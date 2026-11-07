FUT Esports'un MTC 8 Final Yolculuğu

Türkiye'nin önde gelen espor takımlarından FUT Esports, Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası'nın sekizinci sezonunda büyük finale yükselerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Normal sezondan play-off mücadelelerine uzanan süreçte kritik galibiyetlere imza atan ekip, 7 Kasım 2026'da Aurora Gaming ile karşılaştığı büyük finalde 4-3 mağlup oldu. Yedi oyuna uzanan şampiyonluk mücadelesinin ardından FUT Esports, Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'na Wild Card aşamasından katılma hakkı elde etti.

01 FUT Esports'un MTC 8 Serüveni

12 Eylül 2026'da başlayan MTC Türkiye Şampiyonası 8. Sezon, Türkiye'nin en iddialı sekiz Mobile Legends: Bang Bang takımını bir araya getirdi. Aurora Gaming, Bushido Wildcats, PCIFIC Esports, DIA Ozarox, Boostgate Esports, Dark Passage ve IDA Esports'un mücadele ettiği organizasyonda FUT Esports , şampiyonluk hedefiyle sahne aldı.

Turnuva, yalnızca Türkiye şampiyonunu belirlemekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'na katılım açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle takımlar, ulusal başarılarının yanı sıra uluslararası arenada mücadele edebilmek için de yarışıyor.

FUT MLBB kadrosu, turnuva boyunca farklı oyun stratejilerine sahip rakiplerle karşılaştı. Oyuncuların bireysel yetenekleri kadar takım koordinasyonu, harita kontrolü ve doğru zamanlamayla gerçekleştirilen hamleler de karşılaşmaların sonucunu belirledi.

Özellikle play-off aşamasında üst üste kazanılan eleme karşılaşmaları, FUT Esports'un büyük finale yükselmesini sağladı. Aurora Gaming karşısında yedi oyuna uzanan şampiyonluk mücadelesi ise takımın MTC 8 serüveninin son aşaması oldu. FUT Esports, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak M8 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

02 FUT Esports'un Grup Aşaması

MTC 8'in normal sezonunda FUT Esports, diğer yedi takımla karşı karşıya geldi. Her karşılaşma, takımın sıralamadaki konumunu ve play-off aşamasına hangi şartlarda katılacağını belirlemesi açısından önemliydi.

FUT Esports MLBB ekibi, IDA Esports ve Dark Passage karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetlerle sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Bushido Wildcats, PCIFIC Esports ve diğer rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda ise farklı oyun planlarını uygulama fırsatı buldu.

Normal sezon boyunca Aurora Gaming ve Bushido Wildcats karşısında mağlubiyetler yaşayan takım, buna rağmen play-off aşamasına yükselmeyi başardı. Bu süreçte elde edilen deneyim, ilerleyen eleme karşılaşmalarında önemli bir rol oynadı.

Mobile Legends: Bang Bang , hızlı karar vermenin ve takım içi iletişimin büyük önem taşıdığı rekabetçi bir oyun. Dolayısıyla normal sezonda karşılaşılan farklı rakipler, takımların hem stratejik çeşitliliklerini geliştirmelerine hem de güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

03 FUT Esports'un Kritik Karşılaşmaları

FUT Esports'un MTC 8 yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri, play-off aşamasında DIA Ozarox karşısında yaşandı.

24 Ekim 2026'da oynanan üst eleme yarı finalinde FUT Esports, DIA Ozarox'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla alt eleme tablosuna düşen takım için artık her karşılaşma turnuvaya devam edebilmek açısından belirleyici hâle geldi.

Ancak FUT Mobile Legends ekibi, bu mağlubiyetin ardından yeniden toparlanmayı başardı. Aynı gün Bushido Wildcats karşısında 2-0 galip gelerek turnuvadaki yolculuğunu sürdürdü.

25 Ekim'de PCIFIC Esports ile karşılaşan FUT Esports, rakibini 3-0 mağlup ederek alt eleme finaline yükseldi. Böylece daha önce kendisini mağlup eden DIA Ozarox ile yeniden karşılaşma fırsatı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesinde FUT Esports bu kez 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımın büyük final biletini almasını sağladı.

