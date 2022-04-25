VALORANT'ın Türk Ajanı Fade'in Yetenekleri ve Özellikleri

Riot Games’in yaklaşık iki yıl önce, 2 Haziran 2020 tarihinde oyuncuların beğenisine sunduğu VALORANT kısa sürede popüler olmayı başardı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan VALORANT , bunu birçok açıdan benzetildiği CS:GO topluluğundan sağladı çoğunlukla.

League of Legends’ın ülkemizde yıllardır gördüğü rağbetin her zaman farkındaydı Riot Games. Benzer bir durum VALORANT için de yaşanınca Türk oyuncu topluluğunda güçlü bir beklenti oluştu ve nihayetinde oyunun ilk Türk ajanı resmi olarak duyuruldu. Ajan kadrosunun 19. üyesinin adı ise Fade .

Fade'in detaylarına geçmeden önce ufak bir hatırlatma! Üniversite öğrencileri için organize edilen Red Bull Campus Clutch bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sen de VALORANT'ta kendine güveniyorsan etkinlik duyurusu için takipte kal!

Fade’in Yetenekleri ve Özellikleri

Öncü rolündeki Breach, KAY/O, Skye ve Sova dörtlüsünün arasına katılan Fade’in yetenek yelpazesi adeta "kabus" temasına sahip. Yeteneklerin her biri haritada karanlık izler bırakıyor ve düşmanları fazlasıyla tedirgin ediyor. Fade’in üç temel ve bir ulti yeteneğinin detayları şu şekilde.

Musallat (E)

Düşmanların yerini ortaya çıkaran Musallat’ı kuşandıktan sonra belli bir noktaya nişan alarak fırlatmak gerekiyor. Hedeflenen noktaya giden küre daha sonra inişe geçiyor ve yere indiğinde etkinleşiyor. Bu noktada görüş menzili içindeki düşmanların yerini gösteren küre vurularak yok edilebiliyor.

Mıhla (Q)

Mıhla yeteneğini kullanarak düşmanları belli bir alana hapsetmek mümkün. Yetenek seçildikten sonra ateş ederek kullanılıyor, gönderilen mürekkep küresi belli bir süre içinde yere iniyor ve patlayarak etrafa yayılıyor. Bu alan içinde kalan düşmanlar ise sağır olup alan içine hapsoluyorlar.

Ecel (C)

Düşmanların görüşünü kısıtlayan bir yetenek Ecel. Bu yeteneği seçtikten sonra ileriye doğru yollamak için ateş etmek gerekiyor. Koni şeklindeki görüş alanında yer alan bir düşmana ya da düşmanın bıraktığı ize kilitlenen Ecel, hedefin peşine takılıyor ve yakaladığı takdirde onun görüşünü kısıtlıyor.

Gece Karanlığı (X)

Fade’in ulti yeteneği için tam anlamıyla korkunun hayat bulmuş hali denebilir. Gece Karanlığı yeteneğini kuşandıktan sonra ateş ederek duvarların içinden geçebilen bir kabus enerjisi gönderiliyor. Bu da düşmana doğru ilerleyen bir iz oluşturarak hem onu sağır ediyor hem de onda çürümeye neden oluyor.