Tüm Zamanların En İyi Minecraft Modları

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Minecraft Modları Nelerdir?
Minecraft Modları Nasıl Kurulur?
- Minecraft sürümünü seç: Kullanmak istediğin modların dosya sayfalarını aç. Hepsinin desteklediği ortak oyun sürümünü belirle.
- Yükleyiciyi öğren: Modun Forge veya Fabric gibi hangi sistemi istediğini kontrol et. Dosya adından tahmin yürütmek yerine proje açıklamasını oku.
- Yükleyiciyi kur: Kurulum ekranında seçtiğin Minecraft sürümünü işaretle. Başlatıcıda ilgili profilin oluştuğunu kontrol et.
- Oyunu bir kez aç: Hazırladığın profili çalıştırıp ana menüye ulaş. Ardından oyunu kapat.
- Bağımlılıkları belirle: Modun çalışması için gereken yardımcı kütüphaneleri listele. Fabric API gibi bileşenleri yalnızca gerektiğinde ekle.
Minecraft Modları Nasıl Yüklenir?
- Uyumlu dosyayı indir: Proje sayfasında oyun sürümüyle yükleyici filtresini kontrol et.
- Gerekli yardımcı modları al: Bağımlılık olarak belirtilen dosyaları da indir.
- Mod klasörünü bul: Seçtiğin profilin oyun dizinindeki mods klasörünü aç.
- Dosyaları taşı: İndirdiğin .jar dosyalarını klasöre yerleştir.
- Deneme dünyası oluştur: Oyunu doğru profille başlat. Modun özelliklerini yeni bir dünyada test et.
Minecraft Modları (2026)
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Seni Neler Bekliyor?
Minecraft modları
Create
Dişlilerle çalışan makineler tasarlayabilir ve üretim hatları kurabilirsin.
En iyi Minecraft modları
Just Enough Items
Eşyaların üretim tariflerini görüntüleyerek ihtiyacın olan malzemeleri öğrenebilirsin.
Minecraft silah modları
MrCrayfish’s Gun Mod
Ateşli silahlarla farklı mücadele senaryoları hazırlayabilirsin.
Minecraft araba modları
MrCrayfish’s Vehicle Mod
Farklı araçları kullanarak haritanda sürüş yapabilirsin.
Minecraft eşya modları
Sophisticated Backpacks
Geliştirilebilir sırt çantalarıyla keşif sırasında daha fazla eşya taşıyabilirsin.
Minecraft süper kahraman modları
Fisk’s Superheroes
Kahraman kostümlerini kuşanarak karakterlere özgü yetenekleri deneyebilirsin.
Minecraft yapı modları
WorldEdit
Geniş alanları düzenleyebilir ve tekrarlayan blok yerleştirme işlemlerini hızlandırabilirsin.
Minecraft maden modları
Mekanism
Cevherlerini makinelerde işleyerek kapsamlı üretim sistemleri oluşturabilirsin.
Minecraft parodileri modları
Tek bir mod adı değil
İzlediğin parodide kullanılan modları videonun açıklamasından öğrenebilirsin.
Minecraft şehir modları
The Lost Cities
Terk edilmiş binalarla dolu şehirlerde keşfe çıkabilirsin.
Minecraft en iyi silah modları
Timeless and Classics Zero
Ayrıntılı ateşli silahlarla çatışma deneyimini değiştirebilirsin.
Minecraft ev modları
Macaw’s Roofs
Farklı çatı parçalarıyla evine daha ayrıntılı bir görünüm kazandırabilirsin.
Minecraft harita modları
JourneyMap
Keşfettiğin bölgeleri görüntüleyebilir ve önemli konumları işaretleyebilirsin.
Minecraft hayvan modları
Alex’s Mobs
Farklı davranışlara sahip canlılarla karşılaşarak dünyanı hareketlendirebilirsin.
Minecraft kılıç modları
Tinkers’ Construct
Farklı malzemeler kullanarak kendi silahlarını üretebilirsin.
Minecraft mobilya modları
MrCrayfish’s Furniture Mod
Evini farklı mobilyalarla döşeyerek odalarını kişiselleştirebilirsin.
Minecraft en iyi korku modları
The Man From The Fog
Seni takip eden bir tehditle gerilimli geceler yaşayabilirsin.
Minecraft hayatta kalma modları
Tough As Nails
Susuzluk gibi ihtiyaçları yöneterek daha zorlu koşullarda oynayabilirsin.
Minecraft telefon modları
Tek bir mod adı değil
Mobil cihazın için Bedrock uyumlu eklentiler arasından seçim yapabilirsin.
Minecraft ev yapma modları
Building Gadgets
Blok yerleştirme araçlarıyla büyük yapıların inşasını hızlandırabilirsin.
Minecraft köylü modları
MCA Reborn
Köylülerle konuşabilir ve daha kapsamlı sosyal ilişkiler kurabilirsin.