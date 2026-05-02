© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1
Visa Cash App Racing Bulls 邁阿密大膽塗裝亮相
Visa Cash App Racing Bulls 為夏季熱力加溫，車隊為 2026 年邁阿密大獎賽揭曉全新大膽塗裝。
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) 為 2026 年邁阿密大獎賽揭曉大膽全新外觀，推出醒目的「夏日陽光黃」塗裝。這款設計旨在捕捉邁阿密的活力，VCARB 03 將以鮮明亮眼的形象登上賽道，融合賽車運動性能與季節文化氛圍。
這款塗裝靈感源自 Red Bull 夏季限定的Sudachi Lime口味，展現出鮮明的夏季風格——大膽、亮眼，且注定脫穎而出。
這場揭幕充分融入邁阿密的水上運動文化，滑水運動員 Guenther Oka從跳台飛躍而出，在車輛上方後空翻，並於半空中拉開車罩。隨著覆布脫離，全新塗裝也首次正式亮相。車手Liam Lawson 與 Arvid Lindblad 也來到邁阿密參與揭幕，並騎著兩輛 Ski-Doo 帥氣登場。
延續邁阿密主題，車隊將揭幕活動延伸至城市之中，以遊艇從水岸帥氣抵達。這款塗裝隨後來到河畔場地，運動員、創作者、媒體與車迷齊聚一堂，參與正式發表。這一刻也延續至晚間慶祝活動，將 Formula One 與邁阿密的夜生活及文化氛圍融合在一起。
我們藉由這場比賽展現大膽而獨特的事物，而這款最新塗裝也不例外。
邁阿密對 Racing Bulls 來說是一個特別的地方，車隊首款塗裝便是在 2024 年於這座城市揭曉。去年，車隊也在整個比賽週末使用了客製化塗裝。VCARB 執行長 Peter Bayer 分享道：「邁阿密已成為 Visa Cash App Racing Bulls 展現車隊精神的特別舞台。過去兩年，我們都藉由這場比賽展示大膽而獨特的事物，而這款最新塗裝也不例外。Red Bull 夏季限定版塗裝帶來鮮明活力，正反映出我們作為一支車隊的特質——充滿創意，並勇於突破界限。我們非常興奮能為這款全新季節限定口味注入雙翼，並在本週末把這項獨特設計帶上賽道。」
VCARB 03 將在邁阿密國際賽車場整個比賽週末期間使用其客製化邁阿密塗裝，並於 2026 年 5 月 1 日的賽道活動中正式登場。賽道之外，這項設計也將出現在邁阿密市區各處，包括與邁阿密大獎賽相關、面向車迷的互動活動。
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