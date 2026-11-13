Найкращі форми для Ultimate Team у EA FC 27

Ігровий режим «Ultimate Team» у EA Sports FC 27 дає гравцям свободу створювати команду своєї мрії з футболістів минулого та сьогодення. На збір такої команди через заробіток монет, відкриття паків чи виконання SBC піде певний час, але принаймні зовнішній вигляд стартових одинадцяти можна підтягнути вже зараз.

Гарна форма додає команді стилю, але перемоги все ж здобувають на полі. Саме там уже завтра, 14 листопада, 16 фіналістів визначать українського чемпіона EA Sports FC 27 на Національному фіналі Red Bull Wings Cup у Львові . А поки гравці та вболівальники налаштовуються на вирішальні матчі, пропонуємо подбати про вигляд твоєї Ultimate Team.

Контрастні домашня й виїзна форми також допомагають уникати збігу кольорів і легше відрізняти своїх гравців від суперників. Ось 10 комплектів форми, які варто розглянути для твоєї Ultimate Team в EA FC 27 .

01 Виїзна форма «Манчестер Юнайтед»

Нова футболка в ретро-стилі © EA Sports

Хвиляста синя виїзна форма «Манчестер Юнайтед» — варіант для тих, хто шукає щось відмінне від традиційного червоного кольору клубу. Натхненна річкою Ірвелл, синя форма має вигнуті лінії по всій довжині, з червоними деталями на плечах і навколо коміра. Дизайн також черпає натхнення з форми «Манчестер Юнайтед» 1988 року з логотипом Sharp, що надає їй ретро-вигляду.

02 Домашня форма «Монпельє»

Поєднання темно-синього, помаранчевого й білого робить цю форму помітною © EA Sports

Колірна гама «Монпельє» (темно-синій, помаранчевий і білий) повертається в черговому виразному дизайні. Ці три кольори регулярно з'являлися на формі французького клубу, а цьогорічна футболка використовує їх у серії вертикальних і діагональних смуг по лівій стороні. Помаранчеві шорти додають ще один колірний блок усій формі й дають сильний контраст у матчах проти команд у світліших кольорах.

03 Третя форма «РБ Лейпциг»

Набір, який неодмінно приверне увагу © EA Sports

Дизайни футболок РБ Лейпциг упродовж років включали різноманітні виразні візерунки, і третя форма на сезон 26/27 продовжує цю традицію. Основою слугує темно-синій колір, поверх якого нашаровано мішанину контрастних візерунків. Блідіший синій і бризки червоного надають формі привабливого вигляду, який неодмінно привертатиме увагу.

04 Виїзна форма «Сан-Дієго Вейв»

Команда NWSL має справді унікальну форму © EA Sports

Для тих, хто шукає барвистий дизайн без надто строкатої основи, виїзна форма «Сан-Дієго Вейв» — варіант, який варто розглянути. Біла основа вкрита «потрісканим» візерунком у помаранчевому й синьому кольорах, а на кожному плечі — класичні смуги Adidas у синьому.

Як уже зазначалося, варто мати два комплекти форми з різко контрастними кольорами. Так ти зможеш вибрати один для своєї команди й один для суперника та уникнути збігу кольорів, що може плутати, коли ти захищаєшся чи намагаєшся віддати пас, що розриває лінію оборони.

05 Виїзна форма «Ельче»

Привабливий дизайн з безліччю дрібних деталей © EA Sports

«Ельче» цього року знову обрали помітний дизайн, який стає лише детальнішим, якщо придивитися. На перший погляд здається, що на фіолетовій формі горизонтальний хвилястий візерунок, який сам по собі є приємним відхиленням від звичної палітри команд. Але придивись уважніше: ці хвилі складаються з растрових крапок (halftone) на передній частині футболки й рукавах.

Завершує форму контрастна золота емблема клубу, а відсутність спонсора на грудях залишає більше місця, щоб дизайн виділявся.

06 Виїзна форма «Венеції»

Італійський клуб «Венеція» завжди випускає вражаючі форми © EA Sports

«Венеція» відома тим, що в останні роки робить одну з найкрасивіших форм, і виїзна форма сезону 26/27 не виняток. Вона знову використовує зелений, чорний і помаранчевий кольори, до яких ми звикли у формі італійського клубу, але більшу частину займає біла основа з візерунком.

