyorsanız eşyanın pasifini gerektiği anda uygulayabilirsiniz.
- Glowing Wand - Yakma hasarıyla baskı kurarken rakibin iyileşme ve kalkan etkisini düşürür. Alan hasarıyla birden fazla hedefe dokunabilen büyücüler bu etkiden iyi yararlanır. Rakibin erken takım savaşlarını iyileşmeyle çevirdiği maçlarda bu eşyayı geciktirmeyin.
- Athena’s Shield - Kısa sürede gelen yoğun büyü hasarına karşı savunma sağlar. Rakip büyücünün tek kombosu sizi savaş dışı bırakıyorsa ikinci bir hasar eşyasından önce düşünülebilir. Koruma etkisinin ne zaman devreye girdiğini takip etmek savaş girişini planlamanızı kolaylaştırır.
- Antique Cuirass - Rakip kahramanın yeteneği isabet ettiğinde saldırganın fiziksel saldırı gücünü düşürür. Hasarını yetenek kombosundan çıkaran fiziksel suikastçılara karşı değerlidir. Temel saldırı ağırlıklı rakiplerde mağazadaki diğer fiziksel savunma seçeneklerine de bakın.
- Wind of Nature - Aktif etkisi kısa süreli fiziksel hasar bağışıklığı verir. Nişancı oynarken üzerinize atlayan fiziksel hasar odaklı rakibin en güçlü hamlesini karşılamak için kullanabilirsiniz. Etkiyi savaşın başında harcamak yerine rakibin saldırı anına saklamak daha fazla değer sağlar.
Maçın gidişine göre MLBB itemleri için belirlediğiniz satın alma sırasını değiştirebilirsiniz. Fiziksel hasarla rakip tankın canını azaltamıyorsanız önce sebebi ayırın. Yüksek can havuzu Demon Hunter Sword’u öne çıkarırken yüksek fiziksel savunma Malefic Roar’un değerini artırır.
02
Mobile Legends: Bang Bang En İyi Emblem Kombinasyonları
Maç öncesi seçtiğiniz MLBB emblem seti kahramanınıza temel istatistikler kazandırır. Üç yetenek yuvası ise koridorda ayakta kalma veya orman hedeflerini daha hızlı alma gibi belirli amaçlara hizmet eder. Aşağıdaki kombinasyonları her rolde en çok ihtiyaç duyulan katkıya göre deneyebilirsiniz.
- Altın koridoru | Marksman + Swift + Weapon Master + Quantum Charge. Swift saldırı hızını destekler. Weapon Master saldırı gücü yatırımlarınızı büyütür. Quantum Charge temel saldırıyla tetiklendiğinde can yenilemesi ve hareket hızı sağlayarak rakiple aranızdaki mesafeyi ayarlamanıza yardım eder.
- Orman | Assassin + Rupture + Seasoned Hunter + Lethal Ignition. Rupture nüfuz kazandırırken Seasoned Hunter orman hedeflerine verdiğiniz hasarı artırır. Lethal Ignition kısa sürede art arda güçlü darbeler çıkaran kahramanlarda komboyu tamamlar. Turtle ve Lord önceliğiniz varsa ikinci yuvadaki tercih özellikle değerlidir.
- Orta koridor | Mage + Inspire + Bargain Hunter + Impure Rage. Inspire bekleme süresini kısaltır. Bargain Hunter eşya maliyetini azaltarak çekirdek parçanıza erken ulaşmanıza yardım eder. Impure Rage yetenek hasarına ek katkı sağlarken mana kullanan büyücülerin kaynak yönetimini destekler.
- EXP koridoru | Fighter + Firmness + Festival of Blood + Brave Smite. Firmness erken savunmayı güçlendirir. Festival of Blood yetenek hasarından can kazanmayı destekler. Brave Smite rakip kahramana yetenekle isabet ettiğinizde can yenileyerek yakın dövüşte daha uzun kalmanıza yardım eder.
- Dolaşım | Tank + Vitality + Pull Yourself Together + Focusing Mark. Vitality ilave can verir. Pull Yourself Together savaş büyüsünün bekleme süresini kısaltır. Focusing Mark vurduğunuz hedefe takım arkadaşlarınızın daha fazla hasar vermesini sağlayarak ortak saldırıyı destekler.
Emblem seçiminde üçüncü yuvayı sık tetikleyebileceğiniz bir yeteneğe ayırın. Temel saldırıya nadiren başvuran bir büyücü Quantum Charge’dan bir nişancı kadar yararlanamaz. Savaşın başında rakibe dokunup takımının saldırısını hazırlayan bir tank ise Focusing Mark ile ilk hamlesini daha etkili kılabilir.
Mobile Legends: Bang Bang'de en iyi emblem hangisi?
En iyi emblem kahramanın hasar biçimine ve maçtaki görevine uyan settir. Temel saldırı odaklı nişancılarda Marksman iyi bir başlangıç sunar. Savaşı açıp ilk darbeleri karşılayan kahramanlarda Tank daha uygun olabilir.
Mobile Legends: Bang Bang'de emblem nasıl geliştirilir?
Hazırlık menüsündeki emblem ekranından geliştirmek istediğiniz seti seçin. Yükseltme için ilgili emblem parçalarını kullanın ve parçalar yetmediğinde Magic Dust harcayın. Kaynaklarınız sınırlıysa en sık oynadığınız kahramanlara uyan seti önce yükseltin. Örneğin çoğu maçta orta koridorda oynuyorsanız Mage setine öncelik verebilirsiniz.
Mobile Legends: Bang Bang'de en iyi item dizilimi nasıl yapılır?
Bir MLBB item dizilimi hazırlarken önce kahramanın hasarını veya takım içindeki görevini belirgin biçimde güçlendiren çekirdek eşyayı seçin. Ardından rakiplerin tamamladığı eşyalara bakarak nüfuz ya da savunma parçasını öne çekin. Rakip takım erken iyileşme baskısı kuruyorsa iyileşmeyi azaltan eşyayı son yuvaya bırakmayın. Turtle savaşı yaklaşırken mağaza önerisine bağlı kalmadan altınınızın hangi parçayı tamamlamaya yettiğini kontrol edin.
Mobile Legends: Bang Bang'de item seçimi neye göre yapılır?
Rehberlerde MLBB itemler başlığı altında gördüğünüz seçenekleri kahramanınızın hasar türüne ve o maçta karşılaştığınız tehdide göre değerlendirin. Örneğin rakip büyücü sizi her savaşın başında düşürüyorsa büyü savunmasına erken yatırım yapabilirsiniz. Eşya seçiminizin işe yarayıp yaramadığını bir sonraki takım savaşında aynı tehdide karşı ne kadar etkili kaldığınıza bakarak değerlendirin. Kule savunmasında işe yarayan bir alışveriş önceliği Lord çevresinde farklı bir ihtiyaca yer bırakabilir.