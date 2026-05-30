Max Verstappen on track during Sprint Qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 01, 2026 in Miami, Florida.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2026 F1 衝刺賽完整賽程一覽

Formula One 衝刺賽不會直接決定世界冠軍歸屬，卻會改變整個比賽週末的節奏。以下帶你看 2026 年值得關注的 F1 衝刺賽週末，以及這項賽制如何運作。
由 Thomas Peeters 編寫
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

艾薩克·哈賈爾 - Isack Hadjar

自從在摩納哥賽事獲得令人矚目的方程式區域賽冠軍以來，Isack Hadjar一直是Red Bull青年隊的一員，現在他正在F2賽事中嶄露頭角並取得勝利。

FranceFrance

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

阿維德·林德布拉德 - Arvid Lind…

作為 Red Bull Junior Team 培養出的車手，Arvid Lindblad 是賽車運動中最耀眼的年輕新星之一，他在青年賽事階梯中迅速崛起，並以令人驚訝的年輕年紀踏入 Formula One。

United KingdomUnited Kingdom

Summary

  1. 1
    2026 年 F1 衝刺賽賽曆一覽
  2. 2
    上海——2026 年 3 月 13 日至 15 日
  3. 3
    邁阿密——2026 年 5 月 1 日至 3 日
  4. 4
    蒙特婁——2026 年 5 月 22 日至 24 日
  5. 5
    銀石——2026 年 7 月 3 日至 5 日
  6. 6
    贊德沃特——2026 年 8 月 21 日至 23 日
  7. 7
    新加坡——2026 年 10 月 9 日至 11 日
Formula One 衝刺賽再次成為賽曆中的重要一環，2026 年將再度舉行六場衝刺賽，從上海與邁阿密揭開序幕。銀石自 2021 年這項賽制首次登場以來，將首度重返衝刺賽賽曆；而蒙特婁、贊德沃特與新加坡也都將首次舉辦衝刺賽週末。
如果你想了解衝刺賽週末包含哪些內容，可以點此前往查看；若想知道今年各分站場地的完整細節，請繼續看下去。
01

2026 年 F1 衝刺賽賽曆一覽

分站

日期

大獎賽

場地

國家

2

2026 年 3 月 13 - 15 日

中國大獎賽

上海

中國

6

2026 年 5月 1 - 3 日

邁阿密大獎賽

邁阿密

美國

7

2026 年 5月 22 - 24 日

加拿大大獎賽

蒙特婁

加拿大

11

2026 年 7月 3 - 5 日

英國大獎賽

銀石

英國

14

2026 年 8月 21 - 23 日

荷蘭大獎賽

贊德沃特

荷蘭

18

2026 年 10月 9 - 11 日

新加坡大獎賽

新加坡

新加坡

02

上海——2026 年 3 月 13 日至 15 日

Arvid Lindblad driving during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit in March 2026

Shanghai is one of the returning venues on the 2026 calendar

© Sona Maleterova/Getty Images/Red Bull Content Pool

在本季首場於上海舉行的衝刺賽中，George Russell 經過開局階段與 Lewis Hamilton 的激烈纏鬥後，為 Mercedes 拿下勝利。兩人在比賽前幾圈多次互換領先位置，Russell 最終成功拉開差距，而 Ferrari 的 Charles Leclerc 則在比賽後段超越 Hamilton，以第二名完賽，讓這位英國車手落至第三。

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Nico Hulkenberg 退賽引發安全車出動，也為比賽增添了更多戲劇性；Kimi Antonelli 則在開局首圈受罰後成功追回，最終以第五名完賽。儘管Max Verstappen 在起跑不佳後努力反擊，仍只以第九名完賽，無緣拿下積分。
03

邁阿密——2026 年 5 月 1 日至 3 日

Max Verstappen on track during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 02, 2026 in Miami, Florida.

Max Verstappen picked up his first Sprint points of the season in Miami

© Getty Images/Red Bull Content Pool

衛冕冠軍 Lando Norris 在邁阿密衝刺賽中強勢奪勝，為 McLaren 拿下 2026 賽季首勝；隊友 Oscar Piastri 則在比賽後段成功擋下 Ferrari 車手 Charles Leclerc，完成 McLaren 包辦前二的佳績。
後方戰況方面，Max Verstappen 在開局首圈與 Lewis Hamilton 展開激烈纏鬥後成功追回，最終以第五名完賽；而 Kimi Antonelli 因多次違反賽道限制被加罰時間，也讓 Verstappen 因此上升一個名次。
04

蒙特婁——2026 年 5 月 22 日至 24 日

Yuki Tsunoda leads Lance Stroll on track during the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on June 15, 2025 in Montreal, Quebec.

