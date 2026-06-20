Laura Horváth pictured with a Red Bull can at the Budapest premiere of her documentary, Together we Rise, in April 2026.
© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool
Fitness Training

Laura Horváth 挑戰 HYROX 世界賽

Laura Horváth 是眾多轉戰 HYROX 的頂尖功能性體能選手之一，而她的優勢，就是與哥哥兼訓練夥伴 Kristóf Horváth 緊密合作。
由 Ed Cooper 編寫
7 min readPublished on

Summary

  1. 1
    HYROX 的挑戰
  2. 2
    Laura 與 Kristóf Horváth 堅不可摧的羈…
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    在全新賽場考驗手足默契
  4. 4
    如何觀看 Laura 與 Kristóf Horváth 出…
斯德哥爾摩草莓體育館的聚光燈下，6,000名全球頂尖混合體能與功能性體能選手，將登上這項運動的最高舞台—— 2026 HYROX世界錦標賽
在眾多頂尖參賽者之中，除了現任HYROX 世界紀錄保持者Alexander Rončević 與 Joanna Wietrzyk，還有一位並非出身 HYROX、而是來自高強度功能性體能領域的知名選手——匈牙利名將 Laura Horváth。

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在斯德哥爾摩， Laura Horváth 將暫別競技功能性體能賽場，與她的哥哥、教練兼事業夥伴 Kristóf 一同參加 Pro Doubles 組別。兩人將踏入全新的競技領域，迎戰全球頂尖的分齡組選手，並力拚突破他們在 HYROX 科隆站創下的 58分24秒紀錄。比賽將於6月21日星期日登場。對這對來自布達佩斯的搭檔而言，他們沒有什麼可失去，卻有無限可能可以爭取。
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HYROX 的挑戰

Laura and Kristóf Horváth during filming for the documentary, Together we Rise in Hungary on December 21, 2025 .

Laura and Kristóf Horváth are siblings and HYROX Doubles partners

© Shadi Mahayni/Red Bull Content Pool

出身頂尖功能性體能競技領域，並曾奪得 2025年世界體能計畫冠軍的 Laura，擁有少有人能匹敵的強大體能。然而，HYROX 的比賽需求與訓練模式截然不同，勢必也將為這對搭檔帶來全新的挑戰。
這是因為功能性體能訓練一向講求多樣性——每一輪帶來的刺激都不同，往往事前幾乎沒有預警，選手也能依靠自己最擅長的能力來完成挑戰。這類訓練與比賽通常以深蹲、拉、推等多關節動作為核心，並融合舉重、體操及心肺訓練。因此，功能性體能賽事格外獨特，也以經常讓選手面對未知挑戰而聞名。
然而，HYROX不會給選手任何喘息或閃避弱項的空間。在標準化賽制中，選手必須完成8輪完全相同的流程：每跑1公里便進入一個體能站，面對固定重量的雪橇，以及同樣令人肺部灼熱的 SkiErg 滑雪機與划船機挑戰。這種高度固定的賽制或許會對兩人不利——畢竟，任何較弱的動作都無處可藏——但也正好呼應了 Laura 多年功能性體能訓練所磨練出的特質：當比賽強度不斷升高時，絕不輕易屈服。Kristóf 表示：「Laura 最大的優勢，就是忠於她作為一個人與一名運動員的本質。她從不放棄，意志始終堅定不移。」
Laura and Kristof Horváth stretch in athletic gear during fitness training in Hungary.

Laura and Kristof warm up ahead of a training session

© Kristof Horváth/Red Bull Content Pool

Quotation
「Laura 最大的優勢，就是充分發揮她身為一個人與一名運動員的本質。」
Kristóf Horváth
對這位匈牙利選手而言，「強大的持續作戰能力，以及在疲勞狀態下保持冷靜」是她從功能性體能訓練中培養出的兩項優勢，也能直接轉化到 HYROX 賽場。她表示：「在功能性體能比賽中，你會學會即使全身都在疼痛，也要繼續向前。推雪橇、藥球和沙袋弓箭步，這些對我來說都不是陌生的挑戰。」
然而，她表示：「整個賽事帶來了真正的挑戰，各站之間共有高達 8 公里的總跑步量。」此外，在 HYROX 混雙精英組（Mixed Pro Doubles）的比賽中，運動員使用的重量標準高於公開組（Open），其中包括 152 公斤的雪橇推、103 公斤的雪橇拉以及 24 公斤的農夫走路（Farmer's Carry）——最後還要以 100 次 6 公斤的藥球投擲（Wall Balls）來收尾。
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Laura 與 Kristóf Horváth 堅不可摧的羈絆

Laura Horváth and her family celebrate the Budapest premiere of her documentary, Together We Rise, which covers her inspiring athletic journey.

The Horváth family gather in Budapest for Laura's film premiere

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

為了順利完成每一個賽段，Horváth 兄妹將仰賴彼此之間牢不可破的默契與羈絆。談到身兼哥哥、教練與核心訓練策略師的 Kristóf，Laura 表示：「體能運動讓我們兄妹之間變得更加親近。」無論在比賽或訓練中，Kristóf 經常陪伴在她身旁。他也曾說：「Laura 給了我的人生一個目標。」這份情感也成為一部全新紀錄片的重要主題。影片記錄 Laura 在體壇崛起的歷程，並回顧這對兄妹從童年開始，如何透過彼此的互動塑造出如今深厚而獨特的關係。
Laura 在接受 Red Bulletin 訪問時表示，兩人在布達佩斯的成長環境「始終以運動為核心」。「我父親練十項全能，母親則是田徑選手。」 她說，熱愛運動「早已融入我們整個人生」，兄妹倆也在父母經營的攀岩館中接受指導，因而變得更加親近。談到 Kristóf，Laura 說：「他做什麼，我也想跟著做。他是我的哥哥，而我就像他身後的小影子。」
Laura Horváth seen as a child in Hungary with her father, Ernő, and older brother, Kristof.

