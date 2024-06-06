Filenin Sultanları
© Türkiye Voleybol Federasyonu
Voleybol

Filenin Sultanları Maç Takvimi (2024)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı ve oynayacağı maçların takvimini ve skorlarını bu sayfadan takip edebilirsin.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Hande Baladın

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın şimdi Red Bull sporcusu!

TürkiyeTürkiye

BALADIN

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselini şimdi izle!

46 dakika
2023 yılını üst üste şampiyonluklar ve kupalar ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yıl ilk hedefi 2024 FIVB Milletler Ligi'nde başarılı olmak. Üç ayak halinde düzenlenen organizasyon boyunca Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da forma giydiği Filenin Sultanları'nın oynayacağı maçların takvimini ve skorlarını aşağıda görebilirsin.

46 dakika

BALADIN

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselini şimdi izle!

Hande Baladın

Tarih

Takım

Skor

Takım

Organizasyon

15.05.2024

Türkiye

2:3

Japonya

Milletler Ligi

16.05.2024

Türkiye

3:1

Hollanda

Milletler Ligi

18.05.2024

Türkiye

1:3

İtalya

Milletler Ligi

19.05.2024

Türkiye

3:0

Fransa

Milletler Ligi

29.05.2024

Türkiye

3:1

Almanya

Milletler Ligi

31.05.2024

Türkiye

3:1

Sırbistan

Milletler Ligi

01.06.2024

Türkiye

3:0

Güney Kore

Milletler Ligi

02.06.2024

Türkiye

3:1

ABD

Milletler Ligi

12.06.2024

Türkiye

-:-

Tayland

Milletler Ligi

13.06.2024

Türkiye

-:-

Dominik Cumhuriyeti

Milletler Ligi

15.06.2024

Türkiye

-:-

Çin

Milletler Ligi

16.06.2024

Türkiye

-:-

Brezilya

Milletler Ligi

Bu haberin içinde

Hande Baladın

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın şimdi Red Bull sporcusu!

TürkiyeTürkiye

BALADIN

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselini şimdi izle!

46 dakika
Voleybol