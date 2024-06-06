Filenin Sultanları Maç Takvimi (2024)

2023 yılını üst üste şampiyonluklar ve kupalar ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yıl ilk hedefi 2024 FIVB Milletler Ligi'nde başarılı olmak. Üç ayak halinde düzenlenen organizasyon boyunca Red Bull sporcusu

'ın da forma giydiği Filenin Sultanları'nın oynayacağı maçların takvimini ve skorlarını aşağıda görebilirsin.