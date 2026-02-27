Resident Evil 9 Çıktı

Hayatta kalma korku türünün boss fight seviyesindeki serilerinden biri olan Resident Evil evreni, yeni halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Resident Evil 9, fragman sızıntıları, forum teorileri, insider paylaşımları derken hype barı neredeyse kırmızıya dayandı. Bu yeni yapım, hem Resident Evil 7’nin karanlık ve kişisel korku tonunu hem de Village’ın daha geniş ölçekli, aksiyon dozlu yapısını harmanlayacak gibi duruyor. RE Engine’in bir üst seviyeye taşınması, daha dinamik ışıklandırma, akıllı yapay zekâ ve sinematik anlatım beklenen özellikler arasında.

01 Resident Evil 9 Hakkında Her Şey

Resident Evil 9 Hakkında Merak Edilenler © Steam

Serinin dokuzuncu ana oyunu, Village sonrası dönemi merkezine alacak gibi görünüyor. Ethan Winters’ın hikâyesi kapanmış olsa da evren kapanmadı. Aksine, biyolojik tehditler daha da global bir boyuta taşınıyor. Bu noktada oyun, klasik laboratuvar-köy-hapishane üçlüsünden daha geniş, yarı açık alanlara yönelme sinyali veriyor. RE9’un tonunun daha psikolojik olacağı konuşuluyor. Oyuncunun kararları, keşif sırası ve bazı etkileşimler hikâye akışını mikro ölçekte etkileyebilir.

Grafik tarafında RE Engine’in ışık yansımaları ve yüz animasyonları artık neredeyse fotogerçekçi seviyede. Özellikle karanlık ortamlarda gölge hareketleriyle oluşturulan gerilim, oynanışı bir tık yukarı taşıyor. Silah hissiyatı daha ağırlıklı, geri tepme daha gerçekçi ve mühimmat yönetimi yine kritik olacak. En çok sorulan sorulardan biri de “Resident Evil 9 ana karakter kim?” konusu. Resmî açıklama gelmese de sızıntılar, Jill Valentine’ın güçlü bir şekilde geri dönebileceğini işaret ediyor. Bunun yanında Leon S. Kennedy’nin de oyunda önemli bir rol üstlenmesi ihtimali yüksek. Capcom’un eski kadroyu yeniden sahaya sürme ihtimali, hayran kitlesini ciddi biçimde heyecanlandırmış durumda.

Oynanış tarafında klasik envanter yönetimi geri dönüyor. Çanta kapasitesi, yükseltme sistemleri ve craft mekanikleri korunacak gibi. Boss tasarımlarının ise Village’a kıyasla daha grotesk ve psikolojik temelli olması bekleniyor. Yani karşınıza çıkan şey zihinsel olarak da rahatsız edici olabilir. Ses tasarımı da bu oyunun gizli silahı olacak gibi görünüyor. Kulaklıkla oynayanlar için ortam sesleri, uzaktan gelen metal sürtünmeleri, adım yankıları tam anlamıyla tüy diken diken modu açacak.

02 Resident Evil Requiem 9'un Hikayesi

Resident Evil 9'dan sahneler © Steam

Resident Evil evreninde hiçbir tehdit gerçekten “bitti” sayılmaz. Sadece mutasyona uğrar. Resident Evil Requiem 9 da tam olarak bu fikir üzerine kurulu gibi duruyor. Village sonrası dünyada biyolojik silah tehdidi küresel ölçekte yayılma potansiyeline sahip. Umbrella dağıldı ama onun mirası hâlâ aktif. Hikâye, büyük ihtimalle Avrupa merkezli başlayacak ancak olaylar farklı kıtalara sıçrayacak. Chris Redfield’ın Village sonunda verdiği söz, Jill Valentine’ın geçmiş travmaları ve Leon’un hükümet içindeki konumu, olayların politik ve askeri boyut kazanacağını gösteriyor.

Yeni antagonist ise klasik “çılgın bilim insanı” klişesinden daha farklı olabilir. Sızıntılara göre düşman, biyolojik tehdidi gücün yanında insan evrimini hızlandırmak için kullanan ideolojik bir figür olabilir. Yani karşımızda fiziksel bir boss ile birlikte felsefi bir çatışma da var. Oyun büyük ihtimalle çok katmanlı bir anlatı sunacak. Bir yanda ana görev zinciri ilerlerken, diğer yanda arka planda günlükler, kayıtlar ve çevresel hikâye anlatımıyla evren genişletilecek. Capcom son oyunlarda bunu çok iyi başardı ve RE9’da daha da derinleşmesi bekleniyor.

Zaman çizelgesi açısından bakarsak oyun, Village’dan birkaç yıl sonrasında geçebilir. Bu da teknolojik olarak daha gelişmiş ekipmanlar ve daha organize biyoterör grupları anlamına geliyor. Resident Evil Requiem 9’un hikâyesi muhtemelen serinin ana omurgasını yeniden şekillendirecek. Eski kahramanların hesaplaşması, yeni karakterlerin doğuşu ve Umbrella sonrası dönemin netleşmesi bu oyunun ana dramatik eksenini oluşturacak.

