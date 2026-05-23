Max Verstappen seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 16, 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Motoring

Max Verstappen紐柏林 24 小時耐力賽首秀 5 大關鍵啟示

這位荷蘭車星在備受期待的紐柏林 24 小時耐力賽首秀中，原本距離勝利僅一步之遙，卻因機械問題影響了結果。以下是這場充滿波折 24 小時賽事中的幾個關鍵重點。
由 Chris Magill 編寫
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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

Deutschland

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Summary

  1. 1
    全能型 Verstappen 立刻展現影響力
  2. 2
    Verstappen 團隊——共同奮戰的成果
  3. 3
    Verstappen 的夜間英雄時刻
  4. 4
    距離榮耀只剩三小時——如此接近，卻又如此遙遠
  5. 5
    Nordschleife 前所未見的氛圍
在滿場觀眾的見證下， Max Verstappen 原本距離贏得紐柏林 24 小時耐力賽僅剩數小時之遙——這是耐力賽中最嚴苛的賽事之一——但隨著比賽接近尾聲，他駕駛的 #3 Mercedes-AMG 因機械故障而被迫退出爭冠行列。
這場賽事在德國標誌性的 Nordschleife 賽道舉行，被廣泛視為賽車運動中最艱難的比賽之一。它結合了 24 小時不間斷競賽、多變天候、夜間駕駛，以及在這條令人望而生畏長達 25 公里 、被稱為「綠色地獄」的險峻賽道上持續面對多組別車流的挑戰。由於今年 Verstappen 備受矚目的首秀吸引了前所未有的關注——不僅現場門票售罄，也引發全球高度興趣——以下是本場賽事的幾個關鍵重點。

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01

全能型 Verstappen 立刻展現影響力

對 Verstappen 來說，紐柏林 24 小時賽遠不只是副業計畫。他長久以來都曾談到自己對耐力賽的熱情，而這次備受矚目的 Nordschleife 首秀，更是至今最清楚的信號，展現他渴望在不同賽車領域中挑戰自我的決心。
他的到來為這場賽事帶來了全球高度關注，也讓外界興趣遠遠超越了耐力賽原本的受眾範圍。
Max Verstappen seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 14, 2026.

Verstappen quickly got to grips with the unique circuit and conditions

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Quotation
我喜歡 GT3 賽車的地方，在於它的競爭性，以及在耐力賽中你會和隊友輪流上陣。
Max Verstappen
但一位四屆一級方程式世界冠軍，能否立刻適應耐力賽中最艱難的挑戰之一？他很快就給出了答案，證明自己是全場最快、也最沉著的車手之一。
在比賽初段，他一度壓到顛簸處並滑上草地，讓人驚出一身冷汗；但隨後他很快進入令人印象深刻的節奏，完成果斷超車，出色地處理車流，並多次將 #3 Mercedes-AMG 帶回爭奪領先的位置。
Verstappen 在一次休息期間表示：「我喜歡 GT3 賽車的地方，在於它的競爭性，以及在耐力賽中你會和隊友輪流上陣。在紐柏林 24 小時賽中，賽道本身也極具挑戰性，所以這就是一個非常好的組合。」
02

Verstappen 團隊——共同奮戰的成果

雖然 Verstappen 無可避免地成為媒體焦點，但這場比賽本身與他平時駕駛單座賽車的經驗截然不同——這是一場由發車格上最強陣容之一共同完成的團隊作戰。經驗豐富的耐力賽車手 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer 都扮演了關鍵角色，讓 #3 Mercedes-AMG 在將近一整天的比賽中始終穩定保持在前段競爭位置。
Max Verstappen, Daniel Juncadella seen at the Nürburgring in Germany on March 31, 2026.

Max Verstappen and Dani Juncadella deep in discussion ahead of the race

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Lucas Auer seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 14, 2026.

Lucas Auer prepares for his next shift at the wheel

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Jules Gounon seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 17, 2026.

Jules Gounon has competed in some of the world’s toughest GT races

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Dani Juncadella seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 17, 2026.

