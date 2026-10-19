En sevilen oyunlardan Minecraft
© Red Bull
OYUN

Tüm Zamanların En İyi Minecraft Modları

Minecraft'ta yeni dünyalar, büyüler ve gelişmiş eşyalar ekleyen geniş kapsamlı en çok tercih edilen mod listesini sizler için derledik.
Yazar: Red Bull
6 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    Minecraft Modları Nelerdir?
  2. 2
    Minecraft Modları Nasıl Kurulur?
  3. 3
    Minecraft Modları Nasıl Yüklenir?
  4. 4
    Minecraft Modları (2026)
Kendi şehrini kurmak ya da elmas ararken seni takip eden korkunç bir yaratıkla karşılaşmak ister misin? Oyunun alıştığın sınırlarını değiştiren Minecraft modları sayesinde maceranı istediğin yöne taşıyabilirsin. Yeni silahlarla mücadeleye hazırlanabilir veya mekanik düzeneklerle çalışan dev bir fabrika tasarlayabilirsin. Tercihin daha sakin bir oyun deneyimiyse evini mobilyalarla döşeyip çevreni farklı hayvanlarla doldurman da mümkün. Tüm zamanların en iyi Minecraft modları arasından seçim yaparken oyun tarzına uygun içerikleri belirlemen yeterli.
01

Minecraft Modları Nelerdir?

Oyuna yeni özellikler ekleyen veya mevcut mekanikleri değiştiren topluluk yapımı yazılımlar mod olarak adlandırılır. Tek bir modla haritana yeni canlılar ekleyebilirsin. Daha kapsamlı projelerle farklı boyutlara yolculuk yapman veya otomatik üretim sistemleri kurman da mümkün olur. Değişikliğin boyutu tamamen seçtiğin içeriğe bağlıdır.
Örneğin Create kullanırken dişlilerle çalışan makineler tasarlarsın. Just Enough Items sayesinde hangi eşyanın nasıl üretildiğini kolayca öğrenirsin. JourneyMap ise keşfettiğin bölgeleri haritada görmeni sağlar. Özellikle kalabalık mod paketlerinde tarifleri takip etmek veya evinin konumunu bulmak sandığından daha fazla zaman kazandırabilir.

Orijinal Red Bull

Red Bull Enerji İçeceği

Daha fazla bilgi edin
Red Bull Energy Drink
Mod ile mod paketi arasındaki farkı bilmen de seçim yapmanı kolaylaştırır. Mod tek bir projeyi ifade ederken mod paketi birden fazla modu ortak bir deneyim etrafında birleştirir. Kendi seçkini hazırlayabilir veya önceden düzenlenmiş bir paket kullanabilirsin. Hazır paketlerde görev sistemi gibi yönlendirici içerikler de bulunabilir.
Java Edition modlarıyla Bedrock Edition eklentilerinin farklı olduğunu unutmamalısın. Bilgisayar için indirdiğin bir Java modunu telefonundaki oyuna doğrudan yükleyemezsin. Önce hangi sürümde oynadığını öğrenmelisin. Ardından inşa etmeye mi yoksa keşfe mi odaklanacağını belirleyerek sana uygun içeriklere geçebilirsin.
02

Minecraft Modları Nasıl Kurulur?

