Формула-1: зимові тести завершено — старт сезону 2026 дедалі ближчий

Red Bull Racing отримала змогу попрацювати з болідом RB22 та новою силовою установкою Red Bull Ford Powertrains. За три дні в Бахрейні команда подолала 329 кіл (1780 км), а загальний пробіг за весь період підготовки перевищив 5000 кілометрів.

Думаю, що ми підготувалися до тестів у Бахрейні якнайкраще Макс Ферстаппен

01 Успішна підготовка для Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен завершив тести з показником 204 кола — один із найкращих результатів серед усіх учасників. Його найшвидший заїзд — 1:33.109, що забезпечило йому п'яте місце в другому раунді випробувань. Основну увагу нідерландець приділив гоночним симуляціям і налаштуванню боліда.

«Це був успішний тиждень. Ми виконали майже всю заплановану програму й зібрали чимало даних для аналізу. Думаю, що ми підготувалися до тестів у Бахрейні якнайкраще. Очевидно, що у нас ще багато роботи, щоб додати в темпі. Саме на цьому і зосередимося», — сказав чотириразовий чемпіон світу.

Макс Ферстаппен здійснює піт-стоп під час тестів у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен готується в гаражі © Getty Images/Red Bull Content Pool Голландець на трасі під час другого дня тестів © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен завершив фінальну сесію з п'ятим часом © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен проїхав 204 кола © Getty Images/Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен під час других зимових тестів Формули-1 у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Макс випробовує RB22 у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен готується до заїзду під час тестів © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Ісак Хаджар із нетерпінням чекає на старт у Мельбурні

Ісак Хаджар , який готується до свого першого сезону як гонщик Oracle Red Bull Racing, проїхав 125 кіл у другому раунді тестів, показавши на найкращому з них час 1:34.511. Француз зосередився насамперед на тестуванні змін у налаштуваннях та аналізі поведінки автомобіля на довгих відрізках із великою кількістю палива.

«Ми максимально використали завершальний день. Перевірили чимало змін у налаштуваннях, і всі вони мали сенс, тож я задоволений напрямом, який ми обрали. Темп на довгих відрізках теж був хорошим. Я радий прогресу і з нетерпінням чекаю на старт сезону в Мельбурні», — прокоментував Хаджар.

Ісак Хаджар під час других зимових тестів Формули-1 у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Хаджар під час тестів перед своїм першим повноцінним сезоном © Getty Images/Red Bull Content Pool Хаджар готується до заїзду в Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Ісак випробовує свій RB22 © Getty Images/Red Bull Content Pool Хаджар за кермом RB22, готовий до виступу © Getty Images/Red Bull Content Pool Француз стартує в Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Це були успішні тести для Ісака Хаджара © Getty Images/Red Bull Content Pool Хаджар перетинає фінішну лінію © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Що дізнався керівник команди?

Керівник команди Лоран Мекіс зазначив, що цьогорічні тести були особливо цікавими завдяки новому поколінню болідів та силових агрегатів.

«Три серії заїздів у Барселоні та Бахрейні були захопливими з багатьох причин — від технологій двигунів, палива та аеродинаміки до змін у шинах. Ми пишаємося тим, чого вдалося досягти з першою силовою установкою Red Bull Ford Powertrains. Після двотижневих тестів у Бахрейні маємо солідний пробіг, що є неабияким досягненням для команди, яка працює над новим двигуном», — сказав Мекіс.

«Що стосується розставлення сил у стартовій решітці, то перші підказки ми побачимо лише у кваліфікації в Мельбурні. Попереду справжня боротьба. Ми усвідомлюємо, що маємо ще додати, аби вийти на бажаний рівень», — зауважив він.

Лоран Мекіс спостерігає з піт-стопу під час тестів у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Команда Visa Cash App Racing Bulls проїхала 407 кіл

Visa Cash App Racing Bulls завершила другий етап тестувань, подолавши 407 кіл — це другий показник серед усіх учасників. Арвід Ліндблад продемонстрував високий темп на окремих відрізках і став найактивнішим пілотом, проїхавши 240 кіл. Своєю чергою Ліам Лоусон завершив підготовку з активом у 167 кіл.

Команда зосередилася на покращенні стабільності боліда під час гальмування в повільних поворотах, а також на оптимізації керування енергією нової силової установки. Попри початкові труднощі, колектив поступово поліпшив поведінку машини. Зібрані дані сприятимуть подальшому вдосконаленню боліда перед відкриттям сезону в Австралії.

Ліам Лоусон на піт-лейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Ліам Лоусон випробовує свій болід на трасі в Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Арвід Ліндблад готується до заїзду © Getty Images/Red Bull Content Pool Ліам Лоусон проїхав 167 кіл на другій тестувальній сесії © Getty Images/Red Bull Content Pool Лоусон готується до нового сезону © Getty Images/Red Bull Content Pool Лоусон готується до фінальної зимової тестової сесії © Getty Images/Red Bull Content Pool