Макс Ферстаппен на боліді Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford під час третього дня тестів Формули-1.
Формула-1: зимові тести завершено — старт сезону 2026 дедалі ближчий

Сезон Формули-1 уже на порозі. Другі зимові тести в Бахрейні стали останньою нагодою доопрацювати нові боліди та силові установки перед першими перегонами в Мельбурні.
Автор Неллі Плуто-Прондинська
Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Ісак Хаджар

Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

ФранціяФранція

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія

    Успішна підготовка для Макса Ферстаппена
    Ісак Хаджар із нетерпінням чекає на старт у Мельбурні
    Що дізнався керівник команди?
    Команда Visa Cash App Racing Bulls проїхала 407 кіл
Red Bull Racing отримала змогу попрацювати з болідом RB22 та новою силовою установкою Red Bull Ford Powertrains. За три дні в Бахрейні команда подолала 329 кіл (1780 км), а загальний пробіг за весь період підготовки перевищив 5000 кілометрів.
Ознайомитися з календарем Формули-1 на сезон 2026 року можна тут
Думаю, що ми підготувалися до тестів у Бахрейні якнайкраще
Макс Ферстаппен
Успішна підготовка для Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен завершив тести з показником 204 кола — один із найкращих результатів серед усіх учасників. Його найшвидший заїзд — 1:33.109, що забезпечило йому п'яте місце в другому раунді випробувань. Основну увагу нідерландець приділив гоночним симуляціям і налаштуванню боліда.
«Це був успішний тиждень. Ми виконали майже всю заплановану програму й зібрали чимало даних для аналізу. Думаю, що ми підготувалися до тестів у Бахрейні якнайкраще. Очевидно, що у нас ще багато роботи, щоб додати в темпі. Саме на цьому і зосередимося», — сказав чотириразовий чемпіон світу.
Макс Ферстаппен здійснює піт-стоп під час тестів у Бахрейні

Макс Ферстаппен здійснює піт-стоп під час тестів у Бахрейні

Ферстаппен готується в гаражі

Ферстаппен готується в гаражі

Голландець на трасі під час другого дня тестів

Голландець на трасі під час другого дня тестів

Ферстаппен завершив фінальну сесію з п'ятим часом

Ферстаппен завершив фінальну сесію з п'ятим часом

Ферстаппен проїхав 204 кола

Макс Ферстаппен під час других зимових тестів Формули-1 у Бахрейні

Макс випробовує RB22 у Бахрейні

Ферстаппен готується до заїзду під час тестів

Ісак Хаджар із нетерпінням чекає на старт у Мельбурні

Ісак Хаджар, який готується до свого першого сезону як гонщик Oracle Red Bull Racing, проїхав 125 кіл у другому раунді тестів, показавши на найкращому з них час 1:34.511. Француз зосередився насамперед на тестуванні змін у налаштуваннях та аналізі поведінки автомобіля на довгих відрізках із великою кількістю палива.
«Ми максимально використали завершальний день. Перевірили чимало змін у налаштуваннях, і всі вони мали сенс, тож я задоволений напрямом, який ми обрали. Темп на довгих відрізках теж був хорошим. Я радий прогресу і з нетерпінням чекаю на старт сезону в Мельбурні», — прокоментував Хаджар.
Ісак Хаджар за кермом боліда Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford під час третього дня тестів Формули-1 на Міжнародному автодромі Бахрейну, 20 лютого 2026 року.

Ісак Хаджар під час других зимових тестів Формули-1 у Бахрейні

Хаджар під час тестів перед своїм першим повноцінним сезоном

Хаджар під час тестів перед своїм першим повноцінним сезоном

Хаджар готується до заїзду в Бахрейні

Хаджар готується до заїзду в Бахрейні

Ісак випробовує свій RB22

Ісак випробовує свій RB22

Хаджар за кермом RB22, готовий до виступу

Француз стартує в Бахрейні

Це були успішні тести для Ісака Хаджара

Хаджар перетинає фінішну лінію

Що дізнався керівник команди?

Керівник команди Лоран Мекіс зазначив, що цьогорічні тести були особливо цікавими завдяки новому поколінню болідів та силових агрегатів.
«Три серії заїздів у Барселоні та Бахрейні були захопливими з багатьох причин — від технологій двигунів, палива та аеродинаміки до змін у шинах. Ми пишаємося тим, чого вдалося досягти з першою силовою установкою Red Bull Ford Powertrains. Після двотижневих тестів у Бахрейні маємо солідний пробіг, що є неабияким досягненням для команди, яка працює над новим двигуном», — сказав Мекіс.
«Що стосується розставлення сил у стартовій решітці, то перші підказки ми побачимо лише у кваліфікації в Мельбурні. Попереду справжня боротьба. Ми усвідомлюємо, що маємо ще додати, аби вийти на бажаний рівень», — зауважив він.
Річард Волверсон, керівник гоночних операцій Oracle Red Bull Racing, і Лоран Мекіс, керівник команди Oracle Red Bull Racing, на тестах Формули-1 на Міжнародному автодромі Бахрейну.

Лоран Мекіс спостерігає з піт-стопу під час тестів у Бахрейні

Команда Visa Cash App Racing Bulls проїхала 407 кіл

Visa Cash App Racing Bulls завершила другий етап тестувань, подолавши 407 кіл — це другий показник серед усіх учасників. Арвід Ліндблад продемонстрував високий темп на окремих відрізках і став найактивнішим пілотом, проїхавши 240 кіл. Своєю чергою Ліам Лоусон завершив підготовку з активом у 167 кіл.
Команда зосередилася на покращенні стабільності боліда під час гальмування в повільних поворотах, а також на оптимізації керування енергією нової силової установки. Попри початкові труднощі, колектив поступово поліпшив поведінку машини. Зібрані дані сприятимуть подальшому вдосконаленню боліда перед відкриттям сезону в Австралії.
Ліам Лоусон на піт-лейні

Ліам Лоусон на піт-лейні

Ліам Лоусон випробовує свій болід на трасі в Бахрейні

Ліам Лоусон випробовує свій болід на трасі в Бахрейні

Арвід Ліндблад готується до заїзду

Арвід Ліндблад готується до заїзду

Ліам Лоусон проїхав 167 кіл на другій тестувальній сесії

Ліам Лоусон проїхав 167 кіл на другій тестувальній сесії

Лоусон готується до нового сезону

Лоусон готується до фінальної зимової тестової сесії

Перший етап нового сезону Формули-1 відбудеться у вік-енд 6-8 березня на трасі Альберт-Парк в Мельбурні, Австралія.

