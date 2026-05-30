2026 F1 衝刺賽完整賽程一覽

Nico Hulkenberg 退賽引發安全車出動，也為比賽增添了更多戲劇性；Kimi Antonelli 則在開局首圈受罰後成功追回，最終以第五名完賽。儘管

在起跑不佳後努力反擊，仍只以第九名完賽，無緣拿下積分。