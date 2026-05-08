邁阿密大獎賽：Max Verstappen 引發熱議的關鍵時刻

Verstappen 從第二位發車，位在分站冠軍 Kimi Antonelli 後方，他起跑時順利衝出。比賽開始僅數秒後，這位荷蘭車手就在開場彎角失去車尾抓地力，於密集車陣中央打滑旋轉。

不可思議的是，這位 Oracle Red Bull Racing 車手成功控制住賽車，避免引發更大的事故，否則他的比賽可能當場提前結束。

Verstappen 在不可能的局面中穩住賽車

在四周都是賽車的情況下，Verstappen 完成了一次完整的 360 度旋轉，避開碰撞與災難，這一幕也瞬間點燃社群媒體。「全場只有他能救回這一下，」一名用戶在官方 F1 帳號賽後發布的影片下留言。另一名用戶則評論：「Max 一個人撐起了整場比賽。如果他沒有參賽，這場比賽會是最無聊的一場。」

Verstappen 在車隊無線電中承認這次打滑是自己造成的，並向車隊道歉。賽後接受奧地利媒體 ORF 採訪時，他談到這起事件表示：「是的，我犯了一個錯。轉向過度，然後做了一次 360 度旋轉。那當然很可惜，但說到底，我也只是個普通人。」

Verstappen 驚人反擊：從打滑旋轉一路追回邁阿密第五名

雖然這次打滑讓 Verstappen 的名次跌至第九，但對這位 四屆世界冠軍 來說，比賽遠遠還沒結束。當隊友 Isack Hadjar 發生撞車事故引發安全車出動時，Verstappen 冒險提早換上硬胎，重返賽道時幾乎落到隊伍後方的第十六名。

從那一刻起，這位荷蘭頂尖車手進入反擊模式。他在極具挑戰性的邁阿密街道賽道上精準穿越車陣，一路追回，再度衝進頒獎台競爭行列。

Race winner Kimi Antonelli embraces Verstappen after a memorable Miami GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

然而，這項策略也付出了代價。長時間使用硬胎讓輪胎在比賽尾段開始衰退，儘管 Verstappen 奮力守住位置，最終仍以第五名衝線。

Verstappen 賽後表示：「這是一場非常多事的比賽。很可惜，第一圈時我在第二個彎失去車尾抓地力並打滑旋轉。雖然很遺憾，但我後來恢復得不錯，接著我們就必須控制局面，盡量減少時間損失。」

儘管錯失頒獎台，Verstappen 仍從整體表現與車隊方向中看見正面訊號：「可以肯定的是，我們確實提升了一些性能，這非常令人期待。整體來說，這對我們而言是個正面的週末，很高興能重新回到競爭行列。賽車仍在持續改進中，我們會繼續推進、繼續努力提升，所以我們正朝著正確的方向前進。」

Miami Grand Prix result 1 Mercedes Points 25 2 McLaren Points 18 3 McLaren Points 15 4 Mercedes Points 12 5 Oracle Red Bull Racing Points 10 Rank Person Team Points 1 Mercedes 25 2 McLaren 18 3 McLaren 15 4 Mercedes 12 5 Oracle Red Bull Racing 10