HYROX 變天：Elite 15 新制上路

運動員與教練在資格賽階段，必須將心態從「計時賽」轉向「策略賽」。完賽時間已不再重要，排名才是關鍵。一旦運動員確保了能獲取積分的名次，就可以放慢節奏。現在，不僅是大賽、區域賽和世界錦標賽，每一場比賽都變成了策略戰。這從根本上改變了整個賽季的競賽動態，訓練方式也同樣需要隨之調整。

運動員將需要更多地思考特定比賽的卡位與配速策略，而非單純的體能輸出。除非你是世界頂尖選手，否則你只需專注於變得更快，讓其他人去適應你。另一個主要的考量點是：管理多次行程並明智地選擇賽事。規劃與建構整個賽季的複雜程度將顯著增加。