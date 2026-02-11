Bad Bunny на Гран-прі Формули-1 в Маямі
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Музика

10 цікавих фактів про співака Bad Bunny

Від продавця в продуктовому магазині до головної зірки планети — і все це лише за 10 років. Ось кілька цікавих фактів про найгарячіше ім'я сучасної музичної сцени: Bad Bunny.
Автор Томек Докса
Читати 5 хв.Published on

Bad Bunny

Насправді його звати Беніто Антоніо Мартінес Окасіо. Виконавець народився 10 березня 1994 року в Баямоні, а виріс у Вега-Баха, Пуерто-Рико. У дитинстві батьки одягли його в костюм кролика й зробили фото, до якого Беніто повернувся через багато років. «На тому знімку я стою в костюмі кролика, але з дуже роздратованим обличчям. Коли побачив себе, зрозумів: маю називатися Bad Bunny (Злий Кролик). Я знав, що це добре "залетить"», — згадував він згодом в інтерв’ю.
Музична зірка Bad Bunny та пілоти Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен і Серхіо Перес.

© Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

Глобальну популярність Bad Bunny можна оцінювати по-різному. Один зі способів — статистика стримінгового сервісу Spotify: з 2020-го артист уже чотири рази ставав найпопулярнішим виконавцем року у світі. Це відбувалося у 2020, 2021, 2022 та 2025 роках. У два інші роки цього періоду першість утримувала Тейлор Свіфт.

Його «життя летить, як Ферстаппен у Формулі-1»

«Я люблю спорт, але сам не дуже на ньому розуміюся», — зізнався якось Bad Bunny, відповідаючи на запитання про свої захоплення. А їх у нього чимало. Він — великий фанат WWE та реслінгу, що не раз доводив виступами на рингу, а також треком Chambea, у кліпі до якого знявся легендарний Рік Флер. Крім того, у його доробку є кілька композицій, натхненних автоперегонами та Формулою-1. У треку Andrea з альбому Un Verano Sin Ti (2022) артист читає: «Життя летить, як Ферстаппен у Формулі-1». Титулований пілот Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен відреагував на це подякою — під час однієї з гонок він розмістив обкладинку альбому Bad Bunny на задньому крилі свого боліда RB18. Згодом пуерториканець залишив на автівці й власний автограф.
Bad Bunny лишив автограф на боліді Макса Ферстаппена

© Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

Від хору до ідола

У дитинстві Bad Bunny не лише носив костюм кролика, а й співав у церковному хорі, куди його приводила мама. Він виступав там до 13 років і неодноразово чув, що має великий талант. Згодом він почав втілювати цей дар у власних піснях.

Це справді Bad Bunny?

Якщо ти плануєш подивитися «Форсаж 9», «Швидкісний поїзд», «Спіймати на гарячому» або «Щасливчик Ґілмор 2», не дивуйся, якщо побачиш знайоме обличчя. Пуерто-риканський співак за будь-якої нагоди погоджується на зйомки й уже має кілька ролей у кіно. Крім згаданих стрічок, його можна побачити у фільмі «Кассандро» та серіалі «Нарко: Мексика».

Понад 400 мільйонів доларів

Саме таку суму в доларах отримала економіка Пуерто-Рико завдяки серії з 30 концертів Bad Bunny, що відбулися 2025 року в Coliseo de Puerto Rico у Сан-Хуані. Беніто продумав формат так: перші дев’ять виступів були призначені винятково для мешканців острова — щоб придбати квиток, потрібно було підтвердити місце проживання. Квитки на решту концертів для іноземних гостей коштували дорожче й продавалися пакетами з проживанням у місцевих готелях. Такий підхід мав на меті підтримати локальний бізнес, адже шоу навмисно запланували поза туристичним сезоном. Результат — додаткові 400 мільйонів доларів, що становить приблизно 0,3% ВВП країни.
Bad Bunny в гостях у команди Oracle Red Bull Racing

Bad Bunny в гостях у команди Oracle Red Bull Racing

© Mark Thompson/ Red Bull Content Pool

Життя до слави

Сьогодні він мультимільйонер і суперзірка, але ще у 2016 році Bad Bunny працював на касі в продуктовому магазині у Вега-Баха. «Я працював у магазині й одночасно навчався. У мене не було грошей, зате було повно планів і мрій», — розповідає він сьогодні.

Хтось щось казав про навчання?

Bad Bunny вивчав аудіовізуальні комунікації в Університеті Пуерто-Рико в Аресібо. А коли він став світовим феноменом, то сам перетворився на об’єкт академічного зацікавлення. В Університеті Лойола Мерімаунт читали курс «Bad Bunny та спротив у Пуерто-Рико», а в Єльському університеті проводили заняття на тему «Bad Bunny: музична естетика та політика». І цей список, ймовірно, значно довший.

Перший альбом

На запитання про перший куплений диск Bad Bunny відповідає без вагань: «Альбом Vico C. Це пуерто-риканський репер, легенда». Також він згадує, що музика Хуана Габріеля завжди асоціюється у нього з домом: «Мама постійно вмикала його пісні, коли прибирала. Тепер, коли я чую Хуана Габріеля, автоматично згадую дитинство і маму — я це обожнюю».

Від Мадонни до Лани Дель Рей

Якщо ти затятий фанат Bad Bunny, то, ймовірно, знаєш, які популярні виконавиці його надихали та чиї композиції він семплував у своїх альбомах. Тим, хто знайомий із ним лише завдяки виступу на Super Bowl Halftime Show, нагадаємо: у треку VOU 787 використано фрагмент Vogue Мадонни, у Dema Ga Ge Gi Go Gu можна почути мотиви Formation Бейонсе, а в La Vida — Born to Die Лани Дель Рей.

Це також варто знати про Bad Bunny:

  • Наразі Bad Bunny випустив шість альбомів, перший з яких — X 100pre — вийшов у 2018 році.
  • Останній альбом співака Debí Tirar Más Fotos 2025 року став першим іспаномовним альбомом, який отримав Греммі в категорії «Альбом року».
  • У Bad Bunny є один альбом, записаний повністю з іншим виконавцем — Oasis з колумбійцем J Balvin.
  • Окрім музики та кіно, артист з'явився у відеоіграх WWE 2K23 та WWE 2K24.