Fans can expect plenty of drama at the Canadian Grand Prix

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 5 月 22 日——衝刺排位賽
  • 5 月 23 日——衝刺賽
加拿大大獎賽是 F1 最刺激、最熱血的週末賽事之一，而今年它將首次舉辦衝刺賽。比賽將在 Circuit Gilles Villeneuve 舉行，這條賽道以巨大的煞車區、無畏的超車，以及傳奇的「冠軍之牆」聞名，也曾誕生過 F1 史上最混亂、最經典的一些時刻。
Lewis Hamilton 與 Michael Schumacher 共同保持加拿大站 F1 最多勝場紀錄，而 Max Verstappen 則在這條賽道的現代時期展現統治力，於 2022 至 2024 年連續奪勝。
05

銀石——2026 年 7 月 3 日至 5 日

Max Verstappen celebrates in parc ferme during the Sprint for the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone on July 17, 2021 in Northampton, England.

Max Verstappen won the first-ever Sprint race at Silverstone in 2021

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 7 月 3 日——衝刺排位賽
  • 7 月 4 日——衝刺賽
銀石已成為真正的衝刺賽戰場，這裡在 2021 年首次啟用 Formula One 全新賽制；當時 Max Verstappen 強勢超越 Lewis Hamilton，贏下首場週六全速衝刺對決。
這條經典的英國賽道將於 2026 年重返衝刺賽賽曆，為 F1 最快速的賽道之一帶來更多高速混戰、輪對輪對決，以及主場觀眾的巨大能量。
06

贊德沃特——2026 年 8 月 21 日至 23 日

Third placed Isack Hadjar celebrates on his way to parc ferme during the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 31, 2025 in Zandvoort, Netherlands.

The 'Orange Army' will witness their first home Sprint race in 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 8 月 21 日——衝刺排位賽
  • 8 月 22 日——衝刺賽
贊德沃特將於 2026 年首次舉辦 F1 衝刺賽，為賽曆上最熱鬧、最充滿電力感的週末之一增添更多強度。這條位於海邊、狹窄且帶有傾斜彎道的賽道，早已與 Max Verstappen 以及每年湧入荷蘭大獎賽、身穿橘色服飾的車迷海洋密不可分，將整座賽道變成這位四屆世界冠軍的全速主場嘉年華。
Verstappen 在 F1 於 2021 年重返贊德沃特後，便主宰了這場賽事，於 2021 至 2023 年連續三年奪勝；而 Isack Hadjar 則在 2025 年於此站拿下第三名，成為史上第五年輕的頒獎台完賽者。
07

新加坡——2026 年 10 月 9 日至 11 日

Oscar Piastri leads Isack Hadjar during the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 05, 2025 in Singapore.

Sparks could fly at the first-ever Sprint in Singapore

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • 10 月 9 日——衝刺排位賽
  • 10 月 10 日——衝刺賽
新加坡也是今年衝刺賽賽曆中的新面孔。Marina Bay Street Circuit 早已以酷熱難耐的環境與壯觀的夜間賽事背景聞名，這裡的比賽經常把車手逼到體能極限。自 2008 年加入賽曆以來，新加坡站已締造出許多 Formula 1 最令人難忘的燈光下經典時刻，而今年還將因衝刺賽的加入，增添更多刺激元素。
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

艾薩克·哈賈爾 - Isack Hadjar

自從在摩納哥賽事獲得令人矚目的方程式區域賽冠軍以來，Isack Hadjar一直是Red Bull青年隊的一員，現在他正在F2賽事中嶄露頭角並取得勝利。

FranceFrance

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

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阿維德·林德布拉德 - Arvid Lind…

作為 Red Bull Junior Team 培養出的車手，Arvid Lindblad 是賽車運動中最耀眼的年輕新星之一，他在青年賽事階梯中迅速崛起，並以令人驚訝的年輕年紀踏入 Formula One。

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