2026 F1 衝刺賽完整賽程一覽

Formula One 衝刺賽再次成為賽曆中的重要一環，2026 年將再度舉行六場衝刺賽，從上海與邁阿密揭開序幕。銀石自 2021 年這項賽制首次登場以來，將首度重返衝刺賽賽曆；而蒙特婁、贊德沃特與新加坡也都將首次舉辦衝刺賽週末。
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01
2026 年 F1 衝刺賽賽曆一覽
分站
日期
大獎賽
場地
國家
2
2026 年 3 月 13 - 15 日
中國大獎賽
上海
中國
6
2026 年 5月 1 - 3 日
邁阿密大獎賽
邁阿密
美國
7
2026 年 5月 22 - 24 日
加拿大大獎賽
蒙特婁
加拿大
11
2026 年 7月 3 - 5 日
英國大獎賽
銀石
英國
14
2026 年 8月 21 - 23 日
荷蘭大獎賽
贊德沃特
荷蘭
18
2026 年 10月 9 - 11 日
新加坡大獎賽
新加坡
新加坡
02
上海——2026 年 3 月 13 日至 15 日
在本季首場於上海舉行的衝刺賽中，George Russell 經過開局階段與 Lewis Hamilton 的激烈纏鬥後，為 Mercedes 拿下勝利。兩人在比賽前幾圈多次互換領先位置，Russell 最終成功拉開差距，而 Ferrari 的 Charles Leclerc 則在比賽後段超越 Hamilton，以第二名完賽，讓這位英國車手落至第三。
Nico Hulkenberg 退賽引發安全車出動，也為比賽增添了更多戲劇性；Kimi Antonelli 則在開局首圈受罰後成功追回，最終以第五名完賽。儘管Max Verstappen 在起跑不佳後努力反擊，仍只以第九名完賽，無緣拿下積分。
03
邁阿密——2026 年 5 月 1 日至 3 日
衛冕冠軍 Lando Norris 在邁阿密衝刺賽中強勢奪勝，為 McLaren 拿下 2026 賽季首勝；隊友 Oscar Piastri 則在比賽後段成功擋下 Ferrari 車手 Charles Leclerc，完成 McLaren 包辦前二的佳績。
後方戰況方面，Max Verstappen 在開局首圈與 Lewis Hamilton 展開激烈纏鬥後成功追回，最終以第五名完賽；而 Kimi Antonelli 因多次違反賽道限制被加罰時間，也讓 Verstappen 因此上升一個名次。
04
蒙特婁——2026 年 5 月 22 日至 24 日
- 5 月 22 日——衝刺排位賽
- 5 月 23 日——衝刺賽
加拿大大獎賽是 F1 最刺激、最熱血的週末賽事之一，而今年它將首次舉辦衝刺賽。比賽將在 Circuit Gilles Villeneuve 舉行，這條賽道以巨大的煞車區、無畏的超車，以及傳奇的「冠軍之牆」聞名，也曾誕生過 F1 史上最混亂、最經典的一些時刻。
Lewis Hamilton 與 Michael Schumacher 共同保持加拿大站 F1 最多勝場紀錄，而 Max Verstappen 則在這條賽道的現代時期展現統治力，於 2022 至 2024 年連續奪勝。
05
銀石——2026 年 7 月 3 日至 5 日
- 7 月 3 日——衝刺排位賽
- 7 月 4 日——衝刺賽
銀石已成為真正的衝刺賽戰場，這裡在 2021 年首次啟用 Formula One 全新賽制；當時 Max Verstappen 強勢超越 Lewis Hamilton，贏下首場週六全速衝刺對決。
這條經典的英國賽道將於 2026 年重返衝刺賽賽曆，為 F1 最快速的賽道之一帶來更多高速混戰、輪對輪對決，以及主場觀眾的巨大能量。
06
贊德沃特——2026 年 8 月 21 日至 23 日
- 8 月 21 日——衝刺排位賽
- 8 月 22 日——衝刺賽
贊德沃特將於 2026 年首次舉辦 F1 衝刺賽，為賽曆上最熱鬧、最充滿電力感的週末之一增添更多強度。這條位於海邊、狹窄且帶有傾斜彎道的賽道，早已與 Max Verstappen 以及每年湧入荷蘭大獎賽、身穿橘色服飾的車迷海洋密不可分，將整座賽道變成這位四屆世界冠軍的全速主場嘉年華。
Verstappen 在 F1 於 2021 年重返贊德沃特後，便主宰了這場賽事，於 2021 至 2023 年連續三年奪勝；而 Isack Hadjar 則在 2025 年於此站拿下第三名，成為史上第五年輕的頒獎台完賽者。
07
新加坡——2026 年 10 月 9 日至 11 日
- 10 月 9 日——衝刺排位賽
- 10 月 10 日——衝刺賽
新加坡也是今年衝刺賽賽曆中的新面孔。Marina Bay Street Circuit 早已以酷熱難耐的環境與壯觀的夜間賽事背景聞名，這裡的比賽經常把車手逼到體能極限。自 2008 年加入賽曆以來，新加坡站已締造出許多 Formula 1 最令人難忘的燈光下經典時刻，而今年還將因衝刺賽的加入，增添更多刺激元素。
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