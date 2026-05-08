Visa Cash App Racing Bulls’tan özel Miami Grand Prix tasarımı
Visa Cash App Racing Bulls, 2026 Miami Grand Prix’si için hazırladığı cesur ve dikkat çekici özel tasarımıyla yaz enerjisini pistlere taşıdı.
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) 2026 Miami Grand Prix’si için hazırladığı dikkat çekici yeni görünümünü tanıttı. “Yaz güneşi sarısı” tonlarının öne çıktığı özel tasarım, Miami’nin yüksek enerjisinden ilham alıyor. VCARB 03, pistte performans odaklı yarış ruhunu mevsimin dinamik atmosferiyle buluşturan canlı bir kimlikle yerini alıyor.
Red Bull Summer Edition Sudachi Lime’dan ilham alan tasarım, yaz ruhunu doğrudan piste taşıyor. Cesur renkleri, canlı detayları ve dikkat çekici duruşuyla otomobil, daha ilk bakışta yaz enerjisini hissettiriyor.
Tanıtımın merkezinde ise Miami’nin su sporları kültürü yer aldı. Wakeboard sporcusu Guenther Oka, rampadan havalanarak otomobilin üzerinden ters takla attı ve aynı anda aracın üzerindeki örtüyü havada çekerek yeni tasarımı ilk kez ortaya çıkardı. Takım pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad da lansman için Miami’deydi ve etkinlik alanına Ski-Doo’larla giriş yaptı.
Miami atmosferi yalnızca lansman şovuyla sınırlı kalmadı. Takım, özel tasarımı şehrin enerjisine taşıyarak yatla yapılan kıyı girişine de imza attı. Yeni görünüm, nehir kenarındaki etkinlik alanına ulaşırken sporcular, içerik üreticileri, medya temsilcileri ve taraftarlar resmi tanıtım için bir araya geldi. Gece boyunca devam eden kutlamalar ise Formula 1 dünyasını Miami’nin gece hayatı ve kültürüyle buluşturdu.
Miami Grand Prix’si, her zaman cesur ve farklı fikirleri ortaya koyduğumuz bir sahne oluyor. Yeni tasarım da bunun en güçlü örneklerinden biri.
Miami, Racing Bulls için artık özel bir yere sahip. Takımın ilk özel tasarımı da 2024 yılında yine bu şehirde tanıtılmıştı. Geçtiğimiz sezon boyunca Miami hafta sonunda özel bir görünümle piste çıkan ekip, geleneği 2026’da da sürdürüyor. VCARB CEO’su Peter Bayer konuyla ilgili şunları söylüyor: “Miami, Visa Cash App Racing Bulls’un takım karakterini en net şekilde ortaya koyduğu yerlerden biri haline geldi. Son iki yıldır bu yarışı cesur ve farklı fikirleri sergilemek için kullanıyoruz ve yeni tasarım da bunun bir istisnası değil. Red Bull Summer Edition tasarımı, takımın yaratıcı yapısını ve sınırları zorlayan yaklaşımını yansıtan canlı bir enerji taşıyor. Yeni sezon aromasına kanat kazandırmak ve bu dikkat çekici tasarımı hafta sonunda piste taşımak için heyecanlıyız.”
VCARB 03, Miami International Autodrome’daki yarış hafta sonu boyunca özel Miami tasarımı ile piste çıkacak. İlk seanslar 1 Mayıs 2026’da başlarken özel görünüm yalnızca pistte değil, Miami Grand Prix’sine bağlı taraftar etkinlikleri ve şehir genelindeki aktivasyonlarda da yer alacak.
