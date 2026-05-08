© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
邁阿密大獎賽：Max Verstappen 引發熱議的關鍵時刻
這位 Oracle Red Bull Racing 車手在邁阿密大獎賽開賽僅數秒後，就因一次早期失誤震驚 F1 車迷，隨後他卻展現了整場比賽中討論度最高的一幕。
邁阿密大獎賽一起跑後幾乎立刻陷入混亂，但真正讓所有人反覆重看的關鍵瞬間，來自 Max Verstappen。
Verstappen 從第二位發車，位在分站冠軍 Kimi Antonelli 後方，他起跑時順利衝出。比賽開始僅數秒後，這位荷蘭車手就在開場彎角失去車尾抓地力，於密集車陣中央打滑旋轉。
不可思議的是，這位 Oracle Red Bull Racing 車手成功控制住賽車，避免引發更大的事故，否則他的比賽可能當場提前結束。
Verstappen 在不可能的局面中穩住賽車
在四周都是賽車的情況下，Verstappen 完成了一次完整的 360 度旋轉，避開碰撞與災難，這一幕也瞬間點燃社群媒體。「全場只有他能救回這一下，」一名用戶在官方 F1 帳號賽後發布的影片下留言。另一名用戶則評論：「Max 一個人撐起了整場比賽。如果他沒有參賽，這場比賽會是最無聊的一場。」
Verstappen 在車隊無線電中承認這次打滑是自己造成的，並向車隊道歉。賽後接受奧地利媒體 ORF 採訪時，他談到這起事件表示：「是的，我犯了一個錯。轉向過度，然後做了一次 360 度旋轉。那當然很可惜，但說到底，我也只是個普通人。」
Verstappen 驚人反擊：從打滑旋轉一路追回邁阿密第五名
雖然這次打滑讓 Verstappen 的名次跌至第九，但對這位四屆世界冠軍來說，比賽遠遠還沒結束。當隊友 Isack Hadjar發生撞車事故引發安全車出動時，Verstappen 冒險提早換上硬胎，重返賽道時幾乎落到隊伍後方的第十六名。
從那一刻起，這位荷蘭頂尖車手進入反擊模式。他在極具挑戰性的邁阿密街道賽道上精準穿越車陣，一路追回，再度衝進頒獎台競爭行列。
然而，這項策略也付出了代價。長時間使用硬胎讓輪胎在比賽尾段開始衰退，儘管 Verstappen 奮力守住位置，最終仍以第五名衝線。
Verstappen 賽後表示：「這是一場非常多事的比賽。很可惜，第一圈時我在第二個彎失去車尾抓地力並打滑旋轉。雖然很遺憾，但我後來恢復得不錯，接著我們就必須控制局面，盡量減少時間損失。」
儘管錯失頒獎台，Verstappen 仍從整體表現與車隊方向中看見正面訊號：「可以肯定的是，我們確實提升了一些性能，這非常令人期待。整體來說，這對我們而言是個正面的週末，很高興能重新回到競爭行列。賽車仍在持續改進中，我們會繼續推進、繼續努力提升，所以我們正朝著正確的方向前進。」
Miami Grand Prix result
Rank
Person
Team
Points
1
Kimi Antonelli
Mercedes
25
2
Lando Norris
McLaren
18
3
Oscar Piastri
McLaren
15
4
George Russell
Mercedes
12
5
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
10
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞並隨時掌握挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram