Liam Lawson, Arvid Lindblad and wakeboarder Guenther Oka unveil VCARB's livery for the Miami GP 2026 in Miami, Florida, USA on April 29, 2026
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
F1

Visa Cash App Racing Bulls 邁阿密大膽塗裝亮相

Visa Cash App Racing Bulls 為夏季熱力加溫，車隊為 2026 年邁阿密大獎賽揭曉全新大膽塗裝。
由 Alyah Ryder 編寫
2 min readPublished on

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利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) 為 2026 年邁阿密大獎賽揭曉大膽全新外觀，推出醒目的「夏日陽光黃」塗裝。這款設計旨在捕捉邁阿密的活力，VCARB 03 將以鮮明亮眼的形象登上賽道，融合賽車運動性能與季節文化氛圍。
這款塗裝靈感源自 Red Bull 夏季限定的Sudachi Lime口味，展現出鮮明的夏季風格——大膽、亮眼，且注定脫穎而出。
F1 drivers Liam Lawson and Arvid Lindbla watch wakeboarder Guenther Oka unveil VCARB's livery for the Miami GP 2026 in Miami, Florida, USA on April 29, 2026

Wakeboarder Guenther Oka dramatically unveils VCARB's bold new Miami livery

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

這場揭幕充分融入邁阿密的水上運動文化，滑水運動員 Guenther Oka從跳台飛躍而出，在車輛上方後空翻，並於半空中拉開車罩。隨著覆布脫離，全新塗裝也首次正式亮相。車手Liam LawsonArvid Lindblad 也來到邁阿密參與揭幕，並騎著兩輛 Ski-Doo 帥氣登場。
延續邁阿密主題，車隊將揭幕活動延伸至城市之中，以遊艇從水岸帥氣抵達。這款塗裝隨後來到河畔場地，運動員、創作者、媒體與車迷齊聚一堂，參與正式發表。這一刻也延續至晚間慶祝活動，將 Formula One 與邁阿密的夜生活及文化氛圍融合在一起。
F1 drivers Liam Lawson and Arvid Lindblad unveil VCARB's livery in Miami, Florida, USA on April 29, 2026

The VCARB 03 debuts its custom Miami livery

© Chris Tedesco

DJ Khaled with the custom Visa Cash App Racing Bulls racecar for the Miami GP 2026 in Miami, Florida, USA on April 28, 2026

DJ Khaled is loving the VCARB summer-sun yellow livery for Miami GP

© Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

Quotation
我們藉由這場比賽展現大膽而獨特的事物，而這款最新塗裝也不例外。
Peter Bayer, VCARB CEO
邁阿密對 Racing Bulls 來說是一個特別的地方，車隊首款塗裝便是在 2024 年於這座城市揭曉。去年，車隊也在整個比賽週末使用了客製化塗裝。VCARB 執行長 Peter Bayer 分享道：「邁阿密已成為 Visa Cash App Racing Bulls 展現車隊精神的特別舞台。過去兩年，我們都藉由這場比賽展示大膽而獨特的事物，而這款最新塗裝也不例外。Red Bull 夏季限定版塗裝帶來鮮明活力，正反映出我們作為一支車隊的特質——充滿創意，並勇於突破界限。我們非常興奮能為這款全新季節限定口味注入雙翼，並在本週末把這項獨特設計帶上賽道。」
VCARB 03 將在邁阿密國際賽車場整個比賽週末期間使用其客製化邁阿密塗裝，並於 2026 年 5 月 1 日的賽道活動中正式登場。賽道之外，這項設計也將出現在邁阿密市區各處，包括與邁阿密大獎賽相關、面向車迷的互動活動。

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利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

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