Laura Horváth 挑戰 HYROX 世界賽

在眾多頂尖參賽者之中，除了現任 HYROX 世界紀錄保持者 Alexander Rončević 與 Joanna Wietrzyk，還有一位並非出身 HYROX、而是來自高強度功能性體能領域的知名選手——匈牙利名將 Laura Horváth。

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在斯德哥爾摩， Laura Horváth 將暫別競技功能性體能賽場，與她的哥哥、教練兼事業夥伴 Kristóf 一同參加 Pro Doubles 組別。兩人將踏入全新的競技領域，迎戰全球頂尖的分齡組選手，並力拚突破他們在 HYROX 科隆站創下的 58分24秒紀錄。比賽將於6月21日星期日登場。對這對來自布達佩斯的搭檔而言，他們沒有什麼可失去，卻有無限可能可以爭取。

01 HYROX 的挑戰

Laura and Kristóf Horváth are siblings and HYROX Doubles partners © Shadi Mahayni/Red Bull Content Pool

出身頂尖功能性體能競技領域，並曾奪得 2025年世界體能計畫冠軍 的 Laura，擁有少有人能匹敵的強大體能。然而，HYROX 的比賽需求與訓練模式截然不同，勢必也將為這對搭檔帶來全新的挑戰。

這是因為功能性體能訓練一向講求多樣性——每一輪帶來的刺激都不同，往往事前幾乎沒有預警，選手也能依靠自己最擅長的能力來完成挑戰。這類訓練與比賽通常以深蹲、拉、推等多關節動作為核心，並融合舉重、體操及心肺訓練。因此，功能性體能賽事格外獨特，也以經常讓選手面對未知挑戰而聞名。

然而， HYROX 不會給選手任何喘息或閃避弱項的空間。在標準化賽制中，選手必須完成8輪完全相同的流程：每跑1公里便進入一個體能站，面對固定重量的雪橇，以及同樣令人肺部灼熱的 SkiErg 滑雪機與划船機挑戰。這種高度固定的賽制或許會對兩人不利——畢竟，任何較弱的動作都無處可藏——但也正好呼應了 Laura 多年功能性體能訓練所磨練出的特質：當比賽強度不斷升高時，絕不輕易屈服。Kristóf 表示：「Laura 最大的優勢，就是忠於她作為一個人與一名運動員的本質。她從不放棄，意志始終堅定不移。」

Laura and Kristof warm up ahead of a training session © Kristof Horváth/Red Bull Content Pool Quotation 「Laura 最大的優勢，就是充分發揮她身為一個人與一名運動員的本質。」 Kristóf Horváth

對這位匈牙利選手而言，「強大的持續作戰能力，以及在疲勞狀態下保持冷靜」是她從功能性體能訓練中培養出的兩項優勢，也能直接轉化到 HYROX 賽場。她表示：「在功能性體能比賽中，你會學會即使全身都在疼痛，也要繼續向前。推雪橇、藥球和沙袋弓箭步，這些對我來說都不是陌生的挑戰。」

然而，她表示：「整個賽事帶來了真正的挑戰，各站之間共有高達 8 公里的總跑步量。」此外，在 HYROX 混雙精英組（Mixed Pro Doubles）的比賽中，運動員使用的重量標準高於公開組（Open），其中包括 152 公斤的雪橇推、103 公斤的雪橇拉以及 24 公斤的農夫走路（Farmer's Carry）——最後還要以 100 次 6 公斤的藥球投擲（Wall Balls）來收尾。

02 Laura 與 Kristóf Horváth 堅不可摧的羈絆

The Horváth family gather in Budapest for Laura's film premiere © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Laura 在接受 Red Bulletin 訪問時表示，兩人在布達佩斯的成長環境「始終以運動為核心」。「我父親練十項全能，母親則是田徑選手。」 她說，熱愛運動「早已融入我們整個人生」，兄妹倆也在父母經營的攀岩館中接受指導，因而變得更加親近。談到 Kristóf，Laura 說：「他做什麼，我也想跟著做。他是我的哥哥，而我就像他身後的小影子。」

Few pro HYROX partnerships go back this far © Mischfabrik/Red Bull Content Pool Quotation 「有些不言而喻的默契，不是和一位訓練夥伴相處短短幾個月就能建立起來的。」 勞拉·霍瓦特 - Laura Horváth

數十年後，這份夥伴關係將在2026年 HYROX 世界錦標賽迎來全新篇章。兄妹倆將攜手參加職業雙人組，而在這項截然不同的全新賽事中，彼此之間近乎本能的默契，將成為他們最珍貴的優勢。

兩人一路共同生活、訓練，也一起分享勝利與失落。Laura 解釋道：「有些默契，不是和訓練夥伴相處幾個月就能建立起來的。」她也認為，兩人之所以能成為出色的 HYROX 搭檔，正是因為多年來始終緊密合作。她表示：「這讓一切變得更加私人，因為面對一個從小就認識你的人，你根本無法隱藏任何事。他很清楚我什麼時候正在苦撐，而我也知道他什麼時候只是在逞強。」

Laura Horváth hones her sled push technique © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

這份深厚的情誼，在 Laura 職業生涯最關鍵的時刻之一展現得淋漓盡致。2025年世界體能計畫印第安納波利斯站，她以令人痛心的第九名完賽；但在賽後，正是 Kristóf 幫助她重新振作。回顧那次經歷，他說：「我們有一項原則——不要因成功而過度興奮，也不要在低潮中停留太久。」

在 Kristóf 於場邊關注比賽的情況下——他通常不會踏入賽場附近，而是選擇在幕後觀看——Laura 隨後在哥本哈根奪下第一名。這也證明了 Horváth 家族標誌性的鋼鐵意志，是一項無可取代的優勢。無論是在挑戰單次最大重量硬舉，還是與全球頂尖 HYROX 選手並肩競逐時，都是如此。

03 在全新賽場考驗手足默契

Having topped the WFP, Laura Horváth is testing herself in HYROX © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

那麼，面對惡名昭彰的 HYROX 賽道，以及擁有多年參賽經驗的職業雙人組，Horváth 兄妹的這套方式究竟能發揮多大作用？Laura 坦言：「那些選手很清楚跑到第6公里時，自己還剩多少體力。這種比賽判斷力需要時間累積，經驗是裝不出來的。」不過，Laura 與 Kristóf 也將善用多年相處所培養出的深厚默契，努力在賽道上迎頭趕上。

如今，Laura 與 Kristóf 已相當熟悉這類高強度體能賽事。為了備戰斯德哥爾摩的職業雙人組比賽，過去幾個月，他們一直專注強化幾項關鍵能力，其中最重要的就是「跑步經濟性」。Laura 表示：「無論在比賽還是訓練中，跑步經濟性都是關鍵。在 HYROX 賽事裡，跑步占整場比賽超過60%。」因此，她近期將訓練重點放在跑步上，包括與2025年 HYROX 世界冠軍 Tim Wenisch 一同進行田徑場訓練，以確保自己「能在相對較長的距離中維持高速」。不過她也坦言：「這確實是一項挑戰。」

Quotation 「這種賽場判斷力需要時間累積——經驗是無法偽裝的。」

正如任何有手足或家人的人都知道，兄弟姊妹間的競爭心態隨時可能浮現——無論是在清晨訓練、共同經營事業，還是在數千名觀眾面前比賽。對 Horváth 兄妹而言，這份既親密又帶有競爭性的關係，反而能在 HYROX 賽道上轉化為策略優勢。兩人也共同創辦了位於布達佩斯的功能性體能健身房 Kaduzs。

Laura 笑著說：「我們兩個誰更好勝？Kristóf 一定會說是我，但我會說是他。其實兩種說法可能都沒錯。」在斯德哥爾摩，面對起跑區內經驗更豐富的體能選手，Horváth 兄妹將親自驗證，彼此之間的深厚羈絆究竟能帶他們走多遠。

04 如何觀看 Laura 與 Kristóf Horváth 出戰 HYROX 世界錦標賽

Laura Horváth, as shot by Kristóf Horváth © Kristof Horváth/Red Bull Content Pool

很少有選手能以世界體能計畫現任冠軍的身分踏上世界錦標賽舞台，卻因進入全新領域而成為不被看好的一方。正是這種頂尖實力與經驗不足之間的反差，讓 Laura 與 Kristóf 在斯德哥爾摩的比賽格外值得關注。

你可以透過 HYROX官方YouTube 頻道，於6月21日星期日歐洲中部夏令時間上午7時30分，觀看 Laura 與 Kristóf Horváth 出戰 HYROX 世界錦標賽。