Filenin Sultanları VNL 2026 Şampiyonu Oldu

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Filenin Sultanları VNL Şampiyonu Oldu
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni (VNL) şampiyon olarak tamamlayarak uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Grup aşamasından itibaren istikrarlı bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final ve yarı finalde güçlü rakiplerini geride bıraktıktan sonra finalde de üstün bir oyun ortaya koyarak kupayı kazandı. Böylece Türkiye, VNL tarihindeki şampiyonluklarına bir yenisini eklerken dünya voleybolundaki iddiasını da bir kez daha gösterdi.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi boyunca Filenin Sultanları, grup aşamasından final karşılaşmasına kadar birçok kritik mücadeleye çıktı. Maç takvimi, turnuvanın her aşamasında millilerin performansını yakından takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Grup etabında başarılı sonuçlar alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerini de kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.
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Filenin Sultanları VNL Finalinde Brezilya'yı Nasıl Mağlup Etti?
Voleybol Milletler Ligi puan durumu, çeyrek finale yükselecek takımların belirlenmesinde önemli rol oynadı. Filenin Sultanları, grup etabında elde ettiği galibiyetlerle üst sıralarda yer alarak finaller etabına katılma hakkı kazandı. Ardından Kanada ve Brezilya karşısında aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa uzanan milli takım, turnuvayı kupayla tamamladı. Grup aşamasındaki puan durumu, takımların final etabındaki eşleşmelerini belirlerken Türkiye'nin istikrarlı performansı şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Filenin Sultanları takım kadrosu da önemli rol oynadı. Turnuva boyunca Melissa Vargas, Zehra Güneş, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın ve İlkin Aydın gibi milli voleybolcular kritik anlarda ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Hücumdaki üretkenlik, blok savunması ve takım uyumu sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı güçlü rakiplerini geride bırakarak kupaya uzandı.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşan Filenin Sultanları, ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında milliler, 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle rakibini mağlup ederek VNL tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri üçüncü sette yaşandı. Brezilya karşısında kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları, uzayan seti 26-24 kazanarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü sette ise etkili servisleri, başarılı blokları ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı müzesine götürdü. Finalin en skorer ismi 33 sayıyla Melissa Vargas olurken, yıldız oyuncu turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.