İlk kez deneyeceksen Minecraft modları nasıl kurulur sorusunun yanıtı doğru oyun sürümünü seçmekle başlar. Java Edition tarafındaki pek çok mod bir mod yükleyiciye ihtiyaç duyar. Forge veya Fabric gibi seçeneklerden hangisini kullanacağın indirmek istediğin projeye bağlıdır. NeoForge isteyen bir modu farklı bir yükleyiciyle çalıştırmaya uğraşmak genellikle hata almanla sonuçlanır.
Kuruluma başlamadan önce mevcut dünyanı yedeklemelisin. Yeni bloklar veya biyomlar ekleyen modları kaldırdığında kayıtlı dünyanda sorun yaşayabilirsin. Ayrı bir oyun profili hazırlamak farklı kurulumlarını birbirinden ayırmanı kolaylaştırır.
  1. Minecraft sürümünü seç: Kullanmak istediğin modların dosya sayfalarını aç. Hepsinin desteklediği ortak oyun sürümünü belirle.
  2. Yükleyiciyi öğren: Modun Forge veya Fabric gibi hangi sistemi istediğini kontrol et. Dosya adından tahmin yürütmek yerine proje açıklamasını oku.
  3. Yükleyiciyi kur: Kurulum ekranında seçtiğin Minecraft sürümünü işaretle. Başlatıcıda ilgili profilin oluştuğunu kontrol et.
  4. Oyunu bir kez aç: Hazırladığın profili çalıştırıp ana menüye ulaş. Ardından oyunu kapat.
  5. Bağımlılıkları belirle: Modun çalışması için gereken yardımcı kütüphaneleri listele. Fabric API gibi bileşenleri yalnızca gerektiğinde ekle.
Büyük bir paket hazırlamak istiyorsan bilgisayarının kapasitesini de düşünmelisin. Çok sayıda yaratık veya karmaşık makine ekleyen içerikler performansı etkileyebilir. İlk denemede birkaç modla başlamak daha rahat ilerlemeni sağlar.
Hazırlığı tamamladığında elinde birbiriyle uyumlu oyun sürümü ve yükleyici bulunmalıdır. Sıradaki adım mod dosyalarını doğru profile eklemektir. Düzenli bir kurulum hazırlarsan olası hataları çözmen de kolaylaşır.
03

Minecraft Modları Nasıl Yüklenir?

Yükleyiciyi hazırladıktan sonra Minecraft modları nasıl yüklenir sorusunu dosyaları oyun dizinine ekleyerek yanıtlayabilirsin. Java Edition için indirdiğin modlar çoğunlukla .jar uzantısıyla gelir. Dosyayı açman veya içeriğini çıkarman gerekmez. İlgili profilin mods klasörüne taşıman yeterlidir.
Önemli nokta doğru oyun dizinini bulmandır. Farklı profiller kullanıyorsan her birinin klasörü ayrı olabilir. Başlatıcıdaki profil ayarlarından oyun dizinini kontrol ederek yanlış kuruluma dosya ekleme ihtimalini azaltabilirsin.
  1. Uyumlu dosyayı indir: Proje sayfasında oyun sürümüyle yükleyici filtresini kontrol et.
  2. Gerekli yardımcı modları al: Bağımlılık olarak belirtilen dosyaları da indir.
  3. Mod klasörünü bul: Seçtiğin profilin oyun dizinindeki mods klasörünü aç.
  4. Dosyaları taşı: İndirdiğin .jar dosyalarını klasöre yerleştir.
  5. Deneme dünyası oluştur: Oyunu doğru profille başlat. Modun özelliklerini yeni bir dünyada test et.
Oyun açılmazsa önce hata mesajına bakmalısın. Eksik bağımlılık veya yanlış sürüm sık karşılaşılan nedenler arasındadır. Modları küçük gruplar hâlinde ekleyerek sorun çıkaran dosyayı daha kolay bulabilirsin. Çok oyunculu bir sunucuya katılacaksan gereken modların sunucudaki sürümlerle eşleştiğini de kontrol etmelisin.
Mobilde oynarken Minecraft telefon modları aramasında gördüğün içeriklerin Bedrock uyumlu olup olmadığına bakmalısın. Bazı sonuçlar telefonda kullanılan eklentileri anlatır. Bazıları ise oyuna telefon eşyası ekleyen içerikleri ifade eder. İndirmeden önce açıklamayı okumak aradığın deneyime ulaşmanı kolaylaştırır.
04

Minecraft Modları (2026)

Hangi modu seçeceğin oyunda ne yapmak istediğine bağlıdır. Daha ayrıntılı binalar tasarlamak istiyorsan yapı araçlarına yönelebilirsin. Mücadele arıyorsan korku veya hayatta kalma içeriklerini deneyebilirsin. Aşağıdaki tabloda farklı kategoriler için mod adlarını karşılaştırabilirsin.
Listede uzun yıllardır kullanılan projeler de bulunur. Her modun 2026’daki en yeni Minecraft sürümünü desteklediğini varsaymamalısın. İndireceğin dosyanın sürüm bilgilerini kontrol ederek seçkini oluşturmalısın.

