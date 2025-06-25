Учасниці фітнес-забігу HYROX.
© Graeme Murray / Red Bull Content Pool
Фітнес

Новий одноколовий формат HYROX: що варто знати

Очікується, що HYROX у Лондоні стане наймасштабнішою спортивною подією на сьогодні, і на нас чекає новинка — одноколовий формат. Що це означає для учасників і як це вплине на майбутнє цього напряму?
Автор Агнеса Анебода
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Beyond the ROX

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HYROX — глобальний фітнес-феномен — запроваджує важливі зміни на цьогорічному заході в Лондоні, вперше представивши одноколовий формат. Замість кількох кіл навколо станцій, розбитих на 1-кілометрові відрізки, учасники долатимуть усю дистанцію за одне коло. Такий підхід усуває потребу рахувати кола, зменшує кількість поворотів, які можуть збивати з ритму під час бігу, та полегшує обгони.
Хоча Лондон не перше місто, яке перейняло новий формат, подія набуває нового значення, адже саме цей захід має стати найбільшим в історії HYROX. За словами організаторів, формат одного кола може стати стандартним для більшості перегонів у календарі. Red Bull поспілкувалися з технічним керівником HYROX Метом Локом, який стежить за умовами змагань, щоб забезпечити справедливість і ефективність, оскільки цей вид спорту наближається до глобального статусу.
Мет Лок посміхається у футболці HYROX. Він — новий технічний керівник змагань.

Знайомся: Мет Лок — новий технічний керівник HYROX із забігів Elite

© HYROX

Спільнота HYROX обговорює новий одноколовий формат. Як це змінює гру?

Мет Лок: Як молодий вид спорту, що розвивається, HYROX постійно вдосконалюється, щоб покращити досвід як для учасників, так і для глядачів. Формат одного кола не є абсолютно новим, він вже використовується в Берліні та Окленді, хоча обидва забіги проводяться на відкритому повітрі. Лондон особливо цікавий тим, що це наш перший такий захід, що буде проходити в приміщенні. Чи змінює це гру? Безумовно, це додає нових відчуттів.

Існує поширена думка, що забіг в одне коло за своєю природою швидший. Та насправді все значно складніше. На результат впливають багато чинників: кількість поворотів, щільність учасників на трасі, а також зовнішні умови — температура, вологість тощо. Наприклад, на початку 2025 року в Глазго траса складалася з чотирьох кіл — це було зумовлено особливостями локації. Проте саме там Лорен Вікс встановила новий світовий рекорд, а Джеймс Келлі відстав від чоловічого рекорду лише на секунду. Отже, одноколовий формат — не чарівна формула успіху. Але він, безперечно, є важливою частиною еволюції цього виду змагань.

Формат одного кола не є абсолютно новим, він вже використовується в Берліні та Окленді
Мет Лок, технічний директор гонок HYROX Elite Racing
Лорен Вікс під час HYROX Major Amsterdam у 2024 році.

Лорен Вікс лідирувала з самого початку

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Чому організатори запровадили цей новий формат і де він вже був протестований?

Використання формату одного кола залежить від кількох чинників, насамперед від характеристик місця проведення, масштабу події та кількості людей. Ми вже організовували забіги в одне коло в Берліні та Окленді, обидва з яких були заходами на відкритому повітрі. У цих випадках вибір формату був продиктований необхідністю: майданчики не давали облаштувати криту трасу, зате мали достатньо простору для маршруту в одне коло. Інший ключовий аспект — контроль щільності учасників. Під час багатоколових забігів на трасі перебуває більше спортсменів одночасно. Натомість одноколова траса дає змогу запускати більші стартові хвилі, зберігаючи динаміку руху й покращуючи загальний досвід для спортсменів — а це для нас завжди в пріоритеті.

Учасники Men's Pro стартують на змаганнях HYROX у Сіднеї, 27 липня 2024 року.

На майданчиках HYROX може бути дуже спекотно

© Marty Rowney/Red Bull Content Pool

На скількох майбутніх змаганнях, як очікується, застосують одноколовий формат?

HYROX стрімко зростає, і багато змагань уже досягають свого потенціалу. З огляду на постійне зростання попиту, наші локації мають масштабуватися відповідно. Хоча не всі майданчики можуть вмістити трасу в одне коло, ми обов’язково враховуємо цю можливість під час вибору місця проведення — особливо для великих івентів. Очікуємо, що формат одного кола з’являтиметься частіше там, де простір і планування забігу це дозволяють. Це не універсальне рішення, але це захоплива частина того, як спорт продовжує вдосконалюватися.

Зрештою, одноколова траса, хоча і не є гарантованим шляхом до кращих результатів, знаменує собою ще один поворотний момент в історії HYROX, відкриваючи нові шляхи в дизайні перегонів, управлінні динамікою та масштабуванні заходів. Нещодавні події, такі як Глазго, продемонстрували, що рекорди все ще можуть бути побиті на багатокілкових трасах, тому формат одного кола — це не єдине рішення для швидкості, а скоріше сміливий, стратегічний крок, який активно формує майбутнє гібридних фітнес-перегонів.

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Beyond the ROX

Follow the stories of HYROX athletes and see the determination and sacrifices it takes to make the Elite 15.

1 Сезон · 4 епізодів
Дивись усі серії
Фітнес
Легка атлетика