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Voleybol
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2022/2023
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2022/2023 sezonu puan durumunu bu sayfadan takip et!
Türkiye'nin üç takımla temsil edildiği Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 takım yer alıyor. Beş ayrı grupta tur atlama mücadelesi verecek takımların oynadığı maçlar sonunda oluşacak güncel puan durumunu bu sayfadan takip edebilirsin.
A Grubu
B Grubu
Sıra
Takım
Oynadığı
Galibiyet
Mağlubiyet
Setler
Puan
1
CS Volei Alba Blaj
0
0
0
0:0
0
2
SC Prometey Dnipro
0
0
0
0:0
0
3
Vero Volley Milano
0
0
0
0:0
0
4
Volero Le Cannet
0
0
0
0:0
0
C Grubu
D Grubu
E Grubu