03 Resident Evil Requiem 9'da Yapılabilecekler

Resident Evil 9'da Yapılabilecekler © Steam

RE9’da yapılabilecekler klasik “koş, ateş et, kaç” döngüsünün ötesine geçecek gibi görünüyor. Keşif çok daha katmanlı olacak. Harita tasarımı yarı açık alanlara göz kırpabilir ve oyuncuya görev sırasını kısmen seçme özgürlüğü sunabilir. Craft sistemi genişleyecek, silah modifikasyonları daha detaylı olacak ve bazı bölümlerde stealth (gizlilik) zorunlu hale gelebilir. Oyun, strateji de isteyecek. Hangi kapıyı önce açtığın, hangi düşmanla çatışmaya girip hangisinden kaçtığın ciddi fark yaratabilir.

Resident Evil Requiem 9'da yapılabilecekler muhtemelen şöyle olacak:

Geliştirilmiş envanter yönetimi ve kapasite yükseltmeleri

Silah modifikasyon sistemi (namlu, şarjör, optik geliştirmeleri)

Craft ile mühimmat ve sağlık item üretimi

Gizlilik odaklı bölümler ve sessiz takedown seçenekleri

Çok katmanlı boss savaşları

Alternatif rota ve yan görev sistemi

Çevresel bulmacalar ve klasik anahtar-kapı mekanikleri

Yeni nesil düşman yapay zekâsı

Co-op modu ihtimali (henüz doğrulanmadı)

New Game+ ve farklı zorluk modları

04 Resident Evil Requiem 9'da Karakterler

Resident Evil serisini güçlü yapan şey sadece virüsler ya da grotesk boss’lardan ziyade karakterlerin taşıdığı yük. Travma, kayıp, suçluluk ve görev bilinci bu evrenin asıl yakıtı. Resident Evil Requiem 9 da karakter odaklı bir oyun olmaya aday. Çünkü artık mesele hayatta kalmanın yanında geçmişle yüzleşmek. Capcom’un son dönemde klasik karakterleri yeniden merkez sahaya sürme stratejisi düşünüldüğünde, Jill’in psikolojik derinliği ve Umbrella geçmişi bu hikâye için biçilmiş kaftan. Özellikle Requiem gibi “veda” anlamı taşıyan bir alt başlık, onun travmatik geçmişiyle güçlü bir bağ kurabilir.

Ancak tek bir protagonist ihtimali düşük. Resident Evil 6’daki çoklu senaryo yapısı kadar karmaşık olmasa da, iki farklı oynanabilir karakter arasında geçiş yapılabilecek bir sistem bekleniyor. Bu noktada Leon S. Kennedy ciddi aday. Devlet bağlantıları ve biyoterörle mücadelesi onu küresel ölçekli bir hikâyede doğal bir oyuncu yapıyor.

Peki “Resident Evil 9 hangi karakterler olacak?” En güçlü ihtimaller şu şekilde:

Jill Valentine: Olası ana karakter. Psikolojik travmalarla yüzleşen, deneyimli ve taktiksel bir savaşçı.

Leon S. Kennedy: Küresel biyoterör operasyonlarında aktif. Hikâyenin politik ayağında önemli rol oynayabilir.

Chris Redfield: Village sonrası BSAA ile ilgili şüpheleri nedeniyle kilit konumda. Mentor veya destek karakter olabilir.

Claire Redfield: Sivil yardım ağları üzerinden biyolojik krize dahil olabilir.

Ada Wong: Gölge operasyonlarda yer alması muhtemel. Her zaman olduğu gibi gri alanda.

Yeni Antagonist: Evrim temalı ideolojik bir düşman. Fiziksel tehditten çok zihinsel çatışma yaratabilir.

Yeni Oynanabilir Karakter: Genç bir saha ajanı ya da biyolog olabilir. Seriye taze bakış açısı katabilir.

05 Resident Evil 9'un Çıkış Tarihi

Resident Evil 9'un çıkış tarihi 27 Şubat Cuma günü olacak. Eğer 2026 senaryosu doğruysa oyun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında çıkacaktır. PS4 ve Xbox One ihtimali oldukça düşük. Çünkü RE9’un teknik hedefi tamamen yeni nesil donanım gücü.

06 Resident Evil 9'un Fiyatı

Bu başlıkta direkt bir fiyat söyleyemiyoruz. Çünkü Capcom henüz resmi fiyat açıklamadı… Ancak elimizdeki ipuçları oldukça heyecan verici! Modern AAA oyunlar artık standart olarak yüksek bütçeli olduğu için Resident Evil 9’un da fiyatlandırması bu trendin bir parçası olacak gibi.

Resident Evil 9 ne zaman çıktı?

Resident Evil 9, 27 Şubat 2026’da çıktı.

Resident Evil 9 hangi yılda geçiyor?

Village sonrası birkaç yıl sonrasında geçmesi bekleniyor. Net tarih henüz açıklanmadı.

Resident Evil 9'u bitirmek kaç saat sürer?

Tahmini ana hikâye süresi 15-20 saat olabilir. Yan görevler ve keşif ile 25+ saatlik deneyim bekleniyor.

Resident Evil 9 demo nasıl oynanır?

PlayStation Store, Xbox Store ve Steam üzerinden indirilerek oynanabilir.