04 FUT Esports'un Kazandığı Oyunlar

FUT Esports'un MTC 8 boyunca elde ettiği galibiyetler, özellikle eleme aşamasında büyük önem kazandı. Takım, mağlubiyet sonrası çıktığı üç karşılaşmayı da kazanarak büyük finale ulaşmayı başardı.

FUT Esports'un play-off sonuçları:

Rakip Sonuç DIA Ozarox 1-2 (Mağlubiyet) Bushido Wildcats 2-0 (Galibiyet) PCIFIC Esports 3-0 (Galibiyet) DIA Ozarox 3-0 (Galibiyet) Aurora Gaming 4-3 (Mağlubiyet)

FUT Esports, alt eleme aşamasındaki üç galibiyetin ardından büyük finalde Aurora Gaming ile karşılaştı. Yedi oyuna uzanan seride rakibine 4-3 mağlup olan ekip, MTC 8 sezonunu ikinci sırada tamamladı.

Mobile Legends karşılaşmalarında doğru kahraman seçimleri de oyunların gidişatını doğrudan etkileyebiliyor. Farklı rollere ve yeteneklere sahip Mobile Legends karakterleri , takımların rakiplerine karşı geliştirdikleri stratejilerin temelini oluşturuyor.

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FUT Sports MTC yolculuğunda elde edilen sonuçlar, takımın farklı rakipler karşısında mücadeleyi sürdürebildiğini ve eleme aşamasının baskısıyla başa çıkabildiğini ortaya koyuyor.

05 FUT Esports'un Yarı Final Mücadelesi ve Finale Yükselişi

FUT Esports, MTC 8'in alt eleme aşamasında sergilediği performansla büyük finale ulaşmayı başardı. PCIFIC Esports karşısındaki 3-0'lık galibiyetin ardından DIA Ozarox ile oynanan alt eleme finali, takımın turnuvadaki kaderini belirledi.

Daha önce aynı rakibe 2-1 mağlup olan FUT Esports, rövanş karşılaşmasını 3-0 kazanarak şampiyonluk mücadelesine katılma hakkı elde etti.

Büyük finalde FUT Esports'un rakibi, normal sezonu lider tamamlayan Aurora Gaming oldu. 7 Kasım 2026'da İstanbul'daki ESA Espor Arena'da oynanan karşılaşma, yedi oyuna uzanan çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Aurora Gaming, seriyi 4-3 kazanarak MTC 8 şampiyonluğuna ulaşırken FUT Esports turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Normal sezonda Aurora Gaming karşısında oynadığı iki seriyi de kaybeden FUT Esports, büyük finalde rakibinden üç oyun almayı başardı. Ancak son oyunda üstünlük kuran Aurora Gaming, dört galibiyete ulaşarak kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Aurora Gaming, Ocak 2027'de İstanbul'da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası'nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. FUT Esports ise Türkiye'yi aynı organizasyonun Wild Card aşamasında temsil edecek. Alt eleme tablosundan büyük finale uzanan FUT Esports, MTC 8 sezonunu dünya şampiyonası biletiyle tamamlamış oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

FUT Esports'un MTC 8 kadrosunda hangi oyuncular yer aldı?

FUT Esports'un MTC 8 kadrosunda EKSI (EXP Lane), Kazue (Jungler), Saiki (Mid Lane), Ranque (Gold Lane) ve Blotzfet (Roamer) yer aldı. Rx ise yedek oyuncu olarak kadroda bulundu.

FUT Esports final yolculuğunda hangi takımlarla karşılaştı?

FUT Esports, normal sezonda Aurora Gaming, Bushido Wildcats, PCIFIC Esports, DIA Ozarox, Boostgate Esports, Dark Passage ve IDA Esports ile karşılaştı. Play-off aşamasında ise DIA Ozarox, Bushido Wildcats ve PCIFIC Esports ile mücadele ederek büyük finale yükseldi.

FUT Esports MTC 8'de kaçıncı oldu?

FUT Esports, MTC 8'i ikinci sırada tamamladı. 7 Kasım 2026'da oynanan büyük finalde Aurora Gaming'e 4-3 mağlup olan ekip, M8 Dünya Şampiyonası'nın Wild Card aşamasına katılma hakkı kazandı.