Новий одноколовий формат HYROX: що варто знати

Спільнота HYROX обговорює новий одноколовий формат. Як це змінює гру?
Як молодий вид спорту, що розвивається, HYROX постійно вдосконалюється, щоб покращити досвід як для учасників, так і для глядачів. Формат одного кола не є абсолютно новим, він вже використовується в Берліні та Окленді, хоча обидва забіги проводяться на відкритому повітрі. Лондон особливо цікавий тим, що це наш перший такий захід, що буде проходити в приміщенні. Чи змінює це гру? Безумовно, це додає нових відчуттів.
Існує поширена думка, що забіг в одне коло за своєю природою швидший. Та насправді все значно складніше. На результат впливають багато чинників: кількість поворотів, щільність учасників на трасі, а також зовнішні умови — температура, вологість тощо. Наприклад, на початку 2025 року в Глазго траса складалася з чотирьох кіл — це було зумовлено особливостями локації. Проте саме там Лорен Вікс встановила новий світовий рекорд, а Джеймс Келлі відстав від чоловічого рекорду лише на секунду. Отже, одноколовий формат — не чарівна формула успіху. Але він, безперечно, є важливою частиною еволюції цього виду змагань.
Формат одного кола не є абсолютно новим, він вже використовується в Берліні та Окленді
Чому організатори запровадили цей новий формат і де він вже був протестований?
Використання формату одного кола залежить від кількох чинників, насамперед від характеристик місця проведення, масштабу події та кількості людей. Ми вже організовували забіги в одне коло в Берліні та Окленді, обидва з яких були заходами на відкритому повітрі. У цих випадках вибір формату був продиктований необхідністю: майданчики не давали облаштувати криту трасу, зате мали достатньо простору для маршруту в одне коло. Інший ключовий аспект — контроль щільності учасників. Під час багатоколових забігів на трасі перебуває більше спортсменів одночасно. Натомість одноколова траса дає змогу запускати більші стартові хвилі, зберігаючи динаміку руху й покращуючи загальний досвід для спортсменів — а це для нас завжди в пріоритеті.
На скількох майбутніх змаганнях, як очікується, застосують одноколовий формат?
HYROX стрімко зростає, і багато змагань уже досягають свого потенціалу. З огляду на постійне зростання попиту, наші локації мають масштабуватися відповідно. Хоча не всі майданчики можуть вмістити трасу в одне коло, ми обов’язково враховуємо цю можливість під час вибору місця проведення — особливо для великих івентів. Очікуємо, що формат одного кола з’являтиметься частіше там, де простір і планування забігу це дозволяють. Це не універсальне рішення, але це захоплива частина того, як спорт продовжує вдосконалюватися.
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