Помаранчевий, зелений і чорний тягнуться від коміра вздовж плечей і вниз з обох боків торса. Емблема клубу в центрі футболки також використовує ці три традиційні кольори, щоб виділятися на білому тлі.

07 Домашня форма «Вольфсбурга»

Культовий зелений колір «Вольфсбурга» © EA Sports

Остання домашня форма «Вольфсбурга» продовжує традицію використання зеленого як основного кольору. Цього разу темно-зелена основа вкрита візерунком із блискавок, що розходиться від центру футболки. Світло-зелені блискавки тягнуться до кожного кута футболки, а дрібніші відгалуження відходять до країв.

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Зелена колірна гама також надає формі виразного вигляду порівняно з командами, що використовують поширеніші кольори, як-от червоний, синій чи білий.

08 Домашня форма «Тенеріфе»

Комплект, натхненний хвилями Атлантичного океану © EA Sports

Ця домашня форма натхненна рухом Атлантичного океану: синій колір з одного боку представляє глибоку синяву моря, а білий — хвилі, що розбиваються об узбережжя острова. На плечах кольори чергуються з кольорами з обох боків торса, що створює вражаючий вигляд, який, імовірно, допоможе виділитися на полі.

09 Домашня форма «Пумас УНАМ»

Мексиканський клуб має справді оригінальну домашню форму © EA Sports

На домашній формі мексиканського клубу велика золота морда пуми красується на переважно темно-синій основі. Морда займає більшу частину передньої частини футболки, а спонсори вище й нижче, комір і деталі на рукавах також додають золотих акцентів. Якщо ти шукаєш справді унікальну форму, форма «Пумас УНАМ» — одна з найоригінальніших, які ти знайдеш.

10 Форма Red Bull Wings

Форми Red Bull готові до гри в FC 27 © EA Sports

Промо-форму Red Bull Wings можна розблокувати, відсканувавши спеціальні банки Wings Cup, щоб відкрити косметику для EA Sports FC 27. Її також можна розблокувати, беручи участь у внутрішньоігрових турнірах, доступних усім.

Використовуючи іконічні червоний і синій кольори бренду, форма Red Bull Wings має червоний геометричний дизайн на темно-синій королівській основі, що надає їй трохи футуристичного вигляду. Синій і червоний кольори перетікають у градієнт із легкими відтінками фіолетового. Дізнатися більше про те, як одягнути свою команду в цю вражаючу форму, можна з нашого гайду з розблокування всієї косметики Red Bull.

11 Як змінити форму в EA FC 27 Ultimate Team

Щоб змінити форму в Ultimate Team, гравцям потрібно зайти в меню «Club», а потім вибрати вкладку «Stadium». Далі треба вибрати «Club», де можна обрати опції «Home Kit» і «Away Kit» з усіх комплектів форми, які вже є: із паків, куплені на Transfer Market або розблоковані іншими способами, як-от нагороди.

Усі згадані тут футболки можна придбати на Transfer Market, але варто зазначити, що популярні комплекти можуть коштувати значно більше, ніж менш популярні.

Національний фінал турніру Red Bull Wings Cup в Україні © Red Bull

Приєднуйся до Національного фіналу Red Bull Wings Cup уже завтра, 14 листопада. 16 фіналістів Відкритої та Університетської ліг зійдуться в єдиній турнірній сітці у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (вул. Тадеуша Костюшка, 11). Матчі стартують о 10:00, а прийти повболівати може кожен: вхід безкоштовний, реєстрація не потрібна. Якщо не встигаєш до Львова, дивись трансляцію на Twitch-каналі twitch.tv/yozhyk. Переможець отримає право представляти Україну на Світовому фіналі в Маямі в січні 2027 року.

Про автора Хто такий Кріс Джекс? Кріс вже понад 10 років пише про ігри для різних видань, зокрема PCGamesN, GameRant, Destructoid та Twinfinite. За цей час він написав тисячі посібників та оглядів і є експертом з екшен-RPG, шутерів та гоночних ігор. Він також дуже полюбляє якісні інді-ігри, про які багато писав протягом своєї кар’єри.