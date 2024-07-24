古德伍德速度節慶祝Red Bull車隊賽事的榮耀

Max Verstappen帶領了前所未有的展示陣容，七輛經典Red Bull 賽車在古德伍德著名的山坡爬坡賽中亮相，六名Red Bull 車隊車手和一名車隊領隊參加了這次盛事。Christian Klein 駕駛的是 2005 年 Red Bull 車隊的首輛賽車 RB1。世界耐力錦標賽冠軍 Mark Webber 駕駛的是 RB6，這輛車在 2010 年為車隊贏得了首個世界冠軍頭銜。

駕駛的是 2011 年的 RB7，車隊老闆

駕駛的是 RB8，而

則駕駛的是 RB9。他們被後方駕駛 RB16B 的 Verstappen 追逐，RB16B 是他在 2021 年獲得戲劇性首個世界冠軍的賽車，而

則駕駛 2022 年的 RB18。