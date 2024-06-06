© Türkiye Voleybol Federasyonu
Voleybol
Filenin Sultanları Maç Takvimi (2024)
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı ve oynayacağı maçların takvimini ve skorlarını bu sayfadan takip edebilirsin.
2023 yılını üst üste şampiyonluklar ve kupalar ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yıl ilk hedefi 2024 FIVB Milletler Ligi'nde başarılı olmak. Üç ayak halinde düzenlenen organizasyon boyunca Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da forma giydiği Filenin Sultanları'nın oynayacağı maçların takvimini ve skorlarını aşağıda görebilirsin.
46 dakika
BALADIN
Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselini şimdi izle!
Tarih
Takım
Skor
Takım
Organizasyon
15.05.2024
Türkiye
2:3
Japonya
Milletler Ligi
16.05.2024
Türkiye
3:1
Hollanda
Milletler Ligi
18.05.2024
Türkiye
1:3
İtalya
Milletler Ligi
19.05.2024
Türkiye
3:0
Fransa
Milletler Ligi
29.05.2024
Türkiye
3:1
Almanya
Milletler Ligi
31.05.2024
Türkiye
3:1
Sırbistan
Milletler Ligi
01.06.2024
Türkiye
3:0
Güney Kore
Milletler Ligi
02.06.2024
Türkiye
3:1
ABD
Milletler Ligi
12.06.2024
Türkiye
-:-
Tayland
Milletler Ligi
13.06.2024
Türkiye
-:-
Dominik Cumhuriyeti
Milletler Ligi
15.06.2024
Türkiye
-:-
Çin
Milletler Ligi
16.06.2024
Türkiye
-:-
Brezilya
Milletler Ligi