Filenin Sultanları VNL 2026 Şampiyonu Oldu

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni (VNL) şampiyon olarak tamamlayarak uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Grup aşamasından itibaren istikrarlı bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final ve yarı finalde güçlü rakiplerini geride bıraktıktan sonra finalde de üstün bir oyun ortaya koyarak kupayı kazandı. Böylece Türkiye, VNL tarihindeki şampiyonluklarına bir yenisini eklerken dünya voleybolundaki iddiasını da bir kez daha gösterdi.