Valorant'ı Daha İyi Nasıl Oynarım?

Bir Oyun Daha
Valorant, beşer kişilik iki takımın karşı karşıya geldiği taktiksel bir shooter oyunu. Oyunda zafere ulaşmanın başlıca gerekliliklerinden biri takım olmak, takım halinde hareket etmek. Ancak düşmanları avlamak, spike'ı yerleştirmek ve korumak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu yazıda Valorant'ı daha iyi oynamanı sağlayacak temel ipuçlarını bulacaksın.
01
Koşma, yürü
Valorant’ta karakterler koşarak ilerlerler ve haliyle ses çıkarırlar, bu nedenle yakındaki düşmanlar yerini kolayca öğrenebilir. Çıkan ayak sesinin duyulabileceği mesafe de mini haritada bir çember ile gösterilir. Haliyle Shift tuşuna basarak koşmak yerine yürüyebilirsin. Yürümek daha yavaş ilerlemene sebep olsa da hem duyulmanı engeller, hem de daha isabetli atışlar yapmanı sağlar. Eğer etrafında düşman yoksa, düşman nerede olduğunu bilmiyorsa veya bir yere çabucak gitmen gerekmiyorsa her daim yürümen daha doğru bir tercih olacaktır. Öte yandan en hızlı şekilde ilerlemek için de eline bıçak alman gerekiyor.
02
Koşmadan ateş et
Valorant’ta koşarken ateş ettiğinde düşmanları vurma ihtimalin -eğer çok şanslı değilsen- oldukça zayıftır. Eğer koşu halindeyken bir düşman görürsen, ateş etmeden önce tamamen durmayı deneyebilirsin. Bu hamle sırasında nişan alman biraz zaman alabilir ama geçişe alıştıktan sonra çok daha iyi sonuçlar alacağın kesin. Nişangâhın etrafındaki çemberin genişleyip daralması da isabet oranı konusunda sana ipucu verir. Çatışma sırasında durmak sana mantıklı gelmiyorsa yürümek de bir alternatif olabilir. Shift tuşuna basarak yürüme hızına geçtiğinde mermilerin isabet oranı -durma hali kadar olmasa da- bir hayli artar.
03
Kredilerini sakla
Valorant’ta her tur öncesinde silah ve yetenek satın almak için kredi harcanır ancak harcama yaparken takımla birlikte hareket etmek gerekir. Örneğin takım arkadaşlarının silah alacak kredisi yokken tek başına silah alman, o turla beraber sonraki turları da riske atar. Bu tip durumlarda kredilerini sonraki turlara saklaman daha doğru olur. Öte yandan hayatta kalınan her turda eldeki silahlar, yetenekler ve zırhlar korunur, hatta ölen düşmanların silahlarını alıp sonraki turlara taşımak da mümkündür. Kredi yönetimi konusunda içinde bulunacağın farklı durumlara göre takip edilebilecek senaryolar şöyle sıralanabilir:
- Kredi Biriktirme Turu: Takımdaki herkes sonraki tur daha iyi silahlar almak için hiçbir şey satın almayıp kredi biriktirir. Bir ihtimal iyi bir tabanca ve bir adet yetenek alınabilir.
- Tam Teçhizat Turu: Takımdaki herkes tam donanımlı hale gelmek için tüm kredisini harcar. Genelde saldırı ve keskin nişancı tüfeği tercih edilir, en iyi zırh alınır, tüm yetenekler doldurulur.
- Zorunlu Teçhizat Turu: Tam teçhizat turu için yeterli kredi yoksa alınabilecek en iyi silahlar ve zırh alınır. Bu senaryo kredi biriktirmeyi bekleyecek zaman kalmadığında ve rakibin nispeten zayıf olduğu düşünüldüğünde uygulanır.
- Kısmi Teçhizat Turu: Takımdaki bir ya da iki kişi tüm kredisini harcar ve herkesin tam teçhizat turunda yeterli krediye sahip olacağı öngörülür.
04
Zırh satın al
Ajanların yeteneklerini doğru kullanmak ya da silahlarla çok iyi nişan almak tabii ki önemli. Ancak çatışmalardan galip çıkmak için yeterli miktarda zırha sahip olmak da gerekiyor. Eğer yeterli krediye sahipsen ve sonraki turlar için kredi ekonomisini doğru yönetebiliyorsan, her turun başında mutlaka zırh almalısın. Zırh almadan sahip olunan sağlık puanı 100’dür ve bu da bir - iki mermiyle sıfırlanabilir. Alınacak zırhlar ise iki tiptedir; ilki 400 kredi karşılığında alınır ve 25 ek sağlık verir, ikincisi 1000 kredi karşılığında 50 sağlık verir. Her iki zırh da alınan hasarın %70’ini absorbe eder.
05
Nişangâhı kafa hizasında tut
Mouse’u ne kadar az hareket ettirirsen, nişan alıp ateş etmen o kadar kolaylaşır ve hızlanır. İlerlerken nişangâhını her an düşmanın kafasının olması muhtemel yerlerde tutmalısın. Sadece Valorant’ta değil, benzer türdeki hemen hemen tüm oyunlarda oyuncular yere bakma eğilimindedirler. Böyle bir bakış açısına sahipken karşına bir düşman çıktığında silahını kaldırman gerekir ki bu da büyük zaman kaybı demektir. Ancak bakış açını olması gerektiği seviyede ve düşmanın kafası hizasında sabitlersen bitirici atışı yapma ihtimalin artar. Pratik olması açısından tur başlarında takım arkadaşlarını kullanabilirsin!