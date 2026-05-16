2026 F1 新規則邁阿密更新重點

這樣的批評並非毫無根據。如果幾乎不需要真正奮戰就能取得位置，那這個名次還有多少價值？在 2026 年，有些人看來，F1 比賽就像一場跳背遊戲。Boost（加速/增壓模式） 與 Overtake（超車模式）（

）功能讓賽車之間產生巨大的速度差，使超車變得輕而易舉。這些電動輔助系統比過去的 DRS 更強大。防守方車手幾乎毫無招架之力——直到他自己也能轉守為攻，然後整個遊戲又重新開始。