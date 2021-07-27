Valorant'ı Daha İyi Nasıl Oynarım?

Valorant’ta karakterler koşarak ilerlerler ve haliyle ses çıkarırlar, bu nedenle yakındaki düşmanlar yerini kolayca öğrenebilir. Çıkan ayak sesinin duyulabileceği mesafe de mini haritada bir çember ile gösterilir. Haliyle

Shift tuşuna basarak koşmak yerine yürüyebilirsin

. Yürümek daha yavaş ilerlemene sebep olsa da hem duyulmanı engeller, hem de daha isabetli atışlar yapmanı sağlar. Eğer etrafında düşman yoksa, düşman nerede olduğunu bilmiyorsa veya bir yere çabucak gitmen gerekmiyorsa her daim yürümen daha doğru bir tercih olacaktır. Öte yandan en hızlı şekilde ilerlemek için de eline bıçak alman gerekiyor.