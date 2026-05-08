Liam Lawson, Arvid Lindblad ve wakeboard sporcusu Guenther Oka, 29 Nisan 2026’da ABD’nin Florida eyaletindeki Miami’de VCARB’nin Miami Grand Prix özel tasarımını görücüye çıkardı.
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Visa Cash App Racing Bulls’tan özel Miami Grand Prix tasarımı

Visa Cash App Racing Bulls, 2026 Miami Grand Prix’si için hazırladığı cesur ve dikkat çekici özel tasarımıyla yaz enerjisini pistlere taşıdı.
Liam Lawson

Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın motor sporlarındaki hızlı yükselişi onu çocukluk hayalinin zirvesine taşıdı: Formula 1'de Oracle Red Bull Racing takımında yer almak.

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) 2026 Miami Grand Prix’si için hazırladığı dikkat çekici yeni görünümünü tanıttı. “Yaz güneşi sarısı” tonlarının öne çıktığı özel tasarım, Miami’nin yüksek enerjisinden ilham alıyor. VCARB 03, pistte performans odaklı yarış ruhunu mevsimin dinamik atmosferiyle buluşturan canlı bir kimlikle yerini alıyor.
Red Bull Summer Edition Sudachi Lime’dan ilham alan tasarım, yaz ruhunu doğrudan piste taşıyor. Cesur renkleri, canlı detayları ve dikkat çekici duruşuyla otomobil, daha ilk bakışta yaz enerjisini hissettiriyor.
F1 pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad, 29 Nisan 2026’da Miami’de wakeboard sporcusu Guenther Oka’nın VCARB’nin Miami Grand Prix özel tasarımını tanıttığı anları takip etti.

Guenther Oka, VCARB’nin yeni Miami tasarımını sıra dışı bir şovla tanıttı

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Tanıtımın merkezinde ise Miami’nin su sporları kültürü yer aldı. Wakeboard sporcusu Guenther Oka, rampadan havalanarak otomobilin üzerinden ters takla attı ve aynı anda aracın üzerindeki örtüyü havada çekerek yeni tasarımı ilk kez ortaya çıkardı. Takım pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad da lansman için Miami’deydi ve etkinlik alanına Ski-Doo’larla giriş yaptı.
Miami atmosferi yalnızca lansman şovuyla sınırlı kalmadı. Takım, özel tasarımı şehrin enerjisine taşıyarak yatla yapılan kıyı girişine de imza attı. Yeni görünüm, nehir kenarındaki etkinlik alanına ulaşırken sporcular, içerik üreticileri, medya temsilcileri ve taraftarlar resmi tanıtım için bir araya geldi. Gece boyunca devam eden kutlamalar ise Formula 1 dünyasını Miami’nin gece hayatı ve kültürüyle buluşturdu.
F1 pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad, 29 Nisan 2026’da ABD’nin Florida eyaletindeki Miami’de VCARB’nin yeni Miami Grand Prix tasarımını tanıttı.

VCARB 03, özel Miami tasarımıyla ilk kez görücüye çıktı

© Chris Tedesco

DJ Khaled, 28 Nisan 2026’da ABD’nin Florida eyaletindeki Miami’de Visa Cash App Racing Bulls’un Miami Grand Prix için hazırlanan özel yarış otomobiliyle görüntülendi.

DJ Khaled, VCARB’nin Miami GP’ye özel tasarımına hayran kaldı

© Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

Miami Grand Prix’si, her zaman cesur ve farklı fikirleri ortaya koyduğumuz bir sahne oluyor. Yeni tasarım da bunun en güçlü örneklerinden biri.
Peter Bayer, VCARB CEO
Miami, Racing Bulls için artık özel bir yere sahip. Takımın ilk özel tasarımı da 2024 yılında yine bu şehirde tanıtılmıştı. Geçtiğimiz sezon boyunca Miami hafta sonunda özel bir görünümle piste çıkan ekip, geleneği 2026’da da sürdürüyor. VCARB CEO’su Peter Bayer konuyla ilgili şunları söylüyor: “Miami, Visa Cash App Racing Bulls’un takım karakterini en net şekilde ortaya koyduğu yerlerden biri haline geldi. Son iki yıldır bu yarışı cesur ve farklı fikirleri sergilemek için kullanıyoruz ve yeni tasarım da bunun bir istisnası değil. Red Bull Summer Edition tasarımı, takımın yaratıcı yapısını ve sınırları zorlayan yaklaşımını yansıtan canlı bir enerji taşıyor. Yeni sezon aromasına kanat kazandırmak ve bu dikkat çekici tasarımı hafta sonunda piste taşımak için heyecanlıyız.”
VCARB 03, Miami International Autodrome’daki yarış hafta sonu boyunca özel Miami tasarımı ile piste çıkacak. İlk seanslar 1 Mayıs 2026’da başlarken özel görünüm yalnızca pistte değil, Miami Grand Prix’sine bağlı taraftar etkinlikleri ve şehir genelindeki aktivasyonlarda da yer alacak.

