10 цікавих фактів про співака Bad Bunny

«Я люблю спорт, але сам не дуже на ньому розуміюся», — зізнався якось Bad Bunny, відповідаючи на запитання про свої захоплення. А їх у нього чимало. Він — великий фанат WWE та реслінгу, що не раз доводив виступами на рингу, а також треком Chambea, у кліпі до якого знявся легендарний Рік Флер. Крім того, у його доробку є кілька композицій, натхненних автоперегонами та Формулою-1. У треку Andrea з альбому Un Verano Sin Ti (2022) артист читає: «Життя летить, як

у Формулі-1». Титулований пілот

Макс Ферстаппен відреагував на це подякою — під час однієї з гонок він розмістив обкладинку альбому Bad Bunny на задньому крилі свого боліда RB18. Згодом пуерториканець залишив на автівці й власний автограф.