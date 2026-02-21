HYROX master coach Tiago Lousa and Alexander Roncevic at a HYROX training camp
© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab
HYROX 變天：Elite 15 新制上路

單靠一場偉大的比賽已不再足夠。隨著 HYROX 推出的全新 Elite 15 賽制，運動員必須改變訓練與比賽的方式。教練 Tiago Lousa 解釋了這對這項運動的意義。
由 Ed Cooper 編寫
Published on
HYROX 已針對 2026-27 賽季全面改版 Elite 15 的資格取得制度，改變了這項運動最頂尖選手——無論是 Pro Singles 或 Pro Doubles——如何爭取並晉身 Elite 15。這套新規則勢必重塑比賽策略，對選手與粉絲都將帶來影響。
HYROX 總教練Tiago Lousa, 是功能性耐力賽領域的頂尖教練之一，也是一手打造世界紀錄保持人 Alexander Rončević訓練計畫的幕後推手；整體而言，他對這次改制抱持正面態度。這位葡萄牙教練認為，全新的 Elite 15 制度是這項運動向前邁進的必要一步，但他也坦言，這套制度並非完美，未來可能需要隨時間進行調整。
Alexander Rončević on his way to his first HYROX world championship title

Alexander Rončević on his way to his first HYROX world championship title

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Lousa 在獨家專訪中表示：「HYROX 一直難以把賽事標準化：有些場地在室內，有些在室外；賽道也不一樣——有些需要跑好幾圈，有些則只要一圈。」
他指出，像是同場在賽道上的選手人數、氣溫、濕度，甚至海拔高度等因素，都可能影響資格賽成績——進而決定誰能在各站 Major 賽取得 Elite 15 名額，並延伸到世界錦標賽的席位。Lousa 認為，新制度在很大程度上中和了這些外部變因，但同時也帶來新的挑戰。
HYROX master coach Tiago Lousa with his athlete Alexander Rončević

HYROX master coach Tiago Lousa with his athlete Alexander Rončević

© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

以下是更新後的 Elite 15 資格賽規則，可能重塑 HYROX 運動：

這項積分制模型將如何迫使 HYROX 菁英運動員重新思考他們的賽季安排——包括參賽頻率、恢復與長期規劃？

Tiago Lousa: 對於頂尖運動員來說，情況變化不大。有些人起初需要更頻繁地參賽，但一旦累積足夠積分確保資格，就可以減少參賽次數。即便其他運動員跑出極快的成績，也不會影響那些已經鎖定積分的人。真正的轉變在於策略：運動員將不再一味尋求「快速賽道」，而是開始尋找競爭對手較弱的比賽。這正是 HYROX 作為一項觀賞性運動面臨複雜挑戰之處。運動員不可避免地會互相溝通，搞清楚誰在哪裡參賽，並避開那些會降低獲取寶貴積分機會的無謂對決。

在新制度下，誰會是贏家，而誰最可能陷入苦戰？

資金充裕且有強力贊助支持的運動員將受益最大。這些人負擔得起頻繁旅行、能良好應對時差，且身處競爭較小的地區——例如亞洲、拉丁美洲或其他 HYROX 新興市場。大賽（Majors）與世界錦標賽的高權重積分僅對真正的頂尖菁英有利。以 Alexander Rončević 為例：憑藉今年兩場大賽的勝利，他只需在接下來的常規職業賽事中再拿三場勝仗，幾乎就能鎖定下個賽季的第一名，且他還有華沙大賽與世界錦標賽尚待發揮。與此同時，預算有限、有其他外務，或是在中歐等競爭激烈地區參賽的運動員，將面臨更大的挑戰。

Alexander Rončević set the current HYROX world record in Hamburg

Alexander Rončević set the current HYROX world record in Hamburg

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

頂尖選手在這套全新的「積分制」下，必須如何在體能、心理與策略層面調整訓練？

運動員與教練在資格賽階段，必須將心態從「計時賽」轉向「策略賽」。完賽時間已不再重要，排名才是關鍵。一旦運動員確保了能獲取積分的名次，就可以放慢節奏。現在，不僅是大賽、區域賽和世界錦標賽，每一場比賽都變成了策略戰。這從根本上改變了整個賽季的競賽動態，訓練方式也同樣需要隨之調整。

運動員將需要更多地思考特定比賽的卡位與配速策略，而非單純的體能輸出。除非你是世界頂尖選手，否則你只需專注於變得更快，讓其他人去適應你。另一個主要的考量點是：管理多次行程並明智地選擇賽事。規劃與建構整個賽季的複雜程度將顯著增加。

這些改變會拉高 HYROX 比賽水準嗎——而粉絲又會如何「看見」差異？

在晉級世界錦標賽方面，Elite 15 的唯一路徑仍將是透過大賽（Majors）和區域錦標賽（Regional Championships）的直接對決。然而，大賽的整體競爭平衡度可能會下降，因為部分運動員會選擇在競爭較小的賽事中累積積分。像倫敦、格拉斯哥、阿姆斯特丹、柏林和科隆這些指標性的分站，可能會出現參賽陣容較小、競爭激烈程度降低的情況。

對於雙人組而言，相同國籍的限制將提升粉絲的參與度，民眾會轉而支持自己的國家隊。此外，要求採計三次比賽成績而非單次資格賽時間，將迫使搭檔成為真正的夥伴：他們必須持續地共同訓練、旅行並參加比賽。

The starting line at Hyrox

The starting line at Hyrox

© Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

對那些正站在 HYROX 菁英門檻邊緣的選手來說，這條新的資格路徑，會比舊制度要求他們多做到哪些事？你會給現在想闖進 Elite 15 的人什麼建議？

這不是我喜歡給出的建議，但現實是：要放聰明點，明智地選擇你的賽場。要做好心理準備，即便表現出色，在積分上仍可能拿到不理想的結果。這已經不再僅僅取決於你自己（除非你是 Alexander Rončević）。新制度可能會引發世代交替。對於負擔較輕的年輕運動員來說，這套系統可能是一種解脫，他們可以自由旅行並追逐積分。但對於生活穩定、有家庭、孩子、工作和責任在身的資深運動員而言，這將會是巨大的挑戰。

這可能會擠掉一些運動員老將，純粹是因為他們無法像新制要求的那樣投入頻繁的旅行與參賽。我對那些處於晉級邊緣的人建議是：立即取得你的 HYROX 運動員執照，策略性地研究賽程表，鎖定「選手強度」（Strength of Field）指標較高的賽事（以利於平分遞補），並專注於穩定性而非巔峰表現。五個穩健的成績勝過一次驚人的紀錄。

Lucy Procter is one of the young talents in HYROX

Lucy Procter is one of the young talents in HYROX

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

