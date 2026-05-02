Visa Cash App Racing Bulls 邁阿密大膽塗裝亮相

邁阿密對 Racing Bulls 來說是一個特別的地方，車隊首款塗裝便是在 2024 年於這座城市揭曉。去年，車隊也在整個比賽週末使用了

。VCARB 執行長 Peter Bayer 分享道：「邁阿密已成為 Visa Cash App Racing Bulls 展現車隊精神的特別舞台。過去兩年，我們都藉由這場比賽展示大膽而獨特的事物，而這款最新塗裝也不例外。Red Bull 夏季限定版塗裝帶來鮮明活力，正反映出我們作為一支車隊的特質——充滿創意，並勇於突破界限。我們非常興奮能為這款全新季節限定口味注入雙翼，並在本週末把這項獨特設計帶上賽道。」