The four drivers switched shifts multiple times over 24 hours

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

這四人組避開了這場比賽中常見、往往足以決定結果的重大失誤與事故，同時在多變天候與密集車流中維持強勁節奏。無論是 Juncadella 穩住艱難賽段、Gounon 讓賽車持續保有爭勝機會，或是 Auer 奪回名次，#3 車組在比賽大部分時間裡，不是直接領先全場，就是保持在能夠威脅前方的位置。
03

Verstappen 的夜間英雄時刻

比賽中或許最令人熱血沸騰的階段出現在夜間；此時的 Nordschleife 在黑暗與較低賽道溫度下，向來會變得更加令人膽寒。正是在這段期間，Verstappen 可以說交出了他最強勢的表現，直接向同為 Mercedes-AMG 陣營、最終奪冠的對手發起挑戰，展開一場緊張刺激的領先爭奪戰。
Max Verstappen seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 16, 2026.

Verstappen did his best work in the dark

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當地時間凌晨 1 點 30 分左右，Verstappen 對 Maro Engel 做出果斷超車，讓 #3 賽車升上第一名；兩人在車流中激烈交鋒時，這位德國車手一度短暫衝上草地。隨後 Verstappen 繼續留在場上，完成一段充滿膽識的雙連跑，幫助車隊建立起雖小卻寶貴的領先優勢，之後才將賽車交給隊友。到了週日早晨，#3 賽車已成為全場前段最明確的標竿。
04

距離榮耀只剩三小時——如此接近，卻又如此遙遠

在比賽剩下不到四小時時，#3 Mercedes-AMG 看起來已穩穩朝勝利邁進。這輛賽車手握約五分鐘的領先優勢，並憑藉強大的策略，以及四位車手持續不懈的速度，在比賽大部分時間裡掌控局勢。
The Mercedes-AMG GT3 #3 suffered a mechanical fault with three hours to go

The Mercedes-AMG GT3 #3 suffered a mechanical fault with three hours to go

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Quotation
這真的非常令人難以接受。
Max Verstappen
但比賽局勢突然崩盤。當時 Juncadella 正以舒適優勢領先，卻回報出現 ABS 警報。起初問題仍可控制，但隨後迅速惡化，賽車開始出現噪音與震動，接著速度大幅下降並返回維修區。最終確認原因是傳動軸故障，也讓這場原本距離驚人首秀勝利僅一步之遙的挑戰就此終結。
Verstappen 表示：「這真的非常令人難以接受。從我們取得領先的那一刻起，傳動軸就故障了，我們爭奪勝利的戰鬥也就此結束。」
05

Nordschleife 前所未見的氛圍

紐柏林 24 小時賽本就是耐力賽中最具代表性的經典賽事之一，但 Verstappen 的參賽讓這場比賽的關注度提升到另一個層級。整週全球媒體興趣不斷升溫，而據報導，週末通行證也首次在賽事史上售罄，眾多車迷蜂擁而至，只為親眼見證這位超級巨星挑戰 Nordschleife。
Max Verstappen seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 15, 2026.

Max Verstappen drove interest in the race to new levels

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Lucas Auer seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 16, 2026.

Weekend passes sold out for the first time in the event's history

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Red Bull Team ABT at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on 16. May, 2026.

There was a carnival atmosphere at the Nordschleife this year

© Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Mirko Bortolotti seen during the 24h Nürburgring in Nürburg, Germany on May 16, 2026.

Multi-class mayhem – the stands weren't the only things that were crowded

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

即使退出爭冠行列，車隊仍確保修復後的 #3 賽車能在最後一圈重返賽道，讓 Juncadella 向賽道周圍座無虛席的看台與露營區觀眾致意。這成為整個週末最恰如其分的收尾畫面——Verstappen 或許沒有贏得勝利，卻依然在這場比賽，以及整個耐力賽界，留下了深刻印象。
Verstappen 在賽後表示：「我想感謝大家整個週末以來的支持。」隨後他也回答了未來是否會再回到這裡比賽的問題：「我一定會嘗試，這多少還是取決於我的賽程安排。」
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ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Max Verstappen makes his debut at the ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, tackling one of motorsport’s most gruelling and iconic endurance races.

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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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