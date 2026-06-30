«Я не мав спокою»: Ліповіц зізнався, що 8 тижнів не сідав на велосипед

Німецький велогонщик Флоріан Ліповіц зізнався, що після прориву на «Тур де Франс» 2025-го не сідав на велосипед цілих вісім тижнів — і пояснив, що увага, яка обрушилася на нього після гонки, виявилася для нього непростою.

Німець став справжньою сенсацією велоспорту, фінішувавши третім на «Тур де Франс» 2025, де водночас здобув і білу майку найкращого молодого гонщика. Ліповіц зізнався Red Bull Bulletin, що йому було важко впоратися з раптовою хвилею уваги, яка прийшла разом зі статусом однієї з нових головних зірок німецького спорту.

01 Що сталося на «Тур де Франс» 2025 року?

Ліповіц досяг значного прогресу, посівши третє місце в Парижі © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Ліповіц приїхав на «Тур де Франс» 2025 як гонщик-помічник команди Red Bull – BORA – hansgrohe, а зрештою став однією з головних історій усієї гонки. У цей сезон йому довелося поєднувати дві ролі, які доволі складно сумісні, — і все одно він невпинно прогресував. До моменту прибуття в Париж Ліповіц зафіксував третє місце в загальному заліку, поступившись лише Тадею Погачару і Йонасу Вінгегору, а заразом забрав майку найкращого молодого гонщика гонки.

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Результат миттєво перетворив відносно невідомого гонщика на нове обличчя німецького велоспорту. Але спортивний успіх дався значно простіше, ніж усе, що йшло слідом за ним. Уже під час самої гонки Ліповіц мав щільний графік медійних зобов'язань і виходів до преси на кожному етапі — а отже й менше часу на відновлення.

Протягом усього етапу Ліповіц перебував у центрі уваги © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Напруга насправді почала наростати ще задовго до того, як засвітилися камери. За чотири місяці до старту Туру Ліповіц переїхав до гірського табору на Тенерифе, оселившись у готелі на висоті 2100 метрів. Протягом трьох тижнів він тренувався по п'ять-шість годин на день, закладаючи фундамент для основного сезону. Розрідене повітря допомагає гонщикам нарощувати витривалість і силу — саме тому команди WorldTour щовесни тренуються на Тенерифе. Це був уже четвертий високогірний збір Ліповіца за сезон.

02 Чому Ліповіц узяв двомісячну перерву після гонки?

Ліповіц вважає увагу після гонки зайвим тиском © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Ліповіц зізнався: тиск не зник одразу після фінішу Туру. Навпаки — увага лише посилилася, щойно він повернувся додому.

Quotation Дзвінок у двері лунав по 10 чи 12 разів на день Флоріан Ліповіц

В інтерв'ю Red Bull Bulletin він розповів: «Я не мав жодного спокою», — гонщик, що зазвичай тримається непомітно, виявився геть приголомшений шквалом інтерв'ю, повідомлень і публічної уваги. Він зізнався, що навіть незнайомці почали дзвонити у двері його батьківського будинку в Бад-Канштатті, бажаючи привітати з успіхом.

Постійний потік уваги позначився на здоров'ї. За словами Ліповіца, в нього з'явилися повторювані нежиті, а пізніше йому довелося робити операцію на носовій перегородці. Озираючись назад, він визнав: цей досвід завадив йому повністю насолодитися найбільшим досягненням його кар'єри.

Увага ЗМІ — це невід’ємна частина професії © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Він також зауважив, що подіум Тур де Франс — досвід, який спортсмену може випасти лише раз у житті, — і це лише підкреслює, наскільки важливо вміти повністю прожити такий момент.

Зараз німецькому гонщику знову час очолити команду на великій багатоденці. Ліповіц поведе Red Bull – BORA – hansgrohe поряд із Ремко Евенепулом на «Вуельті Іспанії» 2025, яка стартує в Барселоні 4 липня з командної гонки на 19,6 км.