2026 F1 新規則邁阿密更新重點

2026 年，Formula One 迎來了這項運動 70 年歷史中，長久以來最大幅度的規則更新。其中有些變革並未受到廣泛好評，不僅引發車迷批評，也遭到車手質疑。如今，在 4 月的賽事空檔期間，部分規則再次進行調整。以下就是這次改變的內容。
01
問題所在
2026 年 F1 賽車並未受到熱烈歡迎。前一代地面效應 F1 賽車的問題，是難以跟車與超車；但本賽季卻出現相反情況：超車動作太多。
這樣的批評並非毫無根據。如果幾乎不需要真正奮戰就能取得位置，那這個名次還有多少價值？在 2026 年，有些人看來，F1 比賽就像一場跳背遊戲。Boost（加速/增壓模式） 與 Overtake（超車模式）（Boost 與 Overtake ）功能讓賽車之間產生巨大的速度差，使超車變得輕而易舉。這些電動輔助系統比過去的 DRS 更強大。防守方車手幾乎毫無招架之力——直到他自己也能轉守為攻，然後整個遊戲又重新開始。
新一代 F1 引擎正是問題的根源。電力輸出約占整體引擎動力的一半，而這些能量必須從某處取得。F1 車隊已想出各種聰明方法，在行駛過程中盡可能儲存更多電力。但並不是所有人都對此感到滿意。
尤其是「超級限電（superclipping）」現象，讓一些車迷感到很不舒服。他們習慣看到 F1 賽車以全速衝向煞車區，隨著引擎轉速越來越高，聲浪也越來越大。但如今看到賽車在直線上明顯減速，只為了替電池充電，感覺就像是對賽車精神的一種褻瀆。
這也不安全。因為充電會自動且突然地發生，與後方進攻車手之間的速度差有時可能超過 30 公里／小時。如果他們沒有及時預判，就可能導致重大事故。我們在鈴鹿就看到了這種情況，當時 Franco Colapinto 與 Ollie Bearman 發生了碰撞。
因此，Formula One 決定介入處理。
02
解決方案
由於中東戰爭爆發，巴林與沙烏地阿拉伯大獎賽被取消。賽程因此意外出現了五週空檔——也成為各方集思廣益、共同找出解決方案的黃金機會。
4 月 20 日，FIA 確認各方利害關係人——包括 F1 車隊、車手、汽車製造商、引擎供應商以及 Formula One 組織——已制定出一套規則調整方案，最終目標是讓這項運動更具吸引力，也更加安全。
2026 年 F1 規則的變更聚焦於四個部分：
- 排位賽
- 正賽
- 比賽起跑
- 雨天與濕地狀況
03
排位賽
排位賽應該是 F1 賽車發揮極致性能、為了最快單圈時間而推向絕對極限的舞台。然而，新款賽車有時會損失大量速度，尤其是在直線末端或長彎中。這次規則調整透過以下方式凸顯這一點：
- 讓賽車「回收」較少能量（從 8MJ 降至 7MJ），使其能夠更長時間保持全油門行駛。從現在開始，每圈只會出現 2 至 4 秒的超級限電 （superclipping） 現象。
- 允許賽車以更高功率充電（從 250kW 提升至 350kW）。如此一來，充電所需時間更短，車手也更不需要管理電池——即使在比賽中也是如此。
04
正賽
在比賽中，主要目標是透過讓電能的釋放與回收變得更可預測，進而提升安全性。這能在不妨礙超車的情況下，降低車速差異。F1 試圖透過以下方式達成這一點：
- 降低 Boost 按鈕的功率，以防止突然的速度變化。
- 將 MGU-K 的最大電力輸出降低至 250kW。在關鍵加速區域，則維持 350kW。
05
比賽起跑
今年的比賽起跑已經多次引發問題。有些賽車加速非常快，而有些幾乎動彈不得。因此，F1 正在為比賽起跑引入額外的安全措施，也就是：
- 偵測異常緩慢加速賽車的系統。
- 為賽車加裝閃爍警示燈，一旦車輛在起跑程序中出現問題就會啟動，用來提醒其他車手。
- 在正確的時機與正確的位置使用電力。此前，由於某些賽車在賽道上的位置不同，這一點有時會出現問題。
06
雨天與濕地狀況
雨中比賽本身就已經足夠危險。因此，Formula One 正在引入多項新措施，以進一步提升安全性與能見度，例如：
- 濕地胎（半雨胎）的輪胎加熱毯溫度正在提高，好讓車手在一換上新胎上場時，就不會面臨缺乏抓地力的問題。
- 降低電力輸出，讓車手擁有更多控制權。
- 尾燈經過調整，在能見度不佳的情況下會更清楚、更容易被看見。
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