Max Verstappen紐柏林 24 小時耐力賽首秀 5 大關鍵啟示

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01 全能型 Verstappen 立刻展現影響力

對 Verstappen 來說，紐柏林 24 小時賽遠不只是副業計畫。他長久以來都曾談到自己對耐力賽的熱情，而這次備受矚目的 Nordschleife 首秀，更是至今最清楚的信號，展現他渴望在不同賽車領域中挑戰自我的決心。

他的到來為這場賽事帶來了全球高度關注，也讓外界興趣遠遠超越了耐力賽原本的受眾範圍。

Verstappen quickly got to grips with the unique circuit and conditions © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Quotation 我喜歡 GT3 賽車的地方，在於它的競爭性，以及在耐力賽中你會和隊友輪流上陣。 Max Verstappen

但一位四屆一級方程式世界冠軍，能否立刻適應耐力賽中最艱難的挑戰之一？他很快就給出了答案，證明自己是全場最快、也最沉著的車手之一。

在比賽初段，他一度壓到顛簸處並滑上草地，讓人驚出一身冷汗；但隨後他很快進入令人印象深刻的節奏，完成果斷超車，出色地處理車流，並多次將 #3 Mercedes-AMG 帶回爭奪領先的位置。

Verstappen 在一次休息期間表示：「我喜歡 GT3 賽車的地方，在於它的競爭性，以及在耐力賽中你會和隊友輪流上陣。在紐柏林 24 小時賽中，賽道本身也極具挑戰性，所以這就是一個非常好的組合。」

02 Verstappen 團隊——共同奮戰的成果

雖然 Verstappen 無可避免地成為媒體焦點，但這場比賽本身與他平時駕駛單座賽車的經驗截然不同——這是一場由發車格上最強陣容之一共同完成的團隊作戰。經驗豐富的耐力賽車手 Dani Juncadella、Jules Gounon 和 Lucas Auer 都扮演了關鍵角色，讓 #3 Mercedes-AMG 在將近一整天的比賽中始終穩定保持在前段競爭位置。

Max Verstappen and Dani Juncadella deep in discussion ahead of the race © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Lucas Auer prepares for his next shift at the wheel © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jules Gounon has competed in some of the world’s toughest GT races © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The four drivers switched shifts multiple times over 24 hours © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

這四人組避開了這場比賽中常見、往往足以決定結果的重大失誤與事故，同時在多變天候與密集車流中維持強勁節奏。無論是 Juncadella 穩住艱難賽段、Gounon 讓賽車持續保有爭勝機會，或是 Auer 奪回名次，#3 車組在比賽大部分時間裡，不是直接領先全場，就是保持在能夠威脅前方的位置。

03 Verstappen 的夜間英雄時刻

比賽中或許最令人熱血沸騰的階段出現在夜間；此時的 Nordschleife 在黑暗與較低賽道溫度下，向來會變得更加令人膽寒。正是在這段期間，Verstappen 可以說交出了他最強勢的表現，直接向同為 Mercedes-AMG 陣營、最終奪冠的對手發起挑戰，展開一場緊張刺激的領先爭奪戰。

Verstappen did his best work in the dark © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當地時間凌晨 1 點 30 分左右，Verstappen 對 Maro Engel 做出果斷超車，讓 #3 賽車升上第一名；兩人在車流中激烈交鋒時，這位德國車手一度短暫衝上草地。隨後 Verstappen 繼續留在場上，完成一段充滿膽識的雙連跑，幫助車隊建立起雖小卻寶貴的領先優勢，之後才將賽車交給隊友。到了週日早晨，#3 賽車已成為全場前段最明確的標竿。

04 距離榮耀只剩三小時——如此接近，卻又如此遙遠

在比賽剩下不到四小時時，#3 Mercedes-AMG 看起來已穩穩朝勝利邁進。這輛賽車手握約五分鐘的領先優勢，並憑藉強大的策略，以及四位車手持續不懈的速度，在比賽大部分時間裡掌控局勢。

The Mercedes-AMG GT3 #3 suffered a mechanical fault with three hours to go © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation 這真的非常令人難以接受。 Max Verstappen

但比賽局勢突然崩盤。當時 Juncadella 正以舒適優勢領先，卻回報出現 ABS 警報。起初問題仍可控制，但隨後迅速惡化，賽車開始出現噪音與震動，接著速度大幅下降並返回維修區。最終確認原因是傳動軸故障，也讓這場原本距離驚人首秀勝利僅一步之遙的挑戰就此終結。

Verstappen 表示：「這真的非常令人難以接受。從我們取得領先的那一刻起，傳動軸就故障了，我們爭奪勝利的戰鬥也就此結束。」

05 Nordschleife 前所未見的氛圍

紐柏林 24 小時賽本就是耐力賽中最具代表性的經典賽事之一，但 Verstappen 的參賽讓這場比賽的關注度提升到另一個層級。整週全球媒體興趣不斷升溫，而據報導，週末通行證也首次在賽事史上售罄，眾多車迷蜂擁而至，只為親眼見證這位超級巨星挑戰 Nordschleife。

Max Verstappen drove interest in the race to new levels © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Weekend passes sold out for the first time in the event's history © Philip Platzer/Red Bull Content Pool There was a carnival atmosphere at the Nordschleife this year © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Multi-class mayhem – the stands weren't the only things that were crowded © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

即使退出爭冠行列，車隊仍確保修復後的 #3 賽車能在最後一圈重返賽道，讓 Juncadella 向賽道周圍座無虛席的看台與露營區觀眾致意。這成為整個週末最恰如其分的收尾畫面——Verstappen 或許沒有贏得勝利，卻依然在這場比賽，以及整個耐力賽界，留下了深刻印象。

Verstappen 在賽後表示：「我想感謝大家整個週末以來的支持。」隨後他也回答了未來是否會再回到這裡比賽的問題：「我一定會嘗試，這多少還是取決於我的賽程安排。」