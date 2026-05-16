F1 driver Isack Hadjar puts his foot down after taking a corner at the Miami Gran Prox 2026
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

2026 F1 新規則邁阿密更新重點

在被迫休息五週後，Formula One 於邁阿密重新開跑，並帶來一系列新規則。以下是幫助你掌握賽況的最重要規則變更。
由 Harry Verolme 編寫
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

艾薩克·哈賈爾 - Isack Hadjar

自從在摩納哥賽事獲得令人矚目的方程式區域賽冠軍以來，Isack Hadjar一直是Red Bull青年隊的一員，現在他正在F2賽事中嶄露頭角並取得勝利。

FranceFrance

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

阿維德·林德布拉德 - Arvid Lind…

作為 Red Bull Junior Team 培養出的車手，Arvid Lindblad 是賽車運動中最耀眼的年輕新星之一，他在青年賽事階梯中迅速崛起，並以令人驚訝的年輕年紀踏入 Formula One。

United KingdomUnited Kingdom

Summary

  1. 1
    問題所在
  2. 2
    解決方案
  3. 3
    排位賽
  4. 4
    正賽
  5. 5
    比賽起跑
  6. 6
    雨天與濕地狀況
2026 年，Formula One 迎來了這項運動 70 年歷史中，長久以來最大幅度的規則更新。其中有些變革並未受到廣泛好評，不僅引發車迷批評，也遭到車手質疑。如今，在 4 月的賽事空檔期間，部分規則再次進行調整。以下就是這次改變的內容。
01

問題所在

2026 年 F1 賽車並未受到熱烈歡迎。前一代地面效應 F1 賽車的問題，是難以跟車與超車；但本賽季卻出現相反情況：超車動作太多。
這樣的批評並非毫無根據。如果幾乎不需要真正奮戰就能取得位置，那這個名次還有多少價值？在 2026 年，有些人看來，F1 比賽就像一場跳背遊戲。Boost（加速/增壓模式） 與 Overtake（超車模式）（Boost 與 Overtake ）功能讓賽車之間產生巨大的速度差，使超車變得輕而易舉。這些電動輔助系統比過去的 DRS 更強大。防守方車手幾乎毫無招架之力——直到他自己也能轉守為攻，然後整個遊戲又重新開始。
VCARB driver Arvid Lindblad leads OBR's Isack Hadjar on track during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 3, 2026

Overtaking manoeuvres needed to be smoothed out

© Getty Images / Red Bull Content Pool

新一代 F1 引擎正是問題的根源。電力輸出約占整體引擎動力的一半，而這些能量必須從某處取得。F1 車隊已想出各種聰明方法，在行駛過程中盡可能儲存更多電力。但並不是所有人都對此感到滿意。

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尤其是「超級限電（superclipping）」現象，讓一些車迷感到很不舒服。他們習慣看到 F1 賽車以全速衝向煞車區，隨著引擎轉速越來越高，聲浪也越來越大。但如今看到賽車在直線上明顯減速，只為了替電池充電，感覺就像是對賽車精神的一種褻瀆。
Max Verstappen caught in a close-up during an interview at the Miami Grand Prix 2026

Verstappen was often critical of the rules in 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

這也不安全。因為充電會自動且突然地發生，與後方進攻車手之間的速度差有時可能超過 30 公里／小時。如果他們沒有及時預判，就可能導致重大事故。我們在鈴鹿就看到了這種情況，當時 Franco Colapinto 與 Ollie Bearman 發生了碰撞。
因此，Formula One 決定介入處理。
02

解決方案

由於中東戰爭爆發，巴林與沙烏地阿拉伯大獎賽被取消。賽程因此意外出現了五週空檔——也成為各方集思廣益、共同找出解決方案的黃金機會。
An aerial view of part of the Miami circuit shows some of the paddock and grandstand areas

Ahead of the Miami GP, F1 introduced revamped rules

© Getty Images / Red Bull Content Pool

4 月 20 日，FIA 確認各方利害關係人——包括 F1 車隊、車手、汽車製造商、引擎供應商以及 Formula One 組織——已制定出一套規則調整方案，最終目標是讓這項運動更具吸引力，也更加安全。
2026 年 F1 規則的變更聚焦於四個部分：
  • 排位賽
  • 正賽
  • 比賽起跑
  • 雨天與濕地狀況
03

排位賽

排位賽應該是 F1 賽車發揮極致性能、為了最快單圈時間而推向絕對極限的舞台。然而，新款賽車有時會損失大量速度，尤其是在直線末端或長彎中。這次規則調整透過以下方式凸顯這一點：
  • 讓賽車「回收」較少能量（從 8MJ 降至 7MJ），使其能夠更長時間保持全油門行駛。從現在開始，每圈只會出現 2 至 4 秒的超級限電 （superclipping） 現象。
  • 允許賽車以更高功率充電（從 250kW 提升至 350kW）。如此一來，充電所需時間更短，車手也更不需要管理電池——即使在比賽中也是如此。
F1 driver Max Verstappen in his car seen at the Miami Grand Prix 2026

In qualifying, F1 drivers want to give the maximum to get best position

© Getty Images / Red Bull Content Pool

04

正賽

在比賽中，主要目標是透過讓電能的釋放與回收變得更可預測，進而提升安全性。這能在不妨礙超車的情況下，降低車速差異。F1 試圖透過以下方式達成這一點：
  • 降低 Boost 按鈕的功率，以防止突然的速度變化。
  • 將 MGU-K 的最大電力輸出降低至 250kW。在關鍵加速區域，則維持 350kW。
A line of cars follow close behind Max Verstappen at Albert Park Circuit in Melbourne, 2026

The new rules aim to improve safety on the track

© Getty Images / Red Bull Content Pool

05

比賽起跑

今年的比賽起跑已經多次引發問題。有些賽車加速非常快，而有些幾乎動彈不得。因此，F1 正在為比賽起跑引入額外的安全措施，也就是：
  • 偵測異常緩慢加速賽車的系統。
  • 為賽車加裝閃爍警示燈，一旦車輛在起跑程序中出現問題就會啟動，用來提醒其他車手。
  • 在正確的時機與正確的位置使用電力。此前，由於某些賽車在賽道上的位置不同，這一點有時會出現問題。
Max Verstappen is see at the Chinese Grand Prix 2026, among many other cars vying for position

Race starts will always be always crowded

© Getty Images / Red Bull Content Pool

06

雨天與濕地狀況

雨中比賽本身就已經足夠危險。因此，Formula One 正在引入多項新措施，以進一步提升安全性與能見度，例如：
  • 濕地胎（半雨胎）的輪胎加熱毯溫度正在提高，好讓車手在一換上新胎上場時，就不會面臨缺乏抓地力的問題。
  • 降低電力輸出，讓車手擁有更多控制權。
  • 尾燈經過調整，在能見度不佳的情況下會更清楚、更容易被看見。
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Max Verstappen

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