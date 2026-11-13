Mobile Legends: Bang Bang İtemleri ve Emblem Kombinasyonları

En iyi dizilim kahramanınızın güçlü yanını ortaya çıkarırken rakibin maç planını bozan dizilimdir. Altın koridorunda temel saldırılarla hasar veren bir nişancı saldırı hızından yararlanırken tek komboda rakibi saf dışı bırakmaya çalışan bir büyücü büyü nüfuzuna ihtiyaç duyabilir. Savaşı başlatan bir tankın önceliği ise rakibin ilk saldırı dalgasını atlatmaktır. Elinizdeki MLBB item rehberi hangi eşyayı ne zaman alabileceğinizi gösterirken maçtan önce seçeceğiniz emblem yeteneklerini de rolünüze göre eşleştirir.

En iyi dizilim kahramanınızın güçlü yanını ortaya çıkarırken rakibin maç planını bozan dizilimdir. Altın koridorunda temel saldırılarla hasar veren bir nişancı saldırı hızından yararlanırken tek komboda rakibi saf dışı bırakmaya çalışan bir büyücü büyü nüfuzuna ihtiyaç duyabilir. Savaşı başlatan bir tankın önceliği ise rakibin ilk saldırı dalgasını atlatmaktır. Elinizdeki MLBB item rehberi hangi eşyayı ne zaman alabileceğinizi gösterirken maçtan önce seçeceğiniz emblem yeteneklerini de rolünüze göre eşleştirir.

En iyi dizilim kahramanınızın güçlü yanını ortaya çıkarırken rakibin maç planını bozan dizilimdir. Altın koridorunda temel saldırılarla hasar veren bir nişancı saldırı hızından yararlanırken tek komboda rakibi saf dışı bırakmaya çalışan bir büyücü büyü nüfuzuna ihtiyaç duyabilir. Savaşı başlatan bir tankın önceliği ise rakibin ilk saldırı dalgasını atlatmaktır. Elinizdeki MLBB item rehberi hangi eşyayı ne zaman alabileceğinizi gösterirken maçtan önce seçeceğiniz emblem yeteneklerini de rolünüze göre eşleştirir.

Oyuncuların Mobile Legends: Bang Bang itemler aramasında karşısına çıkan seçenekler arasında saldırı eşyaları kadar savunma parçaları da yer alır. Kahramanın temel hasar düzenini çalıştıran bir çekirdek eşya belirledikten sonra rakibin hangi özelliğinin sizi zorladığına bakın. Benzer görünen MLBB item özellikleri farklı koşullarda devreye girebilir. Aşağıdaki MLBB item isimleri mağazada arayabileceğiniz İngilizce karşılıklarıyla listelenmiştir.

Oyuncuların Mobile Legends: Bang Bang itemler aramasında karşısına çıkan seçenekler arasında saldırı eşyaları kadar savunma parçaları da yer alır. Kahramanın temel hasar düzenini çalıştıran bir çekirdek eşya belirledikten sonra rakibin hangi özelliğinin sizi zorladığına bakın. Benzer görünen MLBB item özellikleri farklı koşullarda devreye girebilir. Aşağıdaki MLBB item isimleri mağazada arayabileceğiniz İngilizce karşılıklarıyla listelenmiştir.

Oyuncuların Mobile Legends: Bang Bang itemler aramasında karşısına çıkan seçenekler arasında saldırı eşyaları kadar savunma parçaları da yer alır. Kahramanın temel hasar düzenini çalıştıran bir çekirdek eşya belirledikten sonra rakibin hangi özelliğinin sizi zorladığına bakın. Benzer görünen MLBB item özellikleri farklı koşullarda devreye girebilir. Aşağıdaki MLBB item isimleri mağazada arayabileceğiniz İngilizce karşılıklarıyla listelenmiştir.

- Aktif etkisi kısa süreli fiziksel hasar bağışıklığı verir. Nişancı oynarken üzerinize atlayan fiziksel hasar odaklı rakibin en güçlü hamlesini karşılamak için kullanabilirsiniz. Etkiyi savaşın başında harcamak yerine rakibin saldırı anına saklamak daha fazla değer sağlar.

Wind of Nature - Aktif etkisi kısa süreli fiziksel hasar bağışıklığı verir. Nişancı oynarken üzerinize atlayan fiziksel hasar odaklı rakibin en güçlü hamlesini karşılamak için kullanabilirsiniz. Etkiyi savaşın başında harcamak yerine rakibin saldırı anına saklamak daha fazla değer sağlar.

Wind of Nature - Aktif etkisi kısa süreli fiziksel hasar bağışıklığı verir. Nişancı oynarken üzerinize atlayan fiziksel hasar odaklı rakibin en güçlü hamlesini karşılamak için kullanabilirsiniz. Etkiyi savaşın başında harcamak yerine rakibin saldırı anına saklamak daha fazla değer sağlar.

- Yüzdesel fiziksel nüfuz sağlar. Rakip ön saf fiziksel savunma biriktirdikçe düz saldırı gücüne yatırım yapmak yerine bu eşyayı öne çekmek daha fazla hasar çıkarabilir. Özellikle takım savaşında sürekli tankı hedeflemek zorunda kaldığınız maçlarda değer kazanır.

Malefic Roar - Yüzdesel fiziksel nüfuz sağlar. Rakip ön saf fiziksel savunma biriktirdikçe düz saldırı gücüne yatırım yapmak yerine bu eşyayı öne çekmek daha fazla hasar çıkarabilir. Özellikle takım savaşında sürekli tankı hedeflemek zorunda kaldığınız maçlarda değer kazanır.

Malefic Roar - Yüzdesel fiziksel nüfuz sağlar. Rakip ön saf fiziksel savunma biriktirdikçe düz saldırı gücüne yatırım yapmak yerine bu eşyayı öne çekmek daha fazla hasar çıkarabilir. Özellikle takım savaşında sürekli tankı hedeflemek zorunda kaldığınız maçlarda değer kazanır.

Maç öncesi seçtiğiniz MLBB emblem seti kahramanınıza temel istatistikler kazandırır. Üç yetenek yuvası ise koridorda ayakta kalma veya orman hedeflerini daha hızlı alma gibi belirli amaçlara hizmet eder. Aşağıdaki kombinasyonları her rolde en çok ihtiyaç duyulan katkıya göre deneyebilirsiniz.

Maç öncesi seçtiğiniz MLBB emblem seti kahramanınıza temel istatistikler kazandırır. Üç yetenek yuvası ise koridorda ayakta kalma veya orman hedeflerini daha hızlı alma gibi belirli amaçlara hizmet eder. Aşağıdaki kombinasyonları her rolde en çok ihtiyaç duyulan katkıya göre deneyebilirsiniz.

Maç öncesi seçtiğiniz MLBB emblem seti kahramanınıza temel istatistikler kazandırır. Üç yetenek yuvası ise koridorda ayakta kalma veya orman hedeflerini daha hızlı alma gibi belirli amaçlara hizmet eder. Aşağıdaki kombinasyonları her rolde en çok ihtiyaç duyulan katkıya göre deneyebilirsiniz.

Emblem seçiminde üçüncü yuvayı sık tetikleyebileceğiniz bir yeteneğe ayırın. Temel saldırıya nadiren başvuran bir büyücü Quantum Charge’dan bir nişancı kadar yararlanamaz. Savaşın başında rakibe dokunup takımının saldırısını hazırlayan bir tank ise Focusing Mark ile ilk hamlesini daha etkili kılabilir.

Emblem seçiminde üçüncü yuvayı sık tetikleyebileceğiniz bir yeteneğe ayırın. Temel saldırıya nadiren başvuran bir büyücü Quantum Charge’dan bir nişancı kadar yararlanamaz. Savaşın başında rakibe dokunup takımının saldırısını hazırlayan bir tank ise Focusing Mark ile ilk hamlesini daha etkili kılabilir.

Emblem seçiminde üçüncü yuvayı sık tetikleyebileceğiniz bir yeteneğe ayırın. Temel saldırıya nadiren başvuran bir büyücü Quantum Charge’dan bir nişancı kadar yararlanamaz. Savaşın başında rakibe dokunup takımının saldırısını hazırlayan bir tank ise Focusing Mark ile ilk hamlesini daha etkili kılabilir.

En iyi emblem kahramanın hasar biçimine ve maçtaki görevine uyan settir. Temel saldırı odaklı nişancılarda Marksman iyi bir başlangıç sunar. Savaşı açıp ilk darbeleri karşılayan kahramanlarda Tank daha uygun olabilir.

En iyi emblem kahramanın hasar biçimine ve maçtaki görevine uyan settir. Temel saldırı odaklı nişancılarda Marksman iyi bir başlangıç sunar. Savaşı açıp ilk darbeleri karşılayan kahramanlarda Tank daha uygun olabilir.

En iyi emblem kahramanın hasar biçimine ve maçtaki görevine uyan settir. Temel saldırı odaklı nişancılarda Marksman iyi bir başlangıç sunar. Savaşı açıp ilk darbeleri karşılayan kahramanlarda Tank daha uygun olabilir.

Hazırlık menüsündeki emblem ekranından geliştirmek istediğiniz seti seçin. Yükseltme için ilgili emblem parçalarını kullanın ve parçalar yetmediğinde Magic Dust harcayın. Kaynaklarınız sınırlıysa en sık oynadığınız kahramanlara uyan seti önce yükseltin. Örneğin çoğu maçta orta koridorda oynuyorsanız Mage setine öncelik verebilirsiniz.

Hazırlık menüsündeki emblem ekranından geliştirmek istediğiniz seti seçin. Yükseltme için ilgili emblem parçalarını kullanın ve parçalar yetmediğinde Magic Dust harcayın. Kaynaklarınız sınırlıysa en sık oynadığınız kahramanlara uyan seti önce yükseltin. Örneğin çoğu maçta orta koridorda oynuyorsanız Mage setine öncelik verebilirsiniz.

Hazırlık menüsündeki emblem ekranından geliştirmek istediğiniz seti seçin. Yükseltme için ilgili emblem parçalarını kullanın ve parçalar yetmediğinde Magic Dust harcayın. Kaynaklarınız sınırlıysa en sık oynadığınız kahramanlara uyan seti önce yükseltin. Örneğin çoğu maçta orta koridorda oynuyorsanız Mage setine öncelik verebilirsiniz.

Bir MLBB item dizilimi hazırlarken önce kahramanın hasarını veya takım içindeki görevini belirgin biçimde güçlendiren çekirdek eşyayı seçin. Ardından rakiplerin tamamladığı eşyalara bakarak nüfuz ya da savunma parçasını öne çekin. Rakip takım erken iyileşme baskısı kuruyorsa iyileşmeyi azaltan eşyayı son yuvaya bırakmayın. Turtle savaşı yaklaşırken mağaza önerisine bağlı kalmadan altınınızın hangi parçayı tamamlamaya yettiğini kontrol edin.

Bir MLBB item dizilimi hazırlarken önce kahramanın hasarını veya takım içindeki görevini belirgin biçimde güçlendiren çekirdek eşyayı seçin. Ardından rakiplerin tamamladığı eşyalara bakarak nüfuz ya da savunma parçasını öne çekin. Rakip takım erken iyileşme baskısı kuruyorsa iyileşmeyi azaltan eşyayı son yuvaya bırakmayın. Turtle savaşı yaklaşırken mağaza önerisine bağlı kalmadan altınınızın hangi parçayı tamamlamaya yettiğini kontrol edin.

Bir MLBB item dizilimi hazırlarken önce kahramanın hasarını veya takım içindeki görevini belirgin biçimde güçlendiren çekirdek eşyayı seçin. Ardından rakiplerin tamamladığı eşyalara bakarak nüfuz ya da savunma parçasını öne çekin. Rakip takım erken iyileşme baskısı kuruyorsa iyileşmeyi azaltan eşyayı son yuvaya bırakmayın. Turtle savaşı yaklaşırken mağaza önerisine bağlı kalmadan altınınızın hangi parçayı tamamlamaya yettiğini kontrol edin.