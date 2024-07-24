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Motoring
古德伍德速度節慶祝Red Bull車隊賽事的榮耀
2024年古德伍德速度節（FOS，Goodwood Festival of Speed）上，過去和現在的賽車明星們照亮了現場，共襄盛舉Red Bull車隊成立20週年的盛大活動成為焦點。
Max Verstappen 首次亮相全世界最大的賽車節，這位F1世界冠軍與Red Bull 車隊過去和現在的眾多明星們一起參加了 古德伍德速度節的慶祝活動，慶祝Red Bull 車隊成立20週年。
01
首次七輛Red Bull 賽車同場競技
Max Verstappen帶領了前所未有的展示陣容，七輛經典Red Bull 賽車在古德伍德著名的山坡爬坡賽中亮相，六名Red Bull 車隊車手和一名車隊領隊參加了這次盛事。Christian Klein 駕駛的是 2005 年 Red Bull 車隊的首輛賽車 RB1。世界耐力錦標賽冠軍 Mark Webber 駕駛的是 RB6，這輛車在 2010 年為車隊贏得了首個世界冠軍頭銜。Daniel Ricciardo 駕駛的是 2011 年的 RB7，車隊老闆Christian Horner 駕駛的是 RB8，而 David Coulthard 則駕駛的是 RB9。他們被後方駕駛 RB16B 的 Verstappen 追逐，RB16B 是他在 2021 年獲得戲劇性首個世界冠軍的賽車，而Sergio Pérez 則駕駛 2022 年的 RB18。
在表演時，Patrick Freisacher 駕駛 RB7 展示車進行精準的特技駕駛，令觀眾們感到非常驚喜。
02
RB17 超跑亮相
03
認識 Mad Mike 的 MADMAC
紐西蘭漂移賽車傳奇人物 'Mad' Mike Whiddett 是 FOS 的巨星，他年復一年帶來漂移新的刺激項目，例如他的 NIMBUL Lamborghini Huracan。今年，他帶來或許是迄今為止最瘋狂的車– MADMAC。這是一輛由他安裝的兩升三轉子渦輪增壓引擎驅動的 McLaren P1漂移賽車。
04
Carlos Sainz 展示他的新達卡拉力賽座駕
四次達卡拉力賽冠軍兼衛冕冠軍 Carlos Sainz 展示了他令人驚嘆的新座駕——Ford Raptor T1+，這輛車是他與 M-Sport Ford Performance 共同開發的。"King Carlos" 在這方面有豐富的經驗，之前他曾與 VW、Audi 和 Peugeot 合作開發過征服達卡拉力賽的賽車。
這也讓這位 62 歲的賽車手職業生涯畫上了圓滿的句點，因為他將與在 1987 年開始 WRC 生涯的車隊再次合作，並且現在他將與 WRC 元老 Malcolm Richards 一起工作。
"這是一輛全新的車，非常令人興奮," Sainz 說道。"我非常期待與這個新團隊一起合作，一起測試，並讓這輛車成為達卡最快的賽車。"
05
森林拉力賽賽段上的精彩表演
世界拉力錦標賽 的明星們在古德伍德山上的森林拉力賽賽段上大放異彩，Sébastien Ogier, Dani Sordo, Elfyn Evans, Adrien Fourmaux Grégoire Munster 和 Hayden Paddon 奔馳著他們的 Toyota、Hyundai 和 M-Sport WRC 賽車進行測試，並參加了著名的爬山比賽。Toyota 也藉此機會展示了他們的未來氫動力 GR Yaris H2賽車。
06
Kalle Rovanperä 的噴火漂移機器
WRC 冠軍Kalle Rovanperä 在漂移競技場展示了他令人驚嘆的 Toyota GR Supra Drift，並完成了一系列的爬山比賽。他與歐洲漂移大師賽明星Conor Shanahan 和 Elias Hountondji 及他們的 BMW M4 G82，以及三次 Red Bull Car Park Drift漂移賽冠軍 Ahmad Daham 和他的 Lexus RC F 一起亮相。他們以更多的煙霧彌漫和精妙的近距離駕駛控制技術讓觀眾驚嘆不已。他們以更多的煙霧彌漫和精妙的近距離駕駛控制技術，讓觀眾們驚嘆不已。
07
復古與未來賽車經典巡遊
Friday
Be one of the first to see Red Bull Racing's RB17 Hypercar unveiled at Goodwood FOS amidst the Friday action.
參展示了 1965 年的 Honda RA272 F1 賽車，Alex Albon 駕駛的是 1982 年的 Williams-Cosworth，Jack Doohan 則駕駛 Alpine E20。
五次 MotoGP™ 世界冠軍 Mick Doohan 駕駛他的 1998 年 Honda NSR500V 參加巡遊，兩次冠軍 Casey Stoner 駕駛的是 2008 年的 Ducati Desmosedici GP8，Stefan Bradl 則帶來了最新的 2023 年 HRC 工廠 Honda RC213V。還有十五次世界冠軍 Giacomo Agostini 騎著他的 1972 年 MV Agusta 500/3——對一位 82 歲的老將來說，這真是不錯的表現。展望未來，Nick Cassidy 駕駛他的 GEN3 Jaguar FE 賽車，而 Hamda Al Qubaisi 則駕駛她的 No8 F1 Academy 賽車。
08
Dougie Lampkin 的翹弧輪大秀
12座世界技術摩托車冠軍車手Dougie Lampkin是古德伍德速度節的明星表演者，以他長青的精準騎行技術在活動現場吸引了眾多觀眾的目光。這次，他在爬山比賽中參加了曼島 TT 賽的慶祝活動。雖然紀錄保持者 Michael Dunlop 和傳奇人物 John McGuinness 已經在兩輪上征服了這條賽道，但 Dougie 則是在單輪上完成了整個 60 公里 TT 賽道的翹弧輪騎行。
09
破紀錄的 Ford Supervan
古德伍德不僅僅是前沿和歷史機械的巡遊，還包括嚴肅的定時爬山比賽。Romain Dumas 再次在全電動 Ford Supervan 4.2 上點燃了時間榜。這輛車配備了巨大的後擾流板，產生高達 1,500kW（相當於 2,040hp）的強大動力。Supervan 不僅在古德伍德創下了記錄，還在美國的 Pike's Peak 國際爬山賽中保持紀錄。
Dumas 在爬山比賽中受到一些熟悉面孔的追趕，其中包括常勝軍 Subaru WRX Project Midnight Airslayer 的 Scott Speed 和駕駛 1983 年 Subaru GL Wagon 'Family Huckster' 的 Travis Pastrana——這是一輛升級版的家庭轎車，配備了液壓擾流板。Pastrana 說：“這絕對是我最喜歡的車，沒有開玩笑。”
別忘了看看 Ford Supervan 在終極直線賽中的精湛表現。
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