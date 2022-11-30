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Voleybol

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2022/2023

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2022/2023 sezonu puan durumunu bu sayfadan takip et!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Türkiye'nin üç takımla temsil edildiği Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 takım yer alıyor. Beş ayrı grupta tur atlama mücadelesi verecek takımların oynadığı maçlar sonunda oluşacak güncel puan durumunu bu sayfadan takip edebilirsin.

A Grubu

Sıra

Takım

Oynadığı

Galibiyet

Mağlubiyet

Setler

Puan

1

Antonio Carraro Imoco Conegliano

0

0

0

0:0

0

2

DevelopRes Rzeszów

0

0

0

0:0

0

3

Vasas Óbuda Budapest

0

0

0

0:0

0

4

Volley Mulhouse Alsace

0

0

0

0:0

0

B Grubu

Sıra

Takım

Oynadığı

Galibiyet

Mağlubiyet

Setler

Puan

1

CS Volei Alba Blaj

0

0

0

0:0

0

2

SC Prometey Dnipro

0

0

0

0:0

0

3

Vero Volley Milano

0

0

0

0:0

0

4

Volero Le Cannet

0

0

0

0:0

0

C Grubu

Sıra

Takım

Oynadığı

Galibiyet

Mağlubiyet

Setler

Puan

1

Crvena Zvezda Belgrade

0

0

0

0:0

0

2

Igor Gorgonzola Novara

0

0

0

0:0

0

3

SC Potsdam

0

0

0

0:0

0

4

Vakıfbank İstanbul

0

0

0

0:0

0

D Grubu

Sıra

Takım

Oynadığı

Galibiyet

Mağlubiyet

Setler

Puan

1

Allianz MTV Stuttgart

0

0

0

0:0

0

2

Fenerbahçe Opet İstanbul

0

0

0

0:0

0

3

ŁKS Commercecon Łódź

0

0

0

0:0

0

4

Tenerife La Laguna

0

0

0

0:0

0

E Grubu

Sıra

Takım

Oynadığı

Galibiyet

Mağlubiyet

Setler

Puan

1

CSM Târgoviște

0

0

0

0:0

0

2

Eczacıbaşı Dynavit İstanbul

0

0

0

0:0

0

3

Grupa Azoty Chemik Police

0

0

0

0:0

0

4

Maritza Plovdiv

0

0

0

0:0

0

Voleybol