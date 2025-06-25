Новий одноколовий формат HYROX: що варто знати

Мет Лок: Як молодий вид спорту, що розвивається, HYROX постійно вдосконалюється, щоб покращити досвід як для учасників, так і для глядачів. Формат одного кола не є абсолютно новим, він вже використовується в Берліні та Окленді, хоча обидва забіги проводяться на відкритому повітрі. Лондон особливо цікавий тим, що це наш перший такий захід, що буде проходити в приміщенні. Чи змінює це гру? Безумовно, це додає нових відчуттів.

Існує поширена думка, що забіг в одне коло за своєю природою швидший. Та насправді все значно складніше. На результат впливають багато чинників: кількість поворотів, щільність учасників на трасі, а також зовнішні умови — температура, вологість тощо. Наприклад, на початку 2025 року в Глазго траса складалася з чотирьох кіл — це було зумовлено особливостями локації. Проте саме там Лорен Вікс встановила новий світовий рекорд, а Джеймс Келлі відстав від чоловічого рекорду лише на секунду. Отже, одноколовий формат — не чарівна формула успіху. Але він, безперечно, є важливою частиною еволюції цього виду змагань.