Few pro HYROX partnerships go back this far

© Mischfabrik/Red Bull Content Pool

Quotation
「有些不言而喻的默契，不是和一位訓練夥伴相處短短幾個月就能建立起來的。」
勞拉·霍瓦特 - Laura Horváth
數十年後，這份夥伴關係將在2026年 HYROX 世界錦標賽迎來全新篇章。兄妹倆將攜手參加職業雙人組，而在這項截然不同的全新賽事中，彼此之間近乎本能的默契，將成為他們最珍貴的優勢。
兩人一路共同生活、訓練，也一起分享勝利與失落。Laura 解釋道：「有些默契，不是和訓練夥伴相處幾個月就能建立起來的。」她也認為，兩人之所以能成為出色的 HYROX 搭檔，正是因為多年來始終緊密合作。她表示：「這讓一切變得更加私人，因為面對一個從小就認識你的人，你根本無法隱藏任何事。他很清楚我什麼時候正在苦撐，而我也知道他什麼時候只是在逞強。」
Laura Horváth trains during her visit to the Athlete Performance Center APC in Salzburg, Austria on June 12, 2024.

Laura Horváth hones her sled push technique

© Leo Rosas/Red Bull Content Pool

這份深厚的情誼，在 Laura 職業生涯最關鍵的時刻之一展現得淋漓盡致。2025年世界體能計畫印第安納波利斯站，她以令人痛心的第九名完賽；但在賽後，正是 Kristóf 幫助她重新振作。回顧那次經歷，他說：「我們有一項原則——不要因成功而過度興奮，也不要在低潮中停留太久。」
在 Kristóf 於場邊關注比賽的情況下——他通常不會踏入賽場附近，而是選擇在幕後觀看——Laura 隨後在哥本哈根奪下第一名。這也證明了 Horváth 家族標誌性的鋼鐵意志，是一項無可取代的優勢。無論是在挑戰單次最大重量硬舉，還是與全球頂尖 HYROX 選手並肩競逐時，都是如此。
03

在全新賽場考驗手足默契

Laura Horvath poses for a portrait during training in Budapest, Hungary.

Having topped the WFP, Laura Horváth is testing herself in HYROX

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

那麼，面對惡名昭彰的 HYROX 賽道，以及擁有多年參賽經驗的職業雙人組，Horváth 兄妹的這套方式究竟能發揮多大作用？Laura 坦言：「那些選手很清楚跑到第6公里時，自己還剩多少體力。這種比賽判斷力需要時間累積，經驗是裝不出來的。」不過，Laura 與 Kristóf 也將善用多年相處所培養出的深厚默契，努力在賽道上迎頭趕上。
如今，Laura 與 Kristóf 已相當熟悉這類高強度體能賽事。為了備戰斯德哥爾摩的職業雙人組比賽，過去幾個月，他們一直專注強化幾項關鍵能力，其中最重要的就是「跑步經濟性」。Laura 表示：「無論在比賽還是訓練中，跑步經濟性都是關鍵。在 HYROX 賽事裡，跑步占整場比賽超過60%。」因此，她近期將訓練重點放在跑步上，包括與2025年 HYROX 世界冠軍 Tim Wenisch 一同進行田徑場訓練，以確保自己「能在相對較長的距離中維持高速」。不過她也坦言：「這確實是一項挑戰。」
Quotation
「這種賽場判斷力需要時間累積——經驗是無法偽裝的。」
正如任何有手足或家人的人都知道，兄弟姊妹間的競爭心態隨時可能浮現——無論是在清晨訓練、共同經營事業，還是在數千名觀眾面前比賽。對 Horváth 兄妹而言，這份既親密又帶有競爭性的關係，反而能在 HYROX 賽道上轉化為策略優勢。兩人也共同創辦了位於布達佩斯的功能性體能健身房 Kaduzs。
Laura 笑著說：「我們兩個誰更好勝？Kristóf 一定會說是我，但我會說是他。其實兩種說法可能都沒錯。」在斯德哥爾摩，面對起跑區內經驗更豐富的體能選手，Horváth 兄妹將親自驗證，彼此之間的深厚羈絆究竟能帶他們走多遠。
04

如何觀看 Laura 與 Kristóf Horváth 出戰 HYROX 世界錦標賽

Laura Horváth on a training run on a rainy day in Budapest in 2025,

Laura Horváth, as shot by Kristóf Horváth

© Kristof Horváth/Red Bull Content Pool

很少有選手能以世界體能計畫現任冠軍的身分踏上世界錦標賽舞台，卻因進入全新領域而成為不被看好的一方。正是這種頂尖實力與經驗不足之間的反差，讓 Laura 與 Kristóf 在斯德哥爾摩的比賽格外值得關注。
你可以透過 HYROX官方YouTube 頻道，於6月21日星期日歐洲中部夏令時間上午7時30分，觀看 Laura 與 Kristóf Horváth 出戰 HYROX 世界錦標賽。
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