Kategori

Mod Adı

Seni Neler Bekliyor?

Minecraft modları

Create

Dişlilerle çalışan makineler tasarlayabilir ve üretim hatları kurabilirsin.

En iyi Minecraft modları

Just Enough Items

Eşyaların üretim tariflerini görüntüleyerek ihtiyacın olan malzemeleri öğrenebilirsin.

Minecraft silah modları

MrCrayfish’s Gun Mod

Ateşli silahlarla farklı mücadele senaryoları hazırlayabilirsin.

Minecraft araba modları

MrCrayfish’s Vehicle Mod

Farklı araçları kullanarak haritanda sürüş yapabilirsin.

Minecraft eşya modları

Sophisticated Backpacks

Geliştirilebilir sırt çantalarıyla keşif sırasında daha fazla eşya taşıyabilirsin.

Minecraft süper kahraman modları

Fisk’s Superheroes

Kahraman kostümlerini kuşanarak karakterlere özgü yetenekleri deneyebilirsin.

Minecraft yapı modları

WorldEdit

Geniş alanları düzenleyebilir ve tekrarlayan blok yerleştirme işlemlerini hızlandırabilirsin.

Minecraft maden modları

Mekanism

Cevherlerini makinelerde işleyerek kapsamlı üretim sistemleri oluşturabilirsin.

Minecraft parodileri modları

Tek bir mod adı değil

İzlediğin parodide kullanılan modları videonun açıklamasından öğrenebilirsin.

Minecraft şehir modları

The Lost Cities

Terk edilmiş binalarla dolu şehirlerde keşfe çıkabilirsin.

Minecraft en iyi silah modları

Timeless and Classics Zero

Ayrıntılı ateşli silahlarla çatışma deneyimini değiştirebilirsin.

Minecraft ev modları

Macaw’s Roofs

Farklı çatı parçalarıyla evine daha ayrıntılı bir görünüm kazandırabilirsin.

Minecraft harita modları

JourneyMap

Keşfettiğin bölgeleri görüntüleyebilir ve önemli konumları işaretleyebilirsin.

Minecraft hayvan modları

Alex’s Mobs

Farklı davranışlara sahip canlılarla karşılaşarak dünyanı hareketlendirebilirsin.

Minecraft kılıç modları

Tinkers’ Construct

Farklı malzemeler kullanarak kendi silahlarını üretebilirsin.

Minecraft mobilya modları

MrCrayfish’s Furniture Mod

Evini farklı mobilyalarla döşeyerek odalarını kişiselleştirebilirsin.

Minecraft en iyi korku modları

The Man From The Fog

Seni takip eden bir tehditle gerilimli geceler yaşayabilirsin.

Minecraft hayatta kalma modları

Tough As Nails

Susuzluk gibi ihtiyaçları yöneterek daha zorlu koşullarda oynayabilirsin.

Minecraft telefon modları

Tek bir mod adı değil

Mobil cihazın için Bedrock uyumlu eklentiler arasından seçim yapabilirsin.

Minecraft ev yapma modları

Building Gadgets

Blok yerleştirme araçlarıyla büyük yapıların inşasını hızlandırabilirsin.

Minecraft köylü modları

MCA Reborn

Köylülerle konuşabilir ve daha kapsamlı sosyal ilişkiler kurabilirsin.

İlk seçkini hazırlarken her kategoriden mod yüklemen gerekmez. İnşa odaklı oynuyorsan yapı araçlarıyla mobilyaları bir araya getirebilirsin. Keşif seviyorsan harita desteğinin yanına yeni canlılar ekleyebilirsin. Sevdiğin mekaniklerden başlayarak dünyanı adım adım genişletmen sana daha tutarlı bir macera sunar.
OYUN
Bir